ТИР разцепи товарен автомобил на две при тежка катастрофа на АМ „Струма“

Тежка катастрофа е станала на автомагистрала „Струма“ преди Благоевград в посока Кулата.

По първоначална информация в инцидента участват два товарни автомобила, като единият камион е разцепен на две вследствие на удара, съобщиха очевидци.

От полицията в Кюстендил уточниха за bTV, че ТИР се е ударил в движещ се пред него товарен автомобил.

По първоначални данни няма жертви. Пострадал е шофьорът на блъснатия товарен автомобил, който е транспортиран за преглед в болница.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които оказват съдействие и работят по обезопасяването на района.[embed type="image"]

Заради инцидента движението по автомагистрала „Струма“ в посока Кулата се пренасочва по главен път Е-79 от екипи на „Пътна полиция“.