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Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане „задържане под стража“

Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане „задържане под стража“

7 Август, 2026 07:27 2 650 50

  • пловдив-
  • убийство-
  • прокуратура-
  • задържане под стража

Десет деца на възраст между 14 и 17 години, бяха арестувани за убийството в Младежкия хълм в града. Обвинения са повдигнати на три момчета и две момичета

Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане „задържане под стража“ - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прокуратурата в Пловдив се очаква да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража" на младежите, които бяха задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, съобщават от БНТ.
Десет деца на възраст между 14 и 17 години, бяха арестувани за убийството в Младежкия хълм в града. Обвинения са повдигнати на три момчета и две момичета. Чрез чат в социална мрежа те примамили жертвата на среща и с убеждението, че мъжът е педофил, след което го пребили с особена жестокост. Младежите са заснели и качили в социалните мрежи побоя. Ако обвиненията срещу тийнейджърите се докажат, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си: за навършилите 16 години – от 5 до 12 години затвор, а за ненавършилите 16 – лишаване от свобода от 3 до 10 години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 плодовете на

    57 10 Отговор
    либерастията в образованието

    Коментиран от #28, #48

    07:43 07.08.2026

  • 3 Анонимен

    53 1 Отговор
    Мисля че отново трябва да се преразгледа Наказателния кодекс

    07:44 07.08.2026

  • 4 "Деца"

    80 0 Отговор
    садисти ! Жестоки същества , гаврили се жестоко и мъчително с човечеца.... Че и две момичета , потенциални бъдещи майки сред тях .

    Коментиран от #8

    07:44 07.08.2026

  • 5 фен на сидеров

    49 1 Отговор
    в затвора ще ги изпедофилят - това заслужават иди-отчетата !

    Коментиран от #6

    07:53 07.08.2026

  • 6 фен на сидеров

    44 0 Отговор

    До коментар #5 от "фен на сидеров":

    едно време за такива имаше специални заведения , в които арбайтът махеше фрай !

    07:54 07.08.2026

  • 7 Отвратен

    43 1 Отговор
    Няма нужда да се залъгват хората с измислените ганювски наказания за замазване на очите. Народ за който най- велите ценности е да се татуира по ужасяващ начин, като че ли примитивният индивид е паднал в локва с мастило, да си бръсне тиквата на която расте рядка брада отдолу, да се дрогира и да се отъждествява с престъпник от американски екшън, просто е необходимо да изчезне от полезрението на нормалните хора по света, а най- добре и от картата. Няма да казвам начина за да не ме изтрият......

    07:54 07.08.2026

  • 8 Европеец

    55 0 Отговор

    До коментар #4 от ""Деца"":

    "Децата" ..... Тия младежи са си направо садисти.... Относно момичетата сигурно ще бъдат майки, но по-вероятно ако не влезат в панделата да ги видим да бъдат труженички на магистралата....37 години демократична разруха в бг територията...

    07:55 07.08.2026

  • 9 Ако

    37 0 Отговор
    Роднините на момчето постъпят по - същия начин с младежите дали няма да е справедливо , отколкото да чакат съд и присъда .

    07:59 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мхмх

    32 0 Отговор
    доста деца са така. нито социланите мрежи са виновни, нито наркотиците.
    всичко е до родителите които не се интересуват от децата си и не ги възпитават правилно.
    ако един родител не е близък с децата си, то той му е изпуснал края много преди това.
    но винаги има кой да се възползва от новината и да изкара социалните мрежи виновни или наркотиците, или нещо друго.
    никога тук никой не търси вината в себе си.

    08:01 07.08.2026

  • 12 Пловдив

    41 3 Отговор
    За убийство на куче са същите наказания и изводите какви сме ние направете сами

    08:04 07.08.2026

  • 13 фафафа

    15 5 Отговор
    в развитите държави е пълно с психолози истински, а не като да кажем прокурор като Пепи Еврото, нотариус като нотариуса, продажни милиционери като к стоянов.
    промяната тук е трудна дори невъзможна към едно нормално общество.
    хората тук са с ниско айкю, ниска световна култура.
    обвинения към образоаванието че самите родители не са си свършили работата или че някой друг марсианец е виновен не са сериозни.

    08:04 07.08.2026

  • 14 Филип

    35 0 Отговор
    Сегашните младежи нямат нищо общо с онова време когато са писани тези закони

    Коментиран от #33

    08:06 07.08.2026

  • 15 От играчка

    23 0 Отговор
    Стана Плачка и дано послужи за пример на други такива пишман бабаити инфлуенсъри

    Коментиран от #19

    08:09 07.08.2026

  • 16 Габровският

    16 3 Отговор
    Социалните мрежи ни провалиха децата

    08:11 07.08.2026

  • 17 Стига

    22 1 Отговор
    ...с тези ,,ДЕЦА" бе Ганеев...
    Пиши ги направо...БЕБЕТА...
    Егатиии!

