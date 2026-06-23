Времето днес, прогноза за вторник, 23 юни: Слънчево. Интензивни гръмотевични бури в Западна България

Сутринта ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури главно в Северозападна България.
В останалата част от страната денят ще започне със слънчево време, но след обяд над западната половина отново се очакват интензивни гръмотевични бури и локални градушки. Има опасност и от наводнения.
Максималните температури ще бъдат между 28° и 34°, в София - около 29°, на морския бряг, където през целия ден ще бъде слънчево - между 25° и 28°.
Вятърът по Черноморието ще бъде умерен от изток-югоизток. Вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е между 21° и 23°.
В планините ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В масивите в западната половина от страната също се очакват валежи и гръмотевични бури. Следобедни валежи и гръмотевици ще има утре и на Балканите, главно в централните и северните части от полуострова, но в повечето райони ще остане горещо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коня с оня
03:50 23.06.2026
2 Коня с оня
04:09 23.06.2026
3 Оня с коня
Коментиран от #4
04:17 23.06.2026
4 оня с коня
До коментар #3 от "Оня с коня":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
04:29 23.06.2026
5 град КОЗЛОДУЙ
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
04:29 23.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата
04:31 23.06.2026