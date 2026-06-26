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Румен Радев: Това е бюджетът на реалността. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много

Румен Радев: Това е бюджетът на реалността. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много

26 Юни, 2026 14:04 1 780 132

  • румен радев-
  • бюджет-
  • реалност-
  • вина-
  • дефицит-
  • крещене

"Първото нещо, което правим, е орязване на всички безумни разходи - там, където е текло към партийни каси и олигарси", каза още премиерът 

Румен Радев: Това е бюджетът на реалността. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет - това заяви премиерът Румен Радев по повод вълната от критики от цялата опозиция и експертите за проекта за план-сметката на страната за 2026, обявения висок дефицит и липсата на реформи, цитиран от dariknews.bg.

"Това е техният бюджет, те се обявяват сами срещу него. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години. Ние се консултирахме с много водещи икономисти, всички казват, че няма как от 7.5% дефицит, а той вероятно е повече, защото всеки ден излиза нещо, рязко да слезе за няколко месеца до 3%. Ето, животновъдите, например, вече агонизират. Млекопроизводството в България загива. Ще останем без българско мляко. Така че сега ще отидат 170 млн. за помощи, иначе този сектор умира. Имаме над 60 млн. насърчителни мерки за инвеститорите, не можем да подаваме лоши сигнали към инвеститорите. Трябва подкрепа и за общините", посочи Радев.

По думите му това е бюджетът на реалността. "Стъпваме на здрава основа, всичко се слага на масата. Всички тези номера, които се въртяха - счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания "тука има, тука няма", вече приключи. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. Аз вярвам, че следвайки това, ще стигнем бюджет под 3%. Първото нещо, което правим, е орязване на всички безумни разходи - там, където е текло към партийни каси и олигарси", каза още премиерът.

По повод тежкия инцидент със загинали деца на магистрала "Тракия", министърът-председателят обясни, че започват проверка на мантинелата в този участък, а по-късно ще бъдат проверявани и всички останали.

"Оттук нататък трябва да е ясно - който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството на пътищата. Ще ги гоним за качество", каза той.

Премиерът се срещна с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в Синода. В тази връзка той заяви, че не иска да намесва църквата в политиката, както и политиката да навлиза в религията.

"Ясно заявих, че мен не ме интересува личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни", каза Румен Радев пред журналисти след срещата.

Той посочи още, че с патриарх Даниил е била обсъдена и темата за предмета „Добродетели и религия“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 az СВО Победа 81

    43 57 Отговор
    Правилно!
    Най-големите виновници, най-много кряскат!

    Коментиран от #21

    14:10 26.06.2026

  • 3 пфф

    76 14 Отговор
    Чистачките и трудовите хора ли са олигарсите.

    14:11 26.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    62 20 Отговор
    Бойко Борисов миналата година не можал да плати на олигарсите 5 млрд и сега Радев отупва народа да им плати.

    14:11 26.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    74 12 Отговор
    ВКАРАЙ ТЕМЕНУЖКА ТАБУРЕТКАТА И ДОН ЖЕЛЯЗКОДОМАТ В ЗАТВОРА И ТОГАВА ЩЕ ТИ ПОВЯРВАМЕ ЧЕ СИ ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР!

    Коментиран от #13, #82

    14:12 26.06.2026

  • 8 И така

    46 12 Отговор
    Тия дето крещяха ви докараха сега викат по вас,най голяма вина имат те.Ум умува,ум царува,ум патки пасе.

    Коментиран от #9, #29

    14:12 26.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    50 5 Отговор

    До коментар #8 от "И така":

    Ами чакаме арести?Докога?

    14:13 26.06.2026

  • 10 3680-РР

    51 7 Отговор
    Да казваш, че някой има вина трябва да го докажеш и да си понесе отговорността! Сега или запушиха устата на Радев с нещо или той и министрите му нищо не могат да докажат!
    Имаше чегъртачи, сега има разглобвачи , дали след тях няма да има някакви други?
    Нищо не се променя, всеки идва във властта с прехвърляне на вината на предишните ама осъдени няма!

    14:13 26.06.2026

  • 11 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ

    50 12 Отговор
    Отбор "Зелени чорапи" напълно владее ситуацията. Прехвърлят си топката с къси пасове, правят каквото си искат за радост на фенове и спонсори и естествено традиционната снимка.

    14:13 26.06.2026

  • 12 Йода

    67 13 Отговор
    Да управляваш поделение е едно,а да управляваш държава е друго.

    Коментиран от #104

    14:15 26.06.2026

  • 13 ЧЕ ТЯ

    27 5 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    И КИСЕЛОВА Е ЗА ТАМ
    И МНОГО ДРУГИ.

    14:15 26.06.2026

  • 14 Капут !

    53 13 Отговор
    Некадърен !

    14:15 26.06.2026

  • 15 Прав е Радев!