    08:18 07.08.2026

  • 18 Инквизитор

    15 1 Отговор
    Предложение: бетонно блокче на краката и в езерото, разпъване между 4 коня ( 4 беемвета) или заравяне жив, това са част от огромните възможности за "превъзпитание".

    08:19 07.08.2026

  • 19 Дрът пръч

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "От играчка":

    Тези които визираш не четат новини и не гледат тв.
    Те са в тик ток.
    То искам да каже,че даже няма да разберат

    08:19 07.08.2026

  • 20 Абсурдистан

    20 0 Отговор
    Всичко започва в семейството. Бих искал да погледна в очите тези родители и да им задам няколко въпроса. Според мен те носят основната отговорност за възпитанието на малолетните им отрочета. Как се формира такава жестокост към другите!?

    08:22 07.08.2026

  • 21 36 години либерална демокрация и банани

    14 2 Отговор
    и все още не сте се наиграли

    08:22 07.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Опааа

    25 0 Отговор
    Какви деца ве??? ИЗРОДИ! Веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    08:27 07.08.2026

  • 24 Пловдив

    4 22 Отговор
    Никой нормален човек няма да оправдае такава дивотия. Но убитият, като е толкова добър, защо му е трябвало да се среща със 17 годишна?

    Коментиран от #27, #36

    08:37 07.08.2026

  • 25 Антипедофил

    5 23 Отговор
    Тоталното безхаберие и липсата на адекватно правосъдие за педофилите в държавата води до такива неща. Младежите са взели правосъдието в свои ръце и са прекалили с наказанието. Ако мъж на 37 налита на 14-17 годишни, той си е педофил отвсякъде. Има достатъчно социални мрежи за възрастни, където можеш да срещнеш пълнолетен партньор.

    Коментиран от #26, #38, #44

    08:37 07.08.2026

  • 26 Чети

    17 0 Отговор

    До коментар #25 от "Антипедофил":

    Ти май не си прочел статията , изродчетата са му налетели на него /какъвто и да е / не той на тях и сега отиват в затвора вместо на училище...

    08:43 07.08.2026

  • 27 Ужасен

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пловдив":

    Разсъждения ти да на редовно бягал от училище пакостник. Примитивните ти разсъждения се свеждат само до добро и лошо, черно и бяло, имам и нямам. Но 90 процента от населяващите българска територия са точно такива като теб. Та тези "дечица" са точно такива, които индивиди като вас създават.

    08:46 07.08.2026

  • 28 Аз съм

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "плодовете на":

    Тези младежи са истински възрожденци.

    08:47 07.08.2026

  • 29 Превенция

    6 1 Отговор
    Пълна забрана за социалните мрежи за непълнолетните като в много други държави. Ей тия групички за ловци граждаски арести и разследвания при които се следят хора и се навлиза в липния живот де факто в наушение на конституцията и НК. Имаше и други случаи бяха наръгали с нож мъж във Варна, но и той не споделяше защо

    Коментиран от #35

    08:50 07.08.2026

  • 30 Премълчано

    11 0 Отговор
    Не ги оправдавайте, че било заради лошо възпитание или реакция под действие на субстанции. Само Медиапуул съобщиха този важен детайл:

    “ Според информация на Mediapool част от участниците в "наказателната акция", довела до фаталния изход, се идентифицират с скинарската (skinhead) субкултура и идеологията на неонацизма.”

    08:57 07.08.2026

  • 31 Има и

    12 0 Отговор
    друго притеснително ... тези ще влязат в затвора за по пет десет години , но от малката им възраст ще излязат на по 20 25г още по големи изроди ...

    09:02 07.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Филип":

    Съгласен съм с коментара ти..... Тогава времето и морала бяха други..... Но като гледаме какви законотворци има в народното събрание трябва да забравим и да оставим надеждата за адекватно законодателство ... Като се замисля "лошото недоносче", поне остави някакви закони, на които продължава да се крепи правосълието..... По време на социализма народното събрание се събираше за месец пролетта и есента, на тия сесии тогавашните депутати гласуваха закони, които бяха изработени от експерти и специалисти и отговаряха на съответните подробности....

    09:04 07.08.2026

  • 34 коментар 32

    6 0 Отговор
    Как да ви наведа към правилни разсъждения, след като ми изтриват коментара!? Ако констатаците ми са неправилни, а ширещите се свободно мнения правилни, защо обществото ви е такова!?

    09:07 07.08.2026

  • 35 Кочо

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Превенция":

    Не само за малките, но и за възрасни! Козите ми жадни и гладни, откак внуците ми подариха телефон с монитор! През ден ги изтървам в чуждите имоти и имам проблеми с хората, зради тези фесбуци!

