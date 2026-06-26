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Правителството ще спасява Плевен и Ловеч от воден режим

Правителството ще спасява Плевен и Ловеч от воден режим

26 Юни, 2026 20:34 522 22

  • плевен-
  • ловеч-
  • воден режим-
  • иван шишков

Николай Копринков уточни, че това е първата среща от поредица разговори по темата

Правителството ще спасява Плевен и Ловеч от воден режим - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството стартира незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим в редица региони на България. Решението е обявено в петък от началника на политическия кабинет на премиера Румен Радев – Николай Копринков, непосредствено след специализирана работна среща в Министерския съвет, посветена на проблема с водоснабдяването в страната.

Николай Копринков уточни, че това е първата среща от поредица разговори по темата, като основният фокус на настоящия етап е поставен върху областите Плевен и Ловеч. В близките дни предстоят аналогични обсъждания и за други засегнати райони на страната, за да се намерят устойчиви решения на локалните проблеми.

„Подхождаме приоритетно и ще отработим най-спешните случаи“, обясни началникът на политическия кабинет.

Проблемите с водоснабдяването в Плевенско имат своята дълга предистория. Още през септември миналата година премиерът Румен Радев коментира темата, като тогава заяви категорично, че е „немислимо държавата да не може да гарантира достъп до вода“.

Като основни причини за изострянето на ситуацията с водоснабдяването бяха посочени непредвидимият климат и продължителната суша, която обхваща територията на цяла Европа. Наред с природните фактори обаче, по време на заседанието бе изтъкнат и сериозен проблем в администрирането на държавните ВиК ресурси.

„Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, в резултат на което в последните години някои райони бедстваха заради липса на вода“, отбеляза Копринков по време на изявлението си.

Активизирането на правителството по наболялата тема идва месец след като през май Румен Радев изиска от ресорните министри да изготвят детайлни доклади. Целта на тези анализи е да очертаят потенциалните проблеми с безводието и да предложат конкретни превантивни мерки, които държавният апарат трябва да предприеме своевременно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчо

    5 1 Отговор
    ке ва спася!!

    Коментиран от #11

    20:35 26.06.2026

  • 2 Помак

    5 0 Отговор
    Мн. Гала менистер ...крадец...2 000 000 000 годишно за треви дава м.ан.го на мафията

    20:35 26.06.2026

  • 3 Какви Са тези ? Окаяни !Боклуци

    7 0 Отговор
    Окаяни !

    Боклуци ?

    20:36 26.06.2026

  • 4 Еееее , не

    4 0 Отговор
    Грозна и груба игра !

    20:38 26.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Язовирите преливат.Какъв режим?

    20:38 26.06.2026

  • 6 иван костов

    6 1 Отговор
    Достатъчно валя тази година, язовирите се напълниха, проблемите на Ловеч и Плевен са от друг характер! На тях и потоп няма да им помогне! Да обесят цялата местна власт от байТошово време досега и да си изберат хора , които да вършат работа! Това е рецептата, УСПЕХ!

    20:40 26.06.2026

  • 7 Мдаа

    5 0 Отговор
    Малко не по темата. Сега чета, че бившата полицайка Симона утре отлита за сливенския спа център с 3 годишен престой.

    Коментиран от #20

    20:41 26.06.2026

  • 8 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Тоо чиляк Шишков секи път кат го вида и ми мяза на алкохоле.

    Коментиран от #21

    20:43 26.06.2026

  • 9 Анонимен

    4 0 Отговор
    Копринков се загрижил за Плевен хаха хахаха ЧЕ кой е този господин какво точно работи хахахахахаха

    20:44 26.06.2026

  • 10 Роки

    4 0 Отговор
    А от Копринков кой ще ни спаси?

    20:52 26.06.2026

  • 11 Хохо Бохо

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "мунчо":

    Човекът прави нещо за разлика от банкянското крадливо недоразумение и ППДБилните корумпета, които само крадяха в особенно големи размери

    Коментиран от #13

    20:53 26.06.2026

  • 12 Нищоправеца

    2 0 Отговор
    Мдааа, както отбелязах многократно - чакат ни 4 години, срещи, кръгли маси, конференции, разговори, както и безспирно говорене с нищоказване. Нищо конкретно и още по-лошо НИЩО реално свършено.... айде всички площадници да излизат пак и да пискат срещу бюджет, цени, корупция и т.н..... само да им кажа, че тоя път няма да има надник, щото тези, които плащаха сега са от добрите

    20:56 26.06.2026

  • 13 Нищоправеца

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Бохо и за теб е коментар 12

    20:57 26.06.2026

  • 14 Анализи

    3 0 Отговор
    и доклади, доклади и анализи безкрайни. Боташите вяра на предишни "анализатори" нямат. Ще тупат топката, дори когато проблемът не е политически. Анализите изготвят експерти Експертите ми са по-добри от експертите ти. Това е мръсен инат, а хората да духат супата.

    20:58 26.06.2026

  • 15 ОТ РАДЕВ НИКОГА НЕ ОЧАКВАМ

    3 0 Отговор
    ХУБАВИ НЕЩА !!! СЛЕД РАДЕВ И ПОТОП !!!

    21:00 26.06.2026

  • 16 Костадинов

    2 0 Отговор
    Водоснабдяването на Плевен и Ловеч имат 80% загуби.Така си е още от бай тошово време.

    21:01 26.06.2026

  • 17 Здравка

    1 1 Отговор
    Язовирите още преливат и реките не са влезли в коритата си . Трудна работа ще да е толкова много вода да я закарате до хората въпреки изградената от Тошово време система. Питайте един телевизионен Гербаджия къде са тръбите за напояване и как го спаси Царство Му от затвора за да словоблудства сега поучително заплашително. Вижте си и директорите на ВиК които са най-големите купувачи на гласове по избори в населените места . С пари от данъците ,през заплатите на тартори от махалите водещи се на работа там .Все още е почти държавна фирмата въпреки ,че те си я ползват заедно с машините като бащина им. Постоянно по-скъпа вода за нищо в чешмата и въздух в някакъв кафеникав айран.

    21:02 26.06.2026

  • 18 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    КОГА ЩЕ ВКАРАТЕ И НАНКОВ В ЗАТВОРА?

    21:04 26.06.2026

  • 19 "генерал" Боко се е скатал на село

    2 2 Отговор
    Нали Желязков костинбродският тарикат, ги беше осигурил!
    При бай Тошо бяхме държава на работниците и селяните! За 37 г станахме държава на селяните!

    21:04 26.06.2026

  • 20 Мине

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    След три-до 6 месеца и свършват процедурите. След това е обещала само на жени да носи стълби и да им точи парите. В някое НПО ще е наредена като специалист по защита на пострадалите от произшествия или съдебна система.

    21:05 26.06.2026

  • 21 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пустиня(к)":

    И НА ,,КЪДЕ Е БАТКО,,

    21:06 26.06.2026

  • 22 До Кога ?

    1 0 Отговор
    Ще Гледаме ?

    Тези !

    Цървули ?

    Досадно Е !

    21:08 26.06.2026

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