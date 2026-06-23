Франция отнесе Ирак с 3:0 и се класира за елиминациите на Мондиал 2026

Франция победи убедително Ирак с 3:0 във втория мач за двата отбора от група "I" на Мондиал 2026.

Така "петлите" се класираха за елиминационния кръг на Световното първенство. Мачът се проведе във Филаделфия, Пенсилвания, САЩ.

Килиан Мбапе откри за "петлите" в 14-ата минута, а пак той се разписа в 54-ата минута, като така вече има цели четири гола на сегашните световните финали и общо 16 на най-големия футболен форум.

По този начин звездата Реал Мадрид се изравни по голове на Мондиали с Мирослав Клозе и изостава само от Лионел Меси, който само часове по-рано счупи рекорда на германеца и вече е с 18 попадения. Усман Дембеле пък също отбеляза в 66-ата минута.

Двубоят се игра на "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия. Заради силната гръмотевична буря над града и протоколите за безопасност, които спазва ФИФА при подобни метеорологични условия, началото на второто полувреме бе забавено безпрецедентно дълго - близо два часа, като се поднови едва в 03:00 часа българско време.

На мачовете от турнира, провеждани в Съединените щати, са в сила строги правила за безопасност. Ако бъде регистрирана мълния в радиус от 13 километра от стадиона, мачът незабавно се спира и играчите се насочват към съблекалните. След това започва 30-минутно обратно броене, което се рестартира с всеки нов удар на мълния.

Франция има шест точки след два мача и води в Група I. Ирак е четвърти без точка. Техните съперници от груповата фаза, Норвегия и Сенегал завършиха при резултат 3:2 за скандинавския тим. С победата отборът на Холанд застигна "петлите".

В последния мач от груповата фаза Франция ще играе срещу Норвегия на 26 юни, докато Ирак ще се изправи срещу Сенегал в същия ден. И двата мача ще започнат в 22:00 ч. българско време.

Световното първенство се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико. Турнирът, в който за първи път участват 48 отбора, ще приключи на 19 юли. Аржентина е настоящият шампион на планетата.