    09:10 07.08.2026

  • 36 Че какво и е на 17годишната

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пловдив":

    Знаеш ли какви 17годишни има, скриват ти топките... буквално

    09:40 07.08.2026

  • 37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 6 Отговор
    100% родителите на тези убийци си закачват руското знаме на стената у тях в копторите си ! И да питам - какво прави една 17 годишна малка К,,у,рва с друго момче гадже и с още група други момчета и защо не ходи на училище? Това е въпрос за тези дето обвиняват момчето че бил педофил ! А тая малката дру,сла девствена ли е била ? И каква е разликата между един полов член на един 40 г мъж и на един 17-18-20 г млад мъж че да се окачествява някой като педофил? Ако тя е на 17 и е непълнолетна а момчето е на 18-19 или 20 което го прави пълнолетен то той педофил ли е ? Защото дори и 1 г разлика с нея закона го подчертава ясно - на 18 вече си пълнолетен и носиш всяка отговорност дори и наказателна към лица под 18 г ? Въпросите са ми за тези индивиди от мъжки пол дето имат дъщери и са същите К,,у,,Р,,вета като тая убийца

    Коментиран от #39

    09:50 07.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Не знам! На 11 още не беше бутана! След това...!?

    09:56 07.08.2026

  • 40 коко

    3 2 Отговор
    Изроди правили "наказателна акция"...а властта след множество такива случаи си прави непуко и по волята на Радев разследва полетите на Пеевски и кафето на Деса.Май е крайно време за "наказателна акция" с тояги срещу една банда тинейджъри за да знаят останалите мекерета какво може да ги сполети.

    10:14 07.08.2026

  • 41 коко

    6 3 Отговор
    "Десет деца на възраст между 14 и 17 години, бяха арестувани за убийството в Младежкия хълм в града." Горките дечица,играли си на убийство а ги арестували. Как може такова издевателство над тяхната крехка психика, оставете ги да убият още някой и друг човек за да им укрепнат характерите.

    10:21 07.08.2026

  • 42 Истината

    5 0 Отговор
    Недей дрънка глупости невежа тикво ! Педофил е човек от мъжки или женски пол който търси или прави сексуално посегателство на невръстно дете което не може да носи отговорност или по точно казано 4-5-8-10 годишно дете ,,на 16-17 се е,,ът като разпрани ,чу,,кат се още на 11-12 годишна възраст със други момчета на 18 г възраст - да питам този дето е на 18 г и е правил се,КС с момиче на 15-17 г педофил ли е ???? Щото той е пълнолетен а тя не е

    10:21 07.08.2026

  • 43 Повече от цинизъм

    6 0 Отговор
    Не моеж толкова малки присъди за такова потресаващо с жестокостта си убийство, не може! Какво като тези изроди са непълнолетни? И покажете най-после муцуните им, покажете ги, за да ги види цяла Блъгария! Покажете и мутрите на онези, който са ги откърмили и "възпритали", - родителите им! Покажете мутрите на тези изроде, които са отгледали чудовища! Цяла България трябва да ги види!

    10:22 07.08.2026

  • 44 Aлфа Вълкът

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Антипедофил":

    А бе стига глупостите на Ален Косата, ходи с 16-17г дето вече имат 4 пръста разстояние между чатала да лови педофили.
    Педофил е човек който се гаври с деца които още не са достигнали до полова зрялост и нямат сексуален нагон.
    Това дето 13-15г ходят да се задават с чичовци и обратното не е педофилия.
    Грозно е, неморално е, отвратително е, но
    те се подлъгват по сърбежа, а не защото някой ги е манипулирал.
    Ако не си ти, все някой ще се намери да му начеше крастата.

    10:41 07.08.2026

  • 45 Хайде най на края

    3 0 Отговор
    вземете да прочетете що е педофил и къде можете да го дебнете.
    Покрай детски градини и детски площадки да оглежда малки момченца и да си бърка във гащите и не дай си боже да отмъкне някое.Сигурно е зареден и със бонбонки и фафли те това е педофил.

    12:00 07.08.2026

  • 46 на 17 години вече не са деца

    3 0 Отговор
    а младежи

    Коментиран от #49

    12:10 07.08.2026

  • 47 остава вината им да

    2 0 Отговор
    не се докаже , тогава всеки трябва да тръгва с оръжие защото ще настане хаос

    12:12 07.08.2026

  • 48 Точно това са

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "плодовете на":

    Плодовете на НПО пропагандата в училищата и липсата на отговорност в родителите но и в учителите.

    15:50 07.08.2026

  • 49 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "на 17 години вече не са деца":

    Нарочно ги нарича деца за да не носят наказателна отговорност. Даже често ги използват за престъпления понеже нямало да ги осъдят да крадат да бият да преследват хора а в случая извършиха убийство по тяхно подбуди за сеир. Нямам друго обяснение.

    15:54 07.08.2026

  • 50 Първите хора подали сигнал на 112

    1 0 Отговор
    Са казали че има човек паднал от скалата. Правете сметка. Без думи.

    15:56 07.08.2026

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