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Шефът на НСО на изслушване в НС

Шефът на НСО на изслушване в НС

25 Юни, 2026 08:32 804 8

  • ген. емил тонев-
  • изслушване-
  • нс

Казусите с охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски са отделни и с многогодишна давност

Шефът на НСО на изслушване в НС - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски.

Казусите с охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски са отделни и с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да я има за определен период след края на мандата му. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплаха от руски служби. Охраната на Делян Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години.

Близо месец след като "Прогресивна България" спечели изборите за парламент, специализираната комисия сне охраната на Пеевски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО. Но това няма бъде обсъждано на заседанието на Комисията за контрол над службите.

Дебатите ще се проведат на фона на одобрената от комисията преди седмица промяна за работата на НСО - охраната да се възлага след решение на парламента, а не както е сега от специалната комисия. Автори на промяната бяха от ПП. То беше и единственото прието от предложените четири промени.

НСО е против редакцията. Службата смята, че парламентът няма "експертен капацитет за самостоятелно формиране на преценка и степен на риск".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бързи и яростни

    3 0 Отговор
    А статистиката за тежките катастрофи, причинени от драйверите на НСО, няма ли да изкарате?

    08:48 25.06.2026

  • 2 иван костов

    5 0 Отговор
    БайТанас навсякъде вижда руснаци, които искат да му навредят! Разбира се това е патология и не е работа на НСО, а на санитарните власти! Престоят в психиатрично заведение и съответното лечение, ще му помогнат, да се избави от демоните!

    Коментиран от #4

    08:48 25.06.2026

  • 3 мнение

    5 0 Отговор
    Аре закривайте бившето УБО, никъде по света няма такива луксове за властимащите. Ше ми теглят кредит след кредит докато трошат пари за ченгета и доносници. Аре Радев, бий байрака и изчезват, същата некадърна фуражка си и ти. Не ни трябват и 100 дни, за да го разберем....

    08:53 25.06.2026

  • 4 Тралала

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    Охрана му е била нужна, за да не го настъпи някой без да иска, докато е властвал. В последствие е станало ясно, че е без значение загубата.

    08:56 25.06.2026

  • 5 тая катастрофа с тира е кат

    1 0 Отговор
    шоферите на охраната . кара срещу колата . и ги помита . когато караш срещу някой той се блъска в тебе . от това са челните удъри . инциденти има всеки ден . оня ден селянин на 68 загина . бутнал го някакъв с амфетамини . вчера тея от колата . тировете са тежки машини . няма спиране . да засилиш 20-30 тона с 130 и не може да спре . и не спира . както не спира влака и трамвая .

    08:59 25.06.2026

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор
    парламентът нямал експертен капацитет, щото НСО имат - гласували запазване на охраната през май, след изборите, седмица след това гласуват свалянето на охраната, което става с мнозинство най-малко 2:1 гласа, което означава че или шефът на ДАНС или медийният герой са гласували за запазване на охраната, за една седмица са си променили мнението на 180 градуса, за седем дни заплахата изчезнала, също като ДАНС издали заповед за екстрадиране на украинеца, след две седмици отменили заповедта след като посланичката им наредила

    09:09 25.06.2026

  • 7 Хмм

    1 0 Отговор
    или шефът на НСО или Кандев са гласували за запазване на охраната, или и двамата, нищо чудно Кандев като полицай в Гоце Делчев да има някакви черни точки

    09:11 25.06.2026

  • 8 Какво разбира Владо Николов?

    0 0 Отговор
    Какво разбира Владо Николов от рискове и охрана?

    09:31 25.06.2026

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