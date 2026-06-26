Румен Радев: Това е бюджетът на реалността. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много

Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет - това заяви премиерът Румен Радев по повод вълната от критики от цялата опозиция и експертите за проекта за план-сметката на страната за 2026, обявения висок дефицит и липсата на реформи, цитиран от dariknews.bg.

"Това е техният бюджет, те се обявяват сами срещу него. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години. Ние се консултирахме с много водещи икономисти, всички казват, че няма как от 7.5% дефицит, а той вероятно е повече, защото всеки ден излиза нещо, рязко да слезе за няколко месеца до 3%. Ето, животновъдите, например, вече агонизират. Млекопроизводството в България загива. Ще останем без българско мляко. Така че сега ще отидат 170 млн. за помощи, иначе този сектор умира. Имаме над 60 млн. насърчителни мерки за инвеститорите, не можем да подаваме лоши сигнали към инвеститорите. Трябва подкрепа и за общините", посочи Радев.

По думите му това е бюджетът на реалността. "Стъпваме на здрава основа, всичко се слага на масата. Всички тези номера, които се въртяха - счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания "тука има, тука няма", вече приключи. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. Аз вярвам, че следвайки това, ще стигнем бюджет под 3%. Първото нещо, което правим, е орязване на всички безумни разходи - там, където е текло към партийни каси и олигарси", каза още премиерът.

По повод тежкия инцидент със загинали деца на магистрала "Тракия", министърът-председателят обясни, че започват проверка на мантинелата в този участък, а по-късно ще бъдат проверявани и всички останали.

"Оттук нататък трябва да е ясно - който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството на пътищата. Ще ги гоним за качество", каза той.

Премиерът се срещна с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в Синода. В тази връзка той заяви, че не иска да намесва църквата в политиката, както и политиката да навлиза в религията.

"Ясно заявих, че мен не ме интересува личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни", каза Румен Радев пред журналисти след срещата.

Той посочи още, че с патриарх Даниил е била обсъдена и темата за предмета „Добродетели и религия“.