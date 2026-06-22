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ТИР разцепи товарен автомобил на две при тежка катастрофа на АМ „Струма“
  Тема: Войната на пътя

ТИР разцепи товарен автомобил на две при тежка катастрофа на АМ „Струма“

22 Юни, 2026 20:51 2 167 18

  • катастрофа-
  • ам струма-
  • тир-
  • товарен бус-
  • благоевград

Пострадал е шофьорът на блъснатия товарен автомобил, който е транспортиран за преглед в болница

ТИР разцепи товарен автомобил на две при тежка катастрофа на АМ „Струма“ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа е станала на автомагистрала „Струма“ преди Благоевград в посока Кулата.

По първоначална информация в инцидента участват два товарни автомобила, като единият камион е разцепен на две вследствие на удара, съобщиха очевидци.

От полицията в Кюстендил уточниха за bTV, че ТИР се е ударил в движещ се пред него товарен автомобил.

По първоначални данни няма жертви. Пострадал е шофьорът на блъснатия товарен автомобил, който е транспортиран за преглед в болница.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които оказват съдействие и работят по обезопасяването на района.[embed type="image"]

Заради инцидента движението по автомагистрала „Струма“ в посока Кулата се пренасочва по главен път Е-79 от екипи на „Пътна полиция“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията на безграничните кражби

    10 0 Отговор
    Две български фирми са мамили с фалшиво немско масло Deutsche Markenbutter
    Не е ясно колко от него сме изяли. КЗП наложи глоба от 309 689 евро на "Клас фуд" и Алфа СД"
    Комисията за защита на потребителите осветли две български фирми, които са предлагали известното масло "Deutsche Markenbutter", произведено в Германия, но в него няма и капка краве мляко. Вместо това вложените в производството му суровини са свинска мас, кокосово, палмово и слънчогледово масло, соя и пр. Само краварката е в долния ляв ъгъл. Наложените санкции са за 309 689 евро.

    Глобата за "Клас фуд" ЕООД е 186 319.87 евро, а за "Алфа СД" ООД – 123 369.62 евро.

    От съобщението на КЗП се разбира, че в хода на проучването по преписката, образувана по искане на "Ростар БГ" ООД, е установено, че двете дружества са разпространявали на пазара продукт с наименование "Deutsche Markenbutter", представян като масло. Но лабораторни изследвания показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини.

    Съгласно утвърдените стандарти маслото е продукт, произведен изцяло от мляко, поради което обозначаването на продукт с преобладаващо съдържание на растителни и други немлечни мазнини като "масло" въвежда в заблуждение потребителите за състава и качеството на продукта.

    Заблуждаващото въздействие допълнително се засилва от използването на обозначението "Deutsche Markenbutter" – утвърден немски стандарт за качество на краве масло, добре познат на българските потребители. Маслото от тази марка е от дъл

    Коментиран от #4, #14, #16

    21:00 22.06.2026

  • 2 Яшар

    5 21 Отговор
    Напоследък откак Радев е премиер нещата в държавата се усложняват.полицията никого не закача ,тировете и гамените вилнеят по магистрали и в градовете и селата ...полицаите от що годе добри преди сега стоят на сянка и проверяват видимо адекватни водачи за алкохол и да им губят времето по 30-40 Мин в обяснения ...аз разчитах на Радев но като всеки комунист и той явно не може да управлява държава ...жалко мутро мафията ще се върне защото престъпниците имат респект от тях

    21:02 22.06.2026

  • 3 МПС

    6 2 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #6

    21:04 22.06.2026

  • 4 бою циганина

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Територията на безграничните кражби":

    всичко съм остаеил на мармалад, празна касичка и много неплатени фактури към наши фирми

    21:06 22.06.2026

  • 5 ТИР

    2 0 Отговор
    сам по себе си е товарен автомобил, та не е много ясно какво точно е ударил и какво точно се е случило.

    21:07 22.06.2026

  • 6 Айде

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "МПС":

    стига тази мантра. Какво и е на Струма? и не е проблема в пътищата, колкото в задкормилното устройство Курсивете не подотвят шофьори, последните пък като вземат тапията, все едно до вчера са карали Ф1. На бъгарина все някой му е длъжен, все друг е виновен, но пък иначе ербап...кой съм аз..

    Коментиран от #13

    21:10 22.06.2026

  • 7 1616

    6 1 Отговор
    По магистралата е ад да се кара от тировете и румънците тировете не всички но повечето карат с превишена скорост над 120,130на моменти и се задминават просто е страшно за втори път ми се случва румънци да карат с превишена скорост и даже присветват фаровете да им се прави път,камарите не вършат работата по този начин освен събиране на глоби и за това катастрофите са ежедневие ,трябва на определени маста да има КПП та и намясто да се санкционират и респектират нарушителите иначе се вижда, че не става

    Коментиран от #9, #12

    21:11 22.06.2026

  • 8 Помак

    3 8 Отговор
    И аз да кажа ..общо взето Радев изтърва козите в държавата (всички кози) ..от тук нататък пързалката за него е надолу ...като Слави ...очаквам избори пролетта на 2027 г .и те ще са късни за народа

    Коментиран от #15

    21:19 22.06.2026

  • 9 Не знам

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "1616":

    дали проблема не в тебе като караш, ако на магистрала камион те изпреварва... Отделно камиона 120-130 трудно, но не и невъзможно. Масиво карат с 85-90 защото там са оптимални и по закон 80 им е ограничението.

    Коментиран от #11, #18

    21:31 22.06.2026

  • 10 Крайно време е

    3 0 Отговор
    Да се вземат книжки доживот на уж професионалните шофьори. Чужди такива също да не се допускат.

    21:36 22.06.2026

  • 11 Има ли минимална скорост по магистралата

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Не знам":

    Ограничението за тирове на магистрала е 100 и масово не се спазва. Отделно товарите са неграмотно укрепени. Сега пак ще почне да се лее бира по асфалта.

    Коментиран от #17

    21:39 22.06.2026

  • 12 Кормилото

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "1616":

    Същите бандити на пътя са полските, молдовските, украинските и турските тирове, при ограничение на скоростта 40 или 50 км/ч което спазвам, оня ми присветква и ми свири, все едно това не е ограничение, а задължителна минимална скорост. Само, че КАТ никога не са чули за това, те не знаят, че тировете превишават скоростта - защо ли, каква ли е мотивацията и на какво ниво за това незнание.

    21:44 22.06.2026

  • 13 МПС

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Айде":

    Докато няма пътища така ще е

    21:47 22.06.2026

  • 14 Време оно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Територията на безграничните кражби":

    Си знаеме ,че каквото и да ти рекламират ,става въпрос единствено за твоите пари. Тук-в територията , и за загуба на здраве за което и си плащаш. Каквито са ни " Частниците " партийни ,такива са и търгашите. Собственик на фабрика за колбаси тук , а и в Сърбия никога не кусват от своята продукция . Накарайте ги да ядат от внасянето и да хранят милионерските си фамилии. Да мажат без пари пастет ,масла ,сирене на депутатите в НС и по едно набучено ляво бутче пилешко за десерт. Съвсем ще се освинят и поне инфаркта може да ни оттърве.

    21:47 22.06.2026

  • 15 Хавзис

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Помак":

    Дано дочакате до 27 година. Още тази зима всичко ще се изясни със сметките и ще се започне. Особено ако вземат Цялата държавна , т.е. частна власт

    21:52 22.06.2026

  • 16 Читател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Територията на безграничните кражби":

    Така е и със сирене и кашкавал и салами и кренвирши Абе леш.Не трябва глобата трябва трепане

    21:52 22.06.2026

  • 17 Поправка

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Има ли минимална скорост по магистралата":

    Ограничено ти е тва което нямаш в междуушието. В ЕС,Европа ограниченито на автомобили над 7,5 тона е 80 км.Тампомата на камиона изключва при 89 км/ч.

    21:54 22.06.2026

  • 18 Т.н. магистрала

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не знам":

    Струма е магистрала само частично. От пътен възел Даскалово до Долна Диканя е скоростен път с ограничение 120км/ч, събота около обяд малко след кръговото за Перник три тира вдясно, два други ги изпреварват. Да, ама ги изпреварваха от Църква до правата на отбивката за Студена, т.е. две-три минути, сещате се как става в лявата лента като отпред два тира се движат с малко над 90. Големи "умници" виждат, че лявата е с колона и се изнасят и изпреварват отдясно, докато застигнат трите тира в дясната лента. Другото за румънците - най-неадекватните шофьори за мен, тези или карат като талибани, или при ограничение 140 кара със 110-120 и ги изпреварват и тировете, и автобусите, такива решават да изпреварват по някое време - дава ляв мигач като е свършил с изпреварването, все едно са учени по друг правилник в Папуа-Нова Гвинея.

    22:22 22.06.2026

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