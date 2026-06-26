Правителството ще спасява Плевен и Ловеч от воден режим

Правителството стартира незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим в редица региони на България. Решението е обявено в петък от началника на политическия кабинет на премиера Румен Радев – Николай Копринков, непосредствено след специализирана работна среща в Министерския съвет, посветена на проблема с водоснабдяването в страната.
Николай Копринков уточни, че това е първата среща от поредица разговори по темата, като основният фокус на настоящия етап е поставен върху областите Плевен и Ловеч. В близките дни предстоят аналогични обсъждания и за други засегнати райони на страната, за да се намерят устойчиви решения на локалните проблеми.
„Подхождаме приоритетно и ще отработим най-спешните случаи“, обясни началникът на политическия кабинет.
Проблемите с водоснабдяването в Плевенско имат своята дълга предистория. Още през септември миналата година премиерът Румен Радев коментира темата, като тогава заяви категорично, че е „немислимо държавата да не може да гарантира достъп до вода“.
Като основни причини за изострянето на ситуацията с водоснабдяването бяха посочени непредвидимият климат и продължителната суша, която обхваща територията на цяла Европа. Наред с природните фактори обаче, по време на заседанието бе изтъкнат и сериозен проблем в администрирането на държавните ВиК ресурси.
„Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, в резултат на което в последните години някои райони бедстваха заради липса на вода“, отбеляза Копринков по време на изявлението си.
Активизирането на правителството по наболялата тема идва месец след като през май Румен Радев изиска от ресорните министри да изготвят детайлни доклади. Целта на тези анализи е да очертаят потенциалните проблеми с безводието и да предложат конкретни превантивни мерки, които държавният апарат трябва да предприеме своевременно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мунчо
Коментиран от #11
20:35 26.06.2026
2 Помак
20:35 26.06.2026
3 Какви Са тези ? Окаяни !Боклуци
Боклуци ?
20:36 26.06.2026
4 Еееее , не
20:38 26.06.2026
5 Последния Софиянец
20:38 26.06.2026
6 иван костов
20:40 26.06.2026
7 Мдаа
Коментиран от #20
20:41 26.06.2026
8 Пустиня(к)
Коментиран от #21
20:43 26.06.2026
9 Анонимен
20:44 26.06.2026
10 Роки
20:52 26.06.2026
11 Хохо Бохо
До коментар #1 от "мунчо":Човекът прави нещо за разлика от банкянското крадливо недоразумение и ППДБилните корумпета, които само крадяха в особенно големи размери
Коментиран от #13
20:53 26.06.2026
12 Нищоправеца
20:56 26.06.2026
13 Нищоправеца
До коментар #11 от "Хохо Бохо":Бохо и за теб е коментар 12
20:57 26.06.2026
14 Анализи
20:58 26.06.2026
15 ОТ РАДЕВ НИКОГА НЕ ОЧАКВАМ
21:00 26.06.2026
16 Костадинов
21:01 26.06.2026
17 Здравка
21:02 26.06.2026
18 Боруна Лом
21:04 26.06.2026
19 "генерал" Боко се е скатал на село
При бай Тошо бяхме държава на работниците и селяните! За 37 г станахме държава на селяните!
21:04 26.06.2026
20 Мине
До коментар #7 от "Мдаа":След три-до 6 месеца и свършват процедурите. След това е обещала само на жени да носи стълби и да им точи парите. В някое НПО ще е наредена като специалист по защита на пострадалите от произшествия или съдебна система.
21:05 26.06.2026
21 Боруна Лом
До коментар #8 от "Пустиня(к)":И НА ,,КЪДЕ Е БАТКО,,
21:06 26.06.2026
22 До Кога ?
Тези !
Цървули ?
Досадно Е !
21:08 26.06.2026