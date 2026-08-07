Прокуратурата в Пловдив се очаква да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража" на младежите, които бяха задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, съобщават от БНТ.
Десет деца на възраст между 14 и 17 години, бяха арестувани за убийството в Младежкия хълм в града. Обвинения са повдигнати на три момчета и две момичета. Чрез чат в социална мрежа те примамили жертвата на среща и с убеждението, че мъжът е педофил, след което го пребили с особена жестокост. Младежите са заснели и качили в социалните мрежи побоя. Ако обвиненията срещу тийнейджърите се докажат, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си: за навършилите 16 години – от 5 до 12 години затвор, а за ненавършилите 16 – лишаване от свобода от 3 до 10 години.
Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане „задържане под стража“
7 Август, 2026 07:27 2 650 50
Десет деца на възраст между 14 и 17 години, бяха арестувани за убийството в Младежкия хълм в града. Обвинения са повдигнати на три момчета и две момичета
Прокуратурата в Пловдив се очаква да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража" на младежите, които бяха задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, съобщават от БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 плодовете на
Коментиран от #28, #48
07:43 07.08.2026
3 Анонимен
07:44 07.08.2026
4 "Деца"
Коментиран от #8
07:44 07.08.2026
5 фен на сидеров
Коментиран от #6
07:53 07.08.2026
6 фен на сидеров
До коментар #5 от "фен на сидеров":едно време за такива имаше специални заведения , в които арбайтът махеше фрай !
07:54 07.08.2026
7 Отвратен
07:54 07.08.2026
8 Европеец
До коментар #4 от ""Деца"":"Децата" ..... Тия младежи са си направо садисти.... Относно момичетата сигурно ще бъдат майки, но по-вероятно ако не влезат в панделата да ги видим да бъдат труженички на магистралата....37 години демократична разруха в бг територията...
07:55 07.08.2026
9 Ако
07:59 07.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мхмх
всичко е до родителите които не се интересуват от децата си и не ги възпитават правилно.
ако един родител не е близък с децата си, то той му е изпуснал края много преди това.
но винаги има кой да се възползва от новината и да изкара социалните мрежи виновни или наркотиците, или нещо друго.
никога тук никой не търси вината в себе си.
08:01 07.08.2026
12 Пловдив
08:04 07.08.2026
13 фафафа
промяната тук е трудна дори невъзможна към едно нормално общество.
хората тук са с ниско айкю, ниска световна култура.
обвинения към образоаванието че самите родители не са си свършили работата или че някой друг марсианец е виновен не са сериозни.
08:04 07.08.2026
14 Филип
Коментиран от #33
08:06 07.08.2026
15 От играчка
Коментиран от #19
08:09 07.08.2026
16 Габровският
08:11 07.08.2026
17 Стига
Пиши ги направо...БЕБЕТА...
Егатиии!
08:18 07.08.2026
18 Инквизитор
08:19 07.08.2026
19 Дрът пръч
До коментар #15 от "От играчка":Тези които визираш не четат новини и не гледат тв.
Те са в тик ток.
То искам да каже,че даже няма да разберат
08:19 07.08.2026
20 Абсурдистан
08:22 07.08.2026
21 36 години либерална демокрация и банани
08:22 07.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Опааа
08:27 07.08.2026
24 Пловдив
Коментиран от #27, #36
08:37 07.08.2026
25 Антипедофил
Коментиран от #26, #38, #44
08:37 07.08.2026
26 Чети
До коментар #25 от "Антипедофил":Ти май не си прочел статията , изродчетата са му налетели на него /какъвто и да е / не той на тях и сега отиват в затвора вместо на училище...
08:43 07.08.2026
27 Ужасен
До коментар #24 от "Пловдив":Разсъждения ти да на редовно бягал от училище пакостник. Примитивните ти разсъждения се свеждат само до добро и лошо, черно и бяло, имам и нямам. Но 90 процента от населяващите българска територия са точно такива като теб. Та тези "дечица" са точно такива, които индивиди като вас създават.
08:46 07.08.2026
28 Аз съм
До коментар #2 от "плодовете на":Тези младежи са истински възрожденци.
08:47 07.08.2026
29 Превенция
Коментиран от #35
08:50 07.08.2026
30 Премълчано
“ Според информация на Mediapool част от участниците в "наказателната акция", довела до фаталния изход, се идентифицират с скинарската (skinhead) субкултура и идеологията на неонацизма.”
08:57 07.08.2026
31 Има и
09:02 07.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Европеец
До коментар #14 от "Филип":Съгласен съм с коментара ти..... Тогава времето и морала бяха други..... Но като гледаме какви законотворци има в народното събрание трябва да забравим и да оставим надеждата за адекватно законодателство ... Като се замисля "лошото недоносче", поне остави някакви закони, на които продължава да се крепи правосълието..... По време на социализма народното събрание се събираше за месец пролетта и есента, на тия сесии тогавашните депутати гласуваха закони, които бяха изработени от експерти и специалисти и отговаряха на съответните подробности....
09:04 07.08.2026
34 коментар 32
09:07 07.08.2026
35 Кочо
До коментар #29 от "Превенция":Не само за малките, но и за възрасни! Козите ми жадни и гладни, откак внуците ми подариха телефон с монитор! През ден ги изтървам в чуждите имоти и имам проблеми с хората, зради тези фесбуци!
09:10 07.08.2026
36 Че какво и е на 17годишната
До коментар #24 от "Пловдив":Знаеш ли какви 17годишни има, скриват ти топките... буквално
09:40 07.08.2026
37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #39
09:50 07.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кочо
До коментар #37 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Не знам! На 11 още не беше бутана! След това...!?
09:56 07.08.2026
40 коко
10:14 07.08.2026
41 коко
10:21 07.08.2026
42 Истината
10:21 07.08.2026
43 Повече от цинизъм
10:22 07.08.2026
44 Aлфа Вълкът
До коментар #25 от "Антипедофил":А бе стига глупостите на Ален Косата, ходи с 16-17г дето вече имат 4 пръста разстояние между чатала да лови педофили.
Педофил е човек който се гаври с деца които още не са достигнали до полова зрялост и нямат сексуален нагон.
Това дето 13-15г ходят да се задават с чичовци и обратното не е педофилия.
Грозно е, неморално е, отвратително е, но
те се подлъгват по сърбежа, а не защото някой ги е манипулирал.
Ако не си ти, все някой ще се намери да му начеше крастата.
10:41 07.08.2026
45 Хайде най на края
Покрай детски градини и детски площадки да оглежда малки момченца и да си бърка във гащите и не дай си боже да отмъкне някое.Сигурно е зареден и със бонбонки и фафли те това е педофил.
12:00 07.08.2026
46 на 17 години вече не са деца
Коментиран от #49
12:10 07.08.2026
47 остава вината им да
12:12 07.08.2026
48 Точно това са
До коментар #2 от "плодовете на":Плодовете на НПО пропагандата в училищата и липсата на отговорност в родителите но и в учителите.
15:50 07.08.2026
49 Пропагандата
До коментар #46 от "на 17 години вече не са деца":Нарочно ги нарича деца за да не носят наказателна отговорност. Даже често ги използват за престъпления понеже нямало да ги осъдят да крадат да бият да преследват хора а в случая извършиха убийство по тяхно подбуди за сеир. Нямам друго обяснение.
15:54 07.08.2026
50 Първите хора подали сигнал на 112
15:56 07.08.2026