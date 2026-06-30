НАП очаква годишните данъчни декларации до полунощ

Днес, 30 юни, в полунощ на изтича крайният срок на фирмите и едноличните търговци, в който е необходимо да подадат годишните си данъчни декларации и да платят дължимия данък.
Близо 434 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като ЕТ, са декларирали и внесли данъците си до момента. От тях почти 62 000 са годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.
До 30 юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.
30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративният данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент близо 372 000 фирми са обявили приходите си пред НАП преди изтичането на крайния срок.
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета клиентите могат да получат от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всяка година едно и също
10:44 30.06.2026
2 Ясно,
10:46 30.06.2026
3 оня с коня
нап ще имат да земат аз ще имам да им давам
10:47 30.06.2026
4 нап само да кажа на кога ще се оправим
10:47 30.06.2026
5 преди време васко певеца от пеене
11:01 30.06.2026