Аферата "ВиК-Бургас": Домашен арест за трима обвиняеми ОБЗОР

Разследването на корупционния модел във ВиК-Бургас навлезе в нова, критична фаза.

След като Окръжният съд наложи по-леката мярка „домашен арест“ на трима от участниците, държавното обвинение изрази готовност да атакува решението пред Апелативния съд в Бургас. Мотивът на прокуратурата е, че обвиняемите – в качеството си на висши административни фигури – имат лостове да повлияят на десетките свидетели и хотелиери, уязвими на институционален рекет.

Решението на магистратите за домашния арест беше взето в късните часове на 7 август след близо осемчасово заседание при закрити врата.

Сред пуснатите е бившият директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, заедно с още двама служители на предприятието – единият на ръководна позиция, а другият – техническо лице. Държавното обвинение настояваше за най-тежката мярка „задържане под стража“, но съдът счете, че към момента домашният арест е достатъчен, за да гарантира участието им в процеса.

Манипулирани водомери и такса „спокойствие“ за хотелиери

Според официалните данни, представени от Окръжната прокуратура в Бургас, групата е действала в периода от февруари 2024 г. до средата на юли 2026 г.. Схемата е обхващала между 30 и 50 големи хотела по Южното Черноморие, предимно в района на Слънчев бряг, Несебър и Равда.

Престъпната схема е функционирала по следния начин:

Техническото лице от ВиК-Бургас е монтирало специални съоръжения или директно е манипулирало водомерите на обектите, за да отчитат драстично по-ниско потребление от реалното.

Вместо официални сметки към дружеството, собствениците на хотели са плащали такса „спокойствие“ в брой.

Месечните суми или сумите на сезон са варирали между 10 000 и 30 000 лева от хотел , в зависимост от капацитета и броя на туристите.

, в зависимост от капацитета и броя на туристите. При отказ от плащане, на обектите незабавно е правена показна проверка, съставяли са се констативни протоколи за манипулирани уреди и се е отправяла заплаха за спиране на водата в двуседмичен срок.

Политическата следа и предаването на Христо Широков

Разследващите разкриват, че акумулираните от черната каса средства са били предавани директно на областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Първоначално Широков не беше открит на адресите си, тъй като се намираше в Турция, но в рамките на вчерашния ден той се яви доброволно в сградата на Областната дирекция на МВР в Бургас.

Пред журналисти Широков категорично отрече вина и заяви, че не се е укривал, а е бил в чужбина по здравословни причини. Той определи обвиненията като „политически натиск“, свързан с неговата партийна функция. Неговата мярка за неотклонение ще бъде разгледана отделно в рамките на днешния ден (8 август).

Хронология на един предизвестен арест: От гаранцията през юли до белезниците през август

В началото на юли 2026 г.: Цветан Мирчев и над 10 служители на ВиК бяха показно задържани при мащабна акция на ГДБОП. Тогава обаче обвиненията бяха по-леки, свързани предимно с умишлена безстопанственост и съмнителни договори за почистване.

Цветан Мирчев и над 10 служители на ВиК бяха показно задържани при мащабна акция на ГДБОП. Тогава обаче обвиненията бяха по-леки, свързани предимно с умишлена безстопанственост и съмнителни договори за почистване. Освобождаването: Поради липса на категорични доказателства за организирана структура, тогавашният състав го освободи срещу символична парична гаранция от 2000 евро .

Поради липса на категорични доказателства за организирана структура, тогавашният състав го освободи срещу символична . Обратът през август: Едва след като разследването беше прехвърлено за седмица в Софийска градска прокуратура (поради съмнения за замесени депутати с имунитет) и върнато обратно в Бургас, обвинителният акт бе преформулиран радикално. Новите доказателства от специални разузнавателни средства (СРС) директно уличават Мирчев като ръководител на мащабна ОПГ (Организирана престъпна група), занимаваща се с принуда, корупция и манипулация на търговски измервателни уреди.

Политически реакции: „Черна каса“ срещу „Политическа бухалка“

Разкритието на прокуратурата, че таксите „спокойствие“ от хотелите по Южното Черноморие са отивали директно в партийни каси през областния координатор на ДПС Христо Широков, взриви политическото пространство в Бургас.

От местните структури на водещите десни и патриотични коалиции излязоха с остри декларации. В тях се настоява за пълна ревизия на всички държавни предприятия в региона – от ВиК операторите до Държавните горски стопанства, които според опозицията години наред са действали като финансови донори на т.нар. „политическо статукво“.

В противовес, представители на ДПС в Бургас изразиха пълна подкрепа за своя лидер Христо Широков. Самият Широков, непосредствено преди да бъде отведен с белезници за 72 часа, заяви пред медиите, че акцията е „политическо мачкане“ и „предизборен натиск“, целящ да дестабилизира влиянието на партията в Бургаския регион. Той подчерта, че контактите му с ВиК ръководството са били изцяло в рамките на служебните му ангажименти за решаване на проблеми на граждани.

Институционална война: Под чий чадър е действала схемата?

Казусът достигна и най-високо държавно ниво. Извънредният коментар на премиера Румен Радев, който критикува остро прокуратурата за първоначалното „размотаване“ на делото между София и Бургас и масовите отводи на местни прокурори, отвори дебата за институционален чадър. Представители на съдебния ресор коментират, че и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова е разпоредила вътрешна проверка, но скептицизмът в юридическите среди остава висок.

Какво предстои: Очаква се Апелативната прокуратура в Бургас официално да внесе своя протест срещу мерките за домашен арест в началото на следващата седмица. Дотогава тримата служители остават по домовете си под засилен полицейски надзор, а съдът трябва да се произнесе по постоянната мярка на самия Христо Широков.

Източници: БНТ, БНР, БГНЕС, lex.bg, Капитал, Медиапул