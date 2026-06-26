Румен Радев: Спираме скандалните обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси

Правителството спира скандални обществени поръчки, които водят до кражби и течове към партийни каси. Разсипията е била огромна, а нерационалното планиране повсеместно. Затова орязваме безумните разходи – там, където е текло към партийни каси и към олигарси. Това написа във фейсбук премиерът Румен Радев и продължава:
Обществената поръчка за мантинели за 1 млрд. лева е на нереална цена, затова я спираме и ще я преразгледаме. Спира и порочната практика от миналото хората от строителния бранш да бъдат притискани да връщат пари от обществени поръчки, от което страда качеството. Никой оттук-нататък няма да притиска изпълнителите да връщат пари, но за качеството ще ги гоним.
Всеизвестен е слоганът „корупцията убива“ и качеството на нашите пътища го потвърждава. В ход е мащабна проверка на мантинелите, като се започне от поставените в участъка на катастрофата на АМ „Тракия“, така и на новопроизведените. Прилагат се и други технически решения за повече сигурност по пътищата, засилено е полицейското присъствие. На дневен ред е правилното проектиране и строителство на пътища, което също е част от наслагваните с години проблеми.
Безобразията с обществените поръчки не са били само в най-високия клас, а и на средно и ниско ниво, като отделените 47 милиона за рязане на клони покрай железопътните релси. Показателно на най-ниското ниво е как фирма е сключила договор, за да коси тревата на 3 декара земя през зимата за 250 000 лв. И такива примери има стотици на най-различни нива.
Най-виновните за настоящия дефицит са и най-големите критици на бюджета в момента. Невъзможно е при толкова много извършени разходи и авансово усвоени приходи дефицитът рязко да бъде свит от близо 7,5% до 3%, при положение че всеки ден излизат и нови скрити неплатени фактури. Затова правителството акцентира върху прекъсване на безобразията, повишаването на събираемостта и ограничаването на неразумните разходи.
Ще бъдат изсветлени всички номера, счетоводни манипулации и екселски разигравания на таблици, които са се случвали с публичните финанси. Всичко това приключва, ще бъде извадено и показано, за да се знае какво е реалното състояние на финансите в момента. Стъпваме на тази здрава основа и вярвам, че с разумни политики ще стигнем в зададения срок в следващите години до бюджет с до 3% дефицит и дори под 3%
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига бе Муни.
Коментиран от #34
16:19 26.06.2026
2 Сила
Софиянци знаят какво е "Модерно предградие " и какви са обитателите му ....
Коментиран от #20
16:20 26.06.2026
3 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #24
16:20 26.06.2026
4 И СЕГА
16:20 26.06.2026
5 Трол
16:20 26.06.2026
6 Бай Араб
16:21 26.06.2026
7 Сталин
16:22 26.06.2026
8 нано
Коментиран от #16
16:22 26.06.2026
9 Сталин
16:22 26.06.2026
10 Дървения кРадев
16:24 26.06.2026
11 Тиквата
16:25 26.06.2026
12 МВР служител
16:26 26.06.2026
13 които водят до кражби
що не сезирате органите?
що си траете а искате да ни дигате осигуровките?
За харчовете на държавата при предходните правителства, Радев заяви:
Първото, което правим, е орязване на всички абсурдни разходи. 1 млрд. за мантинели – спряхме го. Над 47 млн. в НКЖИ за рязане на клони покрай жп релсите. Конкретно, фирма „Лисан ЕООД“, която коси 3 декара зимата за 250 хил. лева. И това са стотици – където и да бръкнеш, има стотици такива неща, големи безобразия. Спряхме ги, и пак не стига, защото кражбите са били огромни.
Коментиран от #62, #88
16:26 26.06.2026
14 Тиквата
Коментиран от #17, #27
16:26 26.06.2026
15 Нексус
С наши хора.
16:27 26.06.2026
16 Нексус
До коментар #8 от "нано":И какво постигна Мунчо?
Освен сладките приказки?
16:28 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Продължение
16:30 26.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Е то и аз
До коментар #2 от "Сила":срещу 250 000 мога да кося сняг през зимата.
