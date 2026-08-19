"Мяра": Би било изненада Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур"

Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур, би било изненада, защото са много трудни условията. Това заяви в ефира на БНР Яница Петкова от социологическа агенция "Мяра".

"Фактът, че тя се обяви първа преди месец, със сигурност действа в нейна полза и я поставя в силна позиция, но тя нямаше друг избор. Йотова е в центъра на вниманието и имаше очакване да го направи.

По думите на експерта това поставя президента и в ситуация за сериозна критика.

"В българското общество последните избори наблюдаваме такова криене на кандидати, във всякакъв тип мажоритарни избори, за кмет също, за да не излезе негативна новина. Това е с общото усещане за недоверие и страх към партиите.

Но това не значи, че не са възможни изненади за президентските избори", каза Петкова. "Към момента е сигурно, че Йотова е със силна позиция и "Прогресивна България" също, като партия, която я подкрепя. И победата ще е от ключово значение за затвърждаване на позициите."

Според Яница Петкова в управляващите е инициативата да задават дневния ред, не само правилата за функциониране на държавата:

"Те са в ситуация, в която лесно биха могли да сбъркат, ако прекалят. Обявяването на победа винаги е сериозно."

Социологът коментира, че въпреки обявяването на програмата на управляващите, този прочит "не показва нищо, което да е изненадващо и сензационно".

"Всяко прекаляване обикновено не се толерира от българското общество и би дало възможност за критики от опозицията, която ще се активира в близките дни. В нашата държава много неща са се случвали, които са трудно търпими и поносими. Но обикновено над общественото мнение надделяват именно реплики. Усещането за сила създава възможността за прекаляване. Това, което виждаме около обявената програма, позволява на правителството да прекъсне едни критики", предупреждава тя.