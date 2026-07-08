Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Асен Василев за Радев: Някои български политици страдат от амнезия

Асен Василев за Радев: Някои български политици страдат от амнезия

8 Юли, 2026 12:41 1 403 38

  • асен василев-
  • румен радев-
  • боташ

По думите му по време на кабинета на Кирил Петков освен двата доставени танкера с втечнен природен газ са били договорени още пет, които според него са били достатъчни България да премине през зимния сезон

Асен Василев за Радев: Някои български политици страдат от амнезия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към премиера Румен Радев заради изказването му, че кабинетът „Петков – Василев“ е щял да остави България без природен газ. Според Василев подобни твърдения не отговарят на фактите, а договорът с турската компания БОТАШ е изключително неизгоден за страната.

„Разбрах, че вчера г-н Румен Радев е казал, че кабинетът „Петков–Василев“ – аз за такъв кабинет не знам, бил оставил България без газ. Някои български политици явно страдат от амнезия“.

Припомняме, че Румен Радев заяви, че „България високо цени приятелските си отношения с Турция и високо цени подкрепата, която ни оказа Турция по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев остави страната ни без газ“.

По думите му по време на кабинета на Кирил Петков освен двата доставени танкера с втечнен природен газ са били договорени още пет, които според него са били достатъчни България да премине през зимния сезон. „Само че правителството на Гълъб Донев ги отказа, след което Радев подписа абсолютно неизгодния за България договор с БОТАШ“, каза Василев.

Той коментира и постигнатото споразумение за временно замразяване на плащанията по договора.

„Дотук добре. Въпросът е защо договорът с БОТАШ не е прекратен. Замразяването за 15 месеца оставя още девет години, през които ще трябва да плащаме по 500 хиляди долара на ден“, заяви депутатът.

Според Василев остава неясно и какво съдържа подписаният протокол между България и Турция.

По думите му временното замразяване на плащанията няма да донесе реална полза за страната.

„Никаква. И без това не сме получавали нищо по този договор. Единственото е, че няма да се извършват определени плащания, но според информацията, която се появи в публичното пространство, ще трябва наведнъж да платим около 360 милиона долара“, каза Василев.

Запитан дали смята, че договорът с БОТАШ защитава интересите на Турция, той отговори: „Смятам, че с договора с БОТАШ защитава нечий национален интерес, но със сигурност не българският.“

Василев коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс, свързани с откриването на секции извън Европейския съюз. Според него не вижда връзка между тези предложения и преговорите около договора с БОТАШ.

„Силно се съмнявам, че това е част от сделката. Тук става въпрос за многомилиарден договор. Ако турската страна е успяла да накара някой български политик да ѝ обещае тези милиарди и да ги подпише в договор, не вярвам да се откаже заради подобна причина“, заяви той.

В края на разговора Василев коментира и преизбирането на председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ Антон Гечев.

„Аз лично имам резерви към работата на господин Гечев“, каза Асен Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тия

    24 13 Отговор
    някои винаги други са им виновни ! Големи "мъже" , бе ! И "компетентни" , им да ти зайде ! А за лъжите - с хиляди !

    Коментиран от #3

    12:44 08.07.2026

  • 2 Да,

    28 2 Отговор
    а най-лошото е, че всички страдате от брутална клептомания спрямо общите пари в бюджета.

    Коментиран от #12

    12:44 08.07.2026

  • 3 Крадев:

    16 17 Отговор

    До коментар #1 от "На тия":

    Тия преди мен са виновни, нищо по-добро не мога да направя!

    Коментиран от #7, #8

    12:45 08.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    За какво ни е газ? Заводите затвориха

    12:46 08.07.2026

  • 5 Мнение

    29 17 Отговор
    Моментален затвор за ппдб, герб, дпс, бсп, итн и всички останали по веригата, които заробиха нашият народ!!!

    НЕЩО ЗА ЦЕНИТЕ ДА КАЖЕ АСЕНЧА???
    НАЛИ В КЛУБЪТ НА БОГАТИТЕ ВСИЧКО ЩЕШЕ ДА Е НА 1.95583??? МАЙ СТАНА 1 КЪМ 1 ЦИФРОВО ЦЕНИТЕ ОТ ЛЕВА КЪМ ЕВРО???