    32 30 Отговор
    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
    от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    Коментиран от #115

    14:15 26.06.2026

  • 16 Дечо

    62 19 Отговор
    Абе Фатмак, тия дето ти пишат бюджета не са ли на предишните ? На есен си никой .

    14:16 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ето

    48 13 Отговор
    ви един войнишки казан с клишета и обвинения без никаква логика ! На лъжците винаги другите са им виновни , обвиняват на посоки , когато се виждат безсилни ! Типично за БКП !

    14:16 26.06.2026

  • 19 Анонимни

    36 11 Отговор
    Оставка на червените олигарси оставка на бкп оставка на съветските другари оставка на радевите закапъчета Я стига лъжи за малоумници Избори да си върнем държавата ни

    14:16 26.06.2026

  • 20 За вашите

    30 8 Отговор
    избиратели кое има значение - кои "кряскат най-много" или да живеят по-добре след като ви трапосаха на власт? Идва време да питаме площада!

    14:16 26.06.2026

  • 21 Най-големият виновник е

    41 26 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Радев! Диверсант и национален предател! Оставка и съд за ибрикчията на фашиста Путин!

    Коментиран от #27, #30

    14:17 26.06.2026

  • 22 Голям майтап

    42 15 Отговор
    Това била реалността, толкова си могат нещастниците от "Прогресивна България"... то не може пет глупака да образуват един умен... и тези нещастници имат мнозинство в Българският Парламент, народа им гласува доверие... пак ли ви излъгаха, боклуци въздишащи по старото омразно време.

    14:17 26.06.2026

  • 23 Левски

    18 37 Отговор
    Точно така. Щом соросоидите квичат, ще се оправят нещата. Забравяте, че първото правителство на ГЕРБ изтегли заем от 16 милиарда лева. Тогава не квичахте. А после се започна заем след заем. Пак не мърморихте. Зглобки и тем подобни тарикати увеличиха дълга. Сега оревахте цяла Европа. И дълга стана над 30 милиарда евро.

    Коментиран от #33, #35, #100

    14:17 26.06.2026

  • 24 Боко

    37 6 Отговор
    Румито, защо наце не пипаш милиционерите?
    Няма кой да те пази ли ?

    14:18 26.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ужас

    39 10 Отговор
    ТОЗИ ЩЕ ИЗЛЕЗНЕ ПО НАГЪЛ И ОТ ТИКВАТА

    14:19 26.06.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    9 23 Отговор

    До коментар #21 от "Най-големият виновник е":

    Отивай доброволец на Източния фронт, да спасяваш евроатлантизЪмът! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    14:19 26.06.2026

  • 28 Без име

    23 9 Отговор
    И ти си за Белене. Беше за еврото, знаеше, че нищо не покриваме, но не обяви референдум, когато трябваше, а когато беше късно. Продажник!!!

    14:19 26.06.2026

  • 29 Ще крещим по който си искаме!

    26 7 Отговор

    До коментар #8 от "И така":

    На който не му харесва демокрацията, да заминава за Северна Корея!

    Коментиран от #123

    14:19 26.06.2026

  • 30 Боко

    6 9 Отговор

    До коментар #21 от "Най-големият виновник е":

    Духайййй бе пендрил🤮

    14:19 26.06.2026

  • 31 Браво шиле

    9 1 Отговор
    ти си лъв

    14:19 26.06.2026

  • 32 Гад

    36 10 Отговор
    Всичките останали партии му го казаха, че това е бюджета на некадърността... не може да си се заобиколил от боклуци бе капка идея как да ръководят ресора който Радев им е разпределил???
    Фуражка некадърна, оставка, нещастник смотан.

    Коментиран от #42

    14:20 26.06.2026

  • 33 Анонимен

    30 6 Отговор

    До коментар #23 от "Левски":

    Не желая гълъб закапъче абв Проданов бкп служебници да създават изкуствена инфлация дефицити и да рушат държавата ни вън некадърници че и лъжци наглеци Оставка избори Радев това не ти е президенството оставка

    14:20 26.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хаха

    20 0 Отговор
    Ама ти сега ли го разбра бе умник ориенталски???
    Това трябваше да ти е ясно още преди изборите.

    При вас всяко правителство оставя едни Авгиеви обори за следващото... защото я камилата я камиларя. Тоест нали няма да са те.

    ХАХАХА

    14:23 26.06.2026

  • 37 Анонимен

    16 3 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    А ти при Путин вън от демократичната държава

    14:23 26.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    31 11 Отговор
    Долен нагъл Бо,клук си мунчо ! Първо кое налага да увеличаваш винетките и да удряш по най бедните и онеправданите? Второ- защо браниш един чужд за нас КГБ ист комунист който целува окръжията и ракетите които убиват братски народ за нас украинците ? Той благославя масовите убийства на бели европейци а ти го браниш от санкции! Трето - защо не събираш данъците от олигарсите и престъпния менте бизнес който укрива десетки милиарди евро на година от българската хазна като не осигурява работниците на реалната заплата и укрива доходите? Четвърто - защо още няма вкаран престъпник от КРИБ АИКБ и БСК ? Пето- защо браниш мутро олигархията на Домусчиев който унищожава расово и икономически България? Шесто - защо няма повдигнати обвинения срещу Боко и Пеевски? Нали уж щеше да се бориш срещу престъпността

    Коментиран от #52

    14:24 26.06.2026

  • 40 Вечно

    31 2 Отговор
    с бодигардове плътно , на един еди какво си разстояние ! "Генерал" ? България ли ще оправя ? С какво ? С перманентни лъжи и милиардни дългове , а за разходите да не говорим !

