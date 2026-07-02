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Пеевски: Демерджиев незаконно е разследвал личният ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство

Пеевски: Демерджиев незаконно е разследвал личният ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство

2 Юли, 2026 12:48 1 294 61

  • делян пеевски-
  • сведения-
  • полети

Оттук нататък моят личен живот е моя тема, не е тема на никой друг, при положение че публичен ресурс не е ползван за моя личен живот

Пеевски: Демерджиев незаконно е разследвал личният ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За всичко, за което съм подал сигнали, министър Демерджиев незаконно е разследвал личният ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Оттук нататък моят личен живот е моя тема, не е тема на никой друг, при положение че публичен ресурс не е ползван за моя личен живот", допълни той.

Припомняме, че сигнал до Софийска градска прокуратура за проверка на базата на медийни изяви на министър Демерджиев дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, извършени от структури на МВР, включително от ГД „Борба с организираната престъпност“, подаде адвокатът на лидера на ДПС Хамид Хамид. В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков, е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    82 2 Отговор
    Дуловската принцеса е в харема.

    12:49 02.07.2026

  • 2 Свинчуг

    84 2 Отговор
    Ти какво работиш?

    Коментиран от #40

    12:49 02.07.2026

  • 3 хаха

    60 2 Отговор
    Прас се мъчи да вдигне рейтинга на милиционера нещо...

    12:50 02.07.2026

  • 4 Дориана

    83 0 Отговор
    Пеевски да е наясно, че щом е депутат и публична личност и личния му живот ще бъде осветен и под прицел с кого се среща и къде ходи. И да спре със заплахите и рекетите срещу неудобните опоненти , защото Не му се получава. Корупционния мафиотски модел ще бъде унищожен и осветен. Да свикне с тази мисъл.

    12:50 02.07.2026

  • 5 От де 1,8 милиона евро?

    77 1 Отговор
    Бе работяга.

    Коментиран от #17

    12:50 02.07.2026

  • 6 Дориана

    57 1 Отговор
    Връзката между Борисов и Пеевски отдавна е известна. Точно за това разярения народ излезе по площадите срещу техния модел на управление и сега когато той бавно и сигурно се разгражда защитниците на мафията и корупцията крещят в хор. Че и заплашват. Връщаме си държавата. Тя вече не е на Пеевски и Борисов.

    12:51 02.07.2026

  • 7 хехе

    65 1 Отговор
    Дупетатите и правителството са обществени фигури при тях няма такова нещо като личен живот още повече пък и за онова недоразумение дуловската принцеса от кога сте семейство..

    12:51 02.07.2026

  • 8 Аааа не

    66 1 Отговор
    така Прасчо, ще те разследват до дупка. Няма тука личен живот и ала бала. Свиквай!

    12:52 02.07.2026

  • 9 Нели Василева

    66 0 Отговор
    Деси е клесана в Дубаи на рождения и ден и 3 дни по късно отива във ВСС като конститоционен съдия!

    Коментиран от #15, #16

    12:53 02.07.2026

  • 10 Дориана

    51 0 Отговор
    Провала и политическото унищожение на корумпираните политици и чиновници вече започна да се разкрива ежедневно за ужас на Борисов и Пеевски и техните партии , които се активираха да заплашват . Още повече ще се провалят. Доброто побеждава злото в образа на корупционния мафиотски модел.

    12:53 02.07.2026

  • 11 Ау, кои ми надникна в самолетчето?

    60 0 Отговор
    шишко и принцеса деса имали личен живот!?

    12:53 02.07.2026

  • 12 откъде взе пари бе, тюфуек?

    41 0 Отговор
    Бай Ставри ще те уреди с продухване на тръбите, за да отслабнеш като след кютек-терапията на Хаяско...

    12:54 02.07.2026

  • 13 Сталин

    41 0 Отговор
    Всички депутати трябва да носят тагове и да може в интернет да виждаме къде ходят и какво правят тези негодници

    12:55 02.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Значи

    28 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нели Василева":

    Добре се е представила ол ин.

    12:57 02.07.2026

  • 16 Абе

    30 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нели Василева":

    Дали е глъщала таяпачавра?

