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Асен Василев: Румен Радев ни вкара във война за два месеца, Иран ни намери на картата
  Тема: Иранската криза

Асен Василев: Румен Радев ни вкара във война за два месеца, Иран ни намери на картата

19 Август, 2026 15:07 882 29

  • асен василев-
  • война-
  • иран-
  • ирански ракети-
  • национална сигурност

Общи приказки за "засилени мерки" в Безмер не са достатъчни. И не става въпрос само за Безмер, или само за падналите дронове, отломки от другата война

Асен Василев: Румен Радев ни вкара във война за два месеца, Иран ни намери на картата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев коментира днешната новина, че Иран е готова е удари военни бази в Европа, включително и “Безмер”, ако се стигне до ескалация на напрежението.

“Financial Times намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери”, написа във Фейсбук бившият финансов министър и припомни, че на 22 юли “Прогресивна България” и ДПС са гласували за включването на България “във военна операция - за първи път от 2003 г. насам”.

“Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца”, каза още Василев.

Критика дойде и от друг депутат от “Продължаваме промяната” - акад. Николай Денков, който каза, че “профанският подход на правителството към външната политика неизбежно води до повишени рискове със сигурността”

“Общи приказки за "засилени мерки" в Безмер не са достатъчни. И не става въпрос само за Безмер, или само за падналите дронове, отломки от другата война”, написа Денков и добави, че управляващите са длъжни да отговорят на поредица важни въпроси.

  1. За кога са насрочени съветите по сигурността към президента и правителството?
  2. Водят ли се разговори с външните министри и министрите на отбраната в страните от ЕС и НАТО?
  3. Как правителството ще защити България от военни заплахи?

“Отговори на тези важни въпроси липсват и в управленската му програма. Но ги очакват всички българи”, посочи още бившият премиер.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КиКи

    11 11 Отговор
    НАТО ни пази!

    Коментиран от #6

    15:08 19.08.2026

  • 2 Хохо Бохо

    38 12 Отговор
    Убикален глупак е тоя. Ще се провалят петроханците и на тези избори и то грандиозно

    Коментиран от #4

    15:09 19.08.2026

  • 3 Тов. ЧЛЕНИН

    3 5 Отговор
    Ета невазможна ..

    15:09 19.08.2026

  • 4 Хохо Бохо

    34 8 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Ахам. Жълтото еврейче паси така ни разправяше заедно с краварските НПО.

    15:10 19.08.2026

  • 5 Ннн

    13 34 Отговор
    Колкото и да ми е противен този толуп, за съжаление е прав. Радев направи всичко, което заявяваше, че ще направят другите, ако не дойде той на власт. България вече е тотално превзета от Русия и Израел.

    15:10 19.08.2026

  • 6 Глюпости

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    Конь каза , че харесва румбата ..

    Коментиран от #20

    15:10 19.08.2026

  • 7 Пич

    11 6 Отговор
    Едно книжниците.....!!!
    Когато ви казвам, не приказвам!!!
    Единствено се учудих, че не се опитаха да го крият поне още няколко дни!!!
    Тъпите комунисти от ДС ще ни вкарат във война от некадърност, и липса на гръбнак!!!

    15:11 19.08.2026

  • 8 Герге ,

    4 4 Отговор
    Профилактично - ШТИСАЙРЯФОСТАТЪ .

    15:11 19.08.2026

  • 9 име

    28 6 Отговор
    Хасане, миналата година лапа цяла заплата и за пет стотинки работа не свърши, не направи нищо за инфлацията или за бюджета. Удобно ли е да попитам какво джвакаше в устата си, че си мълча когато и редовното правителство на водопада и служебното на Гяуров разрешава краваски самолети да ремонтират шахтите на летище Васил Левски?!

    15:12 19.08.2026

  • 10 Денков и Василев

    17 9 Отговор
    Изглежда са пълни идиоти, а и са доста външнополитически неграмотни. Отново имаме реакция на ППДБ на статия от ФТ, която е със съмнителна достоверност. Мислех си, че са достигнали дъното с някой от скорошните си изказвания, но не познах. Има още надолу да се пада.

