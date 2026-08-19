Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
"Мяра": Би било изненада Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур

"Мяра": Би било изненада Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур

19 Август, 2026 12:53 1 074 56

  • илияна йотова-
  • президент-
  • избори-
  • правителство-
  • опозиция

Но това не значи, че не са възможни изненади за президентските избори, посочи Яница Петкова

"Мяра": Би било изненада Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур, би било изненада, защото са много трудни условията. Това заяви в ефира на БНР Яница Петкова от социологическа агенция "Мяра".

"Фактът, че тя се обяви първа преди месец, със сигурност действа в нейна полза и я поставя в силна позиция, но тя нямаше друг избор. Йотова е в центъра на вниманието и имаше очакване да го направи.

По думите на експерта това поставя президента и в ситуация за сериозна критика.

"В българското общество последните избори наблюдаваме такова криене на кандидати, във всякакъв тип мажоритарни избори, за кмет също, за да не излезе негативна новина. Това е с общото усещане за недоверие и страх към партиите.

Но това не значи, че не са възможни изненади за президентските избори", каза Петкова. "Към момента е сигурно, че Йотова е със силна позиция и "Прогресивна България" също, като партия, която я подкрепя. И победата ще е от ключово значение за затвърждаване на позициите."

Според Яница Петкова в управляващите е инициативата да задават дневния ред, не само правилата за функциониране на държавата:

"Те са в ситуация, в която лесно биха могли да сбъркат, ако прекалят. Обявяването на победа винаги е сериозно."

Социологът коментира, че въпреки обявяването на програмата на управляващите, този прочит "не показва нищо, което да е изненадващо и сензационно".

"Всяко прекаляване обикновено не се толерира от българското общество и би дало възможност за критики от опозицията, която ще се активира в близките дни. В нашата държава много неща са се случвали, които са трудно търпими и поносими. Но обикновено над общественото мнение надделяват именно реплики. Усещането за сила създава възможността за прекаляване. Това, което виждаме около обявената програма, позволява на правителството да прекъсне едни критики", предупреждава тя.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Премахвате

    15 2 Отговор
    И премахвани ще бъдете

    12:56 19.08.2026

  • 3 Хайлайф

    23 8 Отговор
    Тази на кой беше любовница?

    Коментиран от #20, #27

    12:56 19.08.2026

  • 4 Боруна Лом

    22 5 Отговор
    ПОРЕДНАТА АГЕНЦИЯ...НИЩОПРАВЕЩА

    12:56 19.08.2026

  • 5 Тази на

    21 5 Отговор
    снимката е много страшна.

    12:57 19.08.2026

  • 6 Тероризъм в Брегенц Австрия

    3 4 Отговор
    Български полицаи(от Перник )ме изтезават и убиват циганската !в град Брегенц Австрия....Мирослав Германов град Брегенц Австрия

    Коментиран от #8

    12:57 19.08.2026

  • 7 Григор

    11 8 Отговор
    "Мяра": Би било изненада Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур"
    Изненада?! Дали? На мен ми се струва, че на вас ви се иска да има втори тур. А тия "проучвания" са по-скоро платени внушения с предизборна цел. Ама ние нали сме от село и за тия неща изобщо не се сещаме. Ще поживеем и ще го видим този втори.

    12:58 19.08.2026

  • 8 Да това е ужасно

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тероризъм в Брегенц Австрия":

    Това е 100% терор

    12:58 19.08.2026

  • 9 Кармата е кучка

    21 14 Отговор
    Йотова да не се окаже Цецка Цачева на Радев....

    Коментиран от #31

    12:58 19.08.2026

  • 10 Аууу

    18 11 Отговор
    Стига с тия комунисти и Русофили това са крадливи лъжливи путинисти подлоги на кремъл.

    12:58 19.08.2026

  • 11 Ако има

    11 5 Отговор
    кебапчета и бира,това е президента!

    12:58 19.08.2026

  • 12 Ужасни хора

    5 7 Отговор
    Българите са убийци на хора.

    12:59 19.08.2026

  • 13 Mарк

    7 13 Отговор
    Не съм за нея и за никого от евентуалните кандидати еврогейските партийки, и вероятно няма да гласувам на тези президентски избори. Но, според мен, тя ще спечели с огромна лекота и още на първи тур, ако кандидатът с нея за вицепрезидент е някой нормален.

    12:59 19.08.2026

  • 14 хмм

    15 6 Отговор
    За мен би било изненада тамплиерка да спечели каквито и да било мажоритарни избори. Не може президентът на една държава с древна история и култура да има президент, който се облича с бял чаршаф с червен кръст на него и изпълнява тайни рицарски ритуали. Какво ви става, бе, умът си ли изгубихте? Президент - рицар тамплиер!!! Сериозно?!

    13:01 19.08.2026

  • 15 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    17 2 Отговор
    И балъци за милиони. Изборите са театър за плебеите.