    14:24 26.06.2026

  • 41 Филипов

    36 0 Отговор
    Радев,говориш за огромни кражби навсякъде,но не виждаме арестувани? Защо си пасивен? Защо?!

    14:24 26.06.2026

  • 42 Хаха

    9 22 Отговор

    До коментар #32 от "Гад":

    Кои "останали" партии бе, шнорхел!?
    Онези, които си стояха по скутовете и си правеха "мимими..." ли!?
    Щом рИват вкупом в синхрон, значи Радев е на прав път!

    Коментиран от #45

    14:24 26.06.2026

  • 43 потребител

    12 12 Отговор
    С години се краде от бюджета и сега очакват с магическа пръчица всичко да се оправи .Какво беше това чудо 1 милиард за мантинели ? Точили са не милони , а милиарди , но още по лошо е , че са смачкали цялата държавност .Чувсто на всевластие и безнаказаност и желание за поредната яхта , която даже не им трябва .Тръгнат ли истински разкрития , много хора ще говорят какво са принуждавани да правят .

    Коментиран от #49, #56

    14:25 26.06.2026

  • 44 Васил

    32 2 Отговор
    Има дефицит а няма съкращения в държавният сектор????

    14:25 26.06.2026

  • 45 Анонимен

    23 9 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха":

    Радев да не се мисли за собственик на държавата ни Самозабравил се е Избори и вън на червените другари дето прибират милиони лежат лъжат прибират цял живот от малоумниците Избори свобода демокрация

    Коментиран от #51

    14:27 26.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хехехе

    28 4 Отговор
    Този е по голям лъжец и от Борисов. 35% увеличение на разходите за администрацията да си купуват "тоалетна хартия", офис матеряли и нови коли НЕ Е ОПРАВДАНО !

    14:30 26.06.2026

  • 48 Рамбо

    25 3 Отговор
    ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧЕ ЗЕЛЕНИНЕ ЧОРАПИ ГИ БИВА САМО ЗА СТОЛОВА ХРАНА. КАК МОЖЕ ЕДНО ЗКПче И ДРУГАРЯ БОТАШ ДА СЪТВОРЯТ НЕЩО ХУБАВО ЗА НАРОДА, АКО ИМАХА ПОНЕ МАЛКО МОЗЪК ТЕ ФАТМАЦИ ЛИ ЩЯХА ДА СТАНАТ.

    14:30 26.06.2026

  • 49 Анонимен

    19 4 Отговор

    До коментар #43 от "потребител":

    Разкрития има доста Боташ например нали алабалата Мадуровките назначенията на шарлатаните газене на конституцията саботажите назначаването на цери партии с цел ама разкрития има много Боташ е първото Вън на червените олигарси Избори

    14:30 26.06.2026

  • 50 Рамбо

    18 5 Отговор
    ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ЗЕЛЕНИНЕ ЧОРАПИ ГИ БИВА САМО ЗА СТОЛОВА ХРАНА. КАК МОЖЕ ЕДНО ЗКПче И ДРУГАРЯ БОТАШ ДА СЪТВОРЯТ НЕЩО ХУБАВО ЗА НАРОДА, АКО ИМАХА ПОНЕ МАЛКО МОЗЪК ТЕ ФАТМАЦИ ЛИ ЩЯХА ДА СТАНАТ.

    14:30 26.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ИНТЕРЕСНО..

    10 14 Отговор

    До коментар #39 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Аз защо знам,че руснаците са ни братски народ....
    Никой никъде не споменава за укри.

    Коментиран от #80

    14:31 26.06.2026

  • 53 Пак същото

    26 2 Отговор
    Пак се натресохме на подобен ИТН и Царя управляващ, който ще ни спаси….абе будала народ сме си и това е…

    Коментиран от #124

    14:31 26.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Рамбо

    13 3 Отговор
    ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ЗЕЛЕНИНТЕ ЧОРАПИ ГИ БИВА САМО ЗА СТОЛОВА ХРАНА. КАК МОЖЕ ЕДНО ЗКПЧе И ДРУГАРЯ БОТАШ ДА СЪТВОРЯТ НЕЩО ХУБАВО ЗА НАРОДА, АКО ИМАХА ПОНЕ МАЛКО МОЗЪК ТЕ ФАТМАЦИ ЛИ ЩЯХА ДА СТАНАТ.

