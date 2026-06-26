Румен Радев: Спираме скандалните обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси

Правителството спира скандални обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси. Разсипията е била огромна, а нерационалното планиране повсеместно. Затова орязваме безумните разходи – там, където е текло към партийни каси и към олигарси. Това написа във фейсбук премиерът Румен Радев и продължава:

Обществената поръчка за мантинели за 1 млрд. лева е на нереална цена, затова я спираме и ще я преразгледаме. Спира и порочната практика от миналото хората от строителния бранш да бъдат притискани да връщат пари от обществени поръчки, от което страда качеството. Никой оттук-нататък няма да притиска изпълнителите да връщат пари, но за качеството ще ги гоним.

Всеизвестен е слоганът „корупцията убива“ и качеството на нашите пътища го потвърждава. В ход е мащабна проверка на мантинелите, като се започне от поставените в участъка на катастрофата на АМ „Тракия“, така и на новопроизведените. Прилагат се и други технически решения за повече сигурност по пътищата, засилено е полицейското присъствие. На дневен ред е правилното проектиране и строителство на пътища, което също е част от наслагваните с години проблеми.

Безобразията с обществените поръчки не са били само в най-високия клас, а и на средно и ниско ниво, като отделените 47 милиона за рязане на клони покрай железопътните релси. Показателно на най-ниското ниво е как фирма е сключила договор, за да коси тревата на 3 декара земя през зимата за 250 000 лв. И такива примери има стотици на най-различни нива.

Най-виновните за настоящия дефицит са и най-големите критици на бюджета в момента. Невъзможно е при толкова много извършени разходи и авансово усвоени приходи дефицитът рязко да бъде свит от близо 7,5% до 3%, при положение че всеки ден излизат и нови скрити неплатени фактури. Затова правителството акцентира върху прекъсване на безобразията, повишаването на събираемостта и ограничаването на неразумните разходи.

Ще бъдат изсветлени всички номера, счетоводни манипулации и екселски разигравания на таблици, които са се случвали с публичните финанси. Всичко това приключва, ще бъде извадено и показано, за да се знае какво е реалното състояние на финансите в момента. Стъпваме на тази здрава основа и вярвам, че с разумни политики ще стигнем в зададения срок в следващите години до бюджет с до 3% дефицит и дори под 3%