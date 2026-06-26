Патриарх Даниил за отказа на България от санкции срещу руския патриарх: Това е смела постъпка

Според патриарх Даниил е правилно да няма санкции срещу руския патриарх Кирил. Запитан как ще коментира позицията на България главата на Българската православна църква каза: „Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите я мислят“.
Патриархът не пожела да отговори на въпрос дали отказът да бъдат наложени санкции е отстъпление от националния ни интерес.
Днес беше и първата му среща с министър-председателя Румен Радев.
„Не искам да намесвам църквата в политиката, както политиката да влиза в религията. Мен не ме интересува личността на патриарх Кирил, интересуваме да бъде уважавана религията на всички православни християни”, каза Румен Радев след края на разговора.
Премиерът каза още, че отново на дневен ред ще излезе въпросът за предмета „добродетели и религия”. „Това е много важен предмет. Трябва да направим така, че да влезе в училище с широк обществен консенсус”, смята премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лудото Коле
15:13 26.06.2026
2 Пич
15:13 26.06.2026
3 Факт
15:14 26.06.2026
4 Сила
Покай се грешнико милиционерски ....
15:14 26.06.2026
5 МЪКА
15:15 26.06.2026
6 Тома
Коментиран от #19, #37
15:17 26.06.2026
7 Бивш православен
Коментиран от #12, #13, #31
15:17 26.06.2026
8 Гориил
15:18 26.06.2026
9 Каква
15:18 26.06.2026
10 чудна работа
15:21 26.06.2026
11 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ
15:22 26.06.2026
12 МАРКО
До коментар #7 от "Бивш православен":ЕМИ СТАНИ
15:24 26.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 явер
Коментиран от #23, #29, #33
15:28 26.06.2026
15 Звездоброец
15:29 26.06.2026
16 Лудото Коле
15:32 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Вълк единак
15:34 26.06.2026
19 За погребение също доста вземат
До коментар #6 от "Тома":Освен това не искаме вероучение да се учи в българските училища. Да се учи в църквата който иска !
15:37 26.06.2026
20 Позор
15:37 26.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Джо
15:38 26.06.2026
23 Сила
До коментар #14 от "явер":По презумпция вярващия човек трябва да има страх или поне срам от Бог и да се старае да не върши злини и грехове , да се опитва да спазва Божиите заповеди !!!
Тия явно са тотални безбожници и неверници щом не им пука и всекидневно демонстрират непукизъм и презрение към човешките и християнските ценности !!!
Просто не вярват в Бог , иначе поне малко щяха да се страхуват и срамуват !!!
15:40 26.06.2026
24 Някой
Факти:
1. Зеленски забрани украинската православна църква;
2. Хората на Зеленски арестуваха свещеници;
3. Хората на Зеленски разменяха с Русия украински свещеници за украински войници. Украинци за украинци.
Никой не може да ни налага да приемаме чужди санкции. Ние суверенна държава или колония сме?
Защо няма санкции към Сатаняху и Тръмп? Където ООН вади, че в Га-за имало 20 000 убити деца.
Коментиран от #27, #35
15:44 26.06.2026
25 Личния поп
15:46 26.06.2026
26 Въпрос
Коментиран от #41
15:48 26.06.2026
27 Анонимен
До коментар #24 от "Някой":А тебе какво те боли за руснаците това са чужди интереси ти защо защитаваш руснаците защо глживееш тук щом си за руснаците
15:48 26.06.2026
28 Анджо
15:55 26.06.2026
29 Да беее
До коментар #14 от "явер":католиците - доказани педофили, явно ти пасват! Признай си, ще ти олекне!
Коментиран от #44
15:58 26.06.2026
30 Булпсихопатъ
Коментиран от #42
16:04 26.06.2026
31 Кифлоо, кифло...
До коментар #7 от "Бивш православен":За теб Матей 7:5, а ние друга църква нямаме!
16:09 26.06.2026
32 Нека да пиша
16:12 26.06.2026
33 Перо
До коментар #14 от "явер":И аз се чудя как ще смениш Мойсеи и шекелите с друг господ и евро!
16:13 26.06.2026
34 Леле - леле ! 😜
16:13 26.06.2026
35 Нъл тъй
До коментар #24 от "Някой":Суверенна нация значи руска губерния.
16:13 26.06.2026
36 Наглост Даниилова
16:14 26.06.2026
37 Не лъжете хората
До коментар #6 от "Тома":Това не е такса, а дар за храма и дейността на Църквата.
Ако нямат пари родителите, може да се кръсти безплатно, само трябва да питате вашия свещенник.
16:14 26.06.2026
38 Независим
16:15 26.06.2026
39 Вижте го т. нар. Даниил
16:15 26.06.2026
40 Трактор
Коментиран от #43
16:16 26.06.2026
41 Перо
До коментар #26 от "Въпрос":Ти Фори светулката ли искаш да е патриарх? Май той стана бензинджия в САЩ!
16:16 26.06.2026
42 Да де
До коментар #30 от "Булпсихопатъ":Ама Путин не ще и да чуе за преговори. Представяш ли си тези от фронта да тръгнат към Москва?
16:17 26.06.2026
43 Перо
До коментар #40 от "Трактор":Ти си на шекели!
16:17 26.06.2026
44 Православна христиенка
До коментар #29 от "Да беее":О,ние в женските манастири ,Рилския ,Бачковския ,Троянския ,се молим пред света баба Гуси ,Филка ,Палома ,Кичка ,Вика сливата ,Берта дебелата ,кака Сия.
16:17 26.06.2026
45 копейка с чалма
повишение в чин.
16:17 26.06.2026
46 Нострадамус
16:18 26.06.2026