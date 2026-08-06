Катастрофа затвори главния път София – Варна, две деца са пострадали

Заради катастрофа в района на разклона за великотърновското село Момин сбор временно е затворен за движение главният път София – Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Около 15:30 ч. са се ударили два леки автомобила. По първоначална информация вследствие на удара се е запалил двигателният отсек на единия автомобил, като впоследствие пожарът е бил загасен.

За преглед в Спешна помощ във Велико Търново са откарани две деца, пътували в другия автомобил. По първоначални данни те нямат сериозни наранявания, предаде БТА.

Екипи на полицията пренасочват автомобилите, пътуващи в това направление, по обходен маршрут през село Момин сбор.