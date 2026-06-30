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НАП очаква годишните данъчни декларации до полунощ

НАП очаква годишните данъчни декларации до полунощ

30 Юни, 2026 10:35 465 5

  • данъчни декларации-
  • нап

Близо 434 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като ЕТ, са декларирали и внесли данъците си до момента

НАП очаква годишните данъчни декларации до полунощ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес, 30 юни, в полунощ на изтича крайният срок на фирмите и едноличните търговци, в който е необходимо да подадат годишните си данъчни декларации и да платят дължимия данък.

Близо 434 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като ЕТ, са декларирали и внесли данъците си до момента. От тях почти 62 000 са годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

До 30 юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративният данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент близо 372 000 фирми са обявили приходите си пред НАП преди изтичането на крайния срок.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета клиентите могат да получат от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всяка година едно и също

    0 2 Отговор
    Отчет към НСИ, подаване на Данъчна декларация и плащане на данъка. Направих го вчера.

    10:44 30.06.2026

  • 2 Ясно,

    2 0 Отговор
    обаче точно днес имам други ангажименти.

    10:46 30.06.2026

  • 3 оня с коня

    2 0 Отговор
    фирмата ми фалирала пари няма

    нап ще имат да земат аз ще имам да им давам

    10:47 30.06.2026

  • 4 нап само да кажа на кога ще се оправим

    1 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    10:47 30.06.2026

  • 5 преди време васко певеца от пеене

    1 0 Отговор
    натрупа 6 милиона . от старото нап ходеха да му искат 1 милион и да си стиснат ръцете . цял живот се крил като ал капоне и не давал данъци . тогава вече нямало как и им пуснал 1 милион . скоро съдиха джей ло и другата испанка шакира . как крили парсата . хазната празна . оправдаха ги . логиката е ако хазната е пълна тези богати хора да внесат някакъв данък . купуват си джипки по 300 000 долара . и в юса много не внасят . за това е бюджета . пишат си тая година от нап ще има толкова . значи ще харчим толкова .

    11:01 30.06.2026

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