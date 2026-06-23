Новини
България »
Черноморските пристанища Варна и Бургас имат потенциала да са регионални хъбове за свързване на Европа с Централна Азия

Черноморските пристанища Варна и Бургас имат потенциала да са регионални хъбове за свързване на Европа с Централна Азия

23 Юни, 2026 17:18 406 9

  • българия-
  • черно море-
  • пристанища-
  • транспорт-
  • железници-
  • среден коридор-
  • черноморски пристанища-
  • транспортна инфраструктура-
  • брюксел-
  • анна натова-
  • логистика-
  • инвестиции-
  • публично-частно партньорство-
  • железопътен транспорт-
  • международно сътрудничество-
  • транспортен коридор-
  • европа и азия-
  • модернизация на пристанища-
  • устойчив транспорт-
  • стратегическа роля

Развитието на Средния коридор за България е стратегическа възможност, но и споделена отговорност

Черноморските пристанища Варна и Бургас имат потенциала да са регионални хъбове за свързване на Европа с Централна Азия - 1
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова участва в срещата на високо равнище за развитие на Средния коридор, която се проведе днес в Брюксел. По време на събитието страната ни представи визията си за стратегическата роля на черноморските пристанища като „портали“ на Европа към Средния коридор. Срещата беше открита от комисаря по разширяването Марта Кос. В нея се включиха още европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, както и министри и заместник-министри на транспорта на Армения, Казахстан, Турция, Украйна, Молдова, Узбекистан и др.

В изказването си заместник-министър Натова подчерта геостратегическата роля на България като държава членка на ЕС с излаз на Черно море и акцентира върху необходимостта от осигуряване на по-бърз, сигурен и безпрепятствен транспорт на товари и пътници по маршрута. Тя посочи, че модернизирането на пристанищата и тяхното интегрирано развитие с железопътния транспорт ще повиши ефективността и конкурентоспособността на целия транспортен коридор. „Развитието на Средния коридор за България е стратегическа възможност, но и споделена отговорност“, допълни тя.

Пред европейските партньори и представителите на страните от Централна Азия и Южния Кавказ заместник-министър Натова отбеляза, че за постигане на пълна оперативност на маршрута са необходими ускорени инвестиции, по-добра институционална координация и засилено трансгранично сътрудничество. Тя обърна специално внимание на партньорството между публичния сектор и бизнеса като ключов фактор за осигуряване на финансови ресурси и внедряване на иновативни логистични решения.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    3 0 Отговор
    ако баба беше мьжка, щеше да има дрьжка

    17:25 23.06.2026

  • 2 Смях

    2 0 Отговор
    в залата, бих казал. Поне да бяхте отворли картата. За инграструктура, пък изобщо да не говорим..

    17:25 23.06.2026

  • 3 Руското езеро

    1 0 Отговор
    Нямат, Черно море е вътрешно море.

    17:32 23.06.2026

  • 4 Факт

    1 0 Отговор
    Нали там е пътя на коприната, фериботната линия Батуми варна контролиран от кгб

    17:33 23.06.2026

  • 5 рибар

    1 0 Отговор
    И двете пристанища са запушени,за съжаление.Констанца е пристанището което свързва Западна Европа с Азия.Едно от нещата които направи Чаушеску е плавателния канал свързващ Констанца с Дунав.Огромно пристанище.Нашите и двете са регионални,нещастни,мръсни.Кой и защо да идва тук когато нямаме и промишленост.За какви врати ми говорите не знам.Направете репортаж за Корабостроителния завод във Варна.Бившия,на какво прилича.Да види народа.На Чернобил,че и по зле.После идете в Констанца за сравнение.

    17:36 23.06.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Това го опитахме, но холандците казаха не.

    17:38 23.06.2026

  • 7 При такава

    0 0 Отговор
    управа и мафия , само ненормален би се възползвал !

    17:41 23.06.2026

  • 8 Тома

    0 0 Отговор
    Че Варна и Бургас си бяха големи пристанища още през бай Тошово време.Имаше линия на БМФ с дозина кораба които поддържаха цяла Азия и стигащи до Япония

    17:42 23.06.2026

  • 9 УдоМача

    0 0 Отговор
    НЕ!!!!!! Нямаме сухоземна инфраструктура за целта!!!!!!!!!

    17:59 23.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове