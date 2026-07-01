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Голям пожар в база за преработка на отпадъци до Банкя

Голям пожар в база за преработка на отпадъци до Банкя

1 Юли, 2026 17:15 802 25

  • пожар-
  • база-
  • банкя

За пожара са изправени 6 пожарни автомобили с екипи от СДПБЗН. Изпратен е и един химически автомобил и линейка

Голям пожар в база за преработка на отпадъци до Банкя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гори база за преработка на отпадъци до Банкя. От халетата се издига гъст черен дим. В близост има голям хипермаркет за строителни материали.

Сигналът за пожара в халета на фирма за преработка на пластмаса на адрес ул. „Банско шосе“, кв. Република, гр. София, е подаден в 16:30 часа.

За пожара са изправени 6 пожарни автомобили с екипи от СДПБЗН. Изпратен е и един химически автомобил и линейка. При пристигане на място екипите установяват, че горят две халета за преработка на пластмаса.

По информация на bTV всички работници са изведени. Няма пострадали.

Снимки, изпратени в платформата на bTV Аз, репортерът, показват издигащия се гъст дим.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Голям отровен облак над София.Стойте си вкъщи.Пластмасата е отровна.

    Коментиран от #4

    17:17 01.07.2026

  • 2 Тити

    12 0 Отговор
    То има лимпи голям отпадък във Банкя от Боко???

    17:19 01.07.2026

  • 3 1488

    19 0 Отговор
    фирмата е приближена на герб и е шампион по усвояване на европари

    17:20 01.07.2026

  • 4 Пешо

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми не.... не е в банкя. В Люлин е ...

    Коментиран от #19

    17:22 01.07.2026

  • 5 Лелееее

    14 0 Отговор
    Баце го нападнаха руски дронове!
    Ами, сега?

    17:23 01.07.2026

  • 6 Гробар

    9 1 Отговор
    Мутрите спорят кой да поеме бизнеса с италианския боклук.

    Коментиран от #12

    17:28 01.07.2026

  • 7 ДА НЕ ГОРИ

    6 1 Отговор
    БОЙО ТЪПОТО?

    17:31 01.07.2026

  • 8 тва да не зайчарника на тикварий

    7 1 Отговор
    Голям пожар в база за преработка на отпадъци до Банкя

    17:31 01.07.2026

  • 9 Някой

    3 2 Отговор
    Добре че вали дъжд от време на време в София и сега.

    17:33 01.07.2026

  • 10 Гарга Сарис

    5 0 Отговор
    Дали Боко не е изгорял докато го е гасил? Видния селски пожарникар!

    Коментиран от #13

    17:34 01.07.2026

  • 11 Питане

    4 0 Отговор
    Зайците...???

    17:36 01.07.2026

  • 12 НЕ ПРОСТО ИЗКУПЕНАТА ОТ ТЯХ

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    ПО ДОГОВОР ПЛАСТМАСА НЯМА КВО ДА Я ПРАВЯТ И И ДРАСЕАТ КЛЕЧКАТС ТАКА БЕ СЪЪЪВСЕМ НА СКОРО В СТ. ЗАГОРА И НА ДР. МЕСТА.....ПЛАСТМАСАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ САМОЗАПАЛИ.ВСР ПО ЧЕСТО ЩЕ ВИЖДАМЕ ТАКИВА НЕЩА..ТЕРИТОРИЯТА НА ОТРОВНИ ПРОИЗВОДСТВА И СКЛАДИРАНЕ НА БАКЛУЦИ Е ТУК

    Коментиран от #18

    17:38 01.07.2026

  • 13 Дай Боже

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гарга Сарис":

    да е вярно..

    17:38 01.07.2026

  • 14 Какви са отпадъците

    6 1 Отговор
    Италиански ли ?

    17:40 01.07.2026

  • 15 Дзак

    7 0 Отговор
    След пожара в Стара Загора вече става подозрително. Някоя нова групировка желае този бизнес!

    17:41 01.07.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Изправени, та изправени! Като направите една грешка, та си я повтаряте копи-пейст! Кой да ви провери за грешки?

    17:43 01.07.2026

  • 17 Хайдее,

    6 1 Отговор
    изгоряха капачките за детски кувьози.

    Язък за събирателството!

    Странно, че се чуват и гърмежи...

    17:44 01.07.2026

  • 18 Берлинер цайтунг

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "НЕ ПРОСТО ИЗКУПЕНАТА ОТ ТЯХ":

    Има достатъчно начини за преработка след сортиране на пвц, поликарбонат, пе, пп, а продукта може да се рециклира или изнесе.

    17:47 01.07.2026

  • 19 Пешо не плаши!

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо":

    Пожарът е на банкянското шосе и наистина е много по-близо до София - ж.к. "Люлин",- отколкото до Банкя.

    Коментиран от #23

    17:47 01.07.2026

  • 20 оня с коня

    4 0 Отговор
    може да избират нов папа щом пушека е черен

    17:52 01.07.2026

  • 21 ту-туу

    4 0 Отговор
    Дано вятърът да задуха към Банкя -сик мутрака герб

    17:52 01.07.2026

  • 22 Еко

    2 0 Отговор
    Доста еко наистина

    17:53 01.07.2026

  • 23 Амиии

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пешо не плаши!":

    То важно е накъде духа вятъра😉

    Коментиран от #24

    17:54 01.07.2026

  • 24 Амиии

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Амиии":

    3-4 км/ч СИ, т. е. духа леееко, към Банкя и Гурмазово

    17:57 01.07.2026

  • 25 АБВ

    1 0 Отговор
    Путин ?

    17:57 01.07.2026

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