Румен Радев: Това е бюджетът на реалността. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много

Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет - това заяви премиерът Румен Радев по повод вълната от критики от цялата опозиция и експертите за проекта за план-сметката на страната за 2026, обявения висок дефицит и липсата на реформи, цитиран от dariknews.bg.
"Това е техният бюджет, те се обявяват сами срещу него. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години. Ние се консултирахме с много водещи икономисти, всички казват, че няма как от 7.5% дефицит, а той вероятно е повече, защото всеки ден излиза нещо, рязко да слезе за няколко месеца до 3%. Ето, животновъдите, например, вече агонизират. Млекопроизводството в България загива. Ще останем без българско мляко. Така че сега ще отидат 170 млн. за помощи, иначе този сектор умира. Имаме над 60 млн. насърчителни мерки за инвеститорите, не можем да подаваме лоши сигнали към инвеститорите. Трябва подкрепа и за общините", посочи Радев.
По думите му това е бюджетът на реалността. "Стъпваме на здрава основа, всичко се слага на масата. Всички тези номера, които се въртяха - счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания "тука има, тука няма", вече приключи. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. Аз вярвам, че следвайки това, ще стигнем бюджет под 3%. Първото нещо, което правим, е орязване на всички безумни разходи - там, където е текло към партийни каси и олигарси", каза още премиерът.
По повод тежкия инцидент със загинали деца на магистрала "Тракия", министърът-председателят обясни, че започват проверка на мантинелата в този участък, а по-късно ще бъдат проверявани и всички останали.
"Оттук нататък трябва да е ясно - който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството на пътищата. Ще ги гоним за качество", каза той.
Премиерът се срещна с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в Синода. В тази връзка той заяви, че не иска да намесва църквата в политиката, както и политиката да навлиза в религията.
"Ясно заявих, че мен не ме интересува личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни", каза Румен Радев пред журналисти след срещата.
Той посочи още, че с патриарх Даниил е била обсъдена и темата за предмета „Добродетели и религия“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 az СВО Победа 81
Най-големите виновници, най-много кряскат!
Коментиран от #21
14:10 26.06.2026
3 пфф
14:11 26.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
14:11 26.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
Коментиран от #13, #82
14:12 26.06.2026
8 И така
Коментиран от #9, #29
14:12 26.06.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "И така":Ами чакаме арести?Докога?
14:13 26.06.2026
10 3680-РР
Имаше чегъртачи, сега има разглобвачи , дали след тях няма да има някакви други?
Нищо не се променя, всеки идва във властта с прехвърляне на вината на предишните ама осъдени няма!
14:13 26.06.2026
11 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ
14:13 26.06.2026
12 Йода
Коментиран от #104
14:15 26.06.2026
13 ЧЕ ТЯ
До коментар #7 от "Боруна Лом":И КИСЕЛОВА Е ЗА ТАМ
И МНОГО ДРУГИ.
14:15 26.06.2026
14 Капут !
14:15 26.06.2026
15 Прав е Радев!
след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
започна да манипулира и опростачва Системата.
И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.
Коментиран от #115
14:15 26.06.2026
16 Дечо
14:16 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ето
14:16 26.06.2026
19 Анонимни
14:16 26.06.2026
20 За вашите
14:16 26.06.2026
21 Най-големият виновник е
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":Радев! Диверсант и национален предател! Оставка и съд за ибрикчията на фашиста Путин!
Коментиран от #27, #30
14:17 26.06.2026
22 Голям майтап
14:17 26.06.2026
23 Левски
Коментиран от #33, #35, #100
14:17 26.06.2026
24 Боко
Няма кой да те пази ли ?
14:18 26.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ужас
14:19 26.06.2026
27 az СВО Победа 81
До коментар #21 от "Най-големият виновник е":Отивай доброволец на Източния фронт, да спасяваш евроатлантизЪмът! 🤣🤣🤣
Коментиран от #37
14:19 26.06.2026
28 Без име
14:19 26.06.2026
29 Ще крещим по който си искаме!
До коментар #8 от "И така":На който не му харесва демокрацията, да заминава за Северна Корея!
Коментиран от #123
14:19 26.06.2026
30 Боко
До коментар #21 от "Най-големият виновник е":Духайййй бе пендрил🤮
14:19 26.06.2026
31 Браво шиле
14:19 26.06.2026
32 Гад
Фуражка некадърна, оставка, нещастник смотан.
