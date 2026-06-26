Новини
България »
Патриарх Даниил за отказа на България от санкции срещу руския патриарх: Това е смела постъпка

Патриарх Даниил за отказа на България от санкции срещу руския патриарх: Това е смела постъпка

26 Юни, 2026 15:11 883 46

  • патриарх даниил-
  • санкции-
  • русия

Не мисля, че санкциите ще постигнат ефекта, който налагащите я мислят, заяви Даниил

Патриарх Даниил за отказа на България от санкции срещу руския патриарх: Това е смела постъпка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според патриарх Даниил е правилно да няма санкции срещу руския патриарх Кирил. Запитан как ще коментира позицията на България главата на Българската православна църква каза: „Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите я мислят“.

Патриархът не пожела да отговори на въпрос дали отказът да бъдат наложени санкции е отстъпление от националния ни интерес.

Днес беше и първата му среща с министър-председателя Румен Радев.

„Не искам да намесвам църквата в политиката, както политиката да влиза в религията. Мен не ме интересува личността на патриарх Кирил, интересуваме да бъде уважавана религията на всички православни християни”, каза Румен Радев след края на разговора.

Премиерът каза още, че отново на дневен ред ще излезе въпросът за предмета „добродетели и религия”. „Това е много важен предмет. Трябва да направим така, че да влезе в училище с широк обществен консенсус”, смята премиерът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лудото Коле

    10 6 Отговор
    И аз съм много смел

    15:13 26.06.2026

  • 2 Пич

    15 31 Отговор
    Всички неверници и безбожници от паветата и ЕС пуснаха пяна на устата, сякаш демоните вътре в тях се раздират от яд!!!

    15:13 26.06.2026

  • 3 Факт

    46 12 Отговор
    на където и да се обърнеш...кап€йки!

    15:14 26.06.2026

  • 4 Сила

    37 16 Отговор
    О Сатанаиле , сине Гундяев ( Митрофанов)...
    Покай се грешнико милиционерски ....

    15:14 26.06.2026

  • 5 МЪКА

    37 11 Отговор
    Смела постъпка от страхлив човек? Такова животно нЕма.

    15:15 26.06.2026

  • 6 Тома

    21 5 Отговор
    Патриарха първо да обърне внимание на таксите от поповете за кръстене на дете защото ако нямат родителите пари те не могат да го кръстят.Всички попове вземат държавна заплата благодарение на тиквата за да се молят за него.

    Коментиран от #19, #37

    15:17 26.06.2026

  • 7 Бивш православен

    26 16 Отговор
    Страхлива постъпка. Затова зарязах православието. БПЦ е КГБ организация и пяма нищо общо с вярата на дедите ни. По-добре католик да стана.

    Коментиран от #12, #13, #31

    15:17 26.06.2026

  • 8 Гориил

    11 8 Отговор
    След война и мир Москва несъмнено ще приеме благосклонно приятелския патриарх.

    15:18 26.06.2026

  • 9 Каква

    25 6 Отговор
    смелост , какви пет лева ? Лъжа ! Един от десетте смъртни гряха ! Както регресивните дойдоха на власт!

    15:18 26.06.2026

  • 10 чудна работа

    20 10 Отговор
    Засегнати от санкциите са лично негови банкови, а не на РПЦ. Интересно защо този благ божи човек, извисен над материалното, има нужда от крупни спестявания в сатанински банки?!

    15:21 26.06.2026

  • 11 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ

    20 8 Отговор
    Лозунгът "Всеки поп член на БКП и сътрудник на ДС" дали е имал и все още има ефект?

    15:22 26.06.2026

  • 12 МАРКО

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Бивш православен":

    ЕМИ СТАНИ

    15:24 26.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 явер

    17 9 Отговор
    Кръстен съм през 1971г. в православието и с всеки ден се чудя дали на стари години да стана за резил и да се прекръстя в католицизма, просто нашите попове, владици и патриарх са пълни малоумници и слуги на най- тъпите хора в света руснаците..