    12:57 02.07.2026

  • 17 ОТ БАНИЧКИ

    40 0 Отговор

    До коментар #5 от "От де 1,8 милиона евро?":

    ШОПАРА Е ТОЛКОВА НАГЪЛ ДА СИ ПОЗВОЛЯВА ДА ДЪРЖИ СМЕТКА ЧЕ ГО РОВЯТ.А ДУЛОВСКАТА С КРИВАТНИ АВАНТЮРИ В ДУБАЙ Е ДЛЪЖНА ВЕДНАГА ДА СЕ РАЗКАРА СРАМ.

    12:57 02.07.2026

  • 18 Не разбрах

    4 7 Отговор
    Какво е обвинението?

    12:57 02.07.2026

  • 19 вижте

    29 0 Отговор
    само в ПИК-лявия сайт как реват на умряло!

    12:58 02.07.2026

  • 20 Време

    27 0 Отговор
    Е шиши на шиш.
    Затвор му трябва на тоз изрод

    12:58 02.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сталин

    28 0 Отговор
    Депутатите нямат право на личен живот и човешки права,те са слуги на народа

    12:59 02.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Георги

    20 0 Отговор
    да събираме капачки за шиши

    13:00 02.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И Киев е Руски

    15 0 Отговор
    Жалко че ликвидираха месо комбинат Родопа.Сега трябва екар.саж

    13:02 02.07.2026

  • 29 миме

    13 0 Отговор
    ааа, тука веке делянчото не е прав зер деситУ атанасова не е публична, а толкоз се натискаха ППДБрасите да я турят за конституционна съдийка ,или пък може само момчето да я е возило до дубай без ама въобще да я "ползва"

    13:02 02.07.2026

  • 30 Пенчо

    17 0 Отговор
    Личен живот само в свинарника! Навън си публична личност! То пък една личност с х...да я сочиш!

    13:03 02.07.2026

  • 31 Разбърза

    8 1 Отговор
    се да се изока , шумкарския внук !

    13:05 02.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Съвет от приятел

    12 1 Отговор
    Шиши, след като искаш да си политик и то лидер на партия, нямаш и не можеш да имаш нещо като личен живот. Всяка секунда трябва да си на прицел и под погледа на целия народ, защото ние ти осигуряваме този живот на бей. Така че, по-кротко и без закани и заплахи, особено ти, защото си затънал "до гуша" в мръсотия.

    13:09 02.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Коста

    16 1 Отговор
    ДесаАтанасова от семейството ли е?

    13:10 02.07.2026

  • 36 Коста

    18 0 Отговор
    Ако е вярно за Десислава Атанасова, тя незабавно да си подаде оставката!

    Коментиран от #44

    13:11 02.07.2026

  • 37 Анoнимен

    7 1 Отговор
    КРАДЕЦА КРЕЩИ : ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА

    13:12 02.07.2026

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    У Барцелона на центаро имаме бръснарница и държиме таме бръснарка! Кой мо скубе йордека мое се постриже и кой сака днк за доказателство мое мо фърламе шепа петмез на езика! Внетен ли сме?

    13:13 02.07.2026

  • 39 Някой

    12 1 Отговор
    Пеевски, наша работа е линия ти живот, защото всяко платено нещо от теб и семейството ти, платено с откраднати обществени пари. Щото, ти не си бизнесмен, а просто крадец.

    13:15 02.07.2026

  • 40 оня с коня

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Свинчуг":

    ами работи ЦАР

    какво друго да работи

    по добре НАП да не спят а заедно с икономическа полиция да разследват откъде да парите му

    13:15 02.07.2026

  • 41 Хайде

    7 1 Отговор
    Пак триене,Мале как го защитават този мафиотски ДИРНИК.Само оловото ще му разреши проблемите завинаги.Че,нахално,бе стои пак на първия ред и гледа като деб .....Ама Бареков,дето прави тези прогнози,че ще бяга са халюцинации.То тва е залепено за стола с имунитета????

    13:15 02.07.2026

  • 42 Фейк - либераст

    7 0 Отговор
    Тя милата Деса Атанасова още от Дулово та през Русе до София все си е публична.........личност!

