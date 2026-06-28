Професор от УМБАЛ "Александровска" започвв безсрочна гладна стачка

Проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, председател на синдикалната секция на Национален синдикат "Защита" в УМБАЛ "Александровска" и преподавател в Медицински университет – София, обявява безсрочна гладна стачка от 29 юни 2026 г., съобщиха от синдиката.
От Национален синдикат "Защита" посочват, че решението е взето след подадено заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което е поискана информация за възнагражденията на ръководството на лечебното заведение, критериите за тяхното определяне, както и данни за финансовото състояние на болницата.
Според синдиката в отговор на искането не е предоставена информация, а е започнала дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, която те свързват с нейната синдикална дейност и повдигнати въпроси за прозрачността в управлението на болницата.
От организацията са уведомили министъра на здравеопазването за предстоящия протест и настояват за институционална намеса, с цел да се избегнат по-нататъшни действия.
От синдикат "Защита" заявяват, че при липса на реакция от компетентните институции ще бъдат обсъдени последващи протестни действия в системата на здравеопазването.
По думите на синдиката протестът е насочен не само в подкрепа на проф. Шиварова, но и в защита на правата на работещите в здравната система.
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