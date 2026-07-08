Новини
България »
Явор Колев за бомбените заплахи: Може да идва от вражеска държава

Явор Колев за бомбените заплахи: Може да идва от вражеска държава

8 Юли, 2026 09:39 993 29

  • явор колев-
  • бомбени заплахи-
  • вражеска държава

Такива атаки ще се задълбочават, не изискват той знае какъв ресурс, посочи експертът

Явор Колев за бомбените заплахи: Може да идва от вражеска държава - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Атаката има за цел да всява паника. Може да идва от вражеска държава, защото в контекста на това, което се случва в Украйна и в Близкия изток, има множество такива, които целят ние като член на НАТО да бъдем дестабилизирани. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ експертът по киберсигурност Явор Колев.

Вълната от имейли за фалшиви бомбени заплахи продължи да залива съдебни палати и обществени сгради и във вторник. В два поредни дни работата на десетки институции в цялата страна беше затруднена, а служителите и посетителите - евакуирани. Заплахите са получени по електронните пощи.

„Целта е да бъде всята паника в обществото. Не случайно, доколкото видях съдържанието на писмата и произхода, според имейла, от който са разпратени, в домейна се съдържа Бейрут“, посочи експертът.

По думите му има религиозни послания, които са ислямистки, тъй като обществото е чувствително на тази тема. „Знаем, че ислямистките терористи са особено агресивни. Това е целта. Но в никакъв случай не можем да кажем, че произходът е такъв. В киберразследванията това се нарича „фалшив флаг“. Органите не могат да бъдат заблудени, но това е целта - да се всява паника сред обществото“.

„Това е асиметрична атака, която има за цел, както казах, да се всява паника. Тя може да бъде извършена от различни източници. Различни са хипотезите - от самостоятелен извършител, от вражеска държава, от терористична група или организирана престъпна група. Но не съдържа елементи на изнудване с цел имотна облага“, посочи Колев.

Той сподели, че предполага, че се касае за самостоятелен извършител. „Може да идват и от вражеска държава, защото в контекста на това, което се случва в Украйна и в Близкия изток, има множество такива групи и държави, които целят ние като държава членка на НАТО, да бъдем дестабилизирани“.

„България е взела страна в тези конфликти. От тази гледна точка е съвсем нормално това да се случи по всяко време. Освен това сега предстоят летните отпуски и се предполага, че институциите са с малко по-занижено внимание. Но виждаме от реакцията на Министерството на вътрешните работи и на ГДБОП, че веднага министърът заяви, че със случая се е заела дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП. Виждаме, че активно се работи и предполагам, че съвсем скоро ще имаме резултат и яснота кой е извършителят“, смята експертът.

По думите на Колев професионално дирекция „Киберпрестъпност“ започва разследването с анализ на самото съобщение, на хедъра и на сървърите, през които е преминало.

„Такива заплахи не идват от Darknet. Вероятно е използван изкуствен интелект при съставянето на съобщението. По малката част от текста, който изтече, видях, че той не е много добре структуриран. Има елементи, които показват, че вероятно не е създаден от носител на българския език. Но и когато не бъдат зададени добре задачите към изкуствения интелект, също може да има такива разминавания“, каза Колев.

„Ще бъде поискано съдействие от международни институции, от партньорските служби, от доставчици на електронни съобщителни услуги и от други държави, така че по-бързо да бъде установен произходът“, обясни той.

Колев сподели, че опасността е именно от тези повтарящи се атаки, защото извършителят или извършителите проследяват активността на службите и реакцията на обществото. „Вероятно трябва бързо да се действа от страна на службите, за да бъде установен извършителят и това да бъде преустановено. Има опасност обществото да изпита известно успокоение, което впоследствие да доведе до занижаване на бдителността“.

„Очаквам, че ще се стигне най-малко до произхода на тази атака - от коя държава идва и какъв е евентуално произходът, дали е терористична група“, посочи той.