    Коментиран от #57, #59

    14:32 26.06.2026

  • 56 Анонимен

    16 3 Отговор

    До коментар #43 от "потребител":

    Радев живял на държавна издръжка 10 години в президенството нали хахаха избори

    Коментиран от #81

    14:32 26.06.2026

  • 57 3680-РР

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "Рамбо":

    Още веднъж го напиши ако обичаш! Да го запомня!

    14:33 26.06.2026

  • 58 Капанът щракна

    7 8 Отговор
    Щом като националният ни кумир Ботев, един вестникарски редактор, журналист и гениален млад поет, може да е командир на боен дивизион от 237 подготвени и добре въоръжени мъже, загинали ТРАГИЧНО под неговото ръководство, защо и пилотът Радев да не може да разбира от икономика, политика, благоустройство, здравеопазване и УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВА ? Ха-ха-ха, добре промити мозъци!

    14:34 26.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Пубер до пубера

    7 7 Отговор
    Тука коментират невежи лица с ограничен кръгозор, или както казваше Назарян - чек... !

    14:39 26.06.2026

  • 62 !!!?

    21 2 Отговор
    Бюджет "Боташ" = 3,8 млрд. Кеш пари...без лихвите !!!?

    14:40 26.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Независим

    25 7 Отговор
    Този Радев е рядко лукава личност и не трябва да му позволим да върши лукавите си дела на наш гръб.

    14:41 26.06.2026

  • 65 Летец Пешеходец

    28 6 Отговор
    Ето го бе. Мунчо Крадев, "бореца срещу Олигархията". Дигнаха си заплатите тези долни, крадливи комунета, а сега прошляците които гласуваха за тях, ще лапат мухите и ще връщат кредит от 4 милиарда. Една голяма част от така нареченият "народ", е много тъпа и проста.

    14:42 26.06.2026

  • 66 Най-виновните са

    6 10 Отговор
    Най-кресливи, вързали доходите за минимална/средна за сектора и всичко се търкаля като снежна топка през годините.
    Трябват вече решения:
    1. Намаляване на администрацията/ ПП раздуха и министерствата, даже
    2.Данъците да се пипнат, не драстично, но се налага
    3.Сивата икономика на светло
    ...

    14:43 26.06.2026

  • 67 кой разбрал, разбрал...

    12 2 Отговор
    Е, толкова си могат в тая клика от "специалисти", които се интересуват само от сключване на международни договори, които държавата (разбирай ние) се задължаваме да плащаме дори и без да получаваме нещо насреща, а те да си получават тлъсти комисионни колкото е възможно по дълго време. След последните избори даже стана напълно ясно, че никакви мозъци не са изтекли от България, защото даже и вътре в държавата няма налични такива.

    14:44 26.06.2026

  • 68 Това да ви е радостта

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "АБЕ,":

    Вие друга радост нямате ли?

    14:45 26.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #63 от "УжасТ":

    63 ама 63 освен с обиди с нещо друго разполагаш ли И как така като какъв се имаш ти че ще обиждаш кой какъв е откъде е Ама само ти ли си тук Аз живея тук плащам всичко от до и не желая дърти червени служебници да владеят демокрацията ми Оставка избори не на червените олигарси не на лъжите на закапъчето бюджетар това е гавра с държавата ни А Радев е самозабравил се човек България е на българите на всичките тук Радев

    14:47 26.06.2026

  • 71 Мнение

    10 5 Отговор
    Не виждам нещо да се прави срещу грабежите на ГЕРБ. То като гледам май нищо няма да се прави.

    Коментиран от #96

    14:47 26.06.2026

  • 72 ПОЗДРАВЛЕНИЯ !

    6 12 Отговор
    Само така , все напред и успех !!!

    14:48 26.06.2026

  • 73 3680-РР

    6 6 Отговор
    Има нещо гнило в коментарите! Пак започнаха да търсят комунисти! Грешно е! Най-върлите комунисти се пребоядисаха и сега са страшни антикомунисти! Така ако продължава още сто години ще се оправдаваме с комунистите! Докога? Колко време мина? Не разбрахте ли, че отдавна няма комунисти и дори техните наследници не са! Друго е да говорите за див капитализъм който не зачита законите, купува партии и се чувства недосегаем! У нас работодателите са с мислене на робовладелци, търговците са търгаши и т.н.
    Но не търсете вече комунисти!

    14:48 26.06.2026

  • 74 Румен Йотова

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "За тия":

    Той и аз Благодарим на всички
    че ни подкрепихте за
    27-ми мандат
    Ура

    14:48 26.06.2026

  • 75 Истината

    13 2 Отговор
    Лъжеш! Увеличени капиталови разходи почти 2 пъти, за да захранваш олигарсите , които ти платиха кампанията с поръчки !!! Ние ги плащаме тези пари, фатмак!

    Коментиран от #99

    14:48 26.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Реалист

    7 4 Отговор
    Съгласен съм с Радев,но след като е установил за кражбите на предните правителства защо все още няма осъдени? Без да влязат корумпирани политици в затвора България няма да се оправи...дерзайте г-н премиер!

    14:51 26.06.2026

  • 78 Я, стига

    12 1 Отговор
    Да си обвинявал другите. Нищо не сте направили да спрете кранчета на кражбите и корупцията. Няма съкращения, няма нищо, върви подготовката за кражби. Два месеца с кокошкарски работи. Как,-то сте направили замразяване от днес минималната заплата, так можеше да освободиш милионите на момента със съкращения и да напълниш бюджета да се платят осигуровките на държавниците. Обаче най-лесно да ощетиш безпомощните и беззащитните и майките с деца. Този живот е направен така, че бързо всичко се връща. Ако не ви свалят, от това няма как да се скриете.

    14:51 26.06.2026

  • 79 Да и ще го сложим

    11 1 Отговор
    На Бедният Българин.

    Като начало

    Давай да го ударим се Винетките.

    Коментиран от #87

    14:52 26.06.2026

  • 80 Че ти си

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "ИНТЕРЕСНО..":

    "Укра" бе !...
    Втората Св. Война от тук мина украинския... "Тати" не е имал време акъл да ти напомпа, от пом пане на мама

    14:53 26.06.2026

  • 81 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ

    14 1 Отговор

    До коментар #56 от "Анонимен":

    Не са само 10 години. Винаги е бил на държавна издръжка, която му усигорява всичко на тепсия.

    14:53 26.06.2026

  • 82 питам си

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Защо хората трябва да плащат кражбите и некомпетентността на предишните.
    Да се съберат парите от хотелите на олигарсите, от имотите на Прас, Тикв, водопада, данчо Ментата и сие.
    Ама ЧЧорапа нЕма гащи!!!

    14:53 26.06.2026

  • 83 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #51 от "Хаха":

    А аз откъде съм от Китай ли хахахаха Радев оставка избори България не ти е бащиния Искам нормални политици работещи за държавата ни Години назад омраза от този господин и само получава и сега се е объркал Работи се за държавата ни Избори не на бкп не на червените закапъчета избори и нормални политици демократи

    Коментиран от #116

    14:54 26.06.2026

  • 84 дядото

    9 0 Отговор
    ще крещят,ще плюят,докато сте на принципа - вина има,виновни няма,да не говорим за отговорности.

    14:54 26.06.2026

  • 85 щом крещят най-много

    5 0 Отговор
    разследвайте ги за кражби и безстопанственост и батака дет сте заварили
    имате органи на хранилка
    да действат

    14:55 26.06.2026

  • 86 Каква реалност

    4 11 Отговор
    СТО милиарда лева заеми до 2028 г., че същият беше Планът на Сглобката.
    Идеята беше да не теглите заеми, да режете заплати и пенсии, неизработени, вдигнати от Асеня със заеми, и дори да изчистите дългово държавата.
    Да въведете НЕОБЛАГАЕМ минимум и прогресивен данък,
    Швейцария има 11 сали на данъчно облагане.
    Искате швейцарско правило, тогава щвейцарски данъци. Сега вдигате квазиданъците и хората с минимални и средни доходи СТРАДАТ.
    А вие повишавате заплати, теглите 15 милиарда и се оправдавате със Станишев, като Бойко.
    Жестоко рязане на доходи трябваше, това не са пари изработени от реален сектор.
    Ще фалирате държавата, ще подарите на Твойката, кредитори земя и вода,
    и до всеки блок по едно 200 метра ВЕИ, една СОНДА за шистов газ,
    и ГМО репица, като Укр.
    Със заеми и Баба знае.
    Референдум на Дойран, връщане лЪв, ВБ и резерви злато.
    Щом са фалшифицирали критерии за Юрошит, според Евростат.
    Като наляхте още милиард и двеста милиона в НЗОК,
    да не би здравеопазването да се подобри?

    Коментиран от #108

    14:55 26.06.2026

  • 87 12345

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Да и ще го сложим":

    Да, но дневните винетки остават на смешна цена за "туристите - гастарбайтери". В Сэрбия еднократно минаване от Белград до българска граница е 1800 динара 31 лева!!!!!!!!! А ние - с калпави пътища, тънък асфалт, без маркировка, с кашкавалени мантинели - пускаме камиони и гастери за без пари....

    14:56 26.06.2026

  • 88 Гневен

    3 6 Отговор
    Толкова просги мутри пишат в този сайт, че не мога да повярвам.От 20г. ни крадат, начело с вожда си от Банкя и пак продължават да квичат.Вие срам нямате ли бе?

