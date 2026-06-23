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Времето днес, прогноза за вторник, 23 юни: Слънчево. Интензивни гръмотевични бури в Западна България

Времето днес, прогноза за вторник, 23 юни: Слънчево. Интензивни гръмотевични бури в Западна България

23 Юни, 2026 03:43, обновена 23 Юни, 2026 03:47 533 7

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Максималните температури ще бъдат между 28° и 34°, в София - около 29°

Времето днес, прогноза за вторник, 23 юни: Слънчево. Интензивни гръмотевични бури в Западна България - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Сутринта ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури главно в Северозападна България.

В останалата част от страната денят ще започне със слънчево време, но след обяд над западната половина отново се очакват интензивни гръмотевични бури и локални градушки. Има опасност и от наводнения.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 34°, в София - около 29°, на морския бряг, където през целия ден ще бъде слънчево - между 25° и 28°.

Вятърът по Черноморието ще бъде умерен от изток-югоизток. Вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е между 21° и 23°.

В планините ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В масивите в западната половина от страната също се очакват валежи и гръмотевични бури. Следобедни валежи и гръмотевици ще има утре и на Балканите, главно в централните и северните части от полуострова, но в повечето райони ще остане горещо.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коня с оня

    1 1 Отговор
    Гласувахме за Радев, а той излезе страхливец и лъжец.

    03:50 23.06.2026

  • 2 Коня с оня

    1 0 Отговор
    В момента в Народното събрание е внесено официално предложение държавните служители, включително полицаите, да започнат поетапно да плащат лични осигуровки от 1 август (започвайки с 2% и достигайки до 40% съотношение през следващите години).Синдикатите в МВР веднага скочиха против, тъй като това на практика ще намали чистата заплата на полицаите на терен, освен ако държавата не им я увеличи компенсаторно (което пък, както отбелязахте, обезсмисля цялата финансова икономия за хазната).4. Бонусът "20 заплати" на излизанеДругата голяма привилегия, която финансовото министерство се опитва да ореже, са обезщетенията при пенсиониране. В момента полицаите получават до 20 брутни заплати накуп, когато напуснат системата. Сега се обсъжда предложение тези заплати да бъдат намалени на 10, но забележете уловката – само за новоназначените служители. Това означава, че за завареното положение разходът за милиони левове обезщетения ще остане същият още десетилетия наред.В крайна сметка полицаите и военните притежават най-силните синдикати в държавата. Всеки път, когато някое правителство се опита да им спре автоматичното вдигане на заплатите или да ги накара да плащат осигуровки, те излизат на протести и властта веднага отстъпва, за да не загуби контрол над сигурността в страната.

    04:09 23.06.2026

  • 3 Оня с коня

    1 0 Отговор
    Да, точно така е – бонусите, извънредният труд и допълнителните добавки са огромна част от доходите в МВР, които често остават скрити зад официалната „базова заплата“. Това е още една причина, поради която частният сектор гледа с недоволство на държавната издръжка.В МВР системата от бонуси и добавки е изключително развита и включва:Добавка за трудов стаж („клас“): За всяка прослужена година полицаите получават по 2% отгоре върху заплатата си (максимум до 40%). Това означава, че един опитен полицай може да взима почти наполовина по-висока заплата от новобранец на същата позиция.Порцион за храна: Всеки месец служителите получават твърда сума за храна (около 200 лева), която по закон не се облага с данъци и осигуровки – чисти пари в джоба.Специфични условия на труд: Добавки за нощен труд, за работа при специфични условия, за работа в почивни и празнични дни, както и за постигнати високи резултати (т.нар. тримесечни бонуси).Пари за дрехи: Веднъж годишно се изплащат сериозни суми за униформи или цивилно облекло (за оперативните работници).

    Коментиран от #4

    04:17 23.06.2026

  • 4 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с коня":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    04:29 23.06.2026

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    04:29 23.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата

    1 1 Отговор
    ТУК ЛИ Е ОНЯ ДЕТО ЩЕ МИ ДАВА НАКЛОН наXУЯ?

    04:31 23.06.2026

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