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Антоан Гечев оглави Държавна агенция "Разузнаване"

Антоан Гечев оглави Държавна агенция "Разузнаване"

8 Юли, 2026 10:34 729 12

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  • нс

Против кандидатурата гласуваха само депутатите от ДБ

Антоан Гечев оглави Държавна агенция "Разузнаване" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народното събрание избра за втори 5-годишен мандат Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване". Против кандидатурата гласуваха само депутатите от ДБ.

На 2 юли Антоан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Антоан Гечев е роден на 13 септември 1969 г. в град Ямбол. Средното си образование завършва в Техникум по електроника и автоматика „С. М. Киров“ с квалификация електротехник – оператор на промишлени роботи и ГАПС. Придобива магистърски степени през 1993 г. от Висш военен университет „Васил Левски" във Велико Търново и през 1998 г. от Военна академия „Г. С Раковски" в София. Завършил е и стратегически курс с квалификация „Изпълнение на ръководни дейности в системата за национална сигурност и отбрана" през 2018 г. във Военна академия „Г. С Раковски". Преминал е и редица специализирани курсове за повишаване на професионалната си квалификация по разузнаване и сигурност в САЩ, Израел, Федерална република Германия и др.

Гечев започва кариерата си като командир на разузнавателен взвод в танкова бригада, последвано от назначение като оперативен анализатор в бригада по електронно разузнаване. През 1998 г. започва работа в служба „Военна информация" към Министерство на отбраната (понастоящем служба „Военно разузнаване"), където последователно заема различни длъжности, включително заместник-директор на Службата. Притежава опит в сферата на дипломацията и взаимодействието със специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и ЕС, придобити при задграничните му мандати в службите на военния аташе в Гърция, Великобритания, Федерална република Германия, Чехия и Италия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Баща му е генерал - майор от ДС .

    Коментиран от #6, #10, #11

    10:38 08.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Какво Значение Има ?

    2 3 Отговор
    Кой !

    Мин !

    --

    Дил !

    --

    Ще поставят !

    Информацията !

    Винаги Е !

    Сек !

    --

    Рет !

    --

    На !

    10:40 08.07.2026

  • 4 Ей сега вече

    5 1 Отговор
    държавата ша са опрай

    10:43 08.07.2026

  • 5 Факт

    3 2 Отговор
    Щом не е бил в Русия не става!

    Коментиран от #9

    10:49 08.07.2026

  • 6 Какво от това

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той има отлично образование и широка квалификация в сферата

    10:51 08.07.2026

  • 7 ма ДУРО

    0 4 Отговор
    Като му четеш биографията - РУСКА КУКА

    10:51 08.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Питане

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Какво да прави при началниците си ???

    10:52 08.07.2026

  • 10 Мухаа ха!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво значение има, към момента,какъв е бил баща му? агенция ДАР е една от най- важните структури на държавата,пряко засягаща Националната сигурност.Там не се заиграват с вътрешно политически сили и боричкания.Поне прочети ,какъв е спектъра на действие ,на ДАР.Там " случайници" или вуйчов- лелин не попадат.Цедката при набирането на сътрудници е жестока.Неин предшественик е бившото ПГУ на Държавна сигурност.За по разбираемо,като елементарен пример: Аналогична разузнавателна структура е щатското ЦРУ.Вътре ,в страната не се занимава с никой.За тази работа има ДАНС.

    10:55 08.07.2026

  • 11 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Още по добре.А пък синът на софийския кебапчия - пак софийски кебапчия,важното е приемствеността.

    10:56 08.07.2026

  • 12 хех

    0 1 Отговор
    Абсолютно синекурна длъжност в абсолютно синекурна агенция, която дори "не знаела", че Гундяев е от КГБ и че Радев е ходил на посещения при Решетников, при положение, че нито един от тях дори не го е крил. Накарате ги да покажат какво работа са свършили последните 10г.

    11:18 08.07.2026

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