    13:01 19.08.2026

  • 16 Чума

    3 13 Отговор
    В нормална държава е най нормално госпожа Йотова да бъде президент! Но, България не е много нормална и предлагам да изберете някой по така! Само да не е Костадин! По добре Цомча, но не и Костадин! Как ще го пратиш Костадин в Европа и ще им обясниш, че това не е човек от Пешавар или Боливуд!?

    13:02 19.08.2026

  • 17 Нищо добро

    12 1 Отговор
    ДАНС И МВР са собственост на Република Турция!

    13:03 19.08.2026

  • 18 Ех ,,Мяра"...!

    6 17 Отговор
    Грешна ви е...,,Мярата"...!
    Йотова ще спечели още на първият тур...!

    Коментиран от #50

    13:05 19.08.2026

  • 19 РМЕН ЛУКАВИЯ МАСОН

    15 4 Отговор
    Хората разбраха че е лъжец.

    13:07 19.08.2026

  • 20 Отговор!

    3 16 Отговор

    До коментар #3 от "Хайлайф":

    С клюки-не се занимаваме!
    Истината е,че Йотова ще бъде ...старият-нов Президент на РБ!
    Хайде...поплачи си и ще ти мине...!

    13:07 19.08.2026

  • 21 така, де

    17 2 Отговор
    Аз пък мисля, че няма да спечели и на втори! Показвайте я по-често, че да отврати всички!

    13:09 19.08.2026

  • 22 Хаха

    2 8 Отговор
    Би било изненда кама гюру да стигне втория тур след парите за зелю

    13:09 19.08.2026

  • 23 Абсурдистан

    13 3 Отговор
    Ако опозицията не се обедини около обща кандидатура, говорителката на ДС ще спечели.

    13:09 19.08.2026

  • 24 така, де

    14 2 Отговор
    Аз пък мисля, че няма да спечели и на втори! Показвайте я по-често, че да отврати всички!

    13:09 19.08.2026

  • 25 Братя БЪЛГАРИ

    12 4 Отговор
    Ние като нация нямаме нужда от нагаждачи и подлоги за да не продължават да ни тъпчат ! Все пак сме Българи ,а не изкуствен интелект! Не бихме избрали бившият говорител и член на БСП И на Позитано ЗА НОВ ПРЕЗИДНТ НА ДЪРЖАВАТА НИ,още повече след като видяхме като Радев с присъдружните Социалдемократи на Елена Нонева ни изиграха ! Тази еднолично управляваща паплач ни нареди хубаво ! Сега няма да объркаме бюлетините ,макар и машинно ! Ще изберем истински милеещ за Нацията ни нов Президент!!!

    13:10 19.08.2026

  • 26 Ти да видиш

    2 11 Отговор
    Би било изненада ако Йотова не спечели още на първи тур! Очаквам с нетърпение да видя физиономиятс на лекенцето Гюров след това.

    13:11 19.08.2026

  • 27 гоцев

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хайлайф":

    на Гоце.

    13:11 19.08.2026

  • 28 Уха

    5 2 Отговор
    След трите Прасенца Суджуко Големите Дни Чюрапе требе и Сфинка

    Коментиран от #32

    13:13 19.08.2026

  • 29 МАСОНИТЕ

    10 2 Отговор
    Искат да си инсталират и президент на териториятач

    13:15 19.08.2026

  • 30 Обективен

    11 2 Отговор
    За тази фурнажийска лопата НЕ ГЛАСУВАМ.
    Вижте и биографията!
    Обикновенна номенклатура на кариерист от БКП БСП, която плюе в ръката която я е хранила, сменя се според силните на деня.
    Няма да гласувам за нея!

    13:15 19.08.2026

  • 31 Гюров и Кандев

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Кармата е кучка":

    ще са, ама в мечтите на полово флуидните петроханци. Или пък ГЕРБ баболелки ще издигнат някой и ще спечели? Ама на тях вотът от държавната администрация вече си замина, ако не знае или не иска да осъзнае вождът с магнолиите. Мяра бяха от малкото или единствената агенция, която доближи що-годе реалните резултати на изборите. Едни други на хранилка даваха минимална разлика между Радев и ГЕРБ, други почти изкарваха петроханския корпус победители. Ако имат съмнения за победа още на първи тур - може би е така, но е повече от ясно, че Йотова печели изборите, и то с лекота и без нужда да подвива крак на някое от двете прасета.

    13:15 19.08.2026

  • 32 миме

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Уха":

    а вие педунанците що седехте у скута на шопаря? А?

    13:18 19.08.2026

  • 33 Гарантирано от ГЕРБ

    3 4 Отговор
    Яница ПетковаГерберова от "Мяра":
    Би било изненада Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур,
    защото нашият Лидер бориспФ ще предложи едно Герберско Магаре за президент
    и то ще спечели още на първи тур!

