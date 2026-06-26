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Румен Радев: Спираме скандалните обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси

Румен Радев: Спираме скандалните обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси

26 Юни, 2026 16:16 1 662 93

  • румен радев-
  • обществени поръчки-
  • строеж-
  • пътища

Безобразията с обществените поръчки не са били само в най-високия клас, а и на средно и ниско ниво, като отделените 47 милиона за рязане на клони покрай железопътните релси. Показателно на най-ниското ниво е как фирма е сключила договор, за да коси тревата на 3 декара земя през зимата за 250 000 лв

Румен Радев: Спираме скандалните обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството спира скандални обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси. Разсипията е била огромна, а нерационалното планиране повсеместно. Затова орязваме безумните разходи – там, където е текло към партийни каси и към олигарси. Това написа във фейсбук премиерът Румен Радев и продължава:

Обществената поръчка за мантинели за 1 млрд. лева е на нереална цена, затова я спираме и ще я преразгледаме. Спира и порочната практика от миналото хората от строителния бранш да бъдат притискани да връщат пари от обществени поръчки, от което страда качеството. Никой оттук-нататък няма да притиска изпълнителите да връщат пари, но за качеството ще ги гоним.

Всеизвестен е слоганът „корупцията убива“ и качеството на нашите пътища го потвърждава. В ход е мащабна проверка на мантинелите, като се започне от поставените в участъка на катастрофата на АМ „Тракия“, така и на новопроизведените. Прилагат се и други технически решения за повече сигурност по пътищата, засилено е полицейското присъствие. На дневен ред е правилното проектиране и строителство на пътища, което също е част от наслагваните с години проблеми.

Безобразията с обществените поръчки не са били само в най-високия клас, а и на средно и ниско ниво, като отделените 47 милиона за рязане на клони покрай железопътните релси. Показателно на най-ниското ниво е как фирма е сключила договор, за да коси тревата на 3 декара земя през зимата за 250 000 лв. И такива примери има стотици на най-различни нива.

Най-виновните за настоящия дефицит са и най-големите критици на бюджета в момента. Невъзможно е при толкова много извършени разходи и авансово усвоени приходи дефицитът рязко да бъде свит от близо 7,5% до 3%, при положение че всеки ден излизат и нови скрити неплатени фактури. Затова правителството акцентира върху прекъсване на безобразията, повишаването на събираемостта и ограничаването на неразумните разходи.

Ще бъдат изсветлени всички номера, счетоводни манипулации и екселски разигравания на таблици, които са се случвали с публичните финанси. Всичко това приключва, ще бъде извадено и показано, за да се знае какво е реалното състояние на финансите в момента. Стъпваме на тази здрава основа и вярвам, че с разумни политики ще стигнем в зададения срок в следващите години до бюджет с до 3% дефицит и дори под 3%


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига бе Муни.

    50 43 Отговор
    Стига лъжи бе. Закопахте България...

    Коментиран от #34

    16:19 26.06.2026

  • 2 Сила

    38 1 Отговор
    Фирма "Лисан ЕООД" с адрес Модерно предградие .....без коментар !!!
    Софиянци знаят какво е "Модерно предградие " и какви са обитателите му ....

    Коментиран от #20

    16:20 26.06.2026

  • 3 Гласове от зайчарника в Банкя

    47 16 Отговор
    Всеки ден пилота разплаква Бацо, сълзи не му останаха, през 20 мин има нужда от почивка за хидратация!

    Коментиран от #24

    16:20 26.06.2026

  • 4 И СЕГА

    22 7 Отговор
    ПЛАМЕНКА КАКВО ЩЕ ПРАВИ??

    16:20 26.06.2026

  • 5 Трол

    39 5 Отговор
    Като намалим заплатите на лелите, които разпечатват и копират документите за поръчките, нещата ще се наредят.

    16:20 26.06.2026

  • 6 Бай Араб

    49 22 Отговор
    Днес извършени ли са плащанията по БОТАШ?

    16:21 26.06.2026

  • 7 Сталин

    45 4 Отговор
    А кога ще арестувате шефа на бандитите -Капо тути де капи

    16:22 26.06.2026

  • 8 нано

    38 35 Отговор
    Радев за 3 месеца постигна това, което опозицията за 3 г не можа !!

