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В ареста остава шофьорът, причинил катастрофата край Мездра, при която загинаха две деца

В ареста остава шофьорът, причинил катастрофата край Мездра, при която загинаха две деца

27 Юни, 2026 17:35 676 7

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  • катастрофа-
  • деца

Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 години лишаване от свобода се посочва в съобщение на Врачанския окръжен съд

В ареста остава шофьорът, причинил катастрофата край Мездра, при която загинаха две деца - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд във Враца постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за шофьора, обвинен в причиняването на смъртта на момче и момиче при катастрофа край Мездра, предават от БТА. Той е обвинен, че при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата, като е шофирал с повече от разрешените 40 км/ч и е навлязъл в насрещното платно, вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие с две жертви.
Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 години лишаване от свобода се посочва в съобщение на Врачанския окръжен съд, изпратено до медиите. Според съда съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, като тази опасност не се извежда единствено от тежестта на обвинението или от обществения отзвук на случая, а от конкретни данни за личността му, поведението му като водач и механизма на деянието.
В съдебната зала днес присъстваха близки на обвиняемия, които не направиха коментар. Самият Д. Т. също не коментира пред медиите.

Решението на съда няма да бъде обжалвано, каза адвокатът на обвиняемия Янко Алексиев. Той добави, че Д. Т. предварително е решил да не обжалва мярката. „Това е неговото отношение към резултата от цялата трагедия – че ще уважи каквото и да е решение на съда“, каза Алексиев. По думите му е било напълно оправдано защитата да поиска домашен арест. „Той довчера също е бил дете и тези приказки, че се ползва с лошо име в Мездра... В един процес, в който са важни доказателствата, не може слуховете да натежават“, добави адвокатът.

„Прокуратурата дължеше защита на обществото и мисля, че в пълна степен беше постигната изолацията на такъв тип шофьор от възможността да извършва подобен род престъпления, свързани с нарушения на правилата за движение по пътищата“, каза пред медиите прокурорът от Окръжната прокуратура във Враца Теодора Начева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Само като му видите снимката на Митьо Дебелия може да прецените какъв му е умствения капацитет.При последните катастрофи с тирове и БМВ-та освен за алкохол и задължителен тест за идиотизъм!

    Коментиран от #6

    17:39 27.06.2026

  • 2 Спецназ

    3 0 Отговор
    Я лежи 3-4 години реално, я не.

    Това за убийство на 2 деца. Това че делото е резонансно.

    Ако беше некой дедо згазения- немаше и година да изкара-
    демек ареста само и след делото- айде свободен!

    ТАКА, Баце нема начин да накараме хората да уважават Закона!

    ФАКТ!

    17:44 27.06.2026

  • 3 Дан

    2 0 Отговор
    Това на мен ми звучи като кръвнина по 2 милиона за всяко и доживотен.

    Коментиран от #5

    17:44 27.06.2026

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    В ЗАТВОРА МОЖЕ И 10 ГОДИНИ, НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ, НО ОСТАВА ТРАГЕДИЯТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ПРИЯТЕЛИТЕ. ТРЯБВА ДА ИЗМЕНЯТ ЗАКОНИТЕ ОСНОВНО ЗА ШОФЬОРИ УПОТРЕБИЛИ ДРОГА, АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГИ СУБСТАНЦИИ.ОТНЕМАНА НА КНИЖКАТА ЗА ГОДИНА И ОТНОВО ПРОВЕРОЧЕН ИЗПИТ.КРУТИ МЕРКИ И ПО ВИСОКИ ГЛОБИ. 🫵🚔🤦‍♂️

    17:55 27.06.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дан":

    Каква кръвнина ти е в главата, бе. Имаш застраховка и тя покрива всичко. Като тръгнат да искат милиони, гаче ли всички са наследници на Ротшилд.

    18:13 27.06.2026

  • 6 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тоя ще стресне даже Чезаре Ломброзо бате !!!!
    Нема такъв примитив !!!

    18:13 27.06.2026

  • 7 за ареста чакат

    0 0 Отговор
    боко и шиши,евентуално и бореца против тях!

    18:39 27.06.2026

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