    Коментиран от #94, #103, #105

    14:57 26.06.2026

  • 89 Анонимен

    12 2 Отговор
    Радев а защо си обграден с нсо охрана лимузини от кого се пазиш Оставка избори и достойни политици да управляват Аман от общи лъжи ама защо не тук имало малоумницидоста

    14:57 26.06.2026

  • 90 Мнение

    8 4 Отговор
    Не искаме повече да храним безмозъчни престъпници от ГЕРБ и ДПС, а искаме достойни старини на нашите баби и дядовци.

    Коментиран от #107

    14:57 26.06.2026

  • 91 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    10 2 Отговор
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #95, #97

    14:58 26.06.2026

  • 92 смях в залата

    11 2 Отговор
    Какво очаквате от зелен чорап и политофицер

    14:58 26.06.2026

  • 93 Иван Венков

    11 2 Отговор
    Да ви преведа на чист български какво казва Радев.
    Това е бюджета на реалността: имаме мнозинство, защото бяхте прости да ни изберете и сега ще правим каквото си знаем
    Тези които крещят най-много: всъщност това съм аз, защото служебните кабинети, които управляваха последните години бяха все мои. Аз лансирах и ПП-ДБ, а моето бивше ЗКПЧ Гълъб Донев подписа и договора за Боташ.
    Радев, не е хубаво към народа, който ти даде безплатно образование, направи те генерал, президент, министър-председател и ти плаща и пенсията и заплатата.

    14:59 26.06.2026

  • 94 Крадат от 90г

    6 0 Отговор

    До коментар #88 от "Гневен":

    Всички по веригата, само в БГ не отвориха досие тата и без лустрация, извод:..?

    14:59 26.06.2026

  • 95 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    8 1 Отговор

    До коментар #91 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    14:59 26.06.2026

  • 96 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #71 от "Мнение":

    Грабежите на червените олигарси е а твоето е лъжа и то за мароумниците радеви самозабравили се опиянение от завладяването на държавата ни Грабежите са от твоят ум че го няма 71 ограбен си

    15:00 26.06.2026

  • 97 Г€Н€РАЛ Д€$И

    5 1 Отговор

    До коментар #91 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    15:00 26.06.2026

  • 98 Нострадамус

    9 2 Отговор
    След арестите на Борисов и Пеевски, и след като се претърсят жилищните площи на двата шопара, всички ще млъкнат. Особено след като архивът от "хотел Берлин" попадне в МВР или след като извадят кюпюрите, златото и флашките с криптовалути от тръбите и стените в Банкя.

    15:00 26.06.2026

  • 99 Борба с олигархията

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "Истината":

    Слушайте като ви се казва

    15:02 26.06.2026

  • 100 Голям

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Левски":

    Първото правителство на ГЕРБ беше след вашето отново некадърно русофилско Жан Виденово управление, бяхте фалирали България... тогава ГЕРБ дойдоха на власт и изправиха страната ни, защо ги забравяте тези неща, гиди русофили некадърни.

    15:02 26.06.2026

  • 101 Независим

    11 1 Отговор
    Този човек казва че се бори с олигархията като осигурява в бюджета на страната повече пари за същата олигархията за сметка на всички ни.
    Абе Радев, абе ти наистина ни взе за малоумници бе фатмак лукав !!!!!!!!!

    15:02 26.06.2026

  • 102 АБЕ,

    5 4 Отговор
    РАДЕВ,
    КОГА ЩЕ ЗАРАДВАШ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД???? Т.Е. КОГА ЩЕ АРЕСТУВАШ
    Б и Д?????

    Коментиран от #125

    15:04 26.06.2026

  • 103 хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #88 от "Гневен":

    радко колко години управлява от 2021 до 2026 със служебни кабинети, а умник

    Коментиран от #110

    15:06 26.06.2026

  • 104 Абсърд

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Йода":

    Утре ще го изгоним от поделението!

    15:08 26.06.2026

  • 105 Те са

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Гневен":

    Платени. Такива срам нямат.

    15:08 26.06.2026

  • 106 Тома

    8 1 Отговор
    За да те уважават хората започвай да съкращаваш пенсионерите на заплата в държавната администрация мвр и армията и от там ще дойдат парите

    15:09 26.06.2026

  • 107 Много кофти

    8 1 Отговор

    До коментар #90 от "Мнение":

    Ама той Мунчо няма мозък ма, пък ти взе че гласува за тази празна русофилска редева чутора.

    15:10 26.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Баба ви Алина

    6 0 Отговор
    Като орежат пенсията на баба от 330 на 30 €, баба ..я ти ли ши яде??

    15:13 26.06.2026

  • 110 Ето колко

    12 1 Отговор

    До коментар #103 от "хаха":

    Ако броим последните 5 години (от средата на 2021 г. до средата на 2026 г.), президентът Румен Радев е назначил 6 служебни правителства.
    Те са:
    Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
    Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
    Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
    Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
    Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
    Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
    Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
    Румен Радев съсипа България за 5 г.!!

