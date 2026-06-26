Патриарх Даниил за отказа на България от санкции срещу руския патриарх: Това е смела постъпка

Според патриарх Даниил е правилно да няма санкции срещу руския патриарх Кирил. Запитан как ще коментира позицията на България главата на Българската православна църква каза: „Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите я мислят“.

Патриархът не пожела да отговори на въпрос дали отказът да бъдат наложени санкции е отстъпление от националния ни интерес.

Днес беше и първата му среща с министър-председателя Румен Радев.

„Не искам да намесвам църквата в политиката, както политиката да влиза в религията. Мен не ме интересува личността на патриарх Кирил, интересуваме да бъде уважавана религията на всички православни християни”, каза Румен Радев след края на разговора.

Премиерът каза още, че отново на дневен ред ще излезе въпросът за предмета „добродетели и религия”. „Това е много важен предмет. Трябва да направим така, че да влезе в училище с широк обществен консенсус”, смята премиерът.