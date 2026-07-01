Голям пожар в база за преработка на отпадъци до Банкя

Гори база за преработка на отпадъци до Банкя. От халетата се издига гъст черен дим. В близост има голям хипермаркет за строителни материали.

Сигналът за пожара в халета на фирма за преработка на пластмаса на адрес ул. „Банско шосе“, кв. Република, гр. София, е подаден в 16:30 часа.

За пожара са изправени 6 пожарни автомобили с екипи от СДПБЗН. Изпратен е и един химически автомобил и линейка. При пристигане на място екипите установяват, че горят две халета за преработка на пластмаса.

По информация на bTV всички работници са изведени. Няма пострадали.

Снимки, изпратени в платформата на bTV Аз, репортерът, показват издигащия се гъст дим.