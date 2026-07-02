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Демерджиев: През 2024 г. Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова до Дубай, 181 от полетите му струват 1,8 млн. евро

Демерджиев: През 2024 г. Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова до Дубай, 181 от полетите му струват 1,8 млн. евро

2 Юли, 2026 12:13 1 891 32

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  • полети-
  • десислава атанасова-
  • дубай-
  • плащане

НС изслушва вътрешния министър за информация, налична в структурите на МВР, във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски

Демерджиев: През 2024 г. Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова до Дубай, 181 от полетите му струват 1,8 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

На 5 април 2024 г. Делян Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в пленарна зала, предаде репортер на ФОКУС.

НС изслушва вътрешния министър за информация, налична в структурите на МВР, във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски. През 2024 година Десислава Атанасова бе избрана за конституционен съдия, номинирана от ГЕРБ-СДС, подкрепена с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.

"Има няколко сигнала, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Правоохронителните органи трябва да си отнасят еднакво спрямо всеки сигнал. Имунитета не пази депутатите от проверки, а от повдигането на обвинения. Под мое ръководство министерството ще проверява всеки сигнал", каза той и допълни:

"Относно полетите на Пеевски, все още сме в процес на работа и се обработва информацията. Имал е доста пътувания по линията София-Истанбул като продължава по различни дестинации. Влезли сме във връзка с много държави - накъде са продължили и кои са хората, които са пътували и много важно: с какви средства. Полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество. Изясняваме на какво основание. СГП изиска един от сигналите и всички материали по него. Следва продължително бездействие на СГП. От ресорните структури ми докладват, че адвоката на Пеевски, който е и народен представител иска информация кои са оперативните работници, които работят. Всеки опит за натиск и влияние върху оперативните работници ще срещне отпор. Продължаваме проверките."

"За 8 години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, 181 са чартърните полети. Един от договорите е за над 122 000 евро- за шест частни полета по маршрута София-Истанбул. Тези полети са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Във въпросното дружество участие има адвокат Ангелов, който по наша информация е адвокат на Пеевски. Ако се върна на въпросните 6 полета: плащано е по 10 000 евро на полет. Като се има предвид, че са извършени 181 полета с частни компании и ако се вземе предвид това плащане, сумата възлиза на около 1,8 млн. евро, похарчени за тези полети.", каза Демерджиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 май май

    65 6 Отговор
    леко започва да замирисва на свинско печеноооо.....

    12:37 02.07.2026

  • 2 66николаос

    71 4 Отговор
    Дуловската метреса на ББ отново се прояви.Незабавно трябва да бъде отстранена от КС

    Коментиран от #5

    12:42 02.07.2026

  • 3 Дориана

    51 4 Отговор
    Пеевски да е наясно, че щом е депутат и публична личност и личния му живот ще бъде осветен и под прицел с кого се среща и къде ходи. И да спре със заплахите и рекетите срещу неудобните опоненти , защото Не му се получава. Корупционния мафиотски модел ще бъде унищожен и осветен. Да свикне с тази мисъл.

    12:44 02.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    31 4 Отговор

    До коментар #2 от "66николаос":

    Връзката между Борисов и Пеевски отдавна е известна. Точно за това разярения народ излезе по площадите срещу техния модел на управление и сега когато той бавно и сигурно се разгражда защитниците на мафията и корупцията крещят в хор. Че и заплашват. Връщаме си държавата. Тя вече не е на Пеевски и Борисов.

    12:48 02.07.2026

  • 6 Как

    30 1 Отговор
    Я, опънал е конституционен съдия?

    Коментиран от #23, #25

    12:50 02.07.2026

  • 7 име

    16 6 Отговор
    Тогава шишо беше неформален премиер на България, а милшето денков подтичваше покрайнего и го чакаше първо той да сложи парафа, пъсле денков подписваше. А деса дyлoвcка стана конституционен съдия пак благодарение на ПроститеПарчета и ДайБългария, като боко и шишо се отблагодариха с подкрепа за тяхния човек, сорocoида борислав белазелков да стане и той конст. съдия. И след време заради неговия глас не мина някакво гласуване по нещо на Възраждане в КС. Или нещо друго, не помня за какво точно, но именно coрocoида белазелков изпорти нещата.

    12:53 02.07.2026

  • 8 смях в залата

    14 18 Отговор
    Защо точния с парите не даде информация за копейкин и компания колко пъти летяха до Москва,кой плаща,колко плаща,в кой хотел спи? Ако не даде информация значи изпълнява поръчка от посолство с цел омаскаряване на про Европейски политик

    12:55 02.07.2026

  • 9 Дюдю

    7 8 Отговор
    Защо не попитахте Пеевски,а потрошихте маса пари и време за разследване.Ще има ли обвинения?

    Коментиран от #11

    12:55 02.07.2026

  • 10 Дебелото момче

    21 3 Отговор
    А Шишкото взе че каза: "Личният ми живот не засяга никой"! Е, да де, но парите са наши, на народа. То и с охраната му беше така, но с нашите пари. И въпросът е: Дали има моралното право, а и не само, Десислава Атанасова да остане конституционен съдия, след като, доказано, има връзки с мафията. Незабавна оставка! Феномена не отрече за воаяжите си с нея и още куп престъпници. Какво правим в такъв случай? Дано не се замете "под килима" като хиляди други такива случаи.