Коментиран от #42
14:20 26.06.2026
33 Анонимен
До коментар #23 от "Левски":Не желая гълъб закапъче абв Проданов бкп служебници да създават изкуствена инфлация дефицити и да рушат държавата ни вън некадърници че и лъжци наглеци Оставка избори Радев това не ти е президенството оставка
14:20 26.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 хаха
Това трябваше да ти е ясно още преди изборите.
При вас всяко правителство оставя едни Авгиеви обори за следващото... защото я камилата я камиларя. Тоест нали няма да са те.
ХАХАХА
14:23 26.06.2026
37 Анонимен
До коментар #27 от "az СВО Победа 81":А ти при Путин вън от демократичната държава
14:23 26.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #52
14:24 26.06.2026
40 Вечно
14:24 26.06.2026
41 Филипов
14:24 26.06.2026
42 Хаха
До коментар #32 от "Гад":Кои "останали" партии бе, шнорхел!?
Онези, които си стояха по скутовете и си правеха "мимими..." ли!?
Щом рИват вкупом в синхрон, значи Радев е на прав път!
Коментиран от #45
14:24 26.06.2026
43 потребител
Коментиран от #49, #56
14:25 26.06.2026
44 Васил
14:25 26.06.2026
45 Анонимен
До коментар #42 от "Хаха":Радев да не се мисли за собственик на държавата ни Самозабравил се е Избори и вън на червените другари дето прибират милиони лежат лъжат прибират цял живот от малоумниците Избори свобода демокрация
Коментиран от #51
14:27 26.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 хехехе
14:30 26.06.2026
48 Рамбо
14:30 26.06.2026
49 Анонимен
До коментар #43 от "потребител":Разкрития има доста Боташ например нали алабалата Мадуровките назначенията на шарлатаните газене на конституцията саботажите назначаването на цери партии с цел ама разкрития има много Боташ е първото Вън на червените олигарси Избори
14:30 26.06.2026
50 Рамбо
14:30 26.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ИНТЕРЕСНО..
До коментар #39 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Аз защо знам,че руснаците са ни братски народ....
Никой никъде не споменава за укри.
Коментиран от #80
14:31 26.06.2026
53 Пак същото
Коментиран от #124
14:31 26.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Рамбо
Коментиран от #57, #59
14:32 26.06.2026
56 Анонимен
До коментар #43 от "потребител":Радев живял на държавна издръжка 10 години в президенството нали хахаха избори
Коментиран от #81
14:32 26.06.2026
57 3680-РР
До коментар #55 от "Рамбо":Още веднъж го напиши ако обичаш! Да го запомня!
14:33 26.06.2026
58 Капанът щракна
14:34 26.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Пубер до пубера
14:39 26.06.2026
62 !!!?
14:40 26.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Независим
14:41 26.06.2026
65 Летец Пешеходец
14:42 26.06.2026
66 Най-виновните са
Трябват вече решения:
1. Намаляване на администрацията/ ПП раздуха и министерствата, даже
2.Данъците да се пипнат, не драстично, но се налага
3.Сивата икономика на светло
...
14:43 26.06.2026
67 кой разбрал, разбрал...
14:44 26.06.2026
68 Това да ви е радостта
До коментар #6 от "АБЕ,":Вие друга радост нямате ли?
14:45 26.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Анонимен
До коментар #63 от "УжасТ":63 ама 63 освен с обиди с нещо друго разполагаш ли И как така като какъв се имаш ти че ще обиждаш кой какъв е откъде е Ама само ти ли си тук Аз живея тук плащам всичко от до и не желая дърти червени служебници да владеят демокрацията ми Оставка избори не на червените олигарси не на лъжите на закапъчето бюджетар това е гавра с държавата ни А Радев е самозабравил се човек България е на българите на всичките тук Радев
14:47 26.06.2026
71 Мнение
Коментиран от #96
14:47 26.06.2026
72 ПОЗДРАВЛЕНИЯ !
14:48 26.06.2026
73 3680-РР
Но не търсете вече комунисти!
14:48 26.06.2026
74 Румен Йотова
До коментар #1 от "За тия":Той и аз Благодарим на всички
че ни подкрепихте за
27-ми мандат
Ура
14:48 26.06.2026
75 Истината
Коментиран от #99
14:48 26.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Реалист
14:51 26.06.2026
78 Я, стига
14:51 26.06.2026
79 Да и ще го сложим
Като начало
Давай да го ударим се Винетките.
Коментиран от #87
14:52 26.06.2026
80 Че ти си
До коментар #52 от "ИНТЕРЕСНО..":"Укра" бе !...
