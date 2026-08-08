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Аферата "ВиК-Бургас": Домашен арест за трима обвиняеми ОБЗОР

Аферата "ВиК-Бургас": Домашен арест за трима обвиняеми ОБЗОР

8 Август, 2026 04:41, обновена 8 Август, 2026 04:53 1 229 12

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Окръжният съд не уважи искането на прокуратурата за постоянен арест на бившия директор Цветан Мирчев и неговите подчинени, докато лидерът на ДПС Христо Широков се изправя пред магистратите

Аферата "ВиК-Бургас": Домашен арест за трима обвиняеми ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследването на корупционния модел във ВиК-Бургас навлезе в нова, критична фаза.

След като Окръжният съд наложи по-леката мярка „домашен арест“ на трима от участниците, държавното обвинение изрази готовност да атакува решението пред Апелативния съд в Бургас. Мотивът на прокуратурата е, че обвиняемите – в качеството си на висши административни фигури – имат лостове да повлияят на десетките свидетели и хотелиери, уязвими на институционален рекет.

Решението на магистратите за домашния арест беше взето в късните часове на 7 август след близо осемчасово заседание при закрити врата.

Сред пуснатите е бившият директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, заедно с още двама служители на предприятието – единият на ръководна позиция, а другият – техническо лице. Държавното обвинение настояваше за най-тежката мярка „задържане под стража“, но съдът счете, че към момента домашният арест е достатъчен, за да гарантира участието им в процеса.

Манипулирани водомери и такса „спокойствие“ за хотелиери

Според официалните данни, представени от Окръжната прокуратура в Бургас, групата е действала в периода от февруари 2024 г. до средата на юли 2026 г.. Схемата е обхващала между 30 и 50 големи хотела по Южното Черноморие, предимно в района на Слънчев бряг, Несебър и Равда.

Престъпната схема е функционирала по следния начин:

  • Техническото лице от ВиК-Бургас е монтирало специални съоръжения или директно е манипулирало водомерите на обектите, за да отчитат драстично по-ниско потребление от реалното.
  • Вместо официални сметки към дружеството, собствениците на хотели са плащали такса „спокойствие“ в брой.
  • Месечните суми или сумите на сезон са варирали между 10 000 и 30 000 лева от хотел, в зависимост от капацитета и броя на туристите.
  • При отказ от плащане, на обектите незабавно е правена показна проверка, съставяли са се констативни протоколи за манипулирани уреди и се е отправяла заплаха за спиране на водата в двуседмичен срок.

Политическата следа и предаването на Христо Широков

Разследващите разкриват, че акумулираните от черната каса средства са били предавани директно на областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Първоначално Широков не беше открит на адресите си, тъй като се намираше в Турция, но в рамките на вчерашния ден той се яви доброволно в сградата на Областната дирекция на МВР в Бургас.

Пред журналисти Широков категорично отрече вина и заяви, че не се е укривал, а е бил в чужбина по здравословни причини. Той определи обвиненията като „политически натиск“, свързан с неговата партийна функция. Неговата мярка за неотклонение ще бъде разгледана отделно в рамките на днешния ден (8 август).

Хронология на един предизвестен арест: От гаранцията през юли до белезниците през август

  • В началото на юли 2026 г.: Цветан Мирчев и над 10 служители на ВиК бяха показно задържани при мащабна акция на ГДБОП. Тогава обаче обвиненията бяха по-леки, свързани предимно с умишлена безстопанственост и съмнителни договори за почистване.
  • Освобождаването: Поради липса на категорични доказателства за организирана структура, тогавашният състав го освободи срещу символична парична гаранция от 2000 евро.
  • Обратът през август: Едва след като разследването беше прехвърлено за седмица в Софийска градска прокуратура (поради съмнения за замесени депутати с имунитет) и върнато обратно в Бургас, обвинителният акт бе преформулиран радикално. Новите доказателства от специални разузнавателни средства (СРС) директно уличават Мирчев като ръководител на мащабна ОПГ (Организирана престъпна група), занимаваща се с принуда, корупция и манипулация на търговски измервателни уреди.

