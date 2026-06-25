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Зарков за предложения бюджет: Няма нужда от истерия сега, а от разумен дебат за Бюджет 2027 г. 

Зарков за предложения бюджет: Няма нужда от истерия сега, а от разумен дебат за Бюджет 2027 г. 

25 Юни, 2026 17:37 816 25

  • крум зарков-
  • бсп-
  • бюджет-
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  • хазна-
  • българия

За съдебна реформа ще можем да говорим едва след избора на нов, качествено различен ВСС

Зарков за предложения бюджет: Няма нужда от истерия сега, а от разумен дебат за Бюджет 2027 г.  - 1
Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Няма нужда от истерия за предложения бюджет. Той е внесен в края на юни месец. Прогнозите в него за дефицита и за приходната част са по-реалистични от тези в предложените от предишните правителства, където приходите бяха изкуствено завишени. Добре е, че тези факти станаха обществено известни. Дефицитът е такъв. Въпросът е как той ще бъде преодолян, но това е дебат за следващия бюджет. Ние ще държим това да не е за сметка на хората, които най-малко са допринесли за този дефицит – трудещите се.“. Това заяви в ефира на БНР председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.

По думите му трябва да покажем като общество, а политическата класа като политици, дали сме способни да проведем един разумен дебат. Той подчерта, че е крайно време да бъде обсъдена и данъчно-осигурителната система в България, която е несправедлива и неудържима в този вид.

На въпрос за промените в Закона за съдебната власт Зарков подчерта, че е необходимо преди всичко промяна в съзнанието на народните представители, за да бъде изборът на нов Висш съдебен съвет качествено различен. Според него това няма как да бъде решено само с промени в закона, каквито и текстове да бъдат включени в него.

„Това, което може сериозно да повлияе, е съзнанието на самите народни представители, които ще трябва да проведат този избор. Те ще изпращат там представители, които да защитават партийните им интереси, както досега, или ще изпратят авторитетни юристи, които да управляват съдебната власт независимо от волята на тези, които са ги избрали?“, обясни социалистът.

Зарков бе категоричен, че не е достатъчно в закона да пише, че трябва да имат високи нравствени и професионални качества, а избраните трябва да имат неоспорим авторитет. Той припомни, че сме били свидетели как хора, които не се срамуват, прикрити от своята анонимност, просто изпълняват партийните повели на посочилите ги, независимо колко обществено неприемливи са, срещу всички експертни становища и законови изисквания. „Всичко е в ръцете на народните представители. Дали ще гледат самите кандидати и техния авторитет, или се събират на парламентарна група и председателят ѝ казва: „Това е нашият човек“ и те го гласуват. Всичко ще проличи в самата процедура и по резултата. Ще има 11 души, изпратени от парламента, и тогава ще е ясно дали се върви в правилната посока или не.“, обясни председателят на левицата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Тези както е тръгнало ще почнат тия бюджети по петилетки да ги приемат, докато народецът издържи.

    17:40 25.06.2026

  • 2 Добре че "осветли"

    10 3 Отговор
    Няма нужда
    Хората не те ценят

    17:41 25.06.2026

  • 3 Уха

    11 2 Отговор
    Абе оууумрелите патерици на Шишо кой ги пита

    17:41 25.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    да бе пич... ама при условие, че новия бюджет ми увеличава разходите още от 1ви някак си ми се ще да говоря как да не го прави, вместо да го пренасям в 27ма където вероятно разходите ще се увеличат

    Айде да си поговорим за свиване на разходите което да стане още 2026 пък тогава да мислим за 27?!

    17:42 25.06.2026

  • 5 Боруна Лом

    9 2 Отговор
    ТИ КОЙ БЕШЕ?

    17:42 25.06.2026

  • 6 Дориана

    4 12 Отговор
    Това е правилния реалистичен бюджет. Това ще бъде бюджета , който ще спаси България по- лесно да излезе от Свръх Дефицита, който ни натресоха от ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Тези три партии са главните виновници за скрития , нереалистичен дефицит. И имат нахалството да продължават да работят срещу българския народ след като му стовариха невиждана по размери инфлация, скрит дефицит, кражби от Магистрали и всички сектори, рекети, корупция, мафия и пълзяща диктатура. Сега да мълчат и да стоят в ъгъла където ги изпрати разярения народ от площадите.

