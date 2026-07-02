Демерджиев: През 2024 г. Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова до Дубай, 181 от полетите му струват 1,8 млн. евро

На 5 април 2024 г. Делян Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в пленарна зала, предаде репортер на ФОКУС.

НС изслушва вътрешния министър за информация, налична в структурите на МВР, във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски. През 2024 година Десислава Атанасова бе избрана за конституционен съдия, номинирана от ГЕРБ-СДС, подкрепена с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.

"Има няколко сигнала, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Правоохронителните органи трябва да си отнасят еднакво спрямо всеки сигнал. Имунитета не пази депутатите от проверки, а от повдигането на обвинения. Под мое ръководство министерството ще проверява всеки сигнал", каза той и допълни:

"Относно полетите на Пеевски, все още сме в процес на работа и се обработва информацията. Имал е доста пътувания по линията София-Истанбул като продължава по различни дестинации. Влезли сме във връзка с много държави - накъде са продължили и кои са хората, които са пътували и много важно: с какви средства. Полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество. Изясняваме на какво основание. СГП изиска един от сигналите и всички материали по него. Следва продължително бездействие на СГП. От ресорните структури ми докладват, че адвоката на Пеевски, който е и народен представител иска информация кои са оперативните работници, които работят. Всеки опит за натиск и влияние върху оперативните работници ще срещне отпор. Продължаваме проверките."

"За 8 години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, 181 са чартърните полети. Един от договорите е за над 122 000 евро- за шест частни полета по маршрута София-Истанбул. Тези полети са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Във въпросното дружество участие има адвокат Ангелов, който по наша информация е адвокат на Пеевски. Ако се върна на въпросните 6 полета: плащано е по 10 000 евро на полет. Като се има предвид, че са извършени 181 полета с частни компании и ако се вземе предвид това плащане, сумата възлиза на около 1,8 млн. евро, похарчени за тези полети.", каза Демерджиев.