    СЕГА ЗА ТАЗИ ЛЪЖА И ПОРЕДНА ГИГАНТСКА КРАЖБА ОТ НАРОДА, МНОГО ХОРА ПЛЮС КОКОРЧУ, ТРЯБВА ДА ОБИТАВАТ ЗАТВОРИТЕ ЗА ДОСТА ДЪЛГО ВРЕМЕ, А НЕ ДА ГИ ЦИТИРАТ ПО МЕДИИТЕ!!!

    ФАКТИ, КАТО ЦИТИРАТЕ ЕЖЕДНЕВНО ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ИМА ШАНС ДА СТАНЕТЕ КАТО ТЯХ (АКО ВЕЧЕ НЕ СТЕ)!!!

    12:46 08.07.2026

  • 6 Асенчо, куртилисай бе чавече

    15 9 Отговор
    Уж беше възпитан а се излагаш
    Спри се и работи

    12:49 08.07.2026

  • 7 какви са тези?

    19 16 Отговор

    До коментар #3 от "Крадев:":

    Шарлатани, сър! Кокорчо е едно толкова голямо нищо, че би следвало само да си трае. Естествено е да говорят срещу Радев КАКВОТО И ДА Е! Удари ги от земята при последните избори, а при следващи - и още повече ще удря.
    Толкова много неща трябва да обясняват и за тях да отговарят тези от сглобката - двамата шишляка и ппдбитн , така наречената сглобка.

    12:49 08.07.2026

  • 8 Такива

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "Крадев:":

    са му възможностите ! Къде е "тръгнал на война с олигарсите" ?

    12:51 08.07.2026

  • 9 пръц

    12 6 Отговор
    Асенка забравили, че едни кораби с 7 пъти по-евтин газ договорен от про100то още търсят къде да го разтоварят.

    12:55 08.07.2026

  • 10 Други пък

    10 2 Отговор
    страдате от безочие.

    12:56 08.07.2026

  • 11 име

    10 9 Отговор
    Хасан яростно бореше олигархията от скута на шишо, сърбайки мазно турско кафенце. Преди да сдаде поста министър на финансите в сглобката, Хасан обезщети близка до него фирма, която беше напълнила в Чирен газ на възможно най-скъпите цени през 2021г и разчитаха цените да се вдигат още, но изядоха дървото и газта им стана не родаваема. Затова Хасан ги третира като стратегическа за енергийната сигурност фирма и ги обезщети с 320 милиона наши пари

    Коментиран от #13

    12:56 08.07.2026

  • 12 рептили

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да,":

    Клептомания, митомания, грандомания и логорея.

    12:58 08.07.2026

  • 13 1111

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Вие със "студения резерв" си мълчете по-добре!

    13:00 08.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван Пловдивски

    17 9 Отговор
    Не знам защо българската прокуратура не образува досъдебно производство срещу Радев и лиза от служебния му кабинет за безстопанственост е за сключване на неизгодна сделка? Чл.219-220 от НК. Ясно е, че зад такива сделки обикновено стоят освен некомпетентност и КОРУПЦИЯ!

    Коментиран от #29, #32

    13:01 08.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АНТИ-КОМУНИ$Т

    6 7 Отговор
    ДОРИ а$€н -"мъжкият" € ПРАВ ЗА другаря П€Д€рад€в!!!

    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!

    ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    13:10 08.07.2026

  • 18 А , други просто

    6 5 Отговор
    са с,, пеньоари"!

    13:15 08.07.2026

  • 19 оня с коня

    3 3 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    13:16 08.07.2026

  • 20 Стига страх!

    6 9 Отговор
    Стига страх от "прогресивните" измамници и лъжци бе, "медиите", дето винаги сте изтривалки на властимащите, стига! Защо не триете коментарите с просташки обиди към Асен Василев, а триете теиз, които пишат истината? Защо бе, изтривалки на "прогресивни" фатмашки ботуши?! Да, договорът "Боташ" е чудовищно национално предателство! А вчера в Анкара Фатмакът не е постигнал нищо, абсолютно нищо, даже напротив, ще плащаме като попове за неговото национално предателство!

    Коментиран от #25, #34

    13:28 08.07.2026

  • 21 Тома

    7 2 Отговор
    Този не е ли от шарлатаните.

    13:28 08.07.2026

  • 22 фбр

    6 4 Отговор
    Кака Асенка лъже като дърта циганка с амнезия и деменция!!!

    13:29 08.07.2026

  • 23 604

    5 2 Отговор
    Тоъ е шизо ..кът гласоподавателите му!

