Зарков за предложения бюджет: Няма нужда от истерия сега, а от разумен дебат за Бюджет 2027 г. 

„Няма нужда от истерия за предложения бюджет. Той е внесен в края на юни месец. Прогнозите в него за дефицита и за приходната част са по-реалистични от тези в предложените от предишните правителства, където приходите бяха изкуствено завишени. Добре е, че тези факти станаха обществено известни. Дефицитът е такъв. Въпросът е как той ще бъде преодолян, но това е дебат за следващия бюджет. Ние ще държим това да не е за сметка на хората, които най-малко са допринесли за този дефицит – трудещите се.“. Това заяви в ефира на БНР председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.
По думите му трябва да покажем като общество, а политическата класа като политици, дали сме способни да проведем един разумен дебат. Той подчерта, че е крайно време да бъде обсъдена и данъчно-осигурителната система в България, която е несправедлива и неудържима в този вид.
На въпрос за промените в Закона за съдебната власт Зарков подчерта, че е необходимо преди всичко промяна в съзнанието на народните представители, за да бъде изборът на нов Висш съдебен съвет качествено различен. Според него това няма как да бъде решено само с промени в закона, каквито и текстове да бъдат включени в него.
„Това, което може сериозно да повлияе, е съзнанието на самите народни представители, които ще трябва да проведат този избор. Те ще изпращат там представители, които да защитават партийните им интереси, както досега, или ще изпратят авторитетни юристи, които да управляват съдебната власт независимо от волята на тези, които са ги избрали?“, обясни социалистът.
Зарков бе категоричен, че не е достатъчно в закона да пише, че трябва да имат високи нравствени и професионални качества, а избраните трябва да имат неоспорим авторитет. Той припомни, че сме били свидетели как хора, които не се срамуват, прикрити от своята анонимност, просто изпълняват партийните повели на посочилите ги, независимо колко обществено неприемливи са, срещу всички експертни становища и законови изисквания. „Всичко е в ръцете на народните представители. Дали ще гледат самите кандидати и техния авторитет, или се събират на парламентарна група и председателят ѝ казва: „Това е нашият човек“ и те го гласуват. Всичко ще проличи в самата процедура и по резултата. Ще има 11 души, изпратени от парламента, и тогава ще е ясно дали се върви в правилната посока или не.“, обясни председателят на левицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:40 25.06.2026
2 Добре че "осветли"
Хората не те ценят
17:41 25.06.2026
3 Уха
17:41 25.06.2026
4 ДрайвингПлежър
Айде да си поговорим за свиване на разходите което да стане още 2026 пък тогава да мислим за 27?!
17:42 25.06.2026
5 Боруна Лом
17:42 25.06.2026
6 Дориана
17:49 25.06.2026
7 Румен Йотова
постовете са
заети
17:49 25.06.2026
8 Какъв Дебат ?
Феодализъм !
Докато Му се Говори !
За Демокрация !
И Ти ли Си Същата Издънка !
Като Тази Пасмина ?
Коментиран от #9
17:51 25.06.2026
9 За Това Май !
До коментар #8 от "Какъв Дебат ?":Хората !
Напуснаха !
БСП !
17:52 25.06.2026
10 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО
И хващайте гората
17:53 25.06.2026
11 Дориана
17:53 25.06.2026
12 безпартиен
17:53 25.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Зарков ?
П !
--
р !
--
ост !
Колкото Изглеждаш ?
17:55 25.06.2026
16 Прогресивни шарлатани ПеБоРа
Това е особено странно, предвид, че именно ПБ предлагат всички документи за охрана да се предоставят на парламента оттук нататък. Защо тези назад във времето да не бъдат предоставени?
17:57 25.06.2026
17 идиоти вън
17:57 25.06.2026
18 Зарков = Радев
И после- защо хората решиха, че БСП е излишна?!
Ами питайте Зарков защо
17:59 25.06.2026
19 Зарков,а ти прегледа ли
18:00 25.06.2026
20 oня с коня
18:01 25.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зарков,
18:11 25.06.2026
23 Точно
18:13 25.06.2026
24 ВЪН "ПБ"-Партия Баджанак
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
18:56 25.06.2026
25 чико
19:05 25.06.2026