Втората Св. Война от тук мина украинския... "Тати" не е имал време акъл да ти напомпа, от пом пане на мама
14:53 26.06.2026
81 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ
До коментар #56 от "Анонимен":Не са само 10 години. Винаги е бил на държавна издръжка, която му усигорява всичко на тепсия.
14:53 26.06.2026
82 питам си
До коментар #7 от "Боруна Лом":Защо хората трябва да плащат кражбите и некомпетентността на предишните.
Да се съберат парите от хотелите на олигарсите, от имотите на Прас, Тикв, водопада, данчо Ментата и сие.
Ама ЧЧорапа нЕма гащи!!!
14:53 26.06.2026
83 Анонимен
До коментар #51 от "Хаха":А аз откъде съм от Китай ли хахахаха Радев оставка избори България не ти е бащиния Искам нормални политици работещи за държавата ни Години назад омраза от този господин и само получава и сега се е объркал Работи се за държавата ни Избори не на бкп не на червените закапъчета избори и нормални политици демократи
Коментиран от #116
14:54 26.06.2026
84 дядото
14:54 26.06.2026
85 щом крещят най-много
имате органи на хранилка
да действат
14:55 26.06.2026
86 Каква реалност
Идеята беше да не теглите заеми, да режете заплати и пенсии, неизработени, вдигнати от Асеня със заеми, и дори да изчистите дългово държавата.
Да въведете НЕОБЛАГАЕМ минимум и прогресивен данък,
Швейцария има 11 сали на данъчно облагане.
Искате швейцарско правило, тогава щвейцарски данъци. Сега вдигате квазиданъците и хората с минимални и средни доходи СТРАДАТ.
А вие повишавате заплати, теглите 15 милиарда и се оправдавате със Станишев, като Бойко.
Жестоко рязане на доходи трябваше, това не са пари изработени от реален сектор.
Ще фалирате държавата, ще подарите на Твойката, кредитори земя и вода,
и до всеки блок по едно 200 метра ВЕИ, една СОНДА за шистов газ,
и ГМО репица, като Укр.
Със заеми и Баба знае.
Референдум на Дойран, връщане лЪв, ВБ и резерви злато.
Щом са фалшифицирали критерии за Юрошит, според Евростат.
Като наляхте още милиард и двеста милиона в НЗОК,
да не би здравеопазването да се подобри?
Коментиран от #108
14:55 26.06.2026
87 12345
До коментар #79 от "Да и ще го сложим":Да, но дневните винетки остават на смешна цена за "туристите - гастарбайтери". В Сэрбия еднократно минаване от Белград до българска граница е 1800 динара 31 лева!!!!!!!!! А ние - с калпави пътища, тънък асфалт, без маркировка, с кашкавалени мантинели - пускаме камиони и гастери за без пари....
14:56 26.06.2026
88 Гневен
Коментиран от #94, #103, #105
14:57 26.06.2026
89 Анонимен
14:57 26.06.2026
90 Мнение
Коментиран от #107
14:57 26.06.2026
91 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #95, #97
14:58 26.06.2026
92 смях в залата
14:58 26.06.2026
93 Иван Венков
Това е бюджета на реалността: имаме мнозинство, защото бяхте прости да ни изберете и сега ще правим каквото си знаем
Тези които крещят най-много: всъщност това съм аз, защото служебните кабинети, които управляваха последните години бяха все мои. Аз лансирах и ПП-ДБ, а моето бивше ЗКПЧ Гълъб Донев подписа и договора за Боташ.
Радев, не е хубаво към народа, който ти даде безплатно образование, направи те генерал, президент, министър-председател и ти плаща и пенсията и заплатата.
14:59 26.06.2026
94 Крадат от 90г
До коментар #88 от "Гневен":Всички по веригата, само в БГ не отвориха досие тата и без лустрация, извод:..?
14:59 26.06.2026
95 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #91 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
14:59 26.06.2026
96 Анонимен
До коментар #71 от "Мнение":Грабежите на червените олигарси е а твоето е лъжа и то за мароумниците радеви самозабравили се опиянение от завладяването на държавата ни Грабежите са от твоят ум че го няма 71 ограбен си
15:00 26.06.2026
97 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #91 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
15:00 26.06.2026
98 Нострадамус
15:00 26.06.2026
99 Борба с олигархията
До коментар #75 от "Истината":Слушайте като ви се казва
15:02 26.06.2026
100 Голям
До коментар #23 от "Левски":Първото правителство на ГЕРБ беше след вашето отново некадърно русофилско Жан Виденово управление, бяхте фалирали България... тогава ГЕРБ дойдоха на власт и изправиха страната ни, защо ги забравяте тези неща, гиди русофили некадърни.