    13:16 02.07.2026

  • 43 Деса ЙОРИСТКАТА

    4 0 Отговор
    Давах правни съвети на г-н Пеевски по орален път. Аз съм топ ЙОристка ако не знаете

    Коментиран от #48

    13:16 02.07.2026

  • 44 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Коста":

    тя деситУ си подава ама не оставката и не на тебе , а на който требе

    13:16 02.07.2026

  • 45 Женята

    2 0 Отговор
    Всеки има право на непрекосновено лично пространство, този за съжаление завзе цяла България, даже и Българията с главно Б! Шиши, дай да видим, семейството, данъци, за къде пътувате, къде живеете, кого храните във фирмата, както и къде ползваш тоалетна?

    13:16 02.07.2026

  • 46 КИРО

    3 0 Отговор
    леко и меко е да си бизнесмен у нас. Бюджета ти е потфейл, желанията ти са закон -ама буквално :)

    13:16 02.07.2026

  • 47 Оз. Ген.Румянцев

    3 0 Отговор
    А с какви пари си платил бе СВИН.О ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕ СИ САНКЦИОТИРАН.

    13:18 02.07.2026

  • 48 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Деса ЙОРИСТКАТА":

    много ми е любопитно как измежду теа сланини му откри местото за даване

    Коментиран от #55

    13:19 02.07.2026

  • 49 Перо

    1 1 Отговор
    Най-тъпия и верен вътрешен министър за всички времена не знае ли, че трябва да иска информация от НСО за разходите, службата охраняваща Пеевски и това е междуведомствена координация в държавната сфера. Всичко останало е неприкосновена лична информация, неподлежаща на разгласяване и разследване, без прокурорско нареждане!

    Коментиран от #54

    13:19 02.07.2026

  • 50 Корпулентният феномен

    1 0 Отговор
    още ли не мож да вдене, че го разследват за брутално несъответствие на доходи/начин на живот и данъчна декларация? И това все пак е малка част от онова, за кото трябва да попадне под опеката на бай Ставри, строг но справедлив човек, в южното крило на СЦЗ...

    13:19 02.07.2026

  • 51 Деса Свирката

    1 0 Отговор
    Следващият път, когато дават Пеевски по новините ще е проснат по очи на земята и служители с качулки и герб ще го ескортират до затвор в Румъния да не пречи на разследването.

    13:19 02.07.2026

  • 52 Айде и РВД не е публично а е

    1 0 Отговор
    Частно щом и летищата са на концесия

    13:20 02.07.2026

  • 53 Дааа,

    0 0 Отговор
    А на Делянчо всичко му е законно.

    13:20 02.07.2026

  • 54 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Перо":

    Най честният политик осъден е цял свят, само в България свинеферма от псевдо прокурори го пазиха.

    13:21 02.07.2026

  • 55 Е как как

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "миме":

    аз съм професионалистка, колкото орални съвети съм дала...

    Коментиран от #59

    13:21 02.07.2026

  • 56 Дракона

    0 0 Отговор
    Стига вече, стига сте ми писали и сте ме занимавали.
    Вземайте си парите и се праждосвайте всички.

    13:22 02.07.2026

  • 57 За милиони няма авиационни закони

    1 0 Отговор
    За кокошка няма в нискотарифни полети прошка

    13:24 02.07.2026

  • 58 Ъчко

    2 0 Отговор
    Шиши, вече свърши хубавото време, а дъжда от вчера вали ли, вали!
    Да се оплакваш, то нито някои те слуша, нито ти вярва,нито имат желание да ти помогнат! Ти освен за собственото си туловище, през тези толкова десетилетия,
    помисли ли, че има и по-гладни от теб!?

    13:25 02.07.2026

  • 59 Колко генетично програмирани

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Е как как":

    Течности си изпила

    13:26 02.07.2026

  • 60 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    "Разследване на личен частен живот" е истински шедьовър в новата юридическа терминология, която ерудитът Пеевски създава буквално пред очите ни!

    😂😂😂

    13:26 02.07.2026

  • 61 Фатима

    0 0 Отговор
    Шиши, днес летиш, хвърчиш, бръмчиш, а утре, утре, пълзиш и вече смърдиш! Понял!

    13:27 02.07.2026

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