    Коментиран от #37, #39

    13:18 19.08.2026

  • 34 При висока избирателна активност

    3 3 Отговор
    Може да спечели чисто математически .

    13:19 19.08.2026

  • 35 ХОРАТА РАЗБРАХА ЧЕ РУМЕН Е ЛЪЖЕЦ

    10 5 Отговор
    Никой няма да гласува за тая.

    Коментиран от #38

    13:21 19.08.2026

  • 36 миме

    4 2 Отговор
    зорлем се мъчи първанчо то оня математика от информационно обслужване ше тури две нули кат му кажат от посолствотО

    13:21 19.08.2026

  • 37 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Няма изненади със счупените мадуровки Йотова вече е назначена Хартията е забранена с тази цел истински червен модел е сега

    13:22 19.08.2026

  • 38 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "ХОРАТА РАЗБРАХА ЧЕ РУМЕН Е ЛЪЖЕЦ":

    И затова насила наложи мадуровките

    13:23 19.08.2026

  • 39 Ааа

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Не бе

    13:24 19.08.2026

  • 40 миме

    2 5 Отговор
    а най-сладкото е ,че жълтопаветната педуханска секта никога повече нема да земе власта, е даже евровизията зеха на терзийката амбреажчето

    13:29 19.08.2026

  • 41 Братовчеда

    5 2 Отговор
    Още не мога да забравя онази срамна за българската държавност сцена, когато Йотова падна на колене пред полковник Гундяев, който по съвместителство е и руски патриарх.
    Нека бъдем реалисти! Ако опозицията не издигне обединяваща личност за президент, Йотова като нищо ще спечели изборите с гласоподавателите на Радев, Костадинов и от части на Пеевски.

    Коментиран от #44

    13:29 19.08.2026

  • 42 Естествено Е !

    3 2 Отговор
    Че Управляващите !

    Искат !

    Беззаконието Да се Затвърди !

    И За Това се натягат !

    За Йотова !

    Но Народа Не иска Това !

    И Се Надява !

    Тази Самозвана Шайка !

    Да не получи Тази Подкрепа !

    От Президентската !

    Институция !

    13:30 19.08.2026

  • 43 ЛЪЖИРУМЕН

    4 2 Отговор
    Лъжливия борец срещу мафията.

    13:31 19.08.2026

  • 44 Възраждане

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Братовчеда":

    Ни най малко не са в тази група. Освен това те ще имат техен кандидат за сплотяване на редиците.

    Коментиран от #49

    13:31 19.08.2026

  • 45 Перо

    3 2 Отговор
    Това недоразумение да спечели президентски избори, това шега ли е?

    13:34 19.08.2026

  • 46 Перо

    3 2 Отговор
    Тая не е присъствала само на откриване на обществена тоалетна, като Президент!

    13:35 19.08.2026

  • 47 Яница,

    0 3 Отговор
    изненада ще е,ако Йотова не спечели още от първи път!Като виждам какви хора гласят да и опонират,по съм склонен да мисля,че Илияна Йотова ще спечели от раз!!!

    13:48 19.08.2026

  • 48 Независим

    2 2 Отговор
    Ако това безумие на този безумен народ се случи и тази Цола Драгойчева спечели изборите е необходимо незабавно излизане от ЕС и още по незабавно обявяване на България за руска република.
    Ето защо предците на този народ обесиха Левски.

    Коментиран от #51

    13:50 19.08.2026

  • 49 Братовчеда

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Възраждане":

    Раязбира се, че не са! Както и преди не бяха, когато някакви мижави 90% от гласувалите за Костадинов на първи тур, дадоха гласът си за Радев-Йотова на втори.

    13:51 19.08.2026

  • 50 Минусите тук

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ех ,,Мяра"...!":

    няма да ви помогнат на изборите! Йотова е сигурният Президент!

    13:52 19.08.2026

  • 51 Добре че

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Независим":

    от теб нищо не зависи!

    13:53 19.08.2026

  • 52 Баба Кина

    0 1 Отговор
    Колкото по- злобна, долна и неприемлива е риториката срещу Илияна Йотова, толкова по- сигурно е за кого ще гласувам на есен. Единствено статистически ми е интересно кои мъжлета ще се изправят срещу нея в надпреварата.

    13:54 19.08.2026

  • 53 Паратиритис

    0 0 Отговор
    Българинът за жена няма да гласува, вече се видя. Виж, Барба Ганьос е друга работа.

    13:59 19.08.2026

  • 54 и как

    0 1 Отговор
    го нагласихте това "изследване", като още не се знае, кои ще са другите?!

    13:59 19.08.2026

  • 55 Доло комунистите от власти .

    0 0 Отговор
    Идиотова да се маха веднага
    Нищо не прави.
    Да не се прави на добрата фея .

    14:00 19.08.2026

  • 56 Ама пък ще се разбира

    0 0 Отговор
    С патриарх Гундяев.

    14:01 19.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове