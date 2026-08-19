"Мяра": Би било изненада Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур"

Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур, би било изненада, защото са много трудни условията. Това заяви в ефира на БНР Яница Петкова от социологическа агенция "Мяра".
"Фактът, че тя се обяви първа преди месец, със сигурност действа в нейна полза и я поставя в силна позиция, но тя нямаше друг избор. Йотова е в центъра на вниманието и имаше очакване да го направи.
По думите на експерта това поставя президента и в ситуация за сериозна критика.
"В българското общество последните избори наблюдаваме такова криене на кандидати, във всякакъв тип мажоритарни избори, за кмет също, за да не излезе негативна новина. Това е с общото усещане за недоверие и страх към партиите.
Но това не значи, че не са възможни изненади за президентските избори", каза Петкова. "Към момента е сигурно, че Йотова е със силна позиция и "Прогресивна България" също, като партия, която я подкрепя. И победата ще е от ключово значение за затвърждаване на позициите."
Според Яница Петкова в управляващите е инициативата да задават дневния ред, не само правилата за функциониране на държавата:
"Те са в ситуация, в която лесно биха могли да сбъркат, ако прекалят. Обявяването на победа винаги е сериозно."
Социологът коментира, че въпреки обявяването на програмата на управляващите, този прочит "не показва нищо, което да е изненадващо и сензационно".
"Всяко прекаляване обикновено не се толерира от българското общество и би дало възможност за критики от опозицията, която ще се активира в близките дни. В нашата държава много неща са се случвали, които са трудно търпими и поносими. Но обикновено над общественото мнение надделяват именно реплики. Усещането за сила създава възможността за прекаляване. Това, което виждаме около обявената програма, позволява на правителството да прекъсне едни критики", предупреждава тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Премахвате
12:56 19.08.2026
3 Хайлайф
Коментиран от #20, #27
12:56 19.08.2026
4 Боруна Лом
12:56 19.08.2026
5 Тази на
12:57 19.08.2026
6 Тероризъм в Брегенц Австрия
Коментиран от #8
12:57 19.08.2026
7 Григор
Изненада?! Дали? На мен ми се струва, че на вас ви се иска да има втори тур. А тия "проучвания" са по-скоро платени внушения с предизборна цел. Ама ние нали сме от село и за тия неща изобщо не се сещаме. Ще поживеем и ще го видим този втори.
12:58 19.08.2026
8 Да това е ужасно
До коментар #6 от "Тероризъм в Брегенц Австрия":Това е 100% терор
12:58 19.08.2026
9 Кармата е кучка
Коментиран от #31
12:58 19.08.2026
10 Аууу
12:58 19.08.2026
11 Ако има
12:58 19.08.2026
12 Ужасни хора
12:59 19.08.2026
13 Mарк
12:59 19.08.2026
14 хмм
13:01 19.08.2026
15 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
13:01 19.08.2026
16 Чума
13:02 19.08.2026
17 Нищо добро
13:03 19.08.2026
18 Ех ,,Мяра"...!
Йотова ще спечели още на първият тур...!
Коментиран от #50
13:05 19.08.2026
19 РМЕН ЛУКАВИЯ МАСОН
13:07 19.08.2026
20 Отговор!
До коментар #3 от "Хайлайф":С клюки-не се занимаваме!
Истината е,че Йотова ще бъде ...старият-нов Президент на РБ!
Хайде...поплачи си и ще ти мине...!
13:07 19.08.2026
21 така, де
13:09 19.08.2026
22 Хаха
13:09 19.08.2026
23 Абсурдистан
13:09 19.08.2026
24 така, де
13:09 19.08.2026
25 Братя БЪЛГАРИ
13:10 19.08.2026
26 Ти да видиш
13:11 19.08.2026
27 гоцев
До коментар #3 от "Хайлайф":на Гоце.
13:11 19.08.2026
28 Уха
Коментиран от #32
13:13 19.08.2026
29 МАСОНИТЕ
13:15 19.08.2026
30 Обективен
Вижте и биографията!
Обикновенна номенклатура на кариерист от БКП БСП, която плюе в ръката която я е хранила, сменя се според силните на деня.