„Виждаме, че беше активиран голям обществен ресурс. Виждаме, че бяха евакуирани институциите, които бяха атакувани. Атаката до известна степен е постигнала целта си“, смята експертът.

Той сподели, че тези атаки не изискват кой знае какъв ресурс, много са евтини и могат да бъдат извършени от всеки, който има компютър и достъп до интернет. „Те ще се задълбочават. Просто наказанията за тези, които ги извършват, трябва да бъдат по-тежки, за да има превантивен ефект“.

„Службите трябва да действат във всеки един случай така, сякаш става дума за истинска атака. Не трябва да има успокоение и да приемаме това като нещо нормално. Във всеки един случай трябва да бъдем на необходимото ниво на готовност, ако, не дай Боже, се случи реален терористичен акт“, смята Колев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    7 6 Отговор
    Руснаците виждат това:

    Българският премиер Румен Радев обяви, че София вече няма да може да предоставя на Киев военна подкрепа под формата на доставки и оръжия, съобщи РИА Новости

    Коментиран от #11

    09:40 08.07.2026

  • 2 АБЕ

    29 2 Отговор
    ВКАРАХТЕ НИ ВЪВ ВОЙНА
    И СЕГА ЗАПОЧВАТЕ ДА СЕ ОПРАВДАВАТЕ И ДА НИ УСПОКОЯВАТЕ.

    09:42 08.07.2026

  • 3 Мнение

    14 3 Отговор
    Идват от избирателите на мово начало

    09:44 08.07.2026

  • 4 Тоя

    26 0 Отговор
    невзоров бандеровския укро заплашва съда да не го съдят

    09:44 08.07.2026

  • 5 Гениалните кадри на МиньоБоташа

    11 11 Отговор
    Да, лично от Путин идват. По цял ден пуска заплахи през телефона и имейла.

    Коментиран от #9

    09:45 08.07.2026

  • 6 Вражестката държава се намира ....

    13 2 Отговор
    в Дюбай , паралелна на Българската !
    Има си както Президент така и министри!
    И за разлика от България е по- богата и "бюджета и на 100% "
    ИЗПЪЛНЕН БЕЗ КРЕДИТИ!!!
    А ти "баювата", иначе си добре подстриган!!!

    09:46 08.07.2026

  • 7 Възраждане

    4 7 Отговор
    Ние подкрепяме Хаменей, одихме на погребението

    09:46 08.07.2026

  • 8 селяк

    7 0 Отговор
    вражеска :Д бако секи келеш с достъп до АЙ и временна поща и неколко проксита мое да го направи тва стига да има акъл за 2 евро цента

    09:48 08.07.2026

  • 9 На вас

    20 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гениалните кадри на МиньоБоташа":

    Все Путин и Радев са виновни .

    09:50 08.07.2026

  • 10 Пич

    18 1 Отговор
    Вероятно - укрофашистите!!! Правителството наруши техният ол инклузив!!! Глупаците от паветата да не се напрягат да споменават Русия, защото Русия не заплашва, а направо гърми!!! Кретен - експерта да запомни, че първо върви верига от фалшиви заплахи, от които на МВР им писва, и снижават бдителността. И тогава лесно става -Бум!!! Затова да не дрънка глупости, и да не показва колко слаб професионалист е по темата!!! Но пък и кой мисирчок пита киберспециалист за бомби...?!

    Коментиран от #14

    09:51 08.07.2026

  • 11 ДаЯ..." Бачо Румен" каза и друго...

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    че бизнеса на държавните предприятия в България , по никакъв начин НИКОГА
    няма да бъде нарушен за сметка на войната в Украйна !
    И България няма да финансиера Украйна директно с пари от хазната!
    На това му казвам "АС- ГЕНЕРАЛ " от висшия пилотаж на ВВС!

    "ХЕМ АГНЕТО В КОШАРАТА, ХЕМ ВЪЛКА СИТ"!!!

    ТАКА СЕ УПРАВЛЯВА ДЪРЖАВА, ДОКАТО ЧОВЕК Е ЖИВ!!!

