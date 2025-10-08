Новини
България »
Пламен Данаилов: Българинът цени повече автомобила, отколкото дома си

8 Октомври, 2025 20:32 911 22

  • пламен данаилов-
  • кфн-
  • застраховане-
  • имущество-
  • наводнения

Той добави, че хората, чиито домове са били засегнати от наводненията, ще получат обезщетения, ако имат валидни застраховки, покриващи риска от наводнение

Пламен Данаилов: Българинът цени повече автомобила, отколкото дома си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все повече природни бедствия – пожари, наводнения, бури и снеговалежи – поставят под въпрос готовността на домакинствата у нас да се справят с щети. Повечето българи обаче не застраховат имуществото си, освен ако не са задължени от банка при кредит. Това обясни Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застраховане и надзор“.

Той добави, че хората, чиито домове са били засегнати от наводненията, ще получат обезщетения, ако имат валидни застраховки, покриващи риска от наводнение.

„Ако имат откази, призовавам ги да се обърнат към Комисията за финансов надзор. Ние можем да даваме задължителни указания към застрахователите“, каза Данаилов пред БТВ.

Зам.-председателят на КФН призова компаниите да разглеждат с приоритет случаите на хора, чиито жилища са основни, особено с настъпването на зимата.

Ако обектът е бил застрахован, застрахователят е поел риска и трябва да изплати обезщетение, независимо от евентуални липси в документацията.

„Щом застрахователят е приел да застрахова този обект, отговорността остава негова“, подчерта Данзилов.

Ако има спор относно размера на изплатената сума, първата стъпка е сигнал до КФН, а окончателното решение може да бъде взето от съда.

По думите на Данилов, застраховките на имоти в България са изключително малко, особено когато не са задължителни.

„Основно българинът застрахова автомобила си – около 70% от пазара е автомобилно застраховане. Те са и задължително. За здраве и имущество застраховките са много редки“, коментира той.

В Западна Европа обаче подобни полици са много по-разпространени, а системите са допълнени от държавна подкрепа и климатични/катастрофични фондове, които покриват големи щети.

Обсъжда се и в цяла Европа да има задължителен характер застраховането на дома с оглед на случващото, все по-често има някакви природни бедствия, които засягат имуществото.

Данаилов обясни, че това е само идея, но с времето и това ще се случи вероятно у нас.

Според Данилов няма пряко увеличение на цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. В дългосрочен план обаче по-високите обезщетения неминуемо ще доведат до по-високи премии, както е в съседни и западноевропейски държави.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Антибег

    10 3 Отговор
    Защото е селски бег и иска всички да го видят

    20:35 08.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 2 Отговор
    Винаги съм се чудил защо правят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО нещо което уж е в моя полза и добро за мен🤔❗

    20:38 08.10.2025

  • 3 Спецназ

    10 3 Отговор
    Къща, около която няма река на склон,

    КАК ще се наводни, че и да я застраховаш за това??
    за пожари, кражби и други- ТВЪРДО ДА! Нека да е задължителна!
    50-100 лева на година всеки ще извади, даже на вноски.

    За тия пари си купуват бутилка уиски, така де!

    Коментиран от #13

    20:40 08.10.2025

  • 4 хи хи

    4 1 Отговор
    Tоя откри топлата вода

    20:40 08.10.2025

  • 5 Мхм

    9 3 Отговор
    Къф е тоя франкенщайн? Далл богг?

    Коментиран от #18

    20:42 08.10.2025

  • 6 Цветан Гергов

    13 0 Отговор
    Я ми обясни гражданската на шофьора ли се прави или на автомобила. Щото на мен ми се струва че е на автомобила ама имало бонус малус. Е един автомобил ако не се движи каква заплаха е. ТИКВЕНИЦИ нещастни.

    20:46 08.10.2025

  • 7 от село

    4 8 Отговор
    Българина застрахова 20 годишнита си бангия за по 500 лв. годишно , но не и дома си защото си мисли ,че няма да се случи на него пожар , наводнение или жена му да чукнат !!