Няма да гласувам за нея!
13:15 19.08.2026
31 Гюров и Кандев
До коментар #9 от "Кармата е кучка":ще са, ама в мечтите на полово флуидните петроханци. Или пък ГЕРБ баболелки ще издигнат някой и ще спечели? Ама на тях вотът от държавната администрация вече си замина, ако не знае или не иска да осъзнае вождът с магнолиите. Мяра бяха от малкото или единствената агенция, която доближи що-годе реалните резултати на изборите. Едни други на хранилка даваха минимална разлика между Радев и ГЕРБ, други почти изкарваха петроханския корпус победители. Ако имат съмнения за победа още на първи тур - може би е така, но е повече от ясно, че Йотова печели изборите, и то с лекота и без нужда да подвива крак на някое от двете прасета.
13:15 19.08.2026
32 миме
До коментар #28 от "Уха":а вие педунанците що седехте у скута на шопаря? А?
13:18 19.08.2026
33 Гарантирано от ГЕРБ
Би било изненада Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур,
защото нашият Лидер бориспФ ще предложи едно Герберско Магаре за президент
и то ще спечели още на първи тур!
Коментиран от #37, #39
13:18 19.08.2026
34 При висока избирателна активност
13:19 19.08.2026
35 ХОРАТА РАЗБРАХА ЧЕ РУМЕН Е ЛЪЖЕЦ
Коментиран от #38
13:21 19.08.2026
36 миме
13:21 19.08.2026
37 Анонимен
До коментар #33 от "Гарантирано от ГЕРБ":Няма изненади със счупените мадуровки Йотова вече е назначена Хартията е забранена с тази цел истински червен модел е сега
13:22 19.08.2026
38 Анонимен
До коментар #35 от "ХОРАТА РАЗБРАХА ЧЕ РУМЕН Е ЛЪЖЕЦ":И затова насила наложи мадуровките
13:23 19.08.2026
39 Ааа
До коментар #33 от "Гарантирано от ГЕРБ":Не бе
13:24 19.08.2026
40 миме
13:29 19.08.2026
41 Братовчеда
Нека бъдем реалисти! Ако опозицията не издигне обединяваща личност за президент, Йотова като нищо ще спечели изборите с гласоподавателите на Радев, Костадинов и от части на Пеевски.
Коментиран от #44
13:29 19.08.2026
42 Естествено Е !
Искат !
Беззаконието Да се Затвърди !
И За Това се натягат !
За Йотова !
Но Народа Не иска Това !
И Се Надява !
Тази Самозвана Шайка !
Да не получи Тази Подкрепа !
От Президентската !
Институция !
13:30 19.08.2026
43 ЛЪЖИРУМЕН
13:31 19.08.2026
44 Възраждане
До коментар #41 от "Братовчеда":Ни най малко не са в тази група. Освен това те ще имат техен кандидат за сплотяване на редиците.
Коментиран от #49
13:31 19.08.2026
45 Перо
13:34 19.08.2026
46 Перо
13:35 19.08.2026
47 Яница,
13:48 19.08.2026
48 Независим
Ето защо предците на този народ обесиха Левски.
Коментиран от #51
13:50 19.08.2026
49 Братовчеда
До коментар #44 от "Възраждане":Раязбира се, че не са! Както и преди не бяха, когато някакви мижави 90% от гласувалите за Костадинов на първи тур, дадоха гласът си за Радев-Йотова на втори.
13:51 19.08.2026
50 Минусите тук
До коментар #18 от "Ех ,,Мяра"...!":няма да ви помогнат на изборите! Йотова е сигурният Президент!
13:52 19.08.2026
51 Добре че
До коментар #48 от "Независим":от теб нищо не зависи!
13:53 19.08.2026
52 Баба Кина
13:54 19.08.2026
53 Паратиритис
13:59 19.08.2026
54 и как
13:59 19.08.2026
55 Доло комунистите от власти .
Нищо не прави.
Да не се прави на добрата фея .
14:00 19.08.2026
56 Ама пък ще се разбира
14:01 19.08.2026