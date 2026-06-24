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Банско открива летния сезон с най-дългата водна пързалка в Европа и десетки планински атракции СНИМКИ

Банско открива летния сезон с най-дългата водна пързалка в Европа и десетки планински атракции СНИМКИ

24 Юни, 2026 14:13 428 0

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За туристите е подготвен специален пакет на цена от 59 евро за възрастен и 38 евро за деца

Банско открива летния сезон с най-дългата водна пързалка в Европа и десетки планински атракции СНИМКИ - 1
Снимка: ЮЛЕН АД
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Банско официално открива летния туристически сезон на 27 юни 2026 г., като отново залага на разнообразие от спортни и развлекателни активности сред прохладата на Пирин планина. Курортът предлага все повече възможности за активен отдих през топлите месеци и се утвърждава като една от най-предпочитаните летни дестинации в България.

От тази събота кабинковият лифт ще работи целодневно, осигурявайки бърз достъп до планината и Бъндеришка поляна, където традиционно е разположен летният развлекателен комплекс на курорта. На над 1600 метра надморска височина посетителите могат да се насладят на множество атракции както за деца, така и за възрастни.

Банско открива летния сезон с най-дългата водна пързалка в Европа и десетки планински атракции СНИМКИ
Снимка: ЮЛЕН АД

Сред най-големите хитове и тази година е 400-метровата водна пързалка, която е определяна като най-дългата в Европа. Комплексът включва още кула за катерене, стрелбище, мини голф, футбол на малки вратички, човешки джаги и различни съоръжения за игри и забавления на открито.

За туристите е подготвен специален пакет на цена от 59 евро за възрастен и 38 евро за деца. В него са включени двупосочен билет за кабинковия лифт, еднократно спускане по лятната пързалка и пет спускания с туби по специално изграден улей.

Банско открива летния сезон с най-дългата водна пързалка в Европа и десетки планински атракции СНИМКИ
Снимка: ЮЛЕН АД

Освен атракционите на Бъндеришка поляна, Банско предлага и разнообразни възможности за спорт сред природата. Любителите на колоезденето могат да се включат в организирани турове с електрически велосипеди и професионални водачи по живописни маршрути в Пирин.

Планинските преходи, еко пътеките и панорамните гледки също остават сред най-търсените активности през летния сезон.

Банско открива летния сезон с най-дългата водна пързалка в Европа и десетки планински атракции СНИМКИ
Снимка: ЮЛЕН АД

Със съчетанието от прохладен планински климат, модерни съоръжения и разнообразни възможности за активен туризъм, Банско продължава да привлича посетители не само през зимата, но и през летните месеци. Очакванията на туристическия бранш са курортът да отчете силен сезон благодарение на нарастващия интерес към планинските дестинации и активната почивка сред природата.


България
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