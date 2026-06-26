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"Прогресивна България" за предложения Бюджет 2026: Той се основава на реални числа, не на спекулации

"Прогресивна България" за предложения Бюджет 2026: Той се основава на реални числа, не на спекулации

26 Юни, 2026 11:55 849 35

  • прогресивна българия-
  • бюджет 2026-
  • реални числа-
  • спекулации

Константин Проданов отхвърли и обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%, предвидена е 5% индексация на възнагражденията в публичния сектор, а пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило.

"Прогресивна България" за предложения Бюджет 2026: Той се основава на реални числа, не на спекулации - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В парламента от "Прогресивна България" заявиха, че бюджет 2026 се основава на реални числа, а не на политически спекулации, съобщават от БНР.

Според Константин Проданов твърденията, че предишното управление е оставило бюджет с 3% дефицит, не отговарят на фактите.

Проданов отхвърли и обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%, предвидена е 5% индексация на възнагражденията в публичния сектор, а пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило.

"Как наистина спираме водопада, защото ние наистина го правим. Истински водопад на публични средства изтичаше при вашето управление. Течът го спираме ние. Как? Като отменяме възможността за индексация на действащи договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки. Като въвеждаме строг таван на авансовите плащания. Като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините. Отмяната на така нареченото Приложение 3 не е раздаване от самолета, както вие твърдите, а въвеждане на железен контрол", коментира той.

Проданов защити и капиталовите разходи, като заяви, че орязването им би означавало спиране на инвестиции в общинска инфраструктура, пътища, модернизация на армията и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо за 5 години опоска държавата

    23 13 Отговор
    Ако броим последните 5 години (от средата на 2021 г. до средата на 2026 г.), президентът Румен Радев е назначил 6 служебни правителства.
    Те са:
    Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
    Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
    Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
    Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
    Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
    Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
    Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
    Румен Радев съсипа България за 5 г.!!

    Коментиран от #2, #26, #29

    11:56 26.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо за 5 години опоска държавата":

    А служебните му правителства преди сглобката да промени конституцията работеха без парламент, тоест Радев имаше пълната власт и грабеше с олигарсите си като откачен.

    11:57 26.06.2026

  • 3 Дориана

    12 13 Отговор
    Държавата за тези 5 години е управлявана предимно от мафията ГЕРБ - ДПС - ИТН-БСП. 2 правителства на Димитър Главчев по 5 месеца ,11 месеца правителство на Желязков и 5 месеца на Кирил Петков. Генерал Радев е имал негови само 3 служебни правителства- първото на генерал Стефан Янев 5 месеца и 2 правителства на Гълъб Донев по 6 месеца. Генерал Радев от тези 5 години де - факто управлява година и половина а останалите 3 г.и 6 месеца ГЕРБ с ДПС с патерици ИТН и БСП. А сега фалират само некадърниците като "Последния Софиянец" и възрастната неграмотна лелка "Промяна" сега "Анонимен"

    Коментиран от #7, #17

    11:58 26.06.2026

  • 4 Анонимен

    18 9 Отговор
    Българи КОГА е имало избори и бкп е спечелила КОГА този червен комунист е спечелил изборите КОГА е бюджет правил този червеният КОГА Това е гавра с българите със страната ни със демокрацията ни Оставка избори

    11:58 26.06.2026

  • 5 Сатана Z

    19 7 Отговор
    От юни 2021 г. до юни 2026 г. мyнчo кРадев боташов е имал 5 служебни правителства. Първото негово на Стефан Янев и няколко с премиер Гълъб Донев. Служебни назначени от него бяха и двете на Димитър Главчев. От тези 5 години мyнчa е управлявал 3 години и 4 месеца. Myнчa носи най голямата вина за опоскването на държавата. Сега вдига с 30% винетни и ТОЛ такси ,от 1 август цигарите с 20% ,водата във Велико Търново от 6 лв.на 6 евро от 1 юли . В същото време запазва привилегиите на силови структури ( МВР ,ДАНС ,МО ,НСО) без да плащат осигуровки и бонуси на всеки 3 месеца. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране = 100 000 евро. В същото време удря обикновените хора изключително тежко,предимно майките ,пенсионерите ,работещите с по висок праг на осигуряване. По yрoдливо ,антисоциално ,анти народно и про -олигархично управление България е нямала от 36 години.

    11:58 26.06.2026

  • 6 Грийн сок

    17 2 Отговор
    Ние сме геометрично прогресивна партия
    начело е летящия селянин

    11:59 26.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сега ставам

    19 1 Отговор
    Пребориха ли олигарсите ?

    Коментиран от #32

    12:08 26.06.2026

  • 9 Цървул

    15 2 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите .

    12:09 26.06.2026

  • 10 Другарят

    18 4 Отговор
    няма аргументи , слуга на вожда за лични облаги , а той пък тотално зависим от олигархията и мафията , които финансираха чутовната предизборна измама , за да имат цялата власт и пари !

    12:09 26.06.2026

  • 11 Зад Числата !

