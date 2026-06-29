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Професор от УМБАЛ „Александровска“ обяви гладна стачка

Професор от УМБАЛ „Александровска“ обяви гладна стачка

29 Юни, 2026 14:19 791 11

  • д-р милена иванова-шиварова-
  • гладна стачка-
  • умбал александровска

От Национален синдикат „Защита“ посочват, че решението е взето след подадено заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което е поискана информация за възнагражденията на ръководството на лечебното заведение

Професор от УМБАЛ „Александровска“ обяви гладна стачка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Професор от УМБАЛ „Александровска“ обяви гладна стачка, от министерството на здравеопазването изпратиха официална позиция по случая.

Проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, председател на синдикалната секция на Национален синдикат „Защита“ в УМБАЛ „Александровска“ и преподавател в Медицински университет – София, обяви безсрочна гладна стачка от 29 юни, съобщиха от синдиката.

От Национален синдикат „Защита“ посочват, че решението е взето след подадено заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което е поискана информация за възнагражденията на ръководството на лечебното заведение, критериите за тяхното определяне, както и данни за финансовото състояние на болницата.

Според синдиката в отговор на искането не е предоставена информация, а е започнала дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, която те свързват с нейната синдикална дейност и повдигнати въпроси за прозрачността в управлението на болницата.

От организацията са уведомили министъра на здравеопазването за предстоящия протест и настояват за институционална намеса, с цел да се избегнат по-нататъшни действия. От синдикат „Защита“ заявяват, че при липса на реакция от компетентните институции ще бъдат обсъдени последващи протестни действия в системата на здравеопазването. По думите на синдиката протестът е насочен не само в подкрепа на проф. Шиварова, но и в защита на правата на работещите в здравната система.

Днес от министерството на здравеопазването изпратиха официална позиция.

МЗ следи с повишено внимание ситуацията в Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“ - структура с ключово значение за трансплантационната дейност в България и за живота на пациенти, за които времето и надеждността на диагностиката са решаващи, пишат от ведомството.

Позицията на Министерството е категорична: нито личен, трудово-правен, синдикален или организационен спор може да бъде поставян над сигурността на пациентите и националния интерес в областта на трансплантациите.

Министерството уважава правото на всеки медицински специалист да защитава трудовите и професионалните си права по законов ред. Това право обаче не може да бъде упражнявано по начин, който създава риск за непрекъсваемостта на медицинската дейност, международната акредитация на клиниката или своевременното обслужване на пациенти, очакващи трансплантация.

Случаят с обявената гладна стачка от проф. Милена Иванова-Шиварова не следва да се разглежда единствено като трудов спор, пишат от МЗ. Министерството е запознато с официални доклади и сигнали, които очертават сериозен организационен и професионален проблем, свързан с функционирането на клиниката и риска за поддържането на международната акредитация от Европейската федерация по имуногенетика.

Особено тревожни са данните за затруднения в акредитационния процес, включително непредоставяне на необходима документация, протоколи от външен качествен контрол и сертификати. EFI акредитацията не е административна формалност, а гаранция, че България работи по международно признати стандарти в област, в която грешките могат да имат тежки последици, се казва още в позицията.

Министерството е запознато и с информация за забавяне на резултати от HLA типизиране при пациенти в критично състояние, както и с данни за действия, които затрудняват нормалната организация на работа и достъпа до важна информационна инфраструктура. Подобни обстоятелства не могат да бъдат третирани като вътрешен конфликт в едно лечебно заведение, когато засягат стратегическа медицинска дейност.

В сферата на трансплантационната диагностика професионалната дисциплина, проследимостта, ясната отговорност и спазването на международните стандарти са задължителни условия за безопасност.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е категорична, че държавата няма да допусне пациенти да бъдат превръщани в зaложници на вътрешни конфликти. Министерството ще защити правото им на навременна, качествена и сигурна медицинска грижа, както и интереса на България да запази мястото си в европейската трансплантационна и диагностична общност.

Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки е част от националната медицинска инфраструктура. Затова Министерството подкрепя всички законосъобразни действия на ръководството на УМБАЛ “Александровска”, насочени към възстановяване на реда, отчетността, прозрачността и нормалния професионален процес.

Министър Ивкова е разпоредила пълна проверка на фактите, ясно установяване на отговорностите и недопускане на действия, които могат да компрометират акредитацията, диагностичната сигурност или трансплантационната дейност в страната.

Ще бъдат използвани всички предвидени в закона механизми, за да гарантира, че нито един пациент няма да бъде ощетен, нито една трансплантационна процедура няма да бъде компрометирана и международният авторитет на българската медицина ще бъде защитен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лост

    6 0 Отговор
    Бойко и Шише бая време ще изкарат с тези блажнинки.

    14:22 29.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Става дума за десет милиарда в здравната каса.

    Коментиран от #5

    14:22 29.06.2026

  • 4 Сила

    6 0 Отговор
    Да пита доктор Коце и дружката му Карамазов ....
    Има фактури за наем на цял етаж от Японския ...
    С участието на "д-р " Хасърджиев и нежния му легионер !!!

    14:23 29.06.2026

  • 5 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    10 милиарда лева станаха 10 милиарда евро.

    14:24 29.06.2026

  • 6 Ботоксът

    6 0 Отговор
    мазен , от милионни далавери и космически заплати си напазарува бая имоти плюс огромно имение в Созопол .

    14:26 29.06.2026

  • 7 Тома

    3 0 Отговор
    Най много в България краде бялата мафия от здравето на хората и никой не може да я накаже защото гласува за сик бати Бойко тиквата

    14:29 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АНА

    2 0 Отговор
    Що за реакция от честна и почтета професорка? Нека се осветли тази информация, какво ли я притестява? Нали се прави по законен ред?

    14:34 29.06.2026

  • 10 Професоре ,

    3 0 Отговор
    не си хаби здравето ! Хиените не говорят и не мислят човешки , нали затова са нагласени там , а и за поста и отгоре , имат да изпълняват поръчки ! Щеше ли иначе вапцания Ботокс с посадена коса на чистотата , от Новозагорските села дошъл в Столицата , да бъде шеф на Александровска ? Никога !

    14:35 29.06.2026

  • 11 Заплата 40 000 евро!

    2 0 Отговор
    Сигурно и там взимат толкова, както в Правителствена болница!

    14:38 29.06.2026

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