    Коментиран от #25

    09:54 08.07.2026

  • 12 честен ционист

    10 0 Отговор
    Този в прав текст си каза сутринта, че мейлите са били "False flag" или вътрешно мероприятие.

    09:56 08.07.2026

  • 13 Пеевски съм

    11 0 Отговор
    Аз, Делянча съм вражеската държава в държавата, Яворе, кух си като лейка, само Путин ти е в глъвътъ..

    09:56 08.07.2026

  • 14 Няма никъде в света ...

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    по богат и апетитен "Ол Инклусив" от Руския Олигархичен "Ол Инклузив"!!!
    "Куче влаче влак " , но диря няма!!!
    Украйна сравнена в това отношение с Русия, са като " Малка Арда" !!!

    Коментиран от #15

    09:59 08.07.2026

  • 15 Пич

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Няма никъде в света ...":

    Това което казваш е съвършено безинтересно, защото ние не плащаме ол инклузива на Русия, а плащаме този на укрофашистите!!!

    10:02 08.07.2026

  • 16 дядо дръмпир

    6 0 Отговор
    Не е ли по вероятно да се прави от Държавни СЛУжители/Слуги/ ,които не им се стои на работа????

    10:04 08.07.2026

  • 17 Айше

    0 0 Отговор
    Талибан съпорт...до Ноември :)

    10:06 08.07.2026

  • 18 Лудия

    4 1 Отговор
    Заплахите идват от ,,доброжелатели" от Северна македония, да не се прави на улав Г-н Колев.

    10:11 08.07.2026

  • 19 Аз да питам този

    7 0 Отговор
    Псевдо експерт
    Укрия и турция съюзници ли са ни или вражески държави

    Или гледаме на ситуацията като кон с капаци

    10:14 08.07.2026

  • 20 Някой

    12 3 Отговор
    Напълно възможно. Все пак, Украйна е вражеска държава. Онзи с незаконния град край Варна и покровителката му - вживяващата се на губернатор на България Олесия, са безскрупулни като ментора им.

    10:15 08.07.2026

  • 21 Гост

    3 0 Отговор
    То хубаво ама става баш кога Радев каза, че няма да дава на Украйна.

    10:24 08.07.2026

  • 22 Госин

    7 0 Отговор
    експерт,вие сте Хперт,колкото и краина печели вайната!Ние с кого сме враг,да попитам?Вероятно визирате Русия,нали така?Вие и някой р030винки смятате Русия за враг!Тя смята ли ни?Нали сме на една п ръдня живот бе,охо!Имал враг...Ей такива буф0синхронисти сте всички!

    10:25 08.07.2026

  • 23 Да ! Но ! о о о о !

    1 0 Отговор
    Е В Съзвучие !

    С Проблемите !

    На Българския !

    Народ !

    10:27 08.07.2026

  • 24 ???

    1 0 Отговор
    Или пък от шайката на един подгонен дeбелaк?

    10:28 08.07.2026

  • 25 Ама Ти !

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДаЯ..." Бачо Румен" каза и друго...":

    Ще Плащаш !

    Целия !

    Масраф !

    10:31 08.07.2026

  • 26 Цвете

    2 1 Отговор
    НАЛИ НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ДОСЕТИМ, КОЯ Е ТЯ? ТАЗИ, КОЯТО 5 ГОДИНА СЪСИПА ВСИЧКО ПО ПЪТЯ СИ В 21 ВЕК.

    10:32 08.07.2026

  • 27 Василеску

    1 0 Отговор
    Прах в очите на слепите. От която и държава да идва електронното съобщение, то е плод на заинтересовани от протичането, разбирай непротичане, блокиране и пречене на съдебен процес от нашите заинтересовани мутри и подсъдими. Абсолютно елементарно.

    10:35 08.07.2026

  • 28 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор
    Да, например от украйна.

    10:47 08.07.2026

  • 29 Анонимен

    2 0 Отговор
    По-скоро са от недоволната мафия и тоя търси как да отвлече вниманието.

    10:58 08.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове