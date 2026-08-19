Асен Василев: Румен Радев ни вкара във война за два месеца, Иран ни намери на картата

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев коментира днешната новина, че Иран е готова е удари военни бази в Европа, включително и “Безмер”, ако се стигне до ескалация на напрежението.
“Financial Times намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери”, написа във Фейсбук бившият финансов министър и припомни, че на 22 юли “Прогресивна България” и ДПС са гласували за включването на България “във военна операция - за първи път от 2003 г. насам”.
“Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца”, каза още Василев.
Критика дойде и от друг депутат от “Продължаваме промяната” - акад. Николай Денков, който каза, че “профанският подход на правителството към външната политика неизбежно води до повишени рискове със сигурността”
“Общи приказки за "засилени мерки" в Безмер не са достатъчни. И не става въпрос само за Безмер, или само за падналите дронове, отломки от другата война”, написа Денков и добави, че управляващите са длъжни да отговорят на поредица важни въпроси.
- За кога са насрочени съветите по сигурността към президента и правителството?
- Водят ли се разговори с външните министри и министрите на отбраната в страните от ЕС и НАТО?
- Как правителството ще защити България от военни заплахи?
“Отговори на тези важни въпроси липсват и в управленската му програма. Но ги очакват всички българи”, посочи още бившият премиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КиКи
Коментиран от #6
15:08 19.08.2026
2 Хохо Бохо
Коментиран от #4
15:09 19.08.2026
3 Тов. ЧЛЕНИН
15:09 19.08.2026
4 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Хохо Бохо":Ахам. Жълтото еврейче паси така ни разправяше заедно с краварските НПО.
15:10 19.08.2026
5 Ннн
15:10 19.08.2026
6 Глюпости
До коментар #1 от "КиКи":Конь каза , че харесва румбата ..
Коментиран от #20
15:10 19.08.2026
7 Пич
Когато ви казвам, не приказвам!!!
Единствено се учудих, че не се опитаха да го крият поне още няколко дни!!!
Тъпите комунисти от ДС ще ни вкарат във война от некадърност, и липса на гръбнак!!!
15:11 19.08.2026
8 Герге ,
15:11 19.08.2026
9 име
15:12 19.08.2026
10 Денков и Василев
Коментиран от #11
15:14 19.08.2026
11 Ти остави това
До коментар #10 от "Денков и Василев":Те че са такива, да такива са, потомствени номенклатури. Но и аз сега разбирам че са ни вкарали във военна операция с Иран? Това истина ли е?
15:15 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 торпедо
15:19 19.08.2026
14 А бе
15:20 19.08.2026
15 ццц
15:20 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 фбр
15:24 19.08.2026
18 Някой
15:28 19.08.2026
19 Хаха
15:29 19.08.2026
20 Човека КоZа
До коментар #6 от "Глюпости":Ми не, не каза така "конь". Каза, че всички се кълнат в интереса на народа докато не спечелят изборите, и допълни "да се оправят по между си" (Радев и Брюксел). В нито един момент не каза, че го харесва, ама материала не прави разлика между "знам го" и "харесвам го".
П.С. Само балъците клъвнаха на Радев.
15:29 19.08.2026
21 Взети са мерки
15:29 19.08.2026
22 МНОГО НАЧЕТЕН БЕЕЕЕЕ
15:30 19.08.2026
23 Даа
15:32 19.08.2026
24 При толкова спасители сме обречени
15:35 19.08.2026
25 Щирлиц
15:39 19.08.2026
26 Абе ей нещастник,
15:40 19.08.2026
27 Еврококошарник
15:43 19.08.2026
28 Асен
15:43 19.08.2026
29 Кокорът
15:44 19.08.2026