    12:57 02.07.2026

  • 11 Окооо

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дюдю":

    Обвинения ще има за Пеевски- Борисов, когато се смени цялата съдебна система! Сегашните ръководители на съдебната система са на Пеевски- Борисов! Новият закон е вече факт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава, като се стъпи на здрава основа ги чака истинско възмездие и справедливост за откраднатите милиарди !!!

    Коментиран от #14, #15

    13:00 02.07.2026

  • 12 Баламата

    4 1 Отговор
    Адвокатите бая са спечелили.Колко ли дела са водели .Сигурно на 1000-1500 фирми

    13:00 02.07.2026

  • 13 Анонимен

    3 12 Отговор
    И какво ме интересува мен животът на някого и защо се използва държавен ресурс за това Харчат се държавни пари за да се лъже нещо си за някого си с цел омаскаряване Дерменджиев за държавата ли работи защо получава заплата от държавата

    Коментиран от #16

    13:03 02.07.2026

  • 14 Евроатлантик

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Окооо":

    Чакаме справедливи присъди! Всички по веригата Пеевски- Борисов са мегакорупция! До една година трябва цялата съдебна система да се задейства и да си свърши работата, след като застъпят новите !!!

    13:03 02.07.2026

  • 15 Анонимен

    2 11 Отговор

    До коментар #11 от "Окооо":

    И какво като осъдят еди кой си ти по умен ли ще станеш или по богат Гледай си скапаният животец човече Аман от невежи безделници мързеливци Носете си отговорност за вас си

    Коментиран от #17

    13:05 02.07.2026

  • 16 Даа

    12 4 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Личен живот ли ? Когато си политическа, обществена личност, няма подобно оправдание ! Реално през последните 15-16 години, Пеевски беше реалният премиер, когато управляващи бяха, ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, БСП, ИТН и други патерици....

    Коментиран от #19

    13:05 02.07.2026

  • 17 Евроатлантик

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Много сте жал.ки вие феновете на ГЕРБ- ДПС.. Никога вече няма да ви огрее власт, намерихме си майстора един път завинаги!!!!

    Коментиран от #22

    13:08 02.07.2026

  • 18 хаха

    13 2 Отговор
    "Пеевски летял в частни самолети с Александър Сталийски и Десислава Атанасова"

    Нещо удобно изпуснахме Сашето а? От Котараците а? На Боко приятелчето от Зайчарника А?
    ХАХАХА

    13:08 02.07.2026

  • 19 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Даа":

    Нямам никакво намерение да влизам в спор с хора които са дежурни тук Живеят тук и виждам ясно кой кой е

    Коментиран от #21

    13:10 02.07.2026

  • 20 Читателч

    3 12 Отговор
    Не си ги плащал ти , Демерджиев, нито дъ ржавата за да му правиш тези сметки.
    Егати глупака!

    13:10 02.07.2026

  • 21 хаха

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Само така Мантинелко Тиквов! Продължавай с шаблоните ГЕП-бот.

    ХАХАХА
    Колко е отчаяно неандерталчето тиквено...

    Коментиран от #27

    13:12 02.07.2026

  • 22 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Евроатлантик":

    Червените олигарси властват най накрая след дълги битки Само че са забравили че сме Еврозона вече и се спазват правилата там СВЪРШИ валутният борд Сега има други правила

    13:13 02.07.2026

  • 23 тошко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Как":

    с какво да ГО е направил

    13:14 02.07.2026

  • 24 жоро

    7 1 Отговор
    Без Деса не може.
    Тя е в менюто! т.е. на масата....(не на стола)

    13:14 02.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 тотомилионер

    3 1 Отговор
    Може би ще бъде по-добре да пали към Дубай докато все още има имунитет. Две-три години на плажа докато това правителство се махне ще му се отразят добре. От жегата може да стопи някой друг килограм.

    13:14 02.07.2026

  • 27 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    Ти си отчаян Безделнико беден голтако БКП фалирва държавата и ще си още по гладен Тиква

    Коментиран от #28

    13:15 02.07.2026

  • 28 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Тиквьо не ти ли даде Хуманата за деня бе? Аууууу!
    Всичко сам си оплюска Голямата Дебела Мантинела а?
    Срамота... филия с мас...хумана...филия с мас...хумана.

    Реви реви ...тиква с IQ колкото стайната температура.

    13:18 02.07.2026

  • 29 ОСЕМ години

    2 0 Отговор
    227 пъти или на всеки 8 дни прасето се е възнасяло в небесата ЗА НАША СМЕТКА. За да прехвърля откраднатите пари... нали?

    13:19 02.07.2026

  • 30 Механик

    0 0 Отговор
    Кви са тия полети по 10 000 евро? Тоя да не е летял на космичска совалка?
    То верно, че е дебелак, ама чак да не може да го откара обикновен самолет, не ми се вярва.

    13:21 02.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мнение

    0 0 Отговор
    Ето само частен полет струва толкова.

    13:24 02.07.2026

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