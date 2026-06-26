Правителството ще спасява Плевен и Ловеч от воден режим

Правителството стартира незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим в редица региони на България. Решението е обявено в петък от началника на политическия кабинет на премиера Румен Радев – Николай Копринков, непосредствено след специализирана работна среща в Министерския съвет, посветена на проблема с водоснабдяването в страната.

Николай Копринков уточни, че това е първата среща от поредица разговори по темата, като основният фокус на настоящия етап е поставен върху областите Плевен и Ловеч. В близките дни предстоят аналогични обсъждания и за други засегнати райони на страната, за да се намерят устойчиви решения на локалните проблеми.

„Подхождаме приоритетно и ще отработим най-спешните случаи“, обясни началникът на политическия кабинет.

Проблемите с водоснабдяването в Плевенско имат своята дълга предистория. Още през септември миналата година премиерът Румен Радев коментира темата, като тогава заяви категорично, че е „немислимо държавата да не може да гарантира достъп до вода“.

Като основни причини за изострянето на ситуацията с водоснабдяването бяха посочени непредвидимият климат и продължителната суша, която обхваща територията на цяла Европа. Наред с природните фактори обаче, по време на заседанието бе изтъкнат и сериозен проблем в администрирането на държавните ВиК ресурси.

„Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, в резултат на което в последните години някои райони бедстваха заради липса на вода“, отбеляза Копринков по време на изявлението си.

Активизирането на правителството по наболялата тема идва месец след като през май Румен Радев изиска от ресорните министри да изготвят детайлни доклади. Целта на тези анализи е да очертаят потенциалните проблеми с безводието и да предложат конкретни превантивни мерки, които държавният апарат трябва да предприеме своевременно.