    Коментиран от #16

    16:22 26.06.2026

  • 9 Сталин

    50 0 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    16:22 26.06.2026

  • 10 Дървения кРадев

    34 21 Отговор
    Пак декламира научени пет изречения за някакви си мижави суми, а милиардите на Бою и Шиши са росни капки ,кой ще се занимава с тях? Какви ли снимчици държи Шиши?

    16:24 26.06.2026

  • 11 Тиквата

    29 11 Отговор
    След мен ,и потоп

    16:25 26.06.2026

  • 12 МВР служител

    35 14 Отговор
    Арести за Фандъкова, Методиев, Желязков, Шопара, Крупието Данчо, прасето Дилянчо, бургаския Митко Усмивката и всички, които са в трафичните данни на мобилните им телефони.

    16:26 26.06.2026

  • 13 които водят до кражби

    27 9 Отговор
    радев нали кражбите се наказват
    що не сезирате органите?
    що си траете а искате да ни дигате осигуровките?


    За харчовете на държавата при предходните правителства, Радев заяви:

    Първото, което правим, е орязване на всички абсурдни разходи. 1 млрд. за мантинели – спряхме го. Над 47 млн. в НКЖИ за рязане на клони покрай жп релсите. Конкретно, фирма „Лисан ЕООД“, която коси 3 декара зимата за 250 хил. лева. И това са стотици – където и да бръкнеш, има стотици такива неща, големи безобразия. Спряхме ги, и пак не стига, защото кражбите са били огромни.

    Коментиран от #62, #88

    16:26 26.06.2026

  • 14 Тиквата

    22 13 Отговор
    Аз нали напълних чекмеджето с пачки и кюлчета,вие се оправяйте

    Коментиран от #17, #27

    16:26 26.06.2026

  • 15 Нексус

    29 13 Отговор
    Другари, спораме поръчките и ще правим нови.
    С наши хора.

    16:27 26.06.2026

  • 16 Нексус

    29 14 Отговор

    До коментар #8 от "нано":

    И какво постигна Мунчо?
    Освен сладките приказки?

    16:28 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Продължение

    23 8 Отговор
    Арест и за Далавери Симеонов ,който беше "спонсор" на МВР по време на най -престъоната коалиция в историята на България ГЕРБ - Каракачанов - Сидеров - Далавери - Магарешки. А такива като Таки, Маки, Митю очите, Дидо Дънката - кратък процес с качулки. Как може Таки да е бил преди два дни на слънчака и да не е бил арестуван!???? Как може ружа да си обикаля студиата за красота в Лозенец на триста метра от американското посолство и цялото 4то районно да я прикрива?

    16:30 26.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Е то и аз

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    срещу 250 000 мога да кося сняг през зимата.

    16:32 26.06.2026

  • 21 Майора

    22 6 Отговор
    Ще стане ама друг път , щом не повдигаш въпроса за подсъдимите олигарси начело с Червпа , Бобокови , Прокопиев и останалите , които платиха кампанията ти! И с бюджета ти ощетяващ обикновените хора като увеличаваш акцизи и и такси , а не намаляваш а увеличаваш разходите за администрация с над 1,5 млд евро!

    Коментиран от #85

    16:33 26.06.2026

  • 22 Некой гласувал

    19 2 Отговор
    Бако, не увъртай , кога ще спрете безумието в заплатите на силовите структури. Там потъват безумно над 100 000 заплати месечно , колкото за 300 000 работещи в производството. Като не смятаме останалите "специфични добавки", първата категория труд, двайсетте заплати на изпроводяк, които са вече над 150 000 евро за ЕДИН пенсионирал се и след това 80 (осемдесет процента) по-високата пенсия от "простолюдието" . Някой правил ли е сметка колко струва целия жизнения цикъл на един милиционер и съответно с какво и колко допринася той за развитие на държавата и икономиката като цяло. Недейте само да събирате трошички оттук - оттам, а да заобикаляте истинския проблем.

    16:34 26.06.2026

  • 23 Очевидна е борбата

    13 1 Отговор
    На бас че не пипате свой хора

    16:35 26.06.2026

  • 24 Дъртанян

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Това ли ти роди червената кратуна?

