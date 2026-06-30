НАП очаква годишните данъчни декларации до полунощ

Днес, 30 юни, в полунощ на изтича крайният срок на фирмите и едноличните търговци, в който е необходимо да подадат годишните си данъчни декларации и да платят дължимия данък.

Близо 434 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като ЕТ, са декларирали и внесли данъците си до момента. От тях почти 62 000 са годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

До 30 юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративният данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент близо 372 000 фирми са обявили приходите си пред НАП преди изтичането на крайния срок.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета клиентите могат да получат от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.