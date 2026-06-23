Черноморските пристанища Варна и Бургас имат потенциала да са регионални хъбове за свързване на Европа с Централна Азия

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова участва в срещата на високо равнище за развитие на Средния коридор, която се проведе днес в Брюксел. По време на събитието страната ни представи визията си за стратегическата роля на черноморските пристанища като „портали“ на Европа към Средния коридор. Срещата беше открита от комисаря по разширяването Марта Кос. В нея се включиха още европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, както и министри и заместник-министри на транспорта на Армения, Казахстан, Турция, Украйна, Молдова, Узбекистан и др.
В изказването си заместник-министър Натова подчерта геостратегическата роля на България като държава членка на ЕС с излаз на Черно море и акцентира върху необходимостта от осигуряване на по-бърз, сигурен и безпрепятствен транспорт на товари и пътници по маршрута. Тя посочи, че модернизирането на пристанищата и тяхното интегрирано развитие с железопътния транспорт ще повиши ефективността и конкурентоспособността на целия транспортен коридор. „Развитието на Средния коридор за България е стратегическа възможност, но и споделена отговорност“, допълни тя.
Пред европейските партньори и представителите на страните от Централна Азия и Южния Кавказ заместник-министър Натова отбеляза, че за постигане на пълна оперативност на маршрута са необходими ускорени инвестиции, по-добра институционална координация и засилено трансгранично сътрудничество. Тя обърна специално внимание на партньорството между публичния сектор и бизнеса като ключов фактор за осигуряване на финансови ресурси и внедряване на иновативни логистични решения.
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