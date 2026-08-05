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Шишков обяви плановете на МРРБ за 2027: Проекти за Детска болница и за 800 км. магистрали

Шишков обяви плановете на МРРБ за 2027: Проекти за Детска болница и за 800 км. магистрали

5 Август, 2026 14:40 719 24

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  • 2027 г.-
  • национална детска болница-
  • магистрали

Целият модел на строителство в България е изкривен, смята регионалният министър

Шишков обяви плановете на МРРБ за 2027: Проекти за Детска болница и за 800 км. магистрали - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Искаме до края на другата година да имаме готов проект за детската болница, да проектираме и онези 800 километра магистрали, които след това ще дадем на концесия".

Това съобщи пред БНР арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Той увери, че инфраструктурните обекти, които тепърва ще се строят, ще бъдат съпътствани от по-сериозен контрол.

"Още в първите дни, когато встъпи в длъжност нашият кабинет, ние спряхме една методика, с която щяха да се индексират авансите. Като данъкоплатци тази индексация за лотове на магистрали щеше да ни струва 1.2 млрд. лева".

Намерихме огромен скрит дефицит, посочи още министърът.

"Имаше изключително много договори и фактури, които трябваше да бъдат разплатени. Това предполага и състоянието на бюджета за 2026 г. Казахме, че този бюджет не е нашият.

Много е странно политическите сили, които докараха през последните три години до това положение, да внасят жалби в съда. Част е от тяхната политическа игра, но прекалиха с цялото това поведение. Искат да спасят малкото електорат, който им остана.

Наследството беше такова. Ние имахме един пробит бюджет, пътища с дупки и липса на магистрали.

Колкото и да ни се иска в рамките на 2026 г. да бъдат предложени повече пари за големи инфраструктурни обекти, те ще отидат за 2027 г.

Бяха плащани едни огромни аванси за магистрала "Хемус", за магистралата, която е от Монтана към Видин.

Когато раздаваха строителството, когато раздаваха едни пари без да има проекти, няма как за 100 дни да промениш това. Има обаче как да тръгнеш да променяш начина, по който се развива държавата".

Това, което се случва по пътищата, е следствие от липсващи магистрали и отношение към пътния сектор, смята Шишков.

"Трябва да довършим магистрала "Хемус" до Велико Търново като първи етап. Дотам има проекти. Можем да направим така, че в рамките на две години и половина тя да завърши дотам.

Имаме два начина. Единият вариант е да се опитаме да прекратим тези договори. Те са от 2019 г. Но има аванси. В момента, в който бъдат прекратени, какво се случва с дадените аванси? Държавата не е дала фронт на строителните фирми да строят, защото не е имало проекти. Най-големият грях е, че не е имало никаква нужда да бъдат раздавани аванси, след като не е имало проекти.

Няма друг начин, освен да предоговорим договорите, така че държавата да е в добра позиция. Най-вероятно ще стигнем до разбирателство с тях да им плащаме разсрочено".

Министърът коментира и спрените обществените поръчки за ремонт на пътища.

"Става въпрос за една обществена поръчка, която не е за конкретни пътища. Т.е. ние ще сключим едни договори с едни фирми за конкретни региони, те ще станат монополисти. При положение, че имаме обекти, които тепърва започваме да одобряваме, но имаме и играни обществени поръчки за тези обекти, няма да причиним абсолютно никакъв проблем".

Целият модел на строителство в България е изкривен, смята министърът.

До средата на другата седмица ще има заповед за създаване на работна група за мантинелите, съобщи още Шишков в предаването "Преди всички".

"До края на септември да получа ясен отговор какво трябва да се промени в наредбата. Искам да знам в Европа на какъв принцип избират бетона и мантинелите. Искам да изчистя лобизма. Експертизата и това да имаме истинска пътна безопасност, доколкото е възможно при липсата на магистрали, е въпрос единствено и само на експертно решение. На базата на експертни решения ще развием политиката. Ще променим наредбата".

Нашата парламентарна група ще внесе промени в Закона за горите, обяви още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 0 Отговор
    Дууу къде са тия 800 км то територията не е толкова дълга…

    14:42 05.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Как си бейби 😍

    3 0 Отговор
    Несподелена любоФФФ моя???

    14:44 05.08.2026

  • 4 800 км сънища 😄

    2 1 Отговор
    айде 100 направете за 2 години ама да са истински

    14:44 05.08.2026

  • 5 строител

    8 1 Отговор
    Нама ли Хемус , нищо друго няма значение няма да се оцени от обществото . Видимия строеж е ако са направи Хемус .