    16:35 26.06.2026

  • 25 Тоя

    26 2 Отговор
    човек съвсем е взел хората за бунаци, щом непрестанно предъвква клишета и заизустени фрази , които изобщо не са конкретни и достоверни ! Някакво си биене в гърдите , а иначе пълна безпомощност ! И никаква свобода , а чатал от олигарсите и мафията , спонсорите !

    16:36 26.06.2026

  • 26 Независим

    20 2 Отговор
    Абе лъжльо лукави, защо като спираш скандалните обществени поръчки увеличаваш капиталовите разходи с 3.5 милиарди евро и то в средата на годината.
    Никой досега не е предлагал бюджет с такъв размер за капиталови разходи.
    Лъжлив, лукав нещастник.

    16:37 26.06.2026

  • 27 Шишо

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Тиквата":

    Бочко,така както вървят нещата,
    май скоро ще ни опандизят. Ама както сме се охранили ....,и ако ни сложат в една килия как ще се разминаваме...

    16:37 26.06.2026

  • 28 Грийн сок

    7 2 Отговор
    Вичко на летящия селянин му е "Ще"

    16:37 26.06.2026

  • 29 малко истински факти

    15 5 Отговор
    Радевия е най-големия некърномошеннически екземпляр . Ревеше по всички , а той се оказа най-голямото изпляскване от всички , типично като за всеки долен комунист .

    16:38 26.06.2026

  • 30 Чичковите бокотиквеничковчета

    5 6 Отговор
    Фирма коси тревата през зимата за 250 000 лв.?

    Коментиран от #38, #50

    16:39 26.06.2026

  • 31 Анонимен

    16 6 Отговор
    Радев а какво градиш Покажи как се гради качествено докога с лъжи закани омраза разделение сочене Радев оставка Аз искам нормална държава демокрация свобода развитие Избори нови политици работещи за държавата ни А Боташ кой го плаща Кой

    Коментиран от #44

    16:40 26.06.2026

  • 32 керванът си върви

    10 3 Отговор
    Каза шефа на бандитите/шарлатаните, същите дето му правят бюджета

    16:42 26.06.2026

  • 33 Цък

    6 7 Отговор
    Сега разбирате ли каква мушенгия са направили ГЕРБ, ДПС, ПП ДБ, БСП да докарат дефицита до 3% и да влезем в ЕЗ. И кокто каза Радев сега те са най грамогласни.

    Коментиран от #43

    16:44 26.06.2026

  • 34 На кого говориш

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Стига бе Муни.":

    ти бе чалгарун, страх те е да посочиш име ли, че и други като теб будали са те подкрепили, малко е на такива като теб да и падат валяци върху тиквите ! Толкова просssт народ остана на земното кълбо само в България и дивите африкански племена потъмняха, но българите - НЕ !

    16:44 26.06.2026

  • 35 Нещастници

    5 1 Отговор
    ако оправиш качеството ще е достатъчно! и в германия се краде, но ако фирма го свърши мърляво втора поръчка няма! Цената си е цена, важното накрая да узкара пътя 20 г а не 2! стига евтини материали

    16:45 26.06.2026

  • 36 Пак ли оправдания?

    8 0 Отговор
    Това и автомонтьорите вече не го правят, че никой няма да ходи про тях.

    16:46 26.06.2026

  • 37 Независим

    9 2 Отговор
    Разликата между фирмите които косят незасадена трева и Боташ е, че Боташ е над 100 пъти по крадлива сделка от фирмата която коси трева която още не е засадена.
    Крадлив фатмак.

    16:46 26.06.2026

  • 38 ЧИЧКОВИТЕ РЯДЕВОТИКВЕНИЧЕТА

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Чичковите бокотиквеничковчета":

    250 000 са половин от дневните за БОТАШ!

    16:46 26.06.2026

  • 39 колко е жалък червения другар

    9 1 Отговор
    Както винаги ,долен ,прикрит и лъжлив като всеки нагъл комунист от котилото му шапкарско . А олигарсите които ти пратиха фатмашката кампания кога ще съдиш? А богаташите които ти докараха корпоративния вот на работниците им ,кога ще ги разследваш ? Или ще спираш поръчки за да ги даваш на наши червени другари ? А ...????

    Коментиран от #42

    16:46 26.06.2026

  • 40 Правилно

    1 6 Отговор
    Нищо, че шарените и Боцко ще са въпреки!