Политически реакции: „Черна каса“ срещу „Политическа бухалка“

Разкритието на прокуратурата, че таксите „спокойствие“ от хотелите по Южното Черноморие са отивали директно в партийни каси през областния координатор на ДПС Христо Широков, взриви политическото пространство в Бургас.

От местните структури на водещите десни и патриотични коалиции излязоха с остри декларации. В тях се настоява за пълна ревизия на всички държавни предприятия в региона – от ВиК операторите до Държавните горски стопанства, които според опозицията години наред са действали като финансови донори на т.нар. „политическо статукво“.

В противовес, представители на ДПС в Бургас изразиха пълна подкрепа за своя лидер Христо Широков. Самият Широков, непосредствено преди да бъде отведен с белезници за 72 часа, заяви пред медиите, че акцията е „политическо мачкане“ и „предизборен натиск“, целящ да дестабилизира влиянието на партията в Бургаския регион. Той подчерта, че контактите му с ВиК ръководството са били изцяло в рамките на служебните му ангажименти за решаване на проблеми на граждани.

Институционална война: Под чий чадър е действала схемата?

Казусът достигна и най-високо държавно ниво. Извънредният коментар на премиера Румен Радев, който критикува остро прокуратурата за първоначалното „размотаване“ на делото между София и Бургас и масовите отводи на местни прокурори, отвори дебата за институционален чадър. Представители на съдебния ресор коментират, че и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова е разпоредила вътрешна проверка, но скептицизмът в юридическите среди остава висок.

Какво предстои: Очаква се Апелативната прокуратура в Бургас официално да внесе своя протест срещу мерките за домашен арест в началото на следващата седмица. Дотогава тримата служители остават по домовете си под засилен полицейски надзор, а съдът трябва да се произнесе по постоянната мярка на самия Христо Широков.

Източници: БНТ, БНР, БГНЕС, lex.bg, Капитал, Медиапул


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лена

    18 0 Отговор
    Кражбите в България са повсеместни и навсякъде! Краде се с голям успех в здравеопазване,магистрали, строежи, саниране, водоснабдяване, електрификация и т.н.!Всичко до което се докоснат родните ни политици се плаща от народа със силата на грабеж!

    06:11 08.08.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    17 0 Отговор
    То цялото дъпъсъ е ОПГ.
    А "хидро инДЖинера" от Дръндар - диригент.
    Палката му бе поета от двукопитното "момченце", което разшири състава на "оркестъра". Докато си изнасят концертите - цялата държава е унесена в сладка дрямка от свирнята им....

    06:35 08.08.2026

  • 3 За Аферата България ?

    8 0 Отговор
    Кога Ще пишете ?

    07:44 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 само афери

    2 0 Отговор
    на тая територия...

    08:13 08.08.2026

  • 7 Малкият мук

    1 0 Отговор
    Обвинението е нищожно, за мижави някакви 300000, докато са източени стотици милиони. Пак прах в очите на бедния народ.

    09:22 08.08.2026

  • 8 Корупцията убива

    2 0 Отговор
    А кога Прокуратурата ще има кураж да се самосезира за стотиците кражби за стотици милиони от 20 години във ВИК Варна. Да, ама надали, щото са замесени много висши партийни кадри.

    09:28 08.08.2026

  • 9 Истината:

    2 0 Отговор
    Заради тези Крадци и Престъпници, които сигурно са от Крадливата Групировка ГЕРБ
    водата в Бургас е най-скъпа в България.

    Коментиран от #12

    09:32 08.08.2026

  • 10 @@@

    5 0 Отговор
    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
    от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    09:34 08.08.2026

  • 11 Специалист

    1 0 Отговор
    Ние данакоплатците искаме да знаем кой ни краде парите.Крайно време е тези който сме назначили за тази работа да заработят.

    09:37 08.08.2026

  • 12 Аланкоулу,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Истината:":

    Тези са от "обрез.аните".
    За теб щом не са комунисти, значи са зайчари 🤣🤣🤣.
    Това петолъчниците сте и големи майстори на манежа.
    За плач сте, не за смях 😭😭😭

    09:48 08.08.2026

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