    14:45 05.08.2026

  • 6 Бойко Разбойко

    4 1 Отговор
    Аз направих 800 млн километра магистрали.Къде си тръгнал бе?

    14:46 05.08.2026

  • 7 Отвратително

    4 0 Отговор
    Президента му е казал да се изкъпе и изреже ноктите.

    14:46 05.08.2026

  • 8 избирател

    7 0 Отговор
    Хемус е важен , все пак сме платили поне два-три пъти ,ето сега и винетката се вдигна , а Хемус пак няма

    14:46 05.08.2026

  • 9 Сметки

    7 0 Отговор
    без кръчмаря , ама ще му излязат криви ! Драпат за милиардите другарите !

    14:47 05.08.2026

  • 10 За 1 г ще проектираш Детската болница е

    3 1 Отговор
    Браво ,някои строители за това време ще я построят.

    14:49 05.08.2026

  • 11 Зеления

    4 1 Отговор
    след 35 год съвсем, съвсем малко остана от България за продаване, но дори и това малкото Радев ще го довърши - разпродаване на магистралите, разпродаване на находищата в Черно море на нефт и газ и т.н.

    Най-крайно десните от Синя България на които всяка втора дума в устата им е "пазарна икономика" защо не подкрепят Радев и Йотова, като те им изпълняват на 100% цялата предизборна програма всяко нещо да отиде в частни ръце не е ясно?

    Коментиран от #12

    14:49 05.08.2026

  • 12 ген. Боташ

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Зеления":

    Ще пътуват хората по черни пътища, другите ще са само за турците.

    14:52 05.08.2026

  • 13 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Защо не довършите детската болница в двора на Александровска бе простаци. Защо давате грешни пари на строителната мафия. Колкото и да е лош този проект, сигурно има и предимства, нека се обсъди. Голямата разлика в цената ще се използва за оборудване, но и Министър Шишков изглежда е кукла на конци с голяма уста.

    Коментиран от #14

    14:53 05.08.2026

  • 14 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Павел Пенев":

    "Защо не довършите детската болница в двора на Александровска бе простаци."

    Колега не върви медийно да кажат: "даваме детската болница на концесия" и не си дават зор за нея.

    Виж магистралите понеже ще ги харижат на частни фирми, там ударно се работи и се проектира, Шишков иска да раазпродаде всичко през 2027 г.

    14:57 05.08.2026

  • 15 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    "Много е странно политическите сили, които докараха през последните три години до това положение, да внасят жалби в съда".
    Шишков, ти беше ли министър или зам. в последните 3 години? А в последните 5? И ако да, колко пъти?

    15:00 05.08.2026

  • 16 Румен

    3 0 Отговор
    Видин Петрохан София магистрала кога? Лъжете всички. По добре да не бяхме освобождавани от Русия. Кат гледам Турция ми се иска да живея там. В БГ в Парламента са голям Картел подпомаган от Русия.

    15:02 05.08.2026

  • 17 1234

    2 0 Отговор
    Шишков, казаха ти в София има 200детски легла заети наполовина, още 400, с какви приходи, ще се издържат??? В София всичко Национално....Трябват ти 6 национални центъра, Около университети които да са хоризонтално свързани и да оказват помощ на останалите общински болници....

    15:15 05.08.2026

  • 18 Хи хи

    4 0 Отговор
    Шишков определено е слънчасал !

    Коментиран от #20

    15:15 05.08.2026

  • 19 пак ще има

    2 0 Отговор
    лабчо кебабчо!

    15:16 05.08.2026

  • 20 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи":

    Не е слънчасал! Сметнал е -половин милиард -1% на него 5-6 на Партията 5 на началника...

    15:18 05.08.2026

  • 21 Аман от Глухи Петли

    2 0 Отговор
    И тоя е същия ХХХХ.- Не знам как ги избират тея софийски цър-ли за министри... - Някой да му обясни, че авансите се връщат по съответния ред съгласно ЗСч и

    15:22 05.08.2026

  • 22 Станчо

    1 0 Отговор
    Шишков докато е бил министър нищо не е построено, сега пак ще бъде така, само лакардии!

    15:27 05.08.2026

  • 23 Комунистите казаха че неможем да

    2 0 Отговор
    Боядисаме това което са построили
    Наще сега топлоизолации слагат дограма сменят и т.н.

    15:33 05.08.2026

  • 24 Юрий

    1 0 Отговор
    Шишков, Шишков това твоето е аналогично на, разбихме фабрика, лаборатория, център за пласиране и отдел за развойна дейност с дневен експорт из страната с цели 10 килограма !
    Плюнчовци на времето!!!

    15:33 05.08.2026

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