    16:47 26.06.2026

  • 41 Тома

    6 3 Отговор
    Джовани Фалконе каза навремето да се проследи пътя на парите и вкара хиляди мафиози в затвора.Човека плати с живота си но имаше за какво.Радев стига приказки ами започвай да действащ защото крадците и партиите са известни на всички.

    Коментиран от #48

    16:50 26.06.2026

  • 42 Кажи

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "колко е жалък червения другар":

    Сега и за Решетников, който лично ме е накарал зорлем да гласувам за Радев, заедно с милион и кусур още!

    16:50 26.06.2026

  • 43 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "Цък":

    Хахахаха А Радев си седеше луксозно в президенството през годините и като цар дойде да спаси малоумниците хахахаха Ама това е цинизъм айде стига вече това не вървивечеРадев

    16:51 26.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 много е жалък този другар шапкарски

    6 3 Отговор
    Другарю радеФ , така ли ще си платиш изборните резултати , със спиране на поръчки и пускане на нови поръчки на твоите олигарси не наяли се червени .

    16:53 26.06.2026

  • 46 Парите нема да отиват в партиините каси

    5 4 Отговор
    Ами направо в мацква🤣🤣🤣

    16:54 26.06.2026

  • 47 Анонимен

    5 5 Отговор
    Радев Василев лъжеше навсякъде че имало 8 милиарда течове а Киро щеше да строи мостове тунели магистрали Радев айде стига вече едни и същи лъжи за храна на малоумниците тук с цел вие да владеетецялата държава айде стига вече това е години наред а държавата ни се руши а вие си прибирате Избори

    16:55 26.06.2026

  • 48 ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "Тома":

    А както се вижда , той чорапа е ще е най крадливия от всички.

    16:55 26.06.2026

  • 49 Мдаа

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Емигрант":

    Явно не познаваш "Промяната" или сега скрит като "Анонимен". Това е платеният форумен 🤡 на мафията.

    Коментиран от #52, #68

    16:55 26.06.2026

  • 50 ГРЕШКА

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Чичковите бокотиквеничковчета":

    250 000 ЛВ. ГОДИШНО СА ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ ДНЕВНО МИЛИОН ЗА БОТАШ!? И ДА НЕ КОСЯТ И ДА КРАДАТ ПО 250 000 ГОДИШНО100 ЖИВОТА НЯМА ДА ИМ СТИГНАТ ДА ОТКРАДНАТ КОЛКОТО РАДЕВ!

    16:55 26.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Анонимен

    0 6 Отговор

    До коментар #49 от "Мдаа":

    49 искаш ли да ти заведа дело за обида 49 искаш ли да те съдя и да видим кой кой е

    Коментиран от #53

    16:59 26.06.2026

  • 53 Мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Анонимен":

    Давай бе 🤡

    17:00 26.06.2026

  • 54 лими

    4 1 Отговор
    ДОВИЖДАНЕ!!!

    17:01 26.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Чапай

    4 3 Отговор
    Пилота има само два избора.Или мята на къс пас банкянския тарикат и ортака му,проверки колко са крали изсветляване на всичките им схеми,(зануляване).или дрънка тъпотии като до сега и след два месеца избори и си заминава.Първи вариант гарантирано управление поне 10 години.Вариант две,боко се връща ще му го набута с кайсиите и никой няма да го помни тоя след две години.И в двата случая късата клечка е за народа.Да живее Непал и техните смели граждани.

    17:06 26.06.2026

  • 57 78291

    4 0 Отговор
    Добре има проблеми ,защо няма смяна на хора отговарящи за това,,по министерства ,нали трябва кадърни хора за да се спрат тея порони практики, действия трябват не приказки

    17:08 26.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ами сега?

    7 0 Отговор
    А спестните пари от тази процедура в чий джоб ще се окажат и защо трябваше да се тегли заем след като има начини за приходи? Показателно е, че утвърдения за теглене заем е малко над сумата която дължим за целия срок на договора с Боташ. Ама то, дали ще плащаме на Боташ или на някой заемодател е все тая. Българина е търпелив, още преди да му писне всичко ще бъде разпределено и потулено.

    17:10 26.06.2026

  • 61 Най-малко Половината от Прите На НЗОК !

