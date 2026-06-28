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Професор от УМБАЛ "Александровска" започвв безсрочна гладна стачка

Професор от УМБАЛ "Александровска" започвв безсрочна гладна стачка

28 Юни, 2026 19:33, обновена 28 Юни, 2026 18:37 561 6

  • александровска болница-
  • професор-
  • гладна стачка

Милена Иванова-Шиварова е председател на синдикалната секция на Национален синдикат "Защита" в лечебното заведение

Професор от УМБАЛ "Александровска" започвв безсрочна гладна стачка - 1
Снимка: Александровска болница
БНР БНР

Проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, председател на синдикалната секция на Национален синдикат "Защита" в УМБАЛ "Александровска" и преподавател в Медицински университет – София, обявява безсрочна гладна стачка от 29 юни 2026 г., съобщиха от синдиката.

От Национален синдикат "Защита" посочват, че решението е взето след подадено заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което е поискана информация за възнагражденията на ръководството на лечебното заведение, критериите за тяхното определяне, както и данни за финансовото състояние на болницата.

Според синдиката в отговор на искането не е предоставена информация, а е започнала дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, която те свързват с нейната синдикална дейност и повдигнати въпроси за прозрачността в управлението на болницата.

От организацията са уведомили министъра на здравеопазването за предстоящия протест и настояват за институционална намеса, с цел да се избегнат по-нататъшни действия.

От синдикат "Защита" заявяват, че при липса на реакция от компетентните институции ще бъдат обсъдени последващи протестни действия в системата на здравеопазването.

По думите на синдиката протестът е насочен не само в подкрепа на проф. Шиварова, но и в защита на правата на работещите в здравната система.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буталото

    3 1 Отговор
    Оставете я да гладува, явно нещо се крие, заплатите, ДМС...

    18:45 28.06.2026

  • 2 веднага

    3 0 Отговор
    Мафиотите в бели престилки дапочват да пискат, че Радев е виновен затова че е осигурил още няколко милиарда за крадене в здравеопазването. Да може доктори и медициски сестри да взимат смешни заплати, а шефове на болници по десетки и стотици хиляди на месец.

    18:48 28.06.2026

  • 3 Дзак

    1 0 Отговор
    Това е начинът!

    18:48 28.06.2026

  • 4 Яшар

    2 0 Отговор
    То винаги така става ...който е от края на масата иска да е на баницата в центъра ...да се наяде и да стачкува гладно ...в Индия нашата родина без да стачкуват гладуват по 6-7 месеца годишно и са добре !

    18:50 28.06.2026

  • 5 г-н

    2 0 Отговор
    Синдикалист и преподавател и ще стачкува - защо

    18:53 28.06.2026

  • 6 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Хаха лапачите почват протести

    19:04 28.06.2026

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