    14 3 Отговор
    Стоят !

    Некадърност !

    И Некомпетентност !

    Които !

    Изяждат Бюджета !

    Толкова Ли Сте Тъ+ъ+ъ+ъ пи !

    Че не Разбрахте ?

    Коментиран от #13

    12:14 26.06.2026

  • 12 Наблюдател

    12 4 Отговор
    Ако Прогресивните българи бяха обявили намеренията си преди изборите - вдигане на цени, такси, осигуровки, увеличаване на дъга и дефицита и външнополитическо шикалкавене, успехът им далеч нямаше да е този.

    12:17 26.06.2026

  • 13 Кат Тъ Гледам !

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Зад Числата !":

    Колко Си Вакъл !

    Не Се Съмнявам !

    В Това !

    12:18 26.06.2026

  • 14 нннн

    8 4 Отговор
    Излезе сметката за шашмите в бюджета от предните години.
    Ясно е, че трябва малко да стегнем коланите.
    Но да започнат със стягането коланите на най- оядените и затлъстелите, а не на най- мършавите
    Изумен съм, че запазват плоския данък.

    12:20 26.06.2026

  • 15 Па числата са реални

    7 1 Отговор
    Нереално е как ги "въртите" ! Събрахте се все Ора, които от години се Раните от бюджета и не можете да мръднете на крачка !
    Ако не знаете парите се правят с производство, а вие стоите пред празната каца и умуване кой да нахендрите повече да плаща.
    Жалко ! Очаквах повече от вас и за това гласувах за ПБ. За мен вие сте до тук !
    Един Шишков имате на място и това е !
    Махнете го и него да не ви пречи на глупостите, защото той поне знае какво прави !

    12:20 26.06.2026

  • 16 Майора

    9 1 Отговор
    Проданов , нищо не е нормално , щом посягате на най бедните групи и дигате акцизи и винетки , а вашите заплати и на депутатите не се намалят!

    12:22 26.06.2026

  • 17 ей келеш нагъл Проданов

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    нали е публично достояние бюджета на сайта на министерството... казваш да не вярваме какво е написано в него ли?

    12:23 26.06.2026

  • 18 Рилски

    6 2 Отговор
    В продължение на обсъжданията на предложеният от правителството бюджет 2026 и твърденията на пишман профсъюзите, че сивият сектор ако се изсветли, ще има достатъчно приходи в бюджета без да се пипне разходната част, мога да им кажа, че по добре да има „сив“ сектор, от колкото никакъв! Ако чрез данъчни проверки и репресии се направи опит да се изсветли така нареченият „сив“ сектор, той просто ще престане да работи, но не и да плаща и издържа камарилата от заетите в публичният сектор, както са очакванията и твърденията на профсъюзите! Той и сега с частично спестяване/укриване/ от някой данъци, материално е доста по зле от заетите в бюджетния сектор! Няма как да сме на първо место в ЕС като численост на глава от населението на публичен сектор и на първо место като процентен разход от БВП и да търсим по големи приходи от „сивия“ сектор! Ако не се намалят разходите в бюджетния сектор, дългът на България ще се увеличава с ускорени темпове! Трябва да се отчете и демографската тенденция, т.е. прогресивно намаляващото население и намаляващ брой заети в реалният сектор, т.е. реално издържащите не намаляващият по численост и привилегии бюджетен сектор!Управляващите не трябва да приемат приходите като даденост, които са сигурни и ще растът от година на година!

    12:25 26.06.2026

  • 19 Дедовия

    15 2 Отговор
    Paдeв е патологичен лъжец, той лъже постоянно за всичко, докато разправя, че ще се бори с високите цени вдигна цената на винетките с 30% наведнъж, както и цената на цигарите ! И това е само началото ! На такъв човек не може да се има доверие за абсолютно нищо !

    12:26 26.06.2026

  • 20 Бюджета на фалита

    7 2 Отговор
    Откак помня, от 1970 г. нататък, децата на БКП елита, завършваха училище във ВИТИЗ, капацитета им беше да се правят на шутове.
    Днешните им внуци, деца от ПГ явно не са и кадърни дори за ВИТИЗ.

    Коментиран от #22

    12:27 26.06.2026

  • 21 ОСТАВКА !!!

    10 1 Отговор
    Ако не ги изритаме навреме, ще плащаме най-големите данъци в ЕС !!!

    12:27 26.06.2026

  • 22 Обърнаха го на театрална сцена НС

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бюджета на фалита":

    Как само си ръкопляскат на невежеството и арогантността.

    12:30 26.06.2026

  • 23 ананимен

    7 1 Отговор
    Когато комуниста говори, тои лъже.

    12:31 26.06.2026

  • 24 Започва се

    4 1 Отговор
    Предстои да видим и преживеем най-лошото и некомпетентно управление на държавата!
    По всичко личи ,че започва мащабно завръщане и настаняване на путинизма във всички органи на държавата...Не ,че и досега не беше така,но беше в по приемлив вид.
    Живковизма стана Радевизъм.!
    Голяма расипия идва.