15:02 26.06.2026
101 Независим
Абе Радев, абе ти наистина ни взе за малоумници бе фатмак лукав !!!!!!!!!
15:02 26.06.2026
102 АБЕ,
КОГА ЩЕ ЗАРАДВАШ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД???? Т.Е. КОГА ЩЕ АРЕСТУВАШ
Б и Д?????
Коментиран от #125
15:04 26.06.2026
103 хаха
До коментар #88 от "Гневен":радко колко години управлява от 2021 до 2026 със служебни кабинети, а умник
Коментиран от #110
15:06 26.06.2026
104 Абсърд
До коментар #12 от "Йода":Утре ще го изгоним от поделението!
15:08 26.06.2026
105 Те са
До коментар #88 от "Гневен":Платени. Такива срам нямат.
15:08 26.06.2026
106 Тома
15:09 26.06.2026
107 Много кофти
До коментар #90 от "Мнение":Ама той Мунчо няма мозък ма, пък ти взе че гласува за тази празна русофилска редева чутора.
15:10 26.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Баба ви Алина
15:13 26.06.2026
110 Ето колко
До коментар #103 от "хаха":Ако броим последните 5 години (от средата на 2021 г. до средата на 2026 г.), президентът Румен Радев е назначил 6 служебни правителства.
Те са:
Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
Румен Радев съсипа България за 5 г.!!
Коментиран от #119, #130
15:13 26.06.2026
111 Обещал 12 милиарда
5% от БВП. В Андора дава нула, Австрия под един процент, Люксембург около под един..
Гласуваха с новата сглобка да дават 15 милиарда лева за спасяване на юро членки ЕСМ ако ЕЦБ и ЕК решат. Ще спасяваме Франция, д-ва с в пъти по-добра социална с-ма.
2 милиарда лева вноска ЕСМ.
12 милиарда и половина за НЗОК.
Премахване на етикети на храни ако са с ГМО Танер, Кючук, Кънев и Вълчев.
Ще ни тровите безнаказано?
Нови 6200 кв. клм. ВЕИ-та, вклч. София, София област и Смолян Гюров.
Какво правите?
50% от ПВУ фактурирани, но не разплатени от ГЕРБ и ДПС за строежи на ВЕИ-та.
Цяла България я нацвъкахте с веита, минусова цена ток не знаете.
И народът български плаща, най-скъп ток в ЕС,
а не строите Белене, нали бяхте близки с "партньорите" ни.
Опряхте до повишаване на акцизите, винетките, повишение ток, вода, парно, СИ,
повишаване здравни спрямо МРЗ, а им давате по Закон от бюджет,
още милиард и 200 милиона на година. На 5.5 милиона намаляващ народ.
А насреща, нищо, все по-болни, и доплащане м/у 40 и 60% от пациенти,
чудовищни цени на лекарства, фармацевтична мафия.
15 милиарда лева заеми, с половин милиард лихва.
Вие тези милиарди за нищо ги няма.
Пари за семки.
15:13 26.06.2026
112 Независим
Ако го оставим този лукав човек да си приеме тоя крадлив бюджет, значи си заслужаваме да ни лъжат и крадат Сульо и Пульо.
15:15 26.06.2026
113 Иван
15:16 26.06.2026
114 Опа
15:18 26.06.2026
115 Хаха
До коментар #15 от "Прав е Радев!":Затова ли от сутрин до вечер медиите обясняваха колко е лош Борисов и колко са добри Румен Радев, Васил Божков и ППДБ
15:20 26.06.2026
116 Хаха
До коментар #83 от "Анонимен":Виж сега:
На последните избори от общо 6 575 151 човека са упражнили правото си на глас 3 360 330 човека или 51,11 процента според данни от ЦИК.
От тях дали вота си за ПБ на Радев 1 444 920 избиратели или 131 мандата в парламента!
Така, че "ти" не си "важен", както всеки един от нас, защото всички имаме по 1 /един/ електорален глас, а не някои "важни" с 999 например!
Това е реалността, ако не си доволен сядай в скута пееФ да плачкаш!
Съдейки по правописа, граматиката и разсъжденията ти едва ли ще ме разбереш, защото ако имаш дипломи, то всичко след 4-ти клас ти е подарено и/или купено...
Коментиран от #122
15:21 26.06.2026
117 Нормално
15:22 26.06.2026
118 Всеки Заем
Накрая идва Тройката и започва рязане на заплати и пенсии,
драстично увеличение на данъци, и грабеж без пари на земя и вода.
За капак и блокиране на собствените ни спестявания по 50 юро на ден.
Това се случи в Гърция,
това ще се случи и на България ако не режете драстично,
заплати и пенсии на бюджетници.
И не спрете с проклетите ви заеми.
Ми няма да плащате на обръчите от фирми на ГЕРБ и ДПС, БКП милиарди,
неразплатени 2024 и 2025.
15:23 26.06.2026
119 Последния Софиянец
До коментар #110 от "Ето колко":А служебните му правителства преди сглобката да промени конституцията работеха без парламент, тоест Радев имаше пълната власт и грабеше с олигарсите си като откачен.
15:29 26.06.2026
120 Радев
15:35 26.06.2026
121 абсолютно
1. Надуваме балона, менкаме в статистиката и чакаме ЕЦБ да ни спасява със заеми.
2. Сменя се властта.
3. Още незапочнали да управляват новите вадят реалните данни за дереждето.
4. Довчерашното статукво ревва: Аууу тези разсипаха държавата.
Пичове, няма как новия тренер да разсипе отбора за 1 ден. Ваши са странсферите и стратегията до тук.
15:36 26.06.2026
122 Анонимен
До коментар #116 от "Хаха":116 Аман от лъжци А колкото до Радев с лъжи за малоумници Докога ще е Радев оставка Радев избори България е на всички Българи Избори демокрация свобода Радев лъжите са за малоумници като този 116колкотои да лъжете освен да срутите насила държавата ни друго няма да е Насила създавате изкуствен дефицит инфлация ЗА да държите в подчинение малоумниците си Вън избори
15:41 26.06.2026
123 И така
До коментар #29 от "Ще крещим по който си искаме!":Не си разбрал коментара.Ходи на митинг,подкрепям те,ако искаш демокрация.Това където правят сега е трагедия.
15:42 26.06.2026
124 Чужденец
До коментар #53 от "Пак същото":Те глупаво и просто забравиха
15:47 26.06.2026
125 Анонимен
До коментар #102 от "АБЕ,":МАЛОУМНИК А ЗАЩО ТЕБ НЕ ТЕ АРЕСТУВАТ МАЛОУМНИК ПРОПАДНАЛ
Коментиран от #128
15:53 26.06.2026
126 И като
15:54 26.06.2026
127 78291
15:56 26.06.2026
128 ПРОМЯНА ЛИ СИ,
До коментар #125 от "Анонимен":ПОДМЯНА ЛИ,
АМА МАЙ СИ ПОДЛОГА.
ДАНО ПОНЕ ДА ТИ ПЛАЩАТ ГРОБ-НН,ЧЕ ДОБРЕ ГИ ЗАЩИТАВАШ....ТЪ..
..ПА НЕГРАМОТНА ИЗМЕТ.
Коментиран от #131
16:03 26.06.2026
129 малко истински факти
16:06 26.06.2026
130 уточнение
До коментар #110 от "Ето колко":За целия мандат като президент служебните му правтелстава са общо 7. И всичко това за 9 години до абдикацията му, защото нямаше опция за нов мандат на президент, а премиери може да има и с 10 мандата. Колко управлението е било в други ръце за тези 9 години всеки сам може да си отговори, а не да филосовства, че президента бил с ограничени правомощия. Първото служебно правителство, назначено от президента Румен Радев с министър-председател Огнян Герджиков, функционира от 27 януари 2017 г. до 4 май 2017 г. (малко над 3 месеца), а последните две последователни с министър-председател Димитър Главчев 9 април 2024 до 16 януари 2025 (малко над 10 месеца). Ако приемем средно по 5 месеца за всяко служебно правителство, това означава повече от мандата на един редовен министър-председател.
16:07 26.06.2026
131 Анонимен
До коментар #128 от "ПРОМЯНА ЛИ СИ,":128 я си гледай старческата деменция най добре дядката 128 объркан си дядката потърси помощ
16:10 26.06.2026
132 Шапкари и ЗКПЧ та
Ще има за техните олигарси увеличение на капиталовите разходи с много. Това означава обществени поръчки за нашите хора. Ще гепят и парите от ЕС.
За другите - повишение на такси и акцизи, на минималния и максималния осигурителен доход, на винетки, на данъци за второ жилище, на ток, вода, местни данъци и такси, на данък дивидент.
Прогнозите за 2027 г. са за спад на растежа на икономиката и висока инфлация.
БНБ със сигурност ще повиши основния лихвен процент, икономическата активност ще спадне.
16:15 26.06.2026