"Прогресивна България" за предложения Бюджет 2026: Той се основава на реални числа, не на спекулации

В парламента от "Прогресивна България" заявиха, че бюджет 2026 се основава на реални числа, а не на политически спекулации, съобщават от БНР.
Според Константин Проданов твърденията, че предишното управление е оставило бюджет с 3% дефицит, не отговарят на фактите.
Проданов отхвърли и обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%, предвидена е 5% индексация на възнагражденията в публичния сектор, а пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило.
"Как наистина спираме водопада, защото ние наистина го правим. Истински водопад на публични средства изтичаше при вашето управление. Течът го спираме ние. Как? Като отменяме възможността за индексация на действащи договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки. Като въвеждаме строг таван на авансовите плащания. Като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините. Отмяната на така нареченото Приложение 3 не е раздаване от самолета, както вие твърдите, а въвеждане на железен контрол", коментира той.
Проданов защити и капиталовите разходи, като заяви, че орязването им би означавало спиране на инвестиции в общинска инфраструктура, пътища, модернизация на армията и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо за 5 години опоска държавата
Те са:
Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
Румен Радев съсипа България за 5 г.!!
Коментиран от #2, #26, #29
11:56 26.06.2026
2 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Мунчо за 5 години опоска държавата":А служебните му правителства преди сглобката да промени конституцията работеха без парламент, тоест Радев имаше пълната власт и грабеше с олигарсите си като откачен.
11:57 26.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #7, #17
11:58 26.06.2026
4 Анонимен
11:58 26.06.2026
5 Сатана Z
11:58 26.06.2026
6 Грийн сок
начело е летящия селянин
11:59 26.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 сега ставам
Коментиран от #32
12:08 26.06.2026
9 Цървул
12:09 26.06.2026
10 Другарят
12:09 26.06.2026
11 Зад Числата !
Некадърност !
И Некомпетентност !
Които !
Изяждат Бюджета !
Толкова Ли Сте Тъ+ъ+ъ+ъ пи !
Че не Разбрахте ?
Коментиран от #13
12:14 26.06.2026
12 Наблюдател
12:17 26.06.2026
13 Кат Тъ Гледам !
До коментар #11 от "Зад Числата !":Колко Си Вакъл !
Не Се Съмнявам !
В Това !
12:18 26.06.2026
14 нннн
Ясно е, че трябва малко да стегнем коланите.
Но да започнат със стягането коланите на най- оядените и затлъстелите, а не на най- мършавите
Изумен съм, че запазват плоския данък.
12:20 26.06.2026
15 Па числата са реални
Ако не знаете парите се правят с производство, а вие стоите пред празната каца и умуване кой да нахендрите повече да плаща.
Жалко ! Очаквах повече от вас и за това гласувах за ПБ. За мен вие сте до тук !
Един Шишков имате на място и това е !
Махнете го и него да не ви пречи на глупостите, защото той поне знае какво прави !
12:20 26.06.2026
16 Майора
12:22 26.06.2026
17 ей келеш нагъл Проданов
До коментар #3 от "Дориана":нали е публично достояние бюджета на сайта на министерството... казваш да не вярваме какво е написано в него ли?
12:23 26.06.2026
18 Рилски
12:25 26.06.2026
19 Дедовия
12:26 26.06.2026
20 Бюджета на фалита
Днешните им внуци, деца от ПГ явно не са и кадърни дори за ВИТИЗ.
Коментиран от #22
12:27 26.06.2026
21 ОСТАВКА !!!
12:27 26.06.2026
22 Обърнаха го на театрална сцена НС
До коментар #20 от "Бюджета на фалита":Как само си ръкопляскат на невежеството и арогантността.
12:30 26.06.2026
23 ананимен
12:31 26.06.2026
24 Започва се
По всичко личи ,че започва мащабно завръщане и настаняване на путинизма във всички органи на държавата...Не ,че и досега не беше така,но беше в по приемлив вид.
Живковизма стана Радевизъм.!
Голяма расипия идва.
12:35 26.06.2026
25 това е положението
Измамата с големите доходи, заетост, липса на безработица, бюджетен дефицит и прочее.
Гърми си и всичко останало пореда. Защото никак не е номрално цените ни да да като в Манхатън или Монако.
12:35 26.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Манол от Чуричене
12:37 26.06.2026
28 Д-р Ментал
12:37 26.06.2026
29 Факт
До коментар #1 от "Мунчо за 5 години опоска държавата":Само 12% се харчеше от служебните
12:38 26.06.2026
30 Жив Пенсионер
12:39 26.06.2026
31 Нищо
12:42 26.06.2026
32 Иван
До коментар #8 от "сега ставам":Лягай, още не са. Отлага се
12:43 26.06.2026
33 Цвете
12:44 26.06.2026
34 ОСТАВКА!
12:44 26.06.2026
35 Д-р Марин Белчев
За спора Проданов – Василев.
Проданов е формално прав, че не всичко е замразено. Но примерът с минималната работна заплата е лъжлив– увеличението ѝ влиза в сила от 1 януари 2026 г. по действащ закон и не е нова политика на Прогресивна България.
Василев е по-близо до реалността за много работещи семейства. Бюджетът не предлага съществена нова защита срещу обедняването, а помощите остават ограничени.
Големият въпрос обаче е друг. Бюджетът запазва високи капиталови разходи. Част от тях са необходими – за пътища, болници, училища и отбрана. Но именно чрез тях се разпределят огромни публични средства чрез обществени поръчки. Затова истинският дебат не е само колко ще харчи държавата, а дали проектите са приоритетни, дали процедурите са прозрачни и дали обществото получава достатъчна стойност за похарчените пари.
Да не говорим защо се дават двойно повече пари на Висшия съдебен съвет.
Накратко, Проданов защитава числата. Василев поставя въпроса за ефекта върху хората. А най-важният въпрос остава как се харчат публичните средства и какъв резултат получават данъкоплатците. Реално този бюджет сравнително лесно може да се настрои за доста по-нисък дефицит, ако това е цел на това правителство.
12:50 26.06.2026