    Коментиран от #23, #29, #33

    15:28 26.06.2026

  • 15 Звездоброец

    15 7 Отговор
    Детето на ДС-то защитава агента на КГБ-то ! Те са "братче и сестриче" и много,много се обичат ! А "Чорапчо" се "прави на разсеян" и "смешни песнички пее" !

    15:29 26.06.2026

  • 16 Лудото Коле

    15 6 Отговор
    Киево-Печорската лавра сама се е разрушила, затова ние с Гундяев мълчим по този въпрос

    15:32 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вълк единак

    13 2 Отговор
    Сатана

    15:34 26.06.2026

  • 19 За погребение също доста вземат

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    Освен това не искаме вероучение да се учи в българските училища. Да се учи в църквата който иска !

    15:37 26.06.2026

  • 20 Позор

    19 6 Отговор
    Тази карикатура на духовник, това двукопитно, червено и в червата нищожестов, което КГБ и ДС назначиха за "български патриарх" е срам и позор за българската църква и за нейната хилядолетна история! Тази карикатура на духовник е същото нищожестов, като фатмака, с когото днес са събеседвали относно предаността и унизителния слугинаж на БПЦ към полковника от КГБ Гундяев, маскиран като руски патриарх Кирил и към кремълското чудовшще! Срам и позор за тези двама наглеци и национални предатели!"

    15:37 26.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Джо

    17 6 Отговор
    Президент, премиер и патриарх все руски подлоги, до там го докарахме.

    15:38 26.06.2026

  • 23 Сила

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "явер":

    По презумпция вярващия човек трябва да има страх или поне срам от Бог и да се старае да не върши злини и грехове , да се опитва да спазва Божиите заповеди !!!
    Тия явно са тотални безбожници и неверници щом не им пука и всекидневно демонстрират непукизъм и презрение към човешките и християнските ценности !!!
    Просто не вярват в Бог , иначе поне малко щяха да се страхуват и срамуват !!!

    15:40 26.06.2026

  • 24 Някой

    4 10 Отговор
    Реже коментари на думи като "Га-за". после може и да разрешават, но не знам.

    Факти:
    1. Зеленски забрани украинската православна църква;
    2. Хората на Зеленски арестуваха свещеници;
    3. Хората на Зеленски разменяха с Русия украински свещеници за украински войници. Украинци за украинци.

    Никой не може да ни налага да приемаме чужди санкции. Ние суверенна държава или колония сме?
    Защо няма санкции към Сатаняху и Тръмп? Където ООН вади, че в Га-за имало 20 000 убити деца.

    Коментиран от #27, #35

    15:44 26.06.2026

  • 25 Личния поп

    5 2 Отговор
    на масона

    15:46 26.06.2026

  • 26 Въпрос

    7 2 Отговор
    Този поп Пеевски го направи патриарх. Нещата са много, много навързани. Зависимости, за които обикновения българин дори неподозира. Политиците са продажни, а сега с този патриарх, хептем нещата са оплескани. Руските подлоги навиха врат, имплантирани са навсякъде. Защо "ручахме жабетата", за да сме отново 16 република ли?

    Коментиран от #41

    15:48 26.06.2026

  • 27 Анонимен

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    А тебе какво те боли за руснаците това са чужди интереси ти защо защитаваш руснаците защо глживееш тук щом си за руснаците

    15:48 26.06.2026

  • 28 Анджо

    6 3 Отговор
    Е как нашио нема да го подкрепя като и двамата са служители на КГБ.

    15:55 26.06.2026

  • 29 Да беее

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "явер":

    католиците - доказани педофили, явно ти пасват! Признай си, ще ти олекне!