    13:31 08.07.2026

  • 24 Некой си

    4 3 Отговор
    До толкова е отпаднала необходимостта от асан хасковски, че не успява да събере 200 човека на НАЦИОНАЛЕН протест, та чака 15 септември, да организира седмокласниците.
    Жалка работа. Изпуснаха всички златни възможности за ПРОМЯНА.

    13:33 08.07.2026

  • 25 604

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Стига страх!":

    Я съ скрий ве платенъ мижъатурко...намери кой дъ браниш ! Отпадъак!

    13:33 08.07.2026

  • 26 Фатмака !

    6 1 Отговор
    Да почва Да строи Белене !

    Ще събере Парите на Олигарсите !

    И Готово !

    13:35 08.07.2026

  • 27 Казуар

    3 5 Отговор
    Радев и Русия.
    1. Радев се застъпи за Грипен въпреки, че като пилот много добре знаеше, че ф 16 е по добър.
    2. Каза, че Крим е руски а трябваше да каже, че е украински окупиран от руснаците.
    3. Иска Украйна да вдигне ръце и се предаде.
    4. Притесни се, че руската газ през Украйна ще спре и сключи договор с Боташ понеже по същото време Путин и Ердогон преговаряха за общ газов хъб в Турция.
    5. Поиска референдум за приемане на еврото в България защото ако се приеме България се отдалечава от Русия.

    13:39 08.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВГРАДСКИ

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иван Пловдивски":

    ЗАЩОТО СМЕ Ч€РВ€НО $€ЛО-БУЛ ГА РИ$ТАН!
    В$ИЧКИ "ин$титуции" $а КО РУМ ПИ РА НИ И $€ УПРАВЛЯВАТ ОТ Ч€РВ€НИ И РОЗОВИ рожби
    НА ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$)!

    13:52 08.07.2026

  • 30 Прав е Асен Василев за радко

    3 4 Отговор
    И Слави днес разби мунчо пред факти и го разкри тотално- "И на всичкото отгоре имаме да даваме 360 милиона евро, почти сме фалирали "Булгаргаз", теглим огромен нов дълг и въобще къде е истината? И най-вече - кое е полезно за нас и кое е правилно?", задава още въпроси Трифонов.

    "Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България"

    Коментиран от #36

    13:52 08.07.2026

  • 31 Асен доунищожи мунчо боташов

    4 4 Отговор
    "Никаква. И без това не сме получавали нищо по този договор. Единственото е, че няма да се извършват определени плащания, но според информацията, която се появи в публичното пространство, ще трябва наведнъж да платим около 360 милиона долара“, каза Василев.



    Запитан дали смята, че договорът с БОТАШ защитава интересите на Турция, той отговори: „Смятам, че с договора с БОТАШ защитава нечий национален интерес, но със сигурност не българският.“

    13:54 08.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 коща

    4 1 Отговор
    Асене виждал ли си се в огледало някога?Видял ли си се на какво приличаш?Виж се какво изражение имаш,че от погледа ти лъха параноидна шизофрения.

    13:58 08.07.2026

  • 34 миме

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стига страх!":

    е как нищо бе, зеленото ,нашмъркано бункерно , бандераско жуженце ше сложи златни тоалетни в сека една от незаконите варненски постройки с парите за българските пенсионери

    14:08 08.07.2026

  • 35 оня с коня

    1 3 Отговор
    Асене ,този бюджет на Крадев е 11 пъти по зловещ и кошмарен за трудовите и обикновени хора от този на кабинета "Желязков" или както каза Слави Трифонов преди седмица "отвратителен и потресаващ". Асене,вади пак розовото прасе и го нахлузи на празната ,куха и правоъгълна мунчова тиква че и ти с вашите протести имате вина сега кауна да ни затрие.

    Коментиран от #38

    14:09 08.07.2026

  • 36 Боги

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Прав е Асен Василев за радко":

    Провалени политици, само ревът! Жалко за Асен Василев, който е доста умен и интелигентен, но нали е опозиция, трябва да плюе.

    14:10 08.07.2026

  • 37 миме

    1 1 Отговор
    кво пак квичи кокорестия НЕге кат натовския фатмак ше даде майчинските на бандерасите , нали това беше целта на педуханците

    14:13 08.07.2026

  • 38 миме

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    само адмираций за кауна, ако затрие педуханската ви секта на " градската десница"

    14:17 08.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове