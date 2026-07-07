Новини
България »
Времето днес, прогноза за вторник, 7 юли: Слънчево утро и летни превалявания следобед

Времето днес, прогноза за вторник, 7 юли: Слънчево утро и летни превалявания следобед

7 Юли, 2026 03:00, обновена 7 Юли, 2026 02:28 340 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Температурите достигат 32 градуса, възможни са краткотрайни дъждове в планините и Източна България

Времето днес, прогноза за вторник, 7 юли: Слънчево утро и летни превалявания следобед - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в България ще бъде предимно слънчево и топло с максимални температури между 27° и 32°, като следобед над източните и планинските райони ще се развие купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици.

През нощта срещу вторник времето ще бъде ясно и почти тихо, осигурявайки прохладни часове преди утрото. Денят ще започне с преобладаващо слънчево време над цялата страна. Атмосферното налягане леко ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Около и след обяд въздушната маса ще се лабилизира. Ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Източна България и планинските масиви ще паднат краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевична дейност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, докато в източните райони ще се ориентира от юг.

Прогноза по региони

  • София и Западна България: В столицата времето ще бъде предимно слънчево с минимални шансове за валежи. Максималната температура в София ще бъде около 27°.
  • Черноморие: По морето ще преобладава слънчево време. Следобед ще има временни увеличения на облачността, като по северното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха ще варират между 27° и 29°. Температурата на морската вода остава приятна – между 24° и 26°, а вълнението ще бъде слабо (1-2 бала).
  • Планини: Преди обяд условията за туризъм ще бъдат благоприятни и слънчеви. В следобедните часове бързо ще се развие купесто-дъждовна облачност с локални валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне 21°, а на 2000 метра – около 13°.

През следващите дни от седмицата времето ще запази сходен летен характер с температури, типични за началото на юли.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове