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В Слънчев бряг: продавач скочи на инспектори от НАП и избяга с касовия апарат

В Слънчев бряг: продавач скочи на инспектори от НАП и избяга с касовия апарат

19 Август, 2026 13:43 428 8

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При последвалата проверка на обекта са установени нарушения

В Слънчев бряг: продавач скочи на инспектори от НАП и избяга с касовия апарат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Физическа агресия е упражнена върху двама служители на Националната агенция за приходите (НАП). Инцидентът е станал по време на проверка в търговски обект в Слънчев бряг, съобщи говорителят на приходната агенция в Бургас Христо Узунов, цитиран от БТА.

Проверката е извършена след сигнал в павилионен тип обект. При възникналото напрежение единият от служителите е бил изблъскан, след което работещ в обекта човек е взел фискалното устройство и е напуснал обекта. Подаден е сигнал в полицията, а извършителят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

При последвалата проверка на обекта са установени нарушения.

“За нас е обяснимо това напрежение сред представители на сивия сектор, но е недопустимо това да прераства във физическа агресия“, каза Узунов.

В активния туристически сезон по Черноморието има засилен контрол, като 40 обекта в Бургаска област са поставени под наблюдение.

На проверка подлежат различни видове търговски обекти - ресторанти, барове, магазини, павилиони и други. При наблюдението на един от обектите е установена значителна разлика в касовата наличност в рамките на работния ден. Сред най-често установяваните нарушения са разлики в касовата наличност и неиздаване на касови бележки.

Като пример Узунов посочи случай от Варненска област, при който след започване на наблюдение от НАП отчетените обороти са се увеличили между 100 и 400 пъти. По думите му подобно повишаване на оборотите се наблюдава и при обектите, поставени под наблюдение в Бургаска област. Проверките на приходната агенция по Черноморието продължават.

При съмнение клиентите могат да задържат плащането, докато не се убедят, че издадената касова бележка е автентична.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦦⛱️⛲️

    4 0 Отговор
    Днеска един украинец щеше да ме удари, не спира на знак стоп.

    Коментиран от #6

    13:46 19.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    7 0 Отговор
    забравил е котлона у тях включен

    13:46 19.08.2026

  • 3 Никой не плаща данъци по морето!

    9 0 Отговор
    Всичко е Пунта Мара! На Златните продават чаши с образа на Хитлер!

    13:48 19.08.2026

  • 4 Предложение

    2 4 Отговор
    Да се криминализира плащането в брой и да се въведе дигиталното евро. Търговията с валута също. Преноса на валута също. Всичко да се прави дигитално. Че ей така никнат къщите с басейни за милиони евра декларирани в буркани.

    13:51 19.08.2026

  • 5 Щастливец !

    1 0 Отговор
    В !

    Щастлива !

    Държава !

    13:52 19.08.2026

  • 6 Който Е !

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "🦦⛱️⛲️":

    По - Чевръст !

    13:53 19.08.2026

  • 7 Много ясно

    2 0 Отговор
    Ама да не са само по морето.
    На всякъде не се пускат касово бележки.
    Да проверят магазини дракон в пз. Ежедневни проверки ще са необходимите ми.

    13:56 19.08.2026

  • 8 Друга

    0 0 Отговор
    тъпня от Слънчев бряг ?

    14:01 19.08.2026

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