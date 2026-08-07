Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане „задържане под стража“

Близки на убития в Пловдив се събраха на бдение пред дома му: Убиха един млад, доверчив и наивен човек

Близки и познати на убития на Младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев се събраха на бдение пред дома му. Пред журналисти те коментираха, че 37-годишн ...