    Коментиран от #44

    15:58 26.06.2026

  • 30 Булпсихопатъ

    1 4 Отговор
    Всеки който е за мирни преговори между руснаци и украинци бива обявен за копейка ,путинист и прочее русофобски измишльотини. Продължавам да бре разбирам каква е тая злоба към всичко руско ,като фактите посочват че по е 1/3 та от р.н. украинци са си етнически руснаци? Гогол последно руснак ли беше или украинец и ония там Илф и Петров? А Екатерина Велика като е руска императрица дали е била в сговор с Путин преди Одеса да стане украинско пристанище?

    Коментиран от #42

    16:04 26.06.2026

  • 31 Кифлоо, кифло...

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бивш православен":

    За теб Матей 7:5, а ние друга църква нямаме!

    16:09 26.06.2026

  • 32 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Религия няма да позволя моите деца да учат .

    16:12 26.06.2026

  • 33 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "явер":

    И аз се чудя как ще смениш Мойсеи и шекелите с друг господ и евро!

    16:13 26.06.2026

  • 34 Леле - леле ! 😜

    1 5 Отговор
    Натовската измет се дави от злоба срещу православието. Дано натото отрезнее !

    16:13 26.06.2026

  • 35 Нъл тъй

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Суверенна нация значи руска губерния.

    16:13 26.06.2026

  • 36 Наглост Даниилова

    3 0 Отговор
    Не, нищожество ДС- арско, маскирано като духовник, че и като патриалх! Тжова съвсем не е "смела постъпка"! това е срам и позор аз бългаиря, какъвто срам и позор си ти за вековната българска църква! Хайде, хващайте се за ръчичка с фатмака от село Славяноов, и той същата кремълска подлога акто теб и същото нищожество, хвайщайте чемоданите и тръгвайте по пътя за вокзала, после - право в поезда за Москва и не се връщайет! Пък и да се въйрнете, ние ще ви изгоним!

    16:14 26.06.2026

  • 37 Не лъжете хората

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    Това не е такса, а дар за храма и дейността на Църквата.
    Ако нямат пари родителите, може да се кръсти безплатно, само трябва да питате вашия свещенник.

    16:14 26.06.2026

  • 38 Независим

    2 0 Отговор
    Тия попове са лукави сатани облечени в расо приличащи на варосани гробове, отвън избелени и подредени, а от вътре пълни с лицемерие и беззаконие.

    16:15 26.06.2026

  • 39 Вижте го т. нар. Даниил

    2 0 Отговор
    На 54 години няма една бръчка! Какви ли демони крие в душата си този нечестивец? Пред дядо Неофит е нищо. Няма да пее, празен и безизразен поглед, няма благост, няма човеколюбие. Къде ни натресоха тоя Мунчо за патриарх?! Ужас!

    16:15 26.06.2026

  • 40 Трактор

    4 1 Отговор
    Айде… и тоя се нареди на опашката за “копейка на годината”!?

    Коментиран от #43

    16:16 26.06.2026

  • 41 Перо

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Въпрос":

    Ти Фори светулката ли искаш да е патриарх? Май той стана бензинджия в САЩ!

    16:16 26.06.2026

  • 42 Да де

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Булпсихопатъ":

    Ама Путин не ще и да чуе за преговори. Представяш ли си тези от фронта да тръгнат към Москва?

    16:17 26.06.2026

  • 43 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Трактор":

    Ти си на шекели!

    16:17 26.06.2026

  • 44 Православна христиенка

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да беее":

    О,ние в женските манастири ,Рилския ,Бачковския ,Троянския ,се молим пред света баба Гуси ,Филка ,Палома ,Кичка ,Вика сливата ,Берта дебелата ,кака Сия.

    16:17 26.06.2026

  • 45 копейка с чалма

    0 0 Отговор
    Нашия поп пчаква
    повишение в чин.

    16:17 26.06.2026

  • 46 Нострадамус

    0 0 Отговор
    Тоз козел е пълна отврат.Егати и църквата.

    16:18 26.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове