Пламен Данаилов: На „ДаллБогг“ липсват до 640 млн. лева

Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, който отговаря за застраховането, коментира казуса със застрахователя „ДаллБогг“.
По отношение на това как са установени проблемите при дружеството и как се е стигнало до отнемане на лиценза, Данаилов обяснява, че още при встъпването му на длъжност вече е действала европейска координационна платформа: „Когато ние заехме позицията на 15 май миналата година, вече беше стартирала платформа за сътрудничество от Европейският надзор по искане на Полския надзор, който вече беше сприял дейността на „ДаллБогг“ заради лошото им пазарно поведение.“
Той допълва, че към тази инициатива са се присъединили няколко държави: „Към тази платформа заради лошото пазарно поведение, изразяващо се в бавно обработване на претенци, не плащане на претенции или плащане в частичен размер, се бяха присъединили и Италианският надзор, Румънският надзор, Гръцкият надзор и Испанският надзор.“
Според него именно това е наложило действия: „Т.е. ние нямахме друг избор, освен да действаме проактивно, да анализираме ситуацията, в която се уверихме, че тези твърдения на колегите от другите надзори са верни и наложихме първата мярка, която наложихме – спиране на трансграничната дейност на дружеството.“
Данаилов посочва и последващи констатации: „Последващо извършените проверки на комисията установиха, че дружеството има и капиталов недостиг, т.е. парите не са инвестирани правилно и са недостатъчни, за да може да се посрещнат претенциите от всички хора, които са били пострадали и имат претенци към дружеството.“
Той допълва, че е направена и външна оценка: „На база на всички надзорни действия, включително подкрепени от Европейският надзорен орган, който извърши независима оценка на дружеството, се достигна до калкулации, че на дружеството липсват около 280 млн. евро, които да могат да изплатят евентуалните претенции, които могат да се появят на база на щети, причинени от застраховани автомобили най-вече.“
По отношение на твърдения, че Данаилов има намерение да превземе дружеството и за посредници, той е категоричен: „Първо, това са абсурдни твърдения, хвърлени в пространството.“ и допълва: „Тоест твърденията, че има някакъв натиск политически са просто едни хвърлени в пространство твърдения и няма факти за тях. Европейският надзор извърши независима оценка на финансовото състояние на дружеството и констатира, че има недостиг на финансови средства между 550 млн. и 640 млн. лева.“ На въпрос за посредник той заявява: „Това е несериозно твърдение.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
21:45 02.07.2026
2 Сатана Z
"Бог дал,Бог взел"
21:47 02.07.2026
3 джаба блеефски
21:47 02.07.2026
4 „ДаллБогг“ далавери и общ поръчки
Прекратиха мегапоръчка за 511 милиона евро за мантинели
Само за месец са констатирани проблеми за стотици милиони евро и са спрени плащания по старата методика. Според регионалния министър около инфраструктурните проекти излизат „чудовищни неща“, а при строителството на автомагистрала „Хемус“ законът на практика отсъства.
„Договорите за мантинелите са подписани в средата на 2022 г., след като са били направени конкурси и търгове, когато министър е бил г-н Караджов“, коментира архитект Шишков.
Първоначално тези договори са били на стойност около 153,4 милиона евро, сключени за тригодишен срок до октомври 2025 година. На практика обаче по тях са изплатени над 255,6 милиона евро. Несъответствието е резултат от множество подписани анекси, най-интензивно сключвани през 2025 година. Според проверките мантинели са подменяни само в определени участъци, предимно в южната част на страната
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