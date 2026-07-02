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Пламен Данаилов: На „ДаллБогг“ липсват до 640 млн. лева

Пламен Данаилов: На „ДаллБогг“ липсват до 640 млн. лева

2 Юли, 2026 21:44 596 14

  • пламен данаилов-
  • даллбогг-
  • финансов надзор

Отнемането на лиценза беше неизбежно

Пламен Данаилов: На „ДаллБогг“ липсват до 640 млн. лева - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, който отговаря за застраховането, коментира казуса със застрахователя „ДаллБогг“.

По отношение на това как са установени проблемите при дружеството и как се е стигнало до отнемане на лиценза, Данаилов обяснява, че още при встъпването му на длъжност вече е действала европейска координационна платформа: „Когато ние заехме позицията на 15 май миналата година, вече беше стартирала платформа за сътрудничество от Европейският надзор по искане на Полския надзор, който вече беше сприял дейността на „ДаллБогг“ заради лошото им пазарно поведение.“

Той допълва, че към тази инициатива са се присъединили няколко държави: „Към тази платформа заради лошото пазарно поведение, изразяващо се в бавно обработване на претенци, не плащане на претенции или плащане в частичен размер, се бяха присъединили и Италианският надзор, Румънският надзор, Гръцкият надзор и Испанският надзор.“

Според него именно това е наложило действия: „Т.е. ние нямахме друг избор, освен да действаме проактивно, да анализираме ситуацията, в която се уверихме, че тези твърдения на колегите от другите надзори са верни и наложихме първата мярка, която наложихме – спиране на трансграничната дейност на дружеството.“

Данаилов посочва и последващи констатации: „Последващо извършените проверки на комисията установиха, че дружеството има и капиталов недостиг, т.е. парите не са инвестирани правилно и са недостатъчни, за да може да се посрещнат претенциите от всички хора, които са били пострадали и имат претенци към дружеството.“

Той допълва, че е направена и външна оценка: „На база на всички надзорни действия, включително подкрепени от Европейският надзорен орган, който извърши независима оценка на дружеството, се достигна до калкулации, че на дружеството липсват около 280 млн. евро, които да могат да изплатят евентуалните претенции, които могат да се появят на база на щети, причинени от застраховани автомобили най-вече.“

По отношение на твърдения, че Данаилов има намерение да превземе дружеството и за посредници, той е категоричен: „Първо, това са абсурдни твърдения, хвърлени в пространството.“ и допълва: „Тоест твърденията, че има някакъв натиск политически са просто едни хвърлени в пространство твърдения и няма факти за тях. Европейският надзор извърши независима оценка на финансовото състояние на дружеството и констатира, че има недостиг на финансови средства между 550 млн. и 640 млн. лева.“ На въпрос за посредник той заявява: „Това е несериозно твърдение.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    4 0 Отговор
    Бог дал- Бог взел.

    21:45 02.07.2026

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Както говорим за за липсите да си спомним мъдрата договорка;

    "Бог дал,Бог взел"

    21:47 02.07.2026

  • 3 джаба блеефски

    3 0 Отговор
    нищо не липсва а е в дубайските ми и турски сметки

    21:47 02.07.2026

  • 4 „ДаллБогг“ далавери и общ поръчки

    1 0 Отговор
    по тиквено време но кравата в цикъл и вимето секна

    Прекратиха мегапоръчка за 511 милиона евро за мантинели
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    Първоначално тези договори са били на стойност около 153,4 милиона евро, сключени за тригодишен срок до октомври 2025 година. На практика обаче по тях са изплатени над 255,6 милиона евро. Несъответствието е резултат от множество подписани анекси, най-интензивно сключвани през 2025 година. Според проверките мантинели са подменяни само в определени участъци, предимно в южната част на страната

    21:50 02.07.2026

  • 5 Овчар

    3 0 Отговор
    Тази мърша говори само когато му платят..

    21:51 02.07.2026

  • 6 Тома

    4 0 Отговор
    Богг дал ама мутрите взели.

    21:51 02.07.2026

  • 7 прокурор

    4 0 Отговор
    Да се конфискува цялото имущество на собственика на "Търговска лига" и Н на брой болници!

    21:53 02.07.2026

  • 8 Баламата

    1 0 Отговор
    Някой друг хотел и някой друг джип и малко кеш от липсващите лева и готово

    21:59 02.07.2026

  • 9 Фори

    1 0 Отговор
    С Олимпик ни измамиха. Сега и с тези!

    22:00 02.07.2026

  • 10 замислен

    2 0 Отговор
    Далл богг имат е пенсионен фонд, става интересно.

    22:03 02.07.2026

  • 11 божествен безконтролен бизнес

    0 0 Отговор
    Пирамиди ли са застрахователите? Застрахователния бизнес беше синоним на мутренско мафиотски бизнес. Все още ли е така?

    22:08 02.07.2026

  • 12 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Поредната кражба на костовистите! Въоръжени чети от педофили в Балкана, незаконни градове, прайдове , платени протести, всичко това иска финансиране! Зад всяка крупна далавера се вижда костеливата ръка на костов!☹️

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  • 13 Четири

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    22:15 02.07.2026

  • 14 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

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    🤩Аллах, пази България от хайдути и мошеници! 😇

    22:16 02.07.2026

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