    Коментиран от #11

    15:14 19.08.2026

  • 11 Ти остави това

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Денков и Василев":

    Те че са такива, да такива са, потомствени номенклатури. Но и аз сега разбирам че са ни вкарали във военна операция с Иран? Това истина ли е?

    15:15 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 торпедо

    13 8 Отговор
    Асене ти не разбра ли че нормално мислещия български народ те мрази и ненавижда.Твоята сглобка в която бе премиер ни вкара в конфликтите.Тошо Магарев Ананас Разпрянов и клика ни набутахте и укро конфликта и в иранския.Идва видов ден за всички виновни за това.

    15:19 19.08.2026

  • 14 А бе

    8 4 Отговор
    джондър при гюров ли кацнаха 8 сащ самолета на летище София

    15:20 19.08.2026

  • 15 ццц

    5 3 Отговор
    Преди изборите повтарях че фигуранта е поредната евроатлантическа марионетка, маскирана за избори, ама кой да чуе.....

    15:20 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 фбр

    6 3 Отговор
    Аман от гейовне!!!

    15:24 19.08.2026

  • 18 Някой

    10 3 Отговор
    да не забравяме, че американмските самолети бяха допуснати до летище София от правителството на Росен Желязков. После вашия Гюров имаше 3 месеца да ги изгони, ако е искал. Но явно не е искал. Тъй че, да хвърлята цялата кал върху Радев, в случая е тъпо. А и хората помнят кое кога се е случвало.

    15:28 19.08.2026

  • 19 Хаха

    10 5 Отговор
    Лъжеш Асена Василева! Разрешението за американските самолети на летище Васил Левски го даде юнак Гюро.

    15:29 19.08.2026

  • 20 Човека КоZа

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Глюпости":

    Ми не, не каза така "конь". Каза, че всички се кълнат в интереса на народа докато не спечелят изборите, и допълни "да се оправят по между си" (Радев и Брюксел). В нито един момент не каза, че го харесва, ама материала не прави разлика между "знам го" и "харесвам го".
    П.С. Само балъците клъвнаха на Радев.

    15:29 19.08.2026

  • 21 Взети са мерки

    6 3 Отговор
    Аверите на Румбата от Кремъл Путин и Лавров ще ни опазят с кръвта си Живота си дават за него

    15:29 19.08.2026

  • 22 МНОГО НАЧЕТЕН БЕЕЕЕЕ

    6 2 Отговор
    ГЛЕДАЙ ТЕБЕ КЪДЕ ЩЕ ТЕ ВКАРАТ ЗА ПОРАЗИИТЕ КОИТО НАПРЕВИХТЕ С ТАБУРЕТКАТА

    15:30 19.08.2026

  • 23 Даа

    5 3 Отговор
    Защо, защо, защо са тези измислици на Асена ??? Та нали Желязков ( премиера на ГЕРБ- ДПС) докара 12 военни самолети на гражданското летище София? И де факто Радев ги премести на военно летище Безцеремонно, като ги намали на 8 броя? Защо е този глупав рев ?

    15:32 19.08.2026

  • 24 При толкова спасители сме обречени

    0 3 Отговор
    Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца Да го беше казал едно книжния разбирам, ама тоя е прочел поне няколко книги?!Сигурно е от жегата, да не излиза много много на слънце !!!

    15:35 19.08.2026

  • 25 Щирлиц

    3 0 Отговор
    Ама Василев иска да ни каже, че ако той беше на власт и му се обадят от НАТО да се разпореди за престой на самолети им и той ще откаже ли?!? Ха Ха Ха ше напълни гащите и на секундата ще отвори летищата. Тези да ги приказва на Киро тъпото, не на аудиторията.

    15:39 19.08.2026

  • 26 Абе ей нещастник,

    2 0 Отговор
    а по добре ли е тия самолети да са в София,както бяха.

    15:40 19.08.2026

  • 27 Еврококошарник

    2 0 Отговор
    Кокорчо да грабва питата и вазелина и да тича да посреща иранците на границата!

    15:43 19.08.2026

  • 28 Асен

    0 0 Отговор
    приятелят на Иран !

    15:43 19.08.2026

  • 29 Кокорът

    1 0 Отговор
    от ден на ден все повече изкокорясва с глпстите си.

    15:44 19.08.2026

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