    4 0 Отговор
    Отиват За безсмислени изследвания, манипулации и увреждащи Операции !

    Кой ще спре неказдървиците !

    Да ни крадат !

    И да не Увреждат Здравето на хората !

    И Да ги осъждат на бездействие и Безпомощност ?

    Кой Ще затрие Това Некадърно Министерство На Здравеопазването ?

    От Тези Опоскващи Всичко Свине !

    17:10 26.06.2026

  • 62 78291

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "които водят до кражби":

    И кой е позволил тея кражби няма промяна в тези структури,едни и същи хора стоят няма да стане така ,по остави тея калинки и сбърка,мислете

    17:10 26.06.2026

  • 63 ДОЧУТО

    4 3 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШЕ НАПОСЛЕДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    17:10 26.06.2026

  • 64 КАК РАДЕВ РАЗКРИВА КОРУПЦИЯТА?

    9 1 Отговор
    ЕДНИ КОСАЧИ ОТКРАДНАЛИ 250 000ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА? ЩЕ ИМ ТРЯБВАТ 365 ГОДИНИ????? ЗА ДА ОТКРАДНАТ ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-МАЛКО КОЛКОТО РАДЕВ И НЕГОВИЯ БОТАШ САМО ЗА ЕДНА ГОДИНА!!!!!

    17:13 26.06.2026

  • 65 Течове

    4 4 Отговор
    То и Кирето с идването спира течове,еднакви сте.

    17:13 26.06.2026

  • 66 Абе,

    7 1 Отговор
    Мноог страшно и много заплашинтелно гледа фатмака от село Славяново бе, много! Направо ме уплаши и не можах да си допия бирата! Върви да плашиш гаргите бе, измимнк и лъжец от най-долна класа! ългаир, този червен и в червата окмунист се гласи да закрие Комисията по досиетата, защото много скоро ще бъде разкрит като мръсен ДС - доносник и функционер на зловещите тайни служби на престъпната и къравав БКП, откърмила и копието на правешкия говедар на снимката!

    17:16 26.06.2026

  • 67 Анонимен

    5 3 Отговор
    Василев лъжеше по всички телевизии че имало 8 милиарда течове а Киро строеше мостове тунели магистрали и сега Радев пак така Шарлатаните завзеха властта и вижте докъде докараха държавата ни Сега Радев пак по същата схема айде стига вече Освен да владеете властта и да прибирате друго от вас няма Избори и нови политици Радев гълъби закапъчета бкп съветски другари добре сте се подредили но не работите за държавата ни Оставка избори нови политици демократи

    17:18 26.06.2026

  • 68 Дааа

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мдаа":

    и също толкова "грамотен" като началниците му....Единия прочел само Винету,а другия само цената на последната корица.

    17:19 26.06.2026

  • 69 Емигрант

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    Ти си "драснал" и пост 51, елементарно е да се разпознае, имитираш "калабалък" ли или поредната простотия, защо просто не си пасеш стадото от овце, а се занимаваш с клавиатура за да демонстрираш умствените си недъзи ?

    Коментиран от #81

    17:21 26.06.2026

  • 70 по Радой Ралин

    8 1 Отговор
    "По-страшен от спиан, по-жилав от рака, сега засега се оказва Фатмака Румен простака"!

    17:21 26.06.2026

  • 71 Оставка бе!

    4 1 Отговор
    Оставка!

    17:21 26.06.2026

  • 72 Цвете

    4 0 Отговор
    ДОБРЕ ЩЕ БЪДЕ ДА ИЗСВЕТЛИТЕ ВСИЧКИ ИМЕНА, КОИТО СА СЕ ОБЛАЖИЛИ, ТАКА ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ПОВЯРВАМЕ ,ЧЕ ДЕЙСТВИЯТА ВИ СА ФАКТ. ДА ВЯРВАМ, ЧЕ НЯМА ДА ВИ ПРИТИСНАТ ОТ СТРАНА НА АПИ И ТЕМ ПОДОБНИ. 🤦‍♂️🫵🤷‍♀️

