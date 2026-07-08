Асен Василев за Радев: Някои български политици страдат от амнезия

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към премиера Румен Радев заради изказването му, че кабинетът „Петков – Василев“ е щял да остави България без природен газ. Според Василев подобни твърдения не отговарят на фактите, а договорът с турската компания БОТАШ е изключително неизгоден за страната.
„Разбрах, че вчера г-н Румен Радев е казал, че кабинетът „Петков–Василев“ – аз за такъв кабинет не знам, бил оставил България без газ. Някои български политици явно страдат от амнезия“.
Припомняме, че Румен Радев заяви, че „България високо цени приятелските си отношения с Турция и високо цени подкрепата, която ни оказа Турция по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев остави страната ни без газ“.
По думите му по време на кабинета на Кирил Петков освен двата доставени танкера с втечнен природен газ са били договорени още пет, които според него са били достатъчни България да премине през зимния сезон. „Само че правителството на Гълъб Донев ги отказа, след което Радев подписа абсолютно неизгодния за България договор с БОТАШ“, каза Василев.
Той коментира и постигнатото споразумение за временно замразяване на плащанията по договора.
„Дотук добре. Въпросът е защо договорът с БОТАШ не е прекратен. Замразяването за 15 месеца оставя още девет години, през които ще трябва да плащаме по 500 хиляди долара на ден“, заяви депутатът.
Според Василев остава неясно и какво съдържа подписаният протокол между България и Турция.
По думите му временното замразяване на плащанията няма да донесе реална полза за страната.
„Никаква. И без това не сме получавали нищо по този договор. Единственото е, че няма да се извършват определени плащания, но според информацията, която се появи в публичното пространство, ще трябва наведнъж да платим около 360 милиона долара“, каза Василев.
Запитан дали смята, че договорът с БОТАШ защитава интересите на Турция, той отговори: „Смятам, че с договора с БОТАШ защитава нечий национален интерес, но със сигурност не българският.“
Василев коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс, свързани с откриването на секции извън Европейския съюз. Според него не вижда връзка между тези предложения и преговорите около договора с БОТАШ.
„Силно се съмнявам, че това е част от сделката. Тук става въпрос за многомилиарден договор. Ако турската страна е успяла да накара някой български политик да ѝ обещае тези милиарди и да ги подпише в договор, не вярвам да се откаже заради подобна причина“, заяви той.
В края на разговора Василев коментира и преизбирането на председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ Антон Гечев.
„Аз лично имам резерви към работата на господин Гечев“, каза Асен Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На тия
Коментиран от #3
12:44 08.07.2026
2 Да,
Коментиран от #12
12:44 08.07.2026
3 Крадев:
До коментар #1 от "На тия":Тия преди мен са виновни, нищо по-добро не мога да направя!
Коментиран от #7, #8
12:45 08.07.2026
4 Последния Софиянец
12:46 08.07.2026
5 Мнение
НЕЩО ЗА ЦЕНИТЕ ДА КАЖЕ АСЕНЧА???
НАЛИ В КЛУБЪТ НА БОГАТИТЕ ВСИЧКО ЩЕШЕ ДА Е НА 1.95583??? МАЙ СТАНА 1 КЪМ 1 ЦИФРОВО ЦЕНИТЕ ОТ ЛЕВА КЪМ ЕВРО???
СЕГА ЗА ТАЗИ ЛЪЖА И ПОРЕДНА ГИГАНТСКА КРАЖБА ОТ НАРОДА, МНОГО ХОРА ПЛЮС КОКОРЧУ, ТРЯБВА ДА ОБИТАВАТ ЗАТВОРИТЕ ЗА ДОСТА ДЪЛГО ВРЕМЕ, А НЕ ДА ГИ ЦИТИРАТ ПО МЕДИИТЕ!!!
ФАКТИ, КАТО ЦИТИРАТЕ ЕЖЕДНЕВНО ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ИМА ШАНС ДА СТАНЕТЕ КАТО ТЯХ (АКО ВЕЧЕ НЕ СТЕ)!!!
12:46 08.07.2026
6 Асенчо, куртилисай бе чавече
Спри се и работи
12:49 08.07.2026
7 какви са тези?