    Коментиран от #12

    21:01 08.10.2025

  • 8 В автомобила

    3 2 Отговор
    мога да спя!С дома никъде не мога да отида !

    21:05 08.10.2025

  • 9 Красимир Петров

    2 6 Отговор
    Прав е Данаилов.

    21:06 08.10.2025

  • 10 Сийка

    11 1 Отговор
    Защо ми се струва, че застрахователите изобщо нямат желание да плащат, а искат само държавата да прави застраховките задължителни!

    21:10 08.10.2025

  • 11 Начо

    7 2 Отговор
    само заглавието прочетох и понеже му повярвах не четох другото :) ако верно е казал това, то не е много умно. По-скоро българите оценят риска за колите си , като по-висок от този за жилищата си, а не че ценят колите повече

    21:10 08.10.2025

  • 12 Колко го правят бе

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "от село":

    Ти колко 20 годишни застраховани коли знаеш? Освен това в държавата на мутрите ако не си застраховаш колата ти я крадат.Това си е една от първите форми на рекет, а не застраховане. И нали не броиш Гражданската?

    21:14 08.10.2025

  • 13 Ти си голям наивник

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Ще чакаш да е 50 лв.

    21:16 08.10.2025

  • 14 Герберски обществен лакей

    10 2 Отговор
    Тоя парашутист се опитва да прехвърли вината върху пострадалите, заради това, че неговите господари крадат дори и от фалшивите материали, с които строят! Всичките им "проекти" се разпадат дори и при най-благоприятното време на света! Да не говорим, ако ръсне малко дъжд или сняг!

    21:17 08.10.2025

  • 15 Гост

    2 1 Отговор
    Ти си от итънъ, защо си позволяваш да говориш. Срам нямаш ли.

    21:20 08.10.2025

  • 16 Пежо

    11 0 Отговор
    Не застрахова дома си, защото силно се съмнява в коректността на застрахователите.Обезщетенията при проблем често са смешни, и застрахователите разчитат, че няма да ги съдят.Ако ги съди човек, са години разправии и ходене по съдилища, плащане на адвокат.Искат само да вземат, а да не дават.Имам негативен опит със застраховка Каско на автомобил, и със застраховка на битова техника

    Коментиран от #17

    21:21 08.10.2025

  • 17 И аз

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пежо":

    При удар отзад по Гражданска отговорност едва ми покриха цената на частите и то "втора употреба".

    21:27 08.10.2025

  • 18 Този го пере съчмата!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мхм":

    А който няма автомобил?

    21:34 08.10.2025

  • 19 Никой

    7 0 Отговор
    Те - застрахователите - не изплащат нищо - затова и хората са вдигнали ръце.

    Идват - описват някакви щети и то - цялата разправия е в пъти повече от щетата.

    Мотаят те с години - щото - заплатата си върви, ама тяхната - на застрахователя.

    Какви ги говори този мъж - ремонтът на един изгорял апартамент е в пъти по-скъп от това дето ще ти хвърлят.

    21:35 08.10.2025

  • 20 Град Симитли

    2 1 Отговор
    "... Обсъжда се и в цяла Европа да има задължителен характер застраховането на дома с оглед на..."
    ".... Данаилов обясни, че това е само идея, но с времето и това ще се случи вероятно у нас...."
    ... Един ХХХ не щеш ли?!

    21:45 08.10.2025

  • 21 Калинка-капинка

    2 0 Отговор
    И кой е този застраховател в бегето, който покрива форсмажорни застрахователни събития?
    Такива са война и природни бедствия т.е. земетресение, изригване на вулкан, потоп.
    Застраховател може да плати(евентуално) протичане от съсед или покрив.

    21:49 08.10.2025

  • 22 Да,бе

    3 1 Отговор
    Пламенчооуу, колко застраховка платиха укрите,че да са четвърта година на спа по лайноморието,бе момче нещастно!?!

    21:52 08.10.2025