    17:49 25.06.2026

  • 7 Румен Йотова

    7 0 Отговор
    Хич и не се предлагай
    постовете са
    заети

    17:49 25.06.2026

  • 8 Какъв Дебат ?

    7 0 Отговор
    Народа Не Иска !

    Феодализъм !

    Докато Му се Говори !

    За Демокрация !

    И Ти ли Си Същата Издънка !

    Като Тази Пасмина ?

    Коментиран от #9

    17:51 25.06.2026

  • 9 За Това Май !

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Какъв Дебат ?":

    Хората !

    Напуснаха !

    БСП !

    17:52 25.06.2026

  • 10 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    8 0 Отговор
    Сдавай Позитано 20
    И хващайте гората

    17:53 25.06.2026

  • 11 Дориана

    3 12 Отговор
    В Прогресивна България на Румен Радев има умни и интелигентни икономисти, които ще направят и невъзможното българския народ да излезе от Свръх дефицита без той да понесе последствията от корумпираното управление на Борисов, Пеевски и ППДБ. Българския народ не е виновен и не го заслужава. Последствията трябва да се понесат от ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Точно този бюджет е реалистичен за разлика от скрития дефицит и раздутия популистки бюджет на коалиция Магнитски.

    17:53 25.06.2026

  • 12 безпартиен

    8 0 Отговор
    И това чадо на "демокрацията" без нито един ден трудов стаж извън държавната хранилка се прави на компетентен!Явно е с "широко затворени очи" и не вижда,че в държавата ни НЯМА високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност!На световните пазари сме конкурентни само с ниските цени на зърнени храни и производство на стоки в леката промишленост, където все още е останала! Великият вожд Б.Б.е прав когато каза,че НЯМА МАТРЯЛ!А уважаеми журналисти дори не попитаха слага ли себе си в МАТРЯЛА.

    17:53 25.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зарков ?

    7 0 Отговор
    Ти Наистина ли си Толкова !

    П !

    --

    р !

    --

    ост !

    Колкото Изглеждаш ?

    17:55 25.06.2026

  • 16 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    6 0 Отговор
    В комисията за контрол на службите управляващите от Прогресивна България гласуваха "против" да бъдат предоставени всички секретни документи за охраната на Пеевски от НСО от 2013 досега.
    Това е особено странно, предвид, че именно ПБ предлагат всички документи за охрана да се предоставят на парламента оттук нататък. Защо тези назад във времето да не бъдат предоставени?

    17:57 25.06.2026

  • 17 идиоти вън

    10 1 Отговор
    Защо не му вервам на това момче от фотошопа?!?!?

    17:57 25.06.2026

  • 18 Зарков = Радев

    8 0 Отговор
    Нали помните това уравнение от изборите? 🤓

    И после- защо хората решиха, че БСП е излишна?!

    Ами питайте Зарков защо

    17:59 25.06.2026

  • 19 Зарков,а ти прегледа ли

    10 0 Отговор
    Проектобюджета?Ами точно работещите са най-ощетени.Не олигарсите.

    18:00 25.06.2026

  • 20 oня с коня

    8 0 Отговор
    Кой беше тоя и от коя партийка беше,че нещо не се сещам?И откъде накъде дава акъл?

    18:01 25.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зарков,

    6 0 Отговор
    Наистина си неумен. Тия "оправиха" финансите на 2026 и ще дебатират 2027 г. Жалко, че си се образовал уж солидно. Клети Зарков, трябваше да залезеш преди да си изгрял като кофти лидер!

    18:11 25.06.2026

  • 23 Точно

    8 0 Отговор
    пък Кацамунския внук ще каже от какво има и и от какво няма нужда ? Голям капацитет , дядо му убиец ,той и цялата рода висят от години на плещите на българския народ , и с цялата си наглост "съветва" ?

    18:13 25.06.2026

  • 24 ВЪН "ПБ"-Партия Баджанак

    2 0 Отговор
    крум чо, АМА ти МАЙ НАИ$ТИНА Щ€ $€ ОКАЖ€Ш АМ БР€ АЖ Ч€- Д .ЛНО ЛЯВО П€ Д . Л Ч€!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    18:56 25.06.2026

  • 25 чико

    0 0 Отговор
    Този пък в това сухо време как изпълзя...

    19:05 25.06.2026

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