16:32 26.06.2026
21 Майора
Коментиран от #85
16:33 26.06.2026
22 Некой гласувал
16:34 26.06.2026
23 Очевидна е борбата
16:35 26.06.2026
24 Дъртанян
До коментар #3 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Това ли ти роди червената кратуна?
16:35 26.06.2026
25 Тоя
16:36 26.06.2026
26 Независим
Никой досега не е предлагал бюджет с такъв размер за капиталови разходи.
Лъжлив, лукав нещастник.
16:37 26.06.2026
27 Шишо
До коментар #14 от "Тиквата":Бочко,така както вървят нещата,
май скоро ще ни опандизят. Ама както сме се охранили ....,и ако ни сложат в една килия как ще се разминаваме...
16:37 26.06.2026
28 Грийн сок
16:37 26.06.2026
29 малко истински факти
16:38 26.06.2026
30 Чичковите бокотиквеничковчета
Коментиран от #38, #50
16:39 26.06.2026
31 Анонимен
Коментиран от #44
16:40 26.06.2026
32 керванът си върви
16:42 26.06.2026
33 Цък
Коментиран от #43
16:44 26.06.2026
34 На кого говориш
До коментар #1 от "Стига бе Муни.":ти бе чалгарун, страх те е да посочиш име ли, че и други като теб будали са те подкрепили, малко е на такива като теб да и падат валяци върху тиквите ! Толкова просssт народ остана на земното кълбо само в България и дивите африкански племена потъмняха, но българите - НЕ !
16:44 26.06.2026
35 Нещастници
16:45 26.06.2026
36 Пак ли оправдания?
16:46 26.06.2026
37 Независим
Крадлив фатмак.
16:46 26.06.2026
38 ЧИЧКОВИТЕ РЯДЕВОТИКВЕНИЧЕТА
До коментар #30 от "Чичковите бокотиквеничковчета":250 000 са половин от дневните за БОТАШ!
16:46 26.06.2026
39 колко е жалък червения другар
Коментиран от #42
16:46 26.06.2026
40 Правилно
16:47 26.06.2026
41 Тома
Коментиран от #48
16:50 26.06.2026
42 Кажи
До коментар #39 от "колко е жалък червения другар":Сега и за Решетников, който лично ме е накарал зорлем да гласувам за Радев, заедно с милион и кусур още!
16:50 26.06.2026
43 Анонимен
До коментар #33 от "Цък":Хахахаха А Радев си седеше луксозно в президенството през годините и като цар дойде да спаси малоумниците хахахаха Ама това е цинизъм айде стига вече това не вървивечеРадев
16:51 26.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 много е жалък този другар шапкарски
16:53 26.06.2026
46 Парите нема да отиват в партиините каси
16:54 26.06.2026
47 Анонимен
16:55 26.06.2026
48 ха ха
До коментар #41 от "Тома":А както се вижда , той чорапа е ще е най крадливия от всички.
16:55 26.06.2026
49 Мдаа
До коментар #44 от "Емигрант":Явно не познаваш "Промяната" или сега скрит като "Анонимен". Това е платеният форумен 🤡 на мафията.
Коментиран от #52, #68
16:55 26.06.2026
50 ГРЕШКА
До коментар #30 от "Чичковите бокотиквеничковчета":250 000 ЛВ. ГОДИШНО СА ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ ДНЕВНО МИЛИОН ЗА БОТАШ!? И ДА НЕ КОСЯТ И ДА КРАДАТ ПО 250 000 ГОДИШНО100 ЖИВОТА НЯМА ДА ИМ СТИГНАТ ДА ОТКРАДНАТ КОЛКОТО РАДЕВ!
16:55 26.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Анонимен
До коментар #49 от "Мдаа":49 искаш ли да ти заведа дело за обида 49 искаш ли да те съдя и да видим кой кой е
Коментиран от #53
16:59 26.06.2026
53 Мдаа
До коментар #52 от "Анонимен":Давай бе 🤡
17:00 26.06.2026
54 лими
17:01 26.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Чапай
17:06 26.06.2026
57 78291
17:08 26.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ами сега?
