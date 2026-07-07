Времето днес, прогноза за вторник, 7 юли: Слънчево утро и летни превалявания следобед

Времето в България ще бъде предимно слънчево и топло с максимални температури между 27° и 32°, като следобед над източните и планинските райони ще се развие купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици.

През нощта срещу вторник времето ще бъде ясно и почти тихо, осигурявайки прохладни часове преди утрото. Денят ще започне с преобладаващо слънчево време над цялата страна. Атмосферното налягане леко ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Около и след обяд въздушната маса ще се лабилизира. Ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Източна България и планинските масиви ще паднат краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевична дейност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, докато в източните райони ще се ориентира от юг.

Прогноза по региони

София и Западна България : В столицата времето ще бъде предимно слънчево с минимални шансове за валежи. Максималната температура в София ще бъде около 27° .

: В столицата времето ще бъде предимно слънчево с минимални шансове за валежи. Максималната температура в . Черноморие : По морето ще преобладава слънчево време. Следобед ще има временни увеличения на облачността, като по северното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха ще варират между 27° и 29° . Температурата на морската вода остава приятна – между 24° и 26° , а вълнението ще бъде слабо (1-2 бала).

: По морето ще преобладава слънчево време. Следобед ще има временни увеличения на облачността, като по северното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха ще варират между . Температурата на морската вода остава приятна – между , а вълнението ще бъде слабо (1-2 бала). Планини: Преди обяд условията за туризъм ще бъдат благоприятни и слънчеви. В следобедните часове бързо ще се развие купесто-дъждовна облачност с локални валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне 21°, а на 2000 метра – около 13°.

През следващите дни от седмицата времето ще запази сходен летен характер с температури, типични за началото на юли.