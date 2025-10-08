Пламен Данаилов: Българинът цени повече автомобила, отколкото дома си

Все повече природни бедствия – пожари, наводнения, бури и снеговалежи – поставят под въпрос готовността на домакинствата у нас да се справят с щети. Повечето българи обаче не застраховат имуществото си, освен ако не са задължени от банка при кредит. Това обясни Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застраховане и надзор“.
Той добави, че хората, чиито домове са били засегнати от наводненията, ще получат обезщетения, ако имат валидни застраховки, покриващи риска от наводнение.
„Ако имат откази, призовавам ги да се обърнат към Комисията за финансов надзор. Ние можем да даваме задължителни указания към застрахователите“, каза Данаилов пред БТВ.
Зам.-председателят на КФН призова компаниите да разглеждат с приоритет случаите на хора, чиито жилища са основни, особено с настъпването на зимата.
Ако обектът е бил застрахован, застрахователят е поел риска и трябва да изплати обезщетение, независимо от евентуални липси в документацията.
„Щом застрахователят е приел да застрахова този обект, отговорността остава негова“, подчерта Данзилов.
Ако има спор относно размера на изплатената сума, първата стъпка е сигнал до КФН, а окончателното решение може да бъде взето от съда.
По думите на Данилов, застраховките на имоти в България са изключително малко, особено когато не са задължителни.
„Основно българинът застрахова автомобила си – около 70% от пазара е автомобилно застраховане. Те са и задължително. За здраве и имущество застраховките са много редки“, коментира той.
В Западна Европа обаче подобни полици са много по-разпространени, а системите са допълнени от държавна подкрепа и климатични/катастрофични фондове, които покриват големи щети.
Обсъжда се и в цяла Европа да има задължителен характер застраховането на дома с оглед на случващото, все по-често има някакви природни бедствия, които засягат имуществото.
Данаилов обясни, че това е само идея, но с времето и това ще се случи вероятно у нас.
Според Данилов няма пряко увеличение на цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. В дългосрочен план обаче по-високите обезщетения неминуемо ще доведат до по-високи премии, както е в съседни и западноевропейски държави.
1 Антибег
20:35 08.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:38 08.10.2025
3 Спецназ
КАК ще се наводни, че и да я застраховаш за това??
за пожари, кражби и други- ТВЪРДО ДА! Нека да е задължителна!
50-100 лева на година всеки ще извади, даже на вноски.
За тия пари си купуват бутилка уиски, така де!
Коментиран от #13
20:40 08.10.2025
4 хи хи
20:40 08.10.2025
5 Мхм
Коментиран от #18
20:42 08.10.2025
6 Цветан Гергов
20:46 08.10.2025
7 от село
Коментиран от #12
21:01 08.10.2025
8 В автомобила
21:05 08.10.2025
9 Красимир Петров
21:06 08.10.2025
10 Сийка
21:10 08.10.2025
11 Начо
21:10 08.10.2025
12 Колко го правят бе
До коментар #7 от "от село":Ти колко 20 годишни застраховани коли знаеш? Освен това в държавата на мутрите ако не си застраховаш колата ти я крадат.Това си е една от първите форми на рекет, а не застраховане. И нали не броиш Гражданската?
21:14 08.10.2025
13 Ти си голям наивник
До коментар #3 от "Спецназ":Ще чакаш да е 50 лв.
21:16 08.10.2025
14 Герберски обществен лакей
21:17 08.10.2025
15 Гост
21:20 08.10.2025
16 Пежо
Коментиран от #17
21:21 08.10.2025
17 И аз
До коментар #16 от "Пежо":При удар отзад по Гражданска отговорност едва ми покриха цената на частите и то "втора употреба".
21:27 08.10.2025
18 Този го пере съчмата!
До коментар #5 от "Мхм":А който няма автомобил?
21:34 08.10.2025
19 Никой
Идват - описват някакви щети и то - цялата разправия е в пъти повече от щетата.
Мотаят те с години - щото - заплатата си върви, ама тяхната - на застрахователя.
Какви ги говори този мъж - ремонтът на един изгорял апартамент е в пъти по-скъп от това дето ще ти хвърлят.
21:35 08.10.2025
20 Град Симитли
".... Данаилов обясни, че това е само идея, но с времето и това ще се случи вероятно у нас...."
... Един ХХХ не щеш ли?!
21:45 08.10.2025
21 Калинка-капинка
Такива са война и природни бедствия т.е. земетресение, изригване на вулкан, потоп.
Застраховател може да плати(евентуално) протичане от съсед или покрив.
21:49 08.10.2025
22 Да,бе
21:52 08.10.2025