ТИР разцепи товарен автомобил на две при тежка катастрофа на АМ „Струма“

Тежка катастрофа е станала на автомагистрала „Струма“ преди Благоевград в посока Кулата.
По първоначална информация в инцидента участват два товарни автомобила, като единият камион е разцепен на две вследствие на удара, съобщиха очевидци.
От полицията в Кюстендил уточниха за bTV, че ТИР се е ударил в движещ се пред него товарен автомобил.
По първоначални данни няма жертви. Пострадал е шофьорът на блъснатия товарен автомобил, който е транспортиран за преглед в болница.
На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които оказват съдействие и работят по обезопасяването на района.[embed type="image"]
Заради инцидента движението по автомагистрала „Струма“ в посока Кулата се пренасочва по главен път Е-79 от екипи на „Пътна полиция“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Територията на безграничните кражби
Не е ясно колко от него сме изяли. КЗП наложи глоба от 309 689 евро на "Клас фуд" и Алфа СД"
Комисията за защита на потребителите осветли две български фирми, които са предлагали известното масло "Deutsche Markenbutter", произведено в Германия, но в него няма и капка краве мляко. Вместо това вложените в производството му суровини са свинска мас, кокосово, палмово и слънчогледово масло, соя и пр. Само краварката е в долния ляв ъгъл. Наложените санкции са за 309 689 евро.
Глобата за "Клас фуд" ЕООД е 186 319.87 евро, а за "Алфа СД" ООД – 123 369.62 евро.
От съобщението на КЗП се разбира, че в хода на проучването по преписката, образувана по искане на "Ростар БГ" ООД, е установено, че двете дружества са разпространявали на пазара продукт с наименование "Deutsche Markenbutter", представян като масло. Но лабораторни изследвания показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини.
Съгласно утвърдените стандарти маслото е продукт, произведен изцяло от мляко, поради което обозначаването на продукт с преобладаващо съдържание на растителни и други немлечни мазнини като "масло" въвежда в заблуждение потребителите за състава и качеството на продукта.
Заблуждаващото въздействие допълнително се засилва от използването на обозначението "Deutsche Markenbutter" – утвърден немски стандарт за качество на краве масло, добре познат на българските потребители. Маслото от тази марка е от дъл
Коментиран от #4, #14, #16
21:00 22.06.2026
2 Яшар
21:02 22.06.2026
3 МПС
Коментиран от #6
21:04 22.06.2026
4 бою циганина
До коментар #1 от "Територията на безграничните кражби":всичко съм остаеил на мармалад, празна касичка и много неплатени фактури към наши фирми
21:06 22.06.2026
5 ТИР
21:07 22.06.2026
6 Айде
До коментар #3 от "МПС":стига тази мантра. Какво и е на Струма? и не е проблема в пътищата, колкото в задкормилното устройство Курсивете не подотвят шофьори, последните пък като вземат тапията, все едно до вчера са карали Ф1. На бъгарина все някой му е длъжен, все друг е виновен, но пък иначе ербап...кой съм аз..
Коментиран от #13
21:10 22.06.2026
7 1616
Коментиран от #9, #12
21:11 22.06.2026
8 Помак
Коментиран от #15
21:19 22.06.2026
9 Не знам
До коментар #7 от "1616":дали проблема не в тебе като караш, ако на магистрала камион те изпреварва... Отделно камиона 120-130 трудно, но не и невъзможно. Масиво карат с 85-90 защото там са оптимални и по закон 80 им е ограничението.
Коментиран от #11, #18
21:31 22.06.2026
10 Крайно време е
21:36 22.06.2026
11 Има ли минимална скорост по магистралата
До коментар #9 от "Не знам":Ограничението за тирове на магистрала е 100 и масово не се спазва. Отделно товарите са неграмотно укрепени. Сега пак ще почне да се лее бира по асфалта.
Коментиран от #17
21:39 22.06.2026
12 Кормилото
До коментар #7 от "1616":Същите бандити на пътя са полските, молдовските, украинските и турските тирове, при ограничение на скоростта 40 или 50 км/ч което спазвам, оня ми присветква и ми свири, все едно това не е ограничение, а задължителна минимална скорост. Само, че КАТ никога не са чули за това, те не знаят, че тировете превишават скоростта - защо ли, каква ли е мотивацията и на какво ниво за това незнание.
21:44 22.06.2026
13 МПС
До коментар #6 от "Айде":Докато няма пътища така ще е
21:47 22.06.2026
14 Време оно
До коментар #1 от "Територията на безграничните кражби":Си знаеме ,че каквото и да ти рекламират ,става въпрос единствено за твоите пари. Тук-в територията , и за загуба на здраве за което и си плащаш. Каквито са ни " Частниците " партийни ,такива са и търгашите. Собственик на фабрика за колбаси тук , а и в Сърбия никога не кусват от своята продукция . Накарайте ги да ядат от внасянето и да хранят милионерските си фамилии. Да мажат без пари пастет ,масла ,сирене на депутатите в НС и по едно набучено ляво бутче пилешко за десерт. Съвсем ще се освинят и поне инфаркта може да ни оттърве.
21:47 22.06.2026
15 Хавзис
До коментар #8 от "Помак":Дано дочакате до 27 година. Още тази зима всичко ще се изясни със сметките и ще се започне. Особено ако вземат Цялата държавна , т.е. частна власт
21:52 22.06.2026
16 Читател
До коментар #1 от "Територията на безграничните кражби":Така е и със сирене и кашкавал и салами и кренвирши Абе леш.Не трябва глобата трябва трепане
21:52 22.06.2026
17 Поправка
До коментар #11 от "Има ли минимална скорост по магистралата":Ограничено ти е тва което нямаш в междуушието. В ЕС,Европа ограниченито на автомобили над 7,5 тона е 80 км.Тампомата на камиона изключва при 89 км/ч.
21:54 22.06.2026
18 Т.н. магистрала
До коментар #9 от "Не знам":Струма е магистрала само частично. От пътен възел Даскалово до Долна Диканя е скоростен път с ограничение 120км/ч, събота около обяд малко след кръговото за Перник три тира вдясно, два други ги изпреварват. Да, ама ги изпреварваха от Църква до правата на отбивката за Студена, т.е. две-три минути, сещате се как става в лявата лента като отпред два тира се движат с малко над 90. Големи "умници" виждат, че лявата е с колона и се изнасят и изпреварват отдясно, докато застигнат трите тира в дясната лента. Другото за румънците - най-неадекватните шофьори за мен, тези или карат като талибани, или при ограничение 140 кара със 110-120 и ги изпреварват и тировете, и автобусите, такива решават да изпреварват по някое време - дава ляв мигач като е свършил с изпреварването, все едно са учени по друг правилник в Папуа-Нова Гвинея.
22:22 22.06.2026