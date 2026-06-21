Моторист е в тежко състояние след катастрофа на пътя София - Самоков

Моторист е в тежко състояние след катастрофа в района на комплекс "Камелот" по пътя София - Самоков, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за инцидента е подаден около 18:20 ч.

Движението по пътя е ограничено. Обходният маршрут е през Горни и Долни Окол. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пострадалият е на 34 години. Получил е множество наранявания вследствие на катастрофата. Хоспитализиран е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна" в София, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Линейката се е движила по същия път и се е отзовала на мястото непосредствено след инцидента.