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Моторист е в тежко състояние след катастрофа на пътя София - Самоков
  Тема: Войната на пътя

Моторист е в тежко състояние след катастрофа на пътя София - Самоков

21 Юни, 2026 18:07 553 7

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Обходният маршрут е през Горни и Долни Окол

Моторист е в тежко състояние след катастрофа на пътя София - Самоков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моторист е в тежко състояние след катастрофа в района на комплекс "Камелот" по пътя София - Самоков, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за инцидента е подаден около 18:20 ч.

Движението по пътя е ограничено. Обходният маршрут е през Горни и Долни Окол. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пострадалият е на 34 години. Получил е множество наранявания вследствие на катастрофата. Хоспитализиран е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна" в София, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Линейката се е движила по същия път и се е отзовала на мястото непосредствено след инцидента.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    7 0 Отговор
    Пак ли сте пияни бе?
    В момента е 18:10.
    Новината е от вчера.

    18:10 21.06.2026

  • 2 Без име

    2 0 Отговор
    Сега е 18:10

    18:11 21.06.2026

  • 3 60ТЕ ГОДИНИ , ТАКИВА МОТОЦИКЛЕТИ ГИ СЛА-

    3 1 Отговор
    ГАХА НА ПЛОЩАДА НО ЕФЕКТА КАКТО ВИЖДАМЕ Е НУЛЕВ ........ ВСЕ НА ТОВА ШОСЕ СТАВА ВСИЧКО !

    18:21 21.06.2026

  • 4 МПС

    2 4 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #6

    18:22 21.06.2026

  • 5 Град София

    3 0 Отговор
    Толкова хора чакат за донори. В продължение на години! Я бъбрек я сърце или черен дроб.

    18:39 21.06.2026

  • 6 Упс пазете моториста

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "МПС":

    То, че е така, така е, но искам да допълня, че докато има ПРАЗНИ ГЛАВИ така ще е и естествения подбор ще свърши останалото.

    Какво стана с Пазете моториста, а да питам ли самите мотористи пазят ли се или очакват това от всички останали шофьори ?

    18:40 21.06.2026

  • 7 фиткифакти

    1 0 Отговор
    Не е хубаво да използвате вчерашни черни новини за клик бейт! Неморално е, толкова ли сте гладни или алчни?

    18:41 21.06.2026

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