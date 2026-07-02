Демерджиев: През 2024 г. Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова до Дубай, 181 от полетите му струват 1,8 млн. евро

На 5 април 2024 г. Делян Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в пленарна зала, предаде репортер на ФОКУС.
НС изслушва вътрешния министър за информация, налична в структурите на МВР, във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски. През 2024 година Десислава Атанасова бе избрана за конституционен съдия, номинирана от ГЕРБ-СДС, подкрепена с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.
"Има няколко сигнала, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Правоохронителните органи трябва да си отнасят еднакво спрямо всеки сигнал. Имунитета не пази депутатите от проверки, а от повдигането на обвинения. Под мое ръководство министерството ще проверява всеки сигнал", каза той и допълни:
"Относно полетите на Пеевски, все още сме в процес на работа и се обработва информацията. Имал е доста пътувания по линията София-Истанбул като продължава по различни дестинации. Влезли сме във връзка с много държави - накъде са продължили и кои са хората, които са пътували и много важно: с какви средства. Полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество. Изясняваме на какво основание. СГП изиска един от сигналите и всички материали по него. Следва продължително бездействие на СГП. От ресорните структури ми докладват, че адвоката на Пеевски, който е и народен представител иска информация кои са оперативните работници, които работят. Всеки опит за натиск и влияние върху оперативните работници ще срещне отпор. Продължаваме проверките."
"За 8 години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, 181 са чартърните полети. Един от договорите е за над 122 000 евро- за шест частни полета по маршрута София-Истанбул. Тези полети са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Във въпросното дружество участие има адвокат Ангелов, който по наша информация е адвокат на Пеевски. Ако се върна на въпросните 6 полета: плащано е по 10 000 евро на полет. Като се има предвид, че са извършени 181 полета с частни компании и ако се вземе предвид това плащане, сумата възлиза на около 1,8 млн. евро, похарчени за тези полети.", каза Демерджиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 май май
12:37 02.07.2026
2 66николаос
Коментиран от #5
12:42 02.07.2026
3 Дориана
12:44 02.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дориана
До коментар #2 от "66николаос":Връзката между Борисов и Пеевски отдавна е известна. Точно за това разярения народ излезе по площадите срещу техния модел на управление и сега когато той бавно и сигурно се разгражда защитниците на мафията и корупцията крещят в хор. Че и заплашват. Връщаме си държавата. Тя вече не е на Пеевски и Борисов.
12:48 02.07.2026
6 Как
Коментиран от #23, #25
12:50 02.07.2026
7 име
12:53 02.07.2026
8 смях в залата
12:55 02.07.2026
9 Дюдю
Коментиран от #11
12:55 02.07.2026
10 Дебелото момче
12:57 02.07.2026
11 Окооо
До коментар #9 от "Дюдю":Обвинения ще има за Пеевски- Борисов, когато се смени цялата съдебна система! Сегашните ръководители на съдебната система са на Пеевски- Борисов! Новият закон е вече факт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава, като се стъпи на здрава основа ги чака истинско възмездие и справедливост за откраднатите милиарди !!!
Коментиран от #14, #15
13:00 02.07.2026
12 Баламата
13:00 02.07.2026
13 Анонимен
Коментиран от #16
13:03 02.07.2026
14 Евроатлантик
До коментар #11 от "Окооо":Чакаме справедливи присъди! Всички по веригата Пеевски- Борисов са мегакорупция! До една година трябва цялата съдебна система да се задейства и да си свърши работата, след като застъпят новите !!!
13:03 02.07.2026
15 Анонимен
До коментар #11 от "Окооо":И какво като осъдят еди кой си ти по умен ли ще станеш или по богат Гледай си скапаният животец човече Аман от невежи безделници мързеливци Носете си отговорност за вас си
Коментиран от #17
13:05 02.07.2026
16 Даа
До коментар #13 от "Анонимен":Личен живот ли ? Когато си политическа, обществена личност, няма подобно оправдание ! Реално през последните 15-16 години, Пеевски беше реалният премиер, когато управляващи бяха, ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, БСП, ИТН и други патерици....
Коментиран от #19
13:05 02.07.2026
17 Евроатлантик
До коментар #15 от "Анонимен":Много сте жал.ки вие феновете на ГЕРБ- ДПС.. Никога вече няма да ви огрее власт, намерихме си майстора един път завинаги!!!!
Коментиран от #22
13:08 02.07.2026
18 хаха
Нещо удобно изпуснахме Сашето а? От Котараците а? На Боко приятелчето от Зайчарника А?
ХАХАХА
13:08 02.07.2026
19 Анонимен
До коментар #16 от "Даа":Нямам никакво намерение да влизам в спор с хора които са дежурни тук Живеят тук и виждам ясно кой кой е
Коментиран от #21
13:10 02.07.2026
20 Читателч
Егати глупака!
13:10 02.07.2026
21 хаха
До коментар #19 от "Анонимен":Само така Мантинелко Тиквов! Продължавай с шаблоните ГЕП-бот.
ХАХАХА
Колко е отчаяно неандерталчето тиквено...
Коментиран от #27
13:12 02.07.2026
22 Анонимен
До коментар #17 от "Евроатлантик":Червените олигарси властват най накрая след дълги битки Само че са забравили че сме Еврозона вече и се спазват правилата там СВЪРШИ валутният борд Сега има други правила
13:13 02.07.2026
23 тошко
До коментар #6 от "Как":с какво да ГО е направил
13:14 02.07.2026
24 жоро
Тя е в менюто! т.е. на масата....(не на стола)
13:14 02.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 тотомилионер
13:14 02.07.2026
27 Анонимен
До коментар #21 от "хаха":Ти си отчаян Безделнико беден голтако БКП фалирва държавата и ще си още по гладен Тиква
Коментиран от #28
13:15 02.07.2026
28 хаха
До коментар #27 от "Анонимен":Тиквьо не ти ли даде Хуманата за деня бе? Аууууу!
Всичко сам си оплюска Голямата Дебела Мантинела а?
Срамота... филия с мас...хумана...филия с мас...хумана.
Реви реви ...тиква с IQ колкото стайната температура.
13:18 02.07.2026
29 ОСЕМ години
13:19 02.07.2026
30 Механик
То верно, че е дебелак, ама чак да не може да го откара обикновен самолет, не ми се вярва.
13:21 02.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мнение
13:24 02.07.2026