    Коментиран от #119, #130

    15:13 26.06.2026

  • 111 Обещал 12 милиарда

    7 0 Отговор
    за превъоръжаване, до 5 г., 5% от БВП, с кой ще воювате г-н Радев?
    5% от БВП. В Андора дава нула, Австрия под един процент, Люксембург около под един..
    Гласуваха с новата сглобка да дават 15 милиарда лева за спасяване на юро членки ЕСМ ако ЕЦБ и ЕК решат. Ще спасяваме Франция, д-ва с в пъти по-добра социална с-ма.
    2 милиарда лева вноска ЕСМ.
    12 милиарда и половина за НЗОК.
    Премахване на етикети на храни ако са с ГМО Танер, Кючук, Кънев и Вълчев.
    Ще ни тровите безнаказано?
    Нови 6200 кв. клм. ВЕИ-та, вклч. София, София област и Смолян Гюров.
    Какво правите?
    50% от ПВУ фактурирани, но не разплатени от ГЕРБ и ДПС за строежи на ВЕИ-та.
    Цяла България я нацвъкахте с веита, минусова цена ток не знаете.
    И народът български плаща, най-скъп ток в ЕС,
    а не строите Белене, нали бяхте близки с "партньорите" ни.
    Опряхте до повишаване на акцизите, винетките, повишение ток, вода, парно, СИ,
    повишаване здравни спрямо МРЗ, а им давате по Закон от бюджет,
    още милиард и 200 милиона на година. На 5.5 милиона намаляващ народ.
    А насреща, нищо, все по-болни, и доплащане м/у 40 и 60% от пациенти,
    чудовищни цени на лекарства, фармацевтична мафия.
    15 милиарда лева заеми, с половин милиард лихва.
    Вие тези милиарди за нищо ги няма.
    Пари за семки.

    15:13 26.06.2026

  • 112 Независим

    10 1 Отговор
    Според Радев протестите основателно свалихме правителството на Желязков поради лошия бюджет който предложиха, за да дойде той на власт и да ни предложи три пъти по лош бюджет.
    Ако го оставим този лукав човек да си приеме тоя крадлив бюджет, значи си заслужаваме да ни лъжат и крадат Сульо и Пульо.

    15:15 26.06.2026

  • 113 Иван

    11 1 Отговор
    Навремето от който нищо не ставаше го правеха партиен секретар или ЗЛПЧ. Сега ЗКПЧ-то бюджет ще ми прави. 😂😂😂😂😂

    15:16 26.06.2026

  • 114 Опа

    6 4 Отговор
    Най-голяма вина има Румен Радев защото два пъти назначи Асен Василев за финансов министър. После излъга народа, че протежетата му от ППДБ ще оправят България.

    15:18 26.06.2026

  • 115 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Прав е Радев!":

    Затова ли от сутрин до вечер медиите обясняваха колко е лош Борисов и колко са добри Румен Радев, Васил Божков и ППДБ

    15:20 26.06.2026

  • 116 Хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #83 от "Анонимен":

    Виж сега:
    На последните избори от общо 6 575 151 човека са упражнили правото си на глас 3 360 330 човека или 51,11 процента според данни от ЦИК.
    От тях дали вота си за ПБ на Радев 1 444 920 избиратели или 131 мандата в парламента!
    Така, че "ти" не си "важен", както всеки един от нас, защото всички имаме по 1 /един/ електорален глас, а не някои "важни" с 999 например!
    Това е реалността, ако не си доволен сядай в скута пееФ да плачкаш!
    Съдейки по правописа, граматиката и разсъжденията ти едва ли ще ме разбереш, защото ако имаш дипломи, то всичко след 4-ти клас ти е подарено и/или купено...

    Коментиран от #122

    15:21 26.06.2026

  • 117 Нормално

    7 2 Отговор
    Когато държавата 5 години се управлява от военен, това е резултата. Инфлация, заеми, дефицит, тройно поскъпване на всичко, кражби, далавери за милиарди, обедняване.

    15:22 26.06.2026

  • 118 Всеки Заем

    9 0 Отговор
    е ужасяващ.
    Накрая идва Тройката и започва рязане на заплати и пенсии,
    драстично увеличение на данъци, и грабеж без пари на земя и вода.
    За капак и блокиране на собствените ни спестявания по 50 юро на ден.
    Това се случи в Гърция,
    това ще се случи и на България ако не режете драстично,
    заплати и пенсии на бюджетници.
    И не спрете с проклетите ви заеми.
    Ми няма да плащате на обръчите от фирми на ГЕРБ и ДПС, БКП милиарди,
    неразплатени 2024 и 2025.

    15:23 26.06.2026

  • 119 Последния Софиянец

    12 2 Отговор

    До коментар #110 от "Ето колко":

    А служебните му правителства преди сглобката да промени конституцията работеха без парламент, тоест Радев имаше пълната власт и грабеше с олигарсите си като откачен.