До коментар #3 от "Крадев:":Шарлатани, сър! Кокорчо е едно толкова голямо нищо, че би следвало само да си трае. Естествено е да говорят срещу Радев КАКВОТО И ДА Е! Удари ги от земята при последните избори, а при следващи - и още повече ще удря.
Толкова много неща трябва да обясняват и за тях да отговарят тези от сглобката - двамата шишляка и ппдбитн , така наречената сглобка.
12:49 08.07.2026
8 Такива
До коментар #3 от "Крадев:":са му възможностите ! Къде е "тръгнал на война с олигарсите" ?
12:51 08.07.2026
9 пръц
12:55 08.07.2026
10 Други пък
12:56 08.07.2026
11 име
Коментиран от #13
12:56 08.07.2026
12 рептили
До коментар #2 от "Да,":Клептомания, митомания, грандомания и логорея.
12:58 08.07.2026
13 1111
До коментар #11 от "име":Вие със "студения резерв" си мълчете по-добре!
13:00 08.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Иван Пловдивски
Коментиран от #29, #32
13:01 08.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АНТИ-КОМУНИ$Т
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!
ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
13:10 08.07.2026
18 А , други просто
13:15 08.07.2026
19 оня с коня
13:16 08.07.2026
20 Стига страх!
Коментиран от #25, #34
13:28 08.07.2026
21 Тома
13:28 08.07.2026
22 фбр
13:29 08.07.2026
23 604
13:31 08.07.2026
24 Некой си
Жалка работа. Изпуснаха всички златни възможности за ПРОМЯНА.
13:33 08.07.2026
25 604
До коментар #20 от "Стига страх!":Я съ скрий ве платенъ мижъатурко...намери кой дъ браниш ! Отпадъак!
13:33 08.07.2026
26 Фатмака !
Ще събере Парите на Олигарсите !
И Готово !
13:35 08.07.2026
27 Казуар
1. Радев се застъпи за Грипен въпреки, че като пилот много добре знаеше, че ф 16 е по добър.
2. Каза, че Крим е руски а трябваше да каже, че е украински окупиран от руснаците.
3. Иска Украйна да вдигне ръце и се предаде.
4. Притесни се, че руската газ през Украйна ще спре и сключи договор с Боташ понеже по същото време Путин и Ердогон преговаряха за общ газов хъб в Турция.
5. Поиска референдум за приемане на еврото в България защото ако се приеме България се отдалечава от Русия.
13:39 08.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВГРАДСКИ
До коментар #15 от "Иван Пловдивски":ЗАЩОТО СМЕ Ч€РВ€НО $€ЛО-БУЛ ГА РИ$ТАН!
В$ИЧКИ "ин$титуции" $а КО РУМ ПИ РА НИ И $€ УПРАВЛЯВАТ ОТ Ч€РВ€НИ И РОЗОВИ рожби
НА ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$)!
13:52 08.07.2026
30 Прав е Асен Василев за радко
"Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България"
Коментиран от #36
13:52 08.07.2026
31 Асен доунищожи мунчо боташов
Запитан дали смята, че договорът с БОТАШ защитава интересите на Турция, той отговори: „Смятам, че с договора с БОТАШ защитава нечий национален интерес, но със сигурност не българският.“
13:54 08.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 коща
13:58 08.07.2026
34 миме
До коментар #20 от "Стига страх!":е как нищо бе, зеленото ,нашмъркано бункерно , бандераско жуженце ше сложи златни тоалетни в сека една от незаконите варненски постройки с парите за българските пенсионери
14:08 08.07.2026
35 оня с коня
Коментиран от #38
14:09 08.07.2026
36 Боги
До коментар #30 от "Прав е Асен Василев за радко":Провалени политици, само ревът! Жалко за Асен Василев, който е доста умен и интелигентен, но нали е опозиция, трябва да плюе.
14:10 08.07.2026
37 миме
14:13 08.07.2026
38 миме
До коментар #35 от "оня с коня":само адмираций за кауна, ако затрие педуханската ви секта на " градската десница"
14:17 08.07.2026