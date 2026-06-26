"Прогресивна България" за предложения Бюджет 2026: Той се основава на реални числа, не на спекулации

В парламента от "Прогресивна България" заявиха, че бюджет 2026 се основава на реални числа, а не на политически спекулации, съобщават от БНР.

Според Константин Проданов твърденията, че предишното управление е оставило бюджет с 3% дефицит, не отговарят на фактите.

Проданов отхвърли и обвиненията, че правителството замразява доходите и посочи, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%, предвидена е 5% индексация на възнагражденията в публичния сектор, а пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило.

"Как наистина спираме водопада, защото ние наистина го правим. Истински водопад на публични средства изтичаше при вашето управление. Течът го спираме ние. Как? Като отменяме възможността за индексация на действащи договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки. Като въвеждаме строг таван на авансовите плащания. Като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините. Отмяната на така нареченото Приложение 3 не е раздаване от самолета, както вие твърдите, а въвеждане на железен контрол", коментира той.

Проданов защити и капиталовите разходи, като заяви, че орязването им би означавало спиране на инвестиции в общинска инфраструктура, пътища, модернизация на армията и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.