    15:29 26.06.2026

  • 120 Радев

    9 3 Отговор
    е най- големият шарлатанин, нищо не разбира от финанси, икономика и управление. Има поговорка- всяка жаба да си гледа гьола! Още преди девет години е вербуван от КГБ чрез Решетников. После го направиха руската пета колона в Пловдив и масон! Има много зависимости, затова го детронираха от президентството и ни го натресоха за премиер. От изпълнителната власт се краде много. И този все мрънка, все другите му виновни. Некадърник!

    15:35 26.06.2026

  • 121 абсолютно

    5 4 Отговор
    Ето хронологията:

    1. Надуваме балона, менкаме в статистиката и чакаме ЕЦБ да ни спасява със заеми.
    2. Сменя се властта.
    3. Още незапочнали да управляват новите вадят реалните данни за дереждето.
    4. Довчерашното статукво ревва: Аууу тези разсипаха държавата.

    Пичове, няма как новия тренер да разсипе отбора за 1 ден. Ваши са странсферите и стратегията до тук.

    15:36 26.06.2026

  • 122 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #116 от "Хаха":

    116 Аман от лъжци А колкото до Радев с лъжи за малоумници Докога ще е Радев оставка Радев избори България е на всички Българи Избори демокрация свобода Радев лъжите са за малоумници като този 116колкотои да лъжете освен да срутите насила държавата ни друго няма да е Насила създавате изкуствен дефицит инфлация ЗА да държите в подчинение малоумниците си Вън избори

    15:41 26.06.2026

  • 123 И така

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ще крещим по който си искаме!":

    Не си разбрал коментара.Ходи на митинг,подкрепям те,ако искаш демокрация.Това където правят сега е трагедия.

    15:42 26.06.2026

  • 124 Чужденец

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пак същото":

    Те глупаво и просто забравиха

    15:47 26.06.2026

  • 125 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "АБЕ,":

    МАЛОУМНИК А ЗАЩО ТЕБ НЕ ТЕ АРЕСТУВАТ МАЛОУМНИК ПРОПАДНАЛ

    Коментиран от #128

    15:53 26.06.2026

  • 126 И като

    3 0 Отговор
    президент беше същото злобно, тъпо човече. Все лаеше по кого ли не. От тоя отърване няма. В НС го подкрепят само ГЕРБ и ДПС. Честито на заблудените!

    15:54 26.06.2026

  • 127 78291

    1 0 Отговор
    Радев като откри злоупотреба в БДЖ какво направи с ръководители които са допуснали това,аз ще ти кажа нищо както досега

    15:56 26.06.2026

  • 128 ПРОМЯНА ЛИ СИ,

    0 3 Отговор

    До коментар #125 от "Анонимен":

    ПОДМЯНА ЛИ,
    АМА МАЙ СИ ПОДЛОГА.
    ДАНО ПОНЕ ДА ТИ ПЛАЩАТ ГРОБ-НН,ЧЕ ДОБРЕ ГИ ЗАЩИТАВАШ....ТЪ..
    ..ПА НЕГРАМОТНА ИЗМЕТ.

    Коментиран от #131

    16:03 26.06.2026

  • 129 малко истински факти

    2 2 Отговор
    Радевия е най-големия некърномошеннически екземпляр . Ревеше по всички , а той се оказа най-голямото изпляскване от всички , типицно като за всеки долен комунист .

    16:06 26.06.2026

  • 130 уточнение

    3 1 Отговор

    До коментар #110 от "Ето колко":

    За целия мандат като президент служебните му правтелстава са общо 7. И всичко това за 9 години до абдикацията му, защото нямаше опция за нов мандат на президент, а премиери може да има и с 10 мандата. Колко управлението е било в други ръце за тези 9 години всеки сам може да си отговори, а не да филосовства, че президента бил с ограничени правомощия. Първото служебно правителство, назначено от президента Румен Радев с министър-председател Огнян Герджиков, функционира от 27 януари 2017 г. до 4 май 2017 г. (малко над 3 месеца), а последните две последователни с министър-председател Димитър Главчев 9 април 2024 до 16 януари 2025 (малко над 10 месеца). Ако приемем средно по 5 месеца за всяко служебно правителство, това означава повече от мандата на един редовен министър-председател.

    16:07 26.06.2026

  • 131 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #128 от "ПРОМЯНА ЛИ СИ,":

    128 я си гледай старческата деменция най добре дядката 128 объркан си дядката потърси помощ

    16:10 26.06.2026

  • 132 Шапкари и ЗКПЧ та

    1 1 Отговор
    правят бюджет!

    Ще има за техните олигарси увеличение на капиталовите разходи с много. Това означава обществени поръчки за нашите хора. Ще гепят и парите от ЕС.

    За другите - повишение на такси и акцизи, на минималния и максималния осигурителен доход, на винетки, на данъци за второ жилище, на ток, вода, местни данъци и такси, на данък дивидент.

    Прогнозите за 2027 г. са за спад на растежа на икономиката и висока инфлация.
    БНБ със сигурност ще повиши основния лихвен процент, икономическата активност ще спадне.

    16:15 26.06.2026

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