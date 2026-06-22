Важните новини във ФАКТИ на 22.06.2026 г.

Слави Трифонов към Демерджиев: Голямо издирване е паднало за Невзоров! Почвам да се страхувам, че и "Петрохан" разследвате така!

"Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая "Петрохан". Това написа Слави Трифонов във Facebook. Поводът са писмата му до вътрешния министър Иван Демерджиев с искане да се разкрие случаят "Петрохан - Околчица" и да се оповестят повече подробности пред обществото.

Челен удар между два леки автомобила на пътя между Свищов и село Вардим

Челен удар между два леки автомобила временно затвори пътя между Свищов и село Вардим. Инцидентът е станал около 19:30 часа, съобщиха от МВР. При катастрофата е пострадал единият от водачите, който е транспортиран за преглед и лечение в болницата в Свищов, изброи бТВ.

Измериха съпротивлението на асфалта на автомагистрала „Хемус“

Пътният експерт Диана Русинова разпространи данни от специализирани измервания на двадесет и петия километър на автомагистрала „Хемус“, за да докаже спешната нужда от извършения там ремонт в посока Варна. Както написа Диана Русинова в профила си в социалните мрежи, официалните тестове за съпротивление срещу хлъзгане показват огромна разлика в безопасността на трасето преди и след полагането на новата настилка, което е директен отговор на недоволството и критиките на граждани в почивните дни.

КЗК глоби две фирми за фалшиво масло

Комисията за защита на конкуренцията наложи тежки финансови санкции на две български компании заради разпространение на фалшиво краве масло на пазара, съобщават от пресцентъра на регулатора. При мащабна проверка на институцията, провокирана от конкурентното дружество "Ростар БГ" ООД, е установено, че продуктът, продаван под престижното наименование "Deutsche Markenbutter", съдържа над 95% немлечни мазнини. Вместо чист млечен състав, в опаковките са открити растителни масла и свинска мас, което въвежда потребителите в пълна заблуда и крие сериозни рискове.

ТИР разцепи товарен автомобил на две при тежка катастрофа на АМ „Струма“

Тежка катастрофа е станала на автомагистрала „Струма“ преди Благоевград в посока Кулата.

Държавата подготвя дефиниция за енергийна бедност

Либерализацията на пазара на електроенергия трябва да се извършва паралелно с въвеждането на ясни механизми, които да гарантират на гражданите навременна информация и интелигентни системи за измерване. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова в София по време на шестата за годината пленарна сесия на Икономическия и социален съвет, съобщават от пресцентъра на Министерството на енергетиката. По време на заседанието бе приет проект на становище за предизвикателствата пред свободния пазар на ток у нас.

Голям пожар се разрази край пловдивското село Калековец

Голям пожар се разрази този следобед край пловдивското село Калековец. Гръмотевица е подпалила голям житен масив малко след 16:30 часа, а гъстият дим бързо стигна до намиращата се наблизо автомагистрала "Тракия", съобщи БНТ.

Доц. Атанас Славов: В законопроекта на ПБ за съдебната власт не се съдържат реформаторски идеи

Не малко магистрати са били подслушвани през последните години, дори прокурори. По-големият въпрос е защо това се е допускало, а след това делата падат в съда. Това е поставяне под контрол на 10% от магистратите. Това заяви депутатът от „Демократична България“ (ДБ) доц. Атанас Славов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Двама 17-годишни са в болница след токов удар на ЖП гарата в Стара Загора

Двама 17-годишни младежи са с тежки изгаряния и се борят за възстановяването си, след като бяха поразени от волтова дъга на ЖП гарата в Стара Загора.

Олег Невзоров: Не се чувствам виновен. Комплексът в "Баба Алино" е законен, имаме всички документи

Не се чувствам виновен, комплексът в "Баба Алино" е законен, имаме всички документи и ще дадем информация след края на проверката на съответните институции. Това каза собственикът на „КУБ Корпорация“ Олег Невзоров, цитиран от bTV.

Кутев: Не знам защо ГЕРБ и ДПС подкрепят решенията ни, може би много добре оценяват политиките ни

Бих желал да сме свършили много повече работа в Народното събрание досега, но направихме някои неща, които са важни - променихме начина на работа на парламента, промени се и езикът, на който се говори. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев, цитиран от novini.bg.

Шишков за лифта на Мальовица: Има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички

Иван Шишков коментира казуса с лифта на Мальовица с думите, че „очевидно има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички“.

Ст. комисар Цветан Пировски: Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан

Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан, каза на брифинг ст. комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна, предават от БТА. В момента текат процесуално-следствени действия – разпити, със собственика на украинската корпорация КУБ – Олег Невзоров, посочи Пировски.

Министър Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на ДНСК

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на Дирекцията за национален строителен контрол, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното строителство в местността "Баба Алино"

Олег Невзоров е установен от служителите на МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни 2026 година, като за това веднага е уведомена Варненска окръжна прокуратура, научи "По света и у нас".

Вече е официално: Делян Добрев подаде молба за напускане на парламента

Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание, съобщават от пресцентъра на ГЕРБ, цитирани от Нова телевизия. Документът беше входиран в деловодството на парламента днес. Очаква се темата да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.

Припомняме, че Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в събота на среща с младежката структура на партията в Раковски.

Още 5 търговски вериги се включват в инициативата „Кошница с грижа“

Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива „Кошница с грижа“ в подкрепа на потребителите и на българските производители, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

В началото на юни министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация.

Инициативата е с хоризонт минимум шест месеца и предвижда отстъпка най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Към нея се присъединяват още пет вериги – „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“.

На старта на проекта доброволно се включиха осем търговски вериги – „Билла“, „Кауфланд“, „Лидл“, „Метро“, „Фантастико“, „ЦБА“, „Минимарт“ и „ДАР“.

Румен Радев: Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат

Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат и за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, които да подкрепят модернизацията на българската икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева и ръководителя на мисията на Фонда за България Фабиан Борнхорст. По време на разговора бяха обсъдени перспективите пред българската икономика, необходимите реформи за повишаване на конкурентоспособността и ролята на новите технологии и изкуствения интелект, съобщават от пресцентъра на МС.

България е първа в ЕС по поскъпване на горивата през май

Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 20,7 на сто през май спрямо същия месец 2025 г., според най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

Демерджиев затяга контрола върху разходите на фонд "Пътна безопасност"

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди занапред разходи по фонд "Пътна безопасност" да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътнотранспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.