    12:35 26.06.2026

  • 25 това е положението

    7 0 Отговор
    Балонът гръмна!
    Измамата с големите доходи, заетост, липса на безработица, бюджетен дефицит и прочее.

    Гърми си и всичко останало пореда. Защото никак не е номрално цените ни да да като в Манхатън или Монако.

    12:35 26.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Манол от Чуричене

    6 1 Отговор
    Жан Виденов 2 идва. След една зима и са пътници. Всички комунистически управления завършват по един и същ начин, с хиперинфлация и купони.

    12:37 26.06.2026

  • 28 Д-р Ментал

    6 1 Отговор
    На това му се вика “ нов бардак със стари карви”

    12:37 26.06.2026

  • 29 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо за 5 години опоска държавата":

    Само 12% се харчеше от служебните

    12:38 26.06.2026

  • 30 Жив Пенсионер

    4 1 Отговор
    Тоя е много противен. Ако има малко достойнство, отдавна щеше да се разкара от политиката.

    12:39 26.06.2026

  • 31 Нищо

    3 0 Отговор
    Не разбрахме как го въвеждате този железен контрол?Кого баламосваш,бе че ни увеличавате пенсиите с това швейцарско мижаво правило.Това не сте го измислели вие.В цяла Европа правилото важи от началото на годината.Само в България ни ограбвате половин година.Мошеници.Как се блещите с Витанов и дебелите ви комунистически тикви защитават големите пари за техните олигарси.Къде ще правите инвестиции ,в провалената ДКК или ББР.Кога ще затворите банката си кажа мед.Вземате и не връщате.Нс кого се блещите крадци.Дайте отчет колко свийте досега?Гюров ви остави прилични що годе суми.Къде са?Не чувате опозицията самонадеяни Неможаци.Кой ще ви прави железния контрол,мултак агент Майстора ли?Завалийки.И този рейтинг измислен за чорапа Радев е манипулация .С когото говоря го псуват.Пък тебе искат да те пребият важно перекенде.Казвам ти да си знаеш и да не мислиш ,че някой те подкрепя.Големи мизерн....сте.

    12:42 26.06.2026

  • 32 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "сега ставам":

    Лягай, още не са. Отлага се

    12:43 26.06.2026

  • 33 Цвете

    3 0 Отговор
    И КАКВО ДОКАЗАХТЕ " ПРОГРЕСИВНО " ДО СЕГА? ЯВНО, КОРУПЦИЯТА НЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА, ТЯ СИ РАБОТИ СКРИТО, ПОКРИТО. ЗАМРАЗИХТЕ СИ УВЕЛИЧЕНИТЕ ЗАПЛАТИ МАЛКО ПРЕДИ ДА ГИ ЗАМРАЗИТЕ.НЕЩО НЕ ПОТРЪГНА С ГРЪМКИТЕ ВИ ОБЕЩАНИЯ ? 😶‍🌫️✈️🤷‍♀️

    12:44 26.06.2026

  • 34 ОСТАВКА!

    2 1 Отговор
    Вън крадливите лешояди проскубани и къносани! Тия неможачи хем неграмотни, хем крадливи, хем и тъпи. Даже и за лъжата се иска финес, а те като дървения Мунчо, само повтарят заучени лозунги. И бабите вече ги разбраха как са намислили до края на лятото да изпразнят територията и да я продадат на бандерите. Пак ще има лозунги как се борят с оцелялата оригархия....

    12:44 26.06.2026

  • 35 Д-р Марин Белчев

    1 0 Отговор
    Вижте, държавен бюджет се анализира сложно, но все пак не супер сложно. Въпросът е, че трябва да се съобразяват и имат предвид много неща едновременно. Обикновен човек се разсейва и почва да се обърква.
    За спора Проданов – Василев.
    Проданов е формално прав, че не всичко е замразено. Но примерът с минималната работна заплата е лъжлив– увеличението ѝ влиза в сила от 1 януари 2026 г. по действащ закон и не е нова политика на Прогресивна България.

    Василев е по-близо до реалността за много работещи семейства. Бюджетът не предлага съществена нова защита срещу обедняването, а помощите остават ограничени.

    Големият въпрос обаче е друг. Бюджетът запазва високи капиталови разходи. Част от тях са необходими – за пътища, болници, училища и отбрана. Но именно чрез тях се разпределят огромни публични средства чрез обществени поръчки. Затова истинският дебат не е само колко ще харчи държавата, а дали проектите са приоритетни, дали процедурите са прозрачни и дали обществото получава достатъчна стойност за похарчените пари.
    Да не говорим защо се дават двойно повече пари на Висшия съдебен съвет.

    Накратко, Проданов защитава числата. Василев поставя въпроса за ефекта върху хората. А най-важният въпрос остава как се харчат публичните средства и какъв резултат получават данъкоплатците. Реално този бюджет сравнително лесно може да се настрои за доста по-нисък дефицит, ако това е цел на това правителство.

    12:50 26.06.2026

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