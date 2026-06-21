Моторист е в тежко състояние след катастрофа на пътя София - Самоков

Моторист е в тежко състояние след катастрофа в района на комплекс "Камелот" по пътя София - Самоков, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за инцидента е подаден около 18:20 ч.
Движението по пътя е ограничено. Обходният маршрут е през Горни и Долни Окол. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Пострадалият е на 34 години. Получил е множество наранявания вследствие на катастрофата. Хоспитализиран е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна" в София, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).
Линейката се е движила по същия път и се е отзовала на мястото непосредствено след инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
В момента е 18:10.
Новината е от вчера.
18:10 21.06.2026
2 Без име
18:11 21.06.2026
3 60ТЕ ГОДИНИ , ТАКИВА МОТОЦИКЛЕТИ ГИ СЛА-
18:21 21.06.2026
4 МПС
Коментиран от #6
18:22 21.06.2026
5 Град София
18:39 21.06.2026
6 Упс пазете моториста
До коментар #4 от "МПС":То, че е така, така е, но искам да допълня, че докато има ПРАЗНИ ГЛАВИ така ще е и естествения подбор ще свърши останалото.
Какво стана с Пазете моториста, а да питам ли самите мотористи пазят ли се или очакват това от всички останали шофьори ?
18:40 21.06.2026
7 фиткифакти
18:41 21.06.2026