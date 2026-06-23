Времето днес, прогноза за вторник, 23 юни: Слънчево. Интензивни гръмотевични бури в Западна България

Сутринта ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури главно в Северозападна България.

В останалата част от страната денят ще започне със слънчево време, но след обяд над западната половина отново се очакват интензивни гръмотевични бури и локални градушки. Има опасност и от наводнения.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 34°, в София - около 29°, на морския бряг, където през целия ден ще бъде слънчево - между 25° и 28°.

Вятърът по Черноморието ще бъде умерен от изток-югоизток. Вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е между 21° и 23°.

В планините ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В масивите в западната половина от страната също се очакват валежи и гръмотевични бури. Следобедни валежи и гръмотевици ще има утре и на Балканите, главно в централните и северните части от полуострова, но в повечето райони ще остане горещо.