Голям пожар в база за преработка на отпадъци до Банкя

Гори база за преработка на отпадъци до Банкя. От халетата се издига гъст черен дим. В близост има голям хипермаркет за строителни материали.
Сигналът за пожара в халета на фирма за преработка на пластмаса на адрес ул. „Банско шосе“, кв. Република, гр. София, е подаден в 16:30 часа.
За пожара са изправени 6 пожарни автомобили с екипи от СДПБЗН. Изпратен е и един химически автомобил и линейка. При пристигане на място екипите установяват, че горят две халета за преработка на пластмаса.
По информация на bTV всички работници са изведени. Няма пострадали.
Снимки, изпратени в платформата на bTV Аз, репортерът, показват издигащия се гъст дим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
17:17 01.07.2026
2 Тити
17:19 01.07.2026
3 1488
17:20 01.07.2026
4 Пешо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ми не.... не е в банкя. В Люлин е ...
Коментиран от #19
17:22 01.07.2026
5 Лелееее
Ами, сега?
17:23 01.07.2026
6 Гробар
Коментиран от #12
17:28 01.07.2026
7 ДА НЕ ГОРИ
17:31 01.07.2026
8 тва да не зайчарника на тикварий
17:31 01.07.2026
9 Някой
17:33 01.07.2026
10 Гарга Сарис
Коментиран от #13
17:34 01.07.2026
11 Питане
17:36 01.07.2026
12 НЕ ПРОСТО ИЗКУПЕНАТА ОТ ТЯХ
До коментар #6 от "Гробар":ПО ДОГОВОР ПЛАСТМАСА НЯМА КВО ДА Я ПРАВЯТ И И ДРАСЕАТ КЛЕЧКАТС ТАКА БЕ СЪЪЪВСЕМ НА СКОРО В СТ. ЗАГОРА И НА ДР. МЕСТА.....ПЛАСТМАСАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ САМОЗАПАЛИ.ВСР ПО ЧЕСТО ЩЕ ВИЖДАМЕ ТАКИВА НЕЩА..ТЕРИТОРИЯТА НА ОТРОВНИ ПРОИЗВОДСТВА И СКЛАДИРАНЕ НА БАКЛУЦИ Е ТУК
Коментиран от #18
17:38 01.07.2026
13 Дай Боже
До коментар #10 от "Гарга Сарис":да е вярно..
17:38 01.07.2026
14 Какви са отпадъците
17:40 01.07.2026
15 Дзак
17:41 01.07.2026
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:43 01.07.2026
17 Хайдее,
Язък за събирателството!
Странно, че се чуват и гърмежи...
17:44 01.07.2026
18 Берлинер цайтунг
До коментар #12 от "НЕ ПРОСТО ИЗКУПЕНАТА ОТ ТЯХ":Има достатъчно начини за преработка след сортиране на пвц, поликарбонат, пе, пп, а продукта може да се рециклира или изнесе.
17:47 01.07.2026
19 Пешо не плаши!
До коментар #4 от "Пешо":Пожарът е на банкянското шосе и наистина е много по-близо до София - ж.к. "Люлин",- отколкото до Банкя.
Коментиран от #23
17:47 01.07.2026
20 оня с коня
17:52 01.07.2026
21 ту-туу
17:52 01.07.2026
22 Еко
17:53 01.07.2026
23 Амиии
До коментар #19 от "Пешо не плаши!":То важно е накъде духа вятъра😉
Коментиран от #24
17:54 01.07.2026
24 Амиии
До коментар #23 от "Амиии":3-4 км/ч СИ, т. е. духа леееко, към Банкя и Гурмазово
17:57 01.07.2026
25 АБВ
17:57 01.07.2026