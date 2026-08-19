В Слънчев бряг: продавач скочи на инспектори от НАП и избяга с касовия апарат

Физическа агресия е упражнена върху двама служители на Националната агенция за приходите (НАП). Инцидентът е станал по време на проверка в търговски обект в Слънчев бряг, съобщи говорителят на приходната агенция в Бургас Христо Узунов, цитиран от БТА.
Проверката е извършена след сигнал в павилионен тип обект. При възникналото напрежение единият от служителите е бил изблъскан, след което работещ в обекта човек е взел фискалното устройство и е напуснал обекта. Подаден е сигнал в полицията, а извършителят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.
При последвалата проверка на обекта са установени нарушения.
“За нас е обяснимо това напрежение сред представители на сивия сектор, но е недопустимо това да прераства във физическа агресия“, каза Узунов.
В активния туристически сезон по Черноморието има засилен контрол, като 40 обекта в Бургаска област са поставени под наблюдение.
На проверка подлежат различни видове търговски обекти - ресторанти, барове, магазини, павилиони и други. При наблюдението на един от обектите е установена значителна разлика в касовата наличност в рамките на работния ден. Сред най-често установяваните нарушения са разлики в касовата наличност и неиздаване на касови бележки.
Като пример Узунов посочи случай от Варненска област, при който след започване на наблюдение от НАП отчетените обороти са се увеличили между 100 и 400 пъти. По думите му подобно повишаване на оборотите се наблюдава и при обектите, поставени под наблюдение в Бургаска област. Проверките на приходната агенция по Черноморието продължават.
При съмнение клиентите могат да задържат плащането, докато не се убедят, че издадената касова бележка е автентична.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦦⛱️⛲️
Коментиран от #6
13:46 19.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
13:46 19.08.2026
3 Никой не плаща данъци по морето!
13:48 19.08.2026
4 Предложение
13:51 19.08.2026
5 Щастливец !
Щастлива !
Държава !
13:52 19.08.2026
6 Който Е !
До коментар #1 от "🦦⛱️⛲️":По - Чевръст !
13:53 19.08.2026
7 Много ясно
На всякъде не се пускат касово бележки.
Да проверят магазини дракон в пз. Ежедневни проверки ще са необходимите ми.
13:56 19.08.2026
8 Друга
14:01 19.08.2026