    17:22 26.06.2026

  • 73 Цвете

    6 0 Отговор
    ДОБРЕ ЩЕ БЪДЕ ДА ИЗСВЕТЛИТЕ ВСИЧКИ ИМЕНА, КОИТО СА СЕ ОБЛАЖИЛИ, ТАКА ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ПОВЯРВАМЕ ,ЧЕ ДЕЙСТВИЯТА ВИ СА ФАКТ. ДА ВЯРВАМ, ЧЕ НЯМА ДА ВИ ПРИТИСНАТ ОТ СТРАНА НА АПИ И ТЕМ ПОДОБНИ. 🤦‍♂️🫵🤷‍♀️

    17:22 26.06.2026

  • 74 Има обаче

    5 0 Отговор
    една необществена свинщина, която искаш да предоговаряш, за да сътвориш още по-скандален гаф и със сигурност ще си тръгнеш

    17:24 26.06.2026

  • 75 своге

    4 0 Отговор
    Чебурашка

    17:24 26.06.2026

  • 76 Браво на Радев

    3 7 Отговор
    Затова е такъв рев на тролеите на мафията на ПП, ДБ и ГЕРБ!

    Коментиран от #84

    17:28 26.06.2026

  • 77 пффф

    2 0 Отговор
    Дела трябват а не думи. Добре ги осведомихте та да забегнат , друго едвали ще направите..

    17:29 26.06.2026

  • 78 Отказвам !

    4 1 Отговор
    Да Обслужвам !

    Вампирите !

    В Тази Държава !

    17:30 26.06.2026

  • 79 Даката

    5 1 Отговор
    А за "Боташ" спирате ли плащанията, щото няма по-глупав договор на света от този който вие сте сключили с турската "Боташ"???
    Как въобще имаш лице да се покажеш и да изплюеш тази новина господин Радев???

    Коментиран от #92

    17:31 26.06.2026

  • 80 Радев

    6 1 Отговор
    Сега ще тече към нашата каса.

    17:34 26.06.2026

  • 81 ахойййй

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Емигрант":

    Ало емигрантчето на социални помощи , не църкай много от дупката , че ще се пооцапаш от напиняне.

    17:34 26.06.2026

  • 82 Селска Измет !

    4 0 Отговор
    Селска Измет !

    17:36 26.06.2026

  • 83 Досега

    2 2 Отговор
    вече трябваше да сте ги спрели и ако има виновни да са си получили заслуженото.

    17:36 26.06.2026

  • 84 Даката

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "Браво на Радев":

    Заради радевите нескопосаници сключили договора с "Боташ" сега източват България с по 500 000€ на ден, всеки ден... можеш ли да си представиш що за грабеж е това, как не ти се изкриви езика да кажеш браво Радев, ти добре ли си, можеш ли да изчисляваш, да смяташ можеш ли ... я преброй до 500 хиляди направо ще капнеш от умора а нище и децата ни ще ги плащаме.

    Коментиран от #91

    17:36 26.06.2026

  • 85 факт

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Майора":

    така де, ама има си ред, първо тези от преди 10-15 години

    17:38 26.06.2026

  • 86 ха ха

    6 0 Отговор
    Голям смях , радеф летящата калинка, пак наглее с разни вицове и пъртенки .

    17:39 26.06.2026

  • 87 От Мошеници !

    5 0 Отговор
    Няма Спасение !

    Коментиран от #89

    17:40 26.06.2026

  • 88 Много

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "които водят до кражби":

    грешиш приятел. Те не водят до кражби. Те по принцип са кражби, които благозвучно се наричат "обществени поръчки".

    17:41 26.06.2026

  • 89 аха

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "От Мошеници !":

    Крадев не е мошенник , а е завършен вишестоящ крадец .

    17:41 26.06.2026

  • 90 Браво шиле

    3 0 Отговор
    ти си лъв

    17:46 26.06.2026

  • 91 Браво на Радев

    0 3 Отговор

    До коментар #84 от "Даката":

    Затова е такъв рев на тролеите на мафията на ПП, ДБ и ГЕРБ!

    17:50 26.06.2026

  • 92 Айде бе

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Даката":

    Сигурно Шел са толкова глупави, че имат същият, само за малко повече години с Боташ. Пропагандата и лъжите са едно, а реалността друго!

    17:52 26.06.2026

  • 93 Оставка!

    0 0 Отговор
    Оставка! Оставка!Оставка!!!

    17:58 26.06.2026

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