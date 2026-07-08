Антоан Гечев оглави Държавна агенция "Разузнаване"

Народното събрание избра за втори 5-годишен мандат Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване". Против кандидатурата гласуваха само депутатите от ДБ.
На 2 юли Антоан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Антоан Гечев е роден на 13 септември 1969 г. в град Ямбол. Средното си образование завършва в Техникум по електроника и автоматика „С. М. Киров“ с квалификация електротехник – оператор на промишлени роботи и ГАПС. Придобива магистърски степени през 1993 г. от Висш военен университет „Васил Левски" във Велико Търново и през 1998 г. от Военна академия „Г. С Раковски" в София. Завършил е и стратегически курс с квалификация „Изпълнение на ръководни дейности в системата за национална сигурност и отбрана" през 2018 г. във Военна академия „Г. С Раковски". Преминал е и редица специализирани курсове за повишаване на професионалната си квалификация по разузнаване и сигурност в САЩ, Израел, Федерална република Германия и др.
Гечев започва кариерата си като командир на разузнавателен взвод в танкова бригада, последвано от назначение като оперативен анализатор в бригада по електронно разузнаване. През 1998 г. започва работа в служба „Военна информация" към Министерство на отбраната (понастоящем служба „Военно разузнаване"), където последователно заема различни длъжности, включително заместник-директор на Службата. Притежава опит в сферата на дипломацията и взаимодействието със специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и ЕС, придобити при задграничните му мандати в службите на военния аташе в Гърция, Великобритания, Федерална република Германия, Чехия и Италия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #10, #11
10:38 08.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Какво Значение Има ?
Мин !
--
Дил !
--
Ще поставят !
Информацията !
Винаги Е !
Сек !
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Рет !
--
На !
10:40 08.07.2026
4 Ей сега вече
10:43 08.07.2026
5 Факт
Коментиран от #9
10:49 08.07.2026
6 Какво от това
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той има отлично образование и широка квалификация в сферата
10:51 08.07.2026
7 ма ДУРО
10:51 08.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Питане
До коментар #5 от "Факт":Какво да прави при началниците си ???
10:52 08.07.2026
10 Мухаа ха!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какво значение има, към момента,какъв е бил баща му? агенция ДАР е една от най- важните структури на държавата,пряко засягаща Националната сигурност.Там не се заиграват с вътрешно политически сили и боричкания.Поне прочети ,какъв е спектъра на действие ,на ДАР.Там " случайници" или вуйчов- лелин не попадат.Цедката при набирането на сътрудници е жестока.Неин предшественик е бившото ПГУ на Държавна сигурност.За по разбираемо,като елементарен пример: Аналогична разузнавателна структура е щатското ЦРУ.Вътре ,в страната не се занимава с никой.За тази работа има ДАНС.
10:55 08.07.2026
11 Моряка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Още по добре.А пък синът на софийския кебапчия - пак софийски кебапчия,важното е приемствеността.
10:56 08.07.2026
12 хех
11:18 08.07.2026