Професор от УМБАЛ "Александровска" започвв безсрочна гладна стачка

Проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, председател на синдикалната секция на Национален синдикат "Защита" в УМБАЛ "Александровска" и преподавател в Медицински университет – София, обявява безсрочна гладна стачка от 29 юни 2026 г., съобщиха от синдиката.



От Национален синдикат "Защита" посочват, че решението е взето след подадено заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което е поискана информация за възнагражденията на ръководството на лечебното заведение, критериите за тяхното определяне, както и данни за финансовото състояние на болницата.



Според синдиката в отговор на искането не е предоставена информация, а е започнала дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, която те свързват с нейната синдикална дейност и повдигнати въпроси за прозрачността в управлението на болницата.



От организацията са уведомили министъра на здравеопазването за предстоящия протест и настояват за институционална намеса, с цел да се избегнат по-нататъшни действия.



От синдикат "Защита" заявяват, че при липса на реакция от компетентните институции ще бъдат обсъдени последващи протестни действия в системата на здравеопазването.



По думите на синдиката протестът е насочен не само в подкрепа на проф. Шиварова, но и в защита на правата на работещите в здравната система.