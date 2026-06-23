23 юни 1894 г. Ражда се МОК

На 23 юни 1894 г. Международният атлетически конгрес, събрал се в парижкия университет Сорбона, одобрява предложението на френския общественик и спортен ентусиаст барон Пиер дьо Кубертен да бъде възродена традицията на древногръцките олимпиади и веднъж на четири години да се провеждат „съревнователни игри” с покана да участват всички тогавашни народи.

Същия ден е създаден комитет за изпълнение решенията на конгреса, в който влизат представители на 12 страни-участнички.

На 6 април 1896 г. в Атина са открити първите възродени Олимпийски игри. В Атина пристигат 311 спортисти от 13 страни в света - Австралия, Австро-Унгария, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, САЩ, Франция, Чили, Швейцария и Швеция.

На реконструирания мраморен стадион се събират 80 хиляди зрители. В програмата на игрите влизат 9 вида спорт – класическа борба, колоездене, гимнастика, плуване, стрелба, тенис, тежка атлетика и фехтовка.

Специално място в Олимпиадата се отрежда на маратонското бягане, предложено в програмата от френския историк Мишел Бреал в памет на гръцкия войник Фидипидис, възвестил на атиняните победата във войната с персийския цар Дарий. В състезанието вземат участие 46 бегачи.

Пръв до финала достига 23-годишният Спиридон Луис от градчето Маруси, сега предградие на Атина. Самият крал надява на врата му най-висшия орден на Гърция. Подаряват му двуетажна къща, 10 крави и 30 овни. Става национален герой на Гърция.

След успеха на първата Олимпиада игрите се провеждат редовно във всяка високосна година.

Сега Международният олимпийски комитет (МОК) е най-голямата и най-уважавана в света спортна организация. Седалището на комитета се намира в Лозана.