17:10 26.06.2026
61 Най-малко Половината от Прите На НЗОК !
Кой ще спре неказдървиците !
Да ни крадат !
И да не Увреждат Здравето на хората !
И Да ги осъждат на бездействие и Безпомощност ?
Кой Ще затрие Това Некадърно Министерство На Здравеопазването ?
От Тези Опоскващи Всичко Свине !
17:10 26.06.2026
62 78291
До коментар #13 от "които водят до кражби":И кой е позволил тея кражби няма промяна в тези структури,едни и същи хора стоят няма да стане така ,по остави тея калинки и сбърка,мислете
17:10 26.06.2026
63 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
17:10 26.06.2026
64 КАК РАДЕВ РАЗКРИВА КОРУПЦИЯТА?
17:13 26.06.2026
65 Течове
17:13 26.06.2026
66 Абе,
17:16 26.06.2026
67 Анонимен
17:18 26.06.2026
68 Дааа
До коментар #49 от "Мдаа":и също толкова "грамотен" като началниците му....Единия прочел само Винету,а другия само цената на последната корица.
17:19 26.06.2026
69 Емигрант
До коментар #55 от "Анонимен":Ти си "драснал" и пост 51, елементарно е да се разпознае, имитираш "калабалък" ли или поредната простотия, защо просто не си пасеш стадото от овце, а се занимаваш с клавиатура за да демонстрираш умствените си недъзи ?
Коментиран от #81
17:21 26.06.2026
70 по Радой Ралин
17:21 26.06.2026
71 Оставка бе!
17:21 26.06.2026
72 Цвете
17:22 26.06.2026
73 Цвете
17:22 26.06.2026
74 Има обаче
17:24 26.06.2026
75 своге
17:24 26.06.2026
76 Браво на Радев
Коментиран от #84
17:28 26.06.2026
77 пффф
17:29 26.06.2026
78 Отказвам !
Вампирите !
В Тази Държава !
17:30 26.06.2026
79 Даката
Как въобще имаш лице да се покажеш и да изплюеш тази новина господин Радев???
Коментиран от #92
17:31 26.06.2026
80 Радев
17:34 26.06.2026
81 ахойййй
До коментар #69 от "Емигрант":Ало емигрантчето на социални помощи , не църкай много от дупката , че ще се пооцапаш от напиняне.
17:34 26.06.2026
82 Селска Измет !
17:36 26.06.2026
83 Досега
17:36 26.06.2026
84 Даката
До коментар #76 от "Браво на Радев":Заради радевите нескопосаници сключили договора с "Боташ" сега източват България с по 500 000€ на ден, всеки ден... можеш ли да си представиш що за грабеж е това, как не ти се изкриви езика да кажеш браво Радев, ти добре ли си, можеш ли да изчисляваш, да смяташ можеш ли ... я преброй до 500 хиляди направо ще капнеш от умора а нище и децата ни ще ги плащаме.
Коментиран от #91
17:36 26.06.2026
85 факт
До коментар #21 от "Майора":така де, ама има си ред, първо тези от преди 10-15 години
17:38 26.06.2026
86 ха ха
17:39 26.06.2026
87 От Мошеници !
Коментиран от #89
17:40 26.06.2026
88 Много
До коментар #13 от "които водят до кражби":грешиш приятел. Те не водят до кражби. Те по принцип са кражби, които благозвучно се наричат "обществени поръчки".
17:41 26.06.2026
89 аха
До коментар #87 от "От Мошеници !":Крадев не е мошенник , а е завършен вишестоящ крадец .
17:41 26.06.2026
90 Браво шиле
17:46 26.06.2026
91 Браво на Радев
До коментар #84 от "Даката":Затова е такъв рев на тролеите на мафията на ПП, ДБ и ГЕРБ!
17:50 26.06.2026
92 Айде бе
До коментар #79 от "Даката":Сигурно Шел са толкова глупави, че имат същият, само за малко повече години с Боташ. Пропагандата и лъжите са едно, а реалността друго!
17:52 26.06.2026
93 Оставка!
17:58 26.06.2026