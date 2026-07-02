Пеевски: Демерджиев незаконно е разследвал личният ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство

За всичко, за което съм подал сигнали, министър Демерджиев незаконно е разследвал личният ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски.
"Оттук нататък моят личен живот е моя тема, не е тема на никой друг, при положение че публичен ресурс не е ползван за моя личен живот", допълни той.
Припомняме, че сигнал до Софийска градска прокуратура за проверка на базата на медийни изяви на министър Демерджиев дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, извършени от структури на МВР, включително от ГД „Борба с организираната престъпност“, подаде адвокатът на лидера на ДПС Хамид Хамид. В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков, е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:49 02.07.2026
2 Свинчуг
Коментиран от #40
12:49 02.07.2026
3 хаха
12:50 02.07.2026
4 Дориана
12:50 02.07.2026
5 От де 1,8 милиона евро?
Коментиран от #17
12:50 02.07.2026
6 Дориана
12:51 02.07.2026
7 хехе
12:51 02.07.2026
8 Аааа не
12:52 02.07.2026
9 Нели Василева
Коментиран от #15, #16
12:53 02.07.2026
10 Дориана
12:53 02.07.2026
11 Ау, кои ми надникна в самолетчето?
12:53 02.07.2026
12 откъде взе пари бе, тюфуек?
12:54 02.07.2026
13 Сталин
12:55 02.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Значи
До коментар #9 от "Нели Василева":Добре се е представила ол ин.
12:57 02.07.2026
16 Абе
До коментар #9 от "Нели Василева":Дали е глъщала таяпачавра?
12:57 02.07.2026
17 ОТ БАНИЧКИ
До коментар #5 от "От де 1,8 милиона евро?":ШОПАРА Е ТОЛКОВА НАГЪЛ ДА СИ ПОЗВОЛЯВА ДА ДЪРЖИ СМЕТКА ЧЕ ГО РОВЯТ.А ДУЛОВСКАТА С КРИВАТНИ АВАНТЮРИ В ДУБАЙ Е ДЛЪЖНА ВЕДНАГА ДА СЕ РАЗКАРА СРАМ.
12:57 02.07.2026
18 Не разбрах
12:57 02.07.2026
19 вижте
12:58 02.07.2026
20 Време
Затвор му трябва на тоз изрод
12:58 02.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сталин
12:59 02.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Георги
13:00 02.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И Киев е Руски
13:02 02.07.2026
29 миме
13:02 02.07.2026
30 Пенчо
13:03 02.07.2026
31 Разбърза
13:05 02.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Съвет от приятел
13:09 02.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Коста
13:10 02.07.2026
36 Коста
Коментиран от #44
13:11 02.07.2026
37 Анoнимен
13:12 02.07.2026
38 Архимандрисандрит Бибиян
13:13 02.07.2026
39 Някой
13:15 02.07.2026
40 оня с коня
До коментар #2 от "Свинчуг":ами работи ЦАР
какво друго да работи
по добре НАП да не спят а заедно с икономическа полиция да разследват откъде да парите му
13:15 02.07.2026
41 Хайде
13:15 02.07.2026
42 Фейк - либераст
13:16 02.07.2026
43 Деса ЙОРИСТКАТА
Коментиран от #48
13:16 02.07.2026
44 миме
До коментар #36 от "Коста":тя деситУ си подава ама не оставката и не на тебе , а на който требе
13:16 02.07.2026
45 Женята
13:16 02.07.2026
46 КИРО
13:16 02.07.2026
47 Оз. Ген.Румянцев
13:18 02.07.2026
48 миме
До коментар #43 от "Деса ЙОРИСТКАТА":много ми е любопитно как измежду теа сланини му откри местото за даване
Коментиран от #55
13:19 02.07.2026
49 Перо
Коментиран от #54
13:19 02.07.2026
50 Корпулентният феномен
13:19 02.07.2026
51 Деса Свирката
13:19 02.07.2026
52 Айде и РВД не е публично а е
13:20 02.07.2026
53 Дааа,
13:20 02.07.2026
54 Мнение
До коментар #49 от "Перо":Най честният политик осъден е цял свят, само в България свинеферма от псевдо прокурори го пазиха.
13:21 02.07.2026
55 Е как как
До коментар #48 от "миме":аз съм професионалистка, колкото орални съвети съм дала...
Коментиран от #59
13:21 02.07.2026
56 Дракона
Вземайте си парите и се праждосвайте всички.
13:22 02.07.2026
57 За милиони няма авиационни закони
13:24 02.07.2026
58 Ъчко
Да се оплакваш, то нито някои те слуша, нито ти вярва,нито имат желание да ти помогнат! Ти освен за собственото си туловище, през тези толкова десетилетия,
помисли ли, че има и по-гладни от теб!?
13:25 02.07.2026
59 Колко генетично програмирани
До коментар #55 от "Е как как":Течности си изпила
13:26 02.07.2026
60 Тити на Кака
😂😂😂
13:26 02.07.2026
61 Фатима
13:27 02.07.2026