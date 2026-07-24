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Времето днес, прогноза за петък, 24 юли: Захлаждане и интензивни валежи

Времето днес, прогноза за петък, 24 юли: Захлаждане и интензивни валежи

24 Юли, 2026 03:00 1 396 5

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Купесто-дъждовна облачност и гръмотевични бури в планинските райони и Лудогорието

Времето днес, прогноза за петък, 24 юли: Захлаждане и интензивни валежи - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Температурите ще се понижат драстично под влиянието на студен въздушен фронт.

Според официалния бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), атмосферното налягане ще се понижи под средното за месеца, а облачността от запад бързо ще се увеличи до значителна.

Очаквани температури по региони

Максималните температури в страната ще варират в много широки граници поради нахлуващия от запад-северозапад хладен въздух:

  • Западните райони: Живакът в термометрите ще падне до 18°–20°C.
  • Източните райони: Максималните стойности ще достигнат до 26°–28°C.
  • София: Очаква се хладно време с максимална температура около 19°C.

Интензивни валежи, гръмотевици и опасност от градушки

На много места в страната ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност. Метеоролозите предупреждават за временно интензивни и значителни по количество валежи, придружени с гръмотевични бури, като най-засегнати ще бъдат Лудогорието и планинските масиви. Вятърът в източната половина на страната ще се ориентира от север-североизток.

Времето по Черноморието и в планините

  • По Черноморието: Облачността ще е разкъсана, като след обяд ще премине в значителна с превалявания от дъжд, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури ще са между 24° и 27°C, а морската вода ще бъде с температура 24°–26°C. Вълнението на морето ще остане слабо – 1-2 бала.
  • В планините: Условията ще са крайно неблагоприятни за туризъм. Очакват се краткотрайни, но интензивни валежи, главно в масивите на Западна България, Западните Родопи и Централния Балкан. По най-високите върхове ще превали слаб сняг. Максималната температура на 1200 метра ще е около 13°C, а на 2000 метра – около 8°C.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СТИГА

    2 2 Отговор
    бе иде Преображение у сред лето - 06. Август

    05:27 24.07.2026

  • 3 Име

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:12 24.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаберих":

    Гледай си мющериите!

    06:49 24.07.2026

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