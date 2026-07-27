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News.bg: Скритите послания във вратовръзките на Асен Василев

News.bg: Скритите послания във вратовръзките на Асен Василев

27 Юли, 2026 21:30 912 23

  • асен василев-
  • вратовръзки-
  • скрити послания

Всъщност това не е прецедент. От властта с ярко послание вратовръзка с черна овца си тръгна служебният вътрешен министър Емил Дечев.

News.bg: Скритите послания във вратовръзките на Асен Василев - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Бюджет 2026 бе окончателно приет след остри дебати, спорове и обвинения между партиите. Очаквано най-ожесточен бе бившият финансов министър Асен Василев, който освен с думи, атакува властта и завоалирано - с атрактивни вратовръзки с пера.

Всъщност това не е прецедент. От властта с ярко послание вратовръзка с черна овца си тръгна служебният вътрешен министър Емил Дечев. Всъщност вратовръзката е мощен инструмент за невербална комуникация. Водещо при посланието, което се изпраща чрез избора на този аксесоар е цветовия избор, принтовете и шарките, брандираните детайли. Именно чрез тях се показват авторитет, политическа позиция или лично отношение.

Според модни експерти синята вратовръзка, на каквато бе заложил Асен Василев показва доверие, спокойствие, стабилност и професионализъм. Този цвят е и най-честият избор за официални бизнес срещи. Изборът на различни фигури във вратовръзките изразяват чувство за хумор, лична кауза или скрит ироничен подтекст. Видимо лидерът на ПП бе заложил на иронията в избора си на вратовръзки с принт на перо - по време на заседанието на бюджетна комисия и в пленарното заседание.

Припомняме, че Асен Василев бе направил поредица " Перо по перо", с която разнищваше бюджета на управляващите. Иначе в исторически контекст символът на перото е един от най-древните и дълбоки мотиви в човешката история и духовност. Перото е символ на свобода, връзка с божественото, лекота на духа.

В Египет перото е било емблема на богинята Маат, която олицетворявала истината, справедливостта, баланса и моралния ред. За индианците пък перата са дълбоко свещени. Те са средство за комуникация със Създателя. Смятат се за посредник между земния и духовния свят. Те се ползвали и в ритуали за пречистване. В източните култури, като индуизма, перото се свързва с покровителката на изкуствата и мъдростта, а бялото перо символизира чистота на ума и духовно познание. В ранното християнство перото символизира ангелите и добродетели като вярата и надеждата.

Всъщност може да се смята, че Асен Василев определено се е пошегувал с управляващите и демонстрирайки чувство за хумор, привлече вниманието върху дебата с избора си на вратовръзки. Всъщност невербалната комуникация може да бъде силен инструмент за въздействие особено, когато е в допълнение на вербалната.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    11 7 Отговор
    Още е детствен под мишниците

    Коментиран от #4

    21:33 27.07.2026

  • 2 Емигрант

    7 12 Отговор
    Харвардските, Радевите, Чуждата партия ДПС, БСП и Герб са един дол дренки, една майка ги е раждала.

    Предател до предател
    Продажник, след продажник,
    Майно ле.

    Коментиран от #12

    21:34 27.07.2026

  • 3 404

    14 8 Отговор
    По очите му личи че е видял голям зор от зад

    21:34 27.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 осраински

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Но не е":

    аз само под мишниците не съм го Е

    Коментиран от #7

    21:37 27.07.2026

  • 6 Шпеков културягата съм

    9 4 Отговор
    Вратовързката с розовите членчета аз му я подарих.

    21:38 27.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 евалата чалгопитеци

    6 2 Отговор
    Защо сега не протестирате? Или вече никой ви не плаща?

    21:40 27.07.2026

  • 9 Не го знаех.

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "осраински":

    Ще го имам впредвид вече.

    21:42 27.07.2026

  • 10 Факти

    8 10 Отговор
    Най-добрият финансов министър, който сме имали.

    21:42 27.07.2026

  • 11 Не е здравословно да се обръща внимание

    12 6 Отговор
    Как е облечен един психопат и лъжец

    21:44 27.07.2026

  • 12 ВСИЧКИ СА ДОКАЗАИ

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Крадци МУШИКИ от изброените по горе без Радев. Изчакайте поне до като сменят 2сс прокурори и административни мишки СЛУЖБАРИ разни. И АКО ПОСЛЕ НЕ ИЗПЪЛНИ ТОВА КОЕТО ОБЕЩА РАДЕВ АЗ ЩЕ БЪДА ПЪРВИЯТ КОЙТО ЩЕ ХВЪРЛИ КАМЪК ПО НЕГО.

    21:46 27.07.2026

  • 13 ВСИЧКИ СА ДОКАЗАИ

    3 4 Отговор
    Крадци МУШИКИ от изброените по горе без Радев. Изчакайте поне до като сменят Всс прокурори и административни мишки СЛУЖБАРИ разни. И АКО ПОСЛЕ НЕ ИЗПЪЛНИ ТОВА КОЕТО ОБЕЩА РАДЕВ АЗ ЩЕ БЪДА ПЪРВИЯТ КОЙТО ЩЕ ХВЪРЛИ КАМЪК ПО НЕГО.

    21:47 27.07.2026

  • 14 Ами

    8 4 Отговор
    Кокорчо и пеньоара сменя според случея:)))

    21:52 27.07.2026

  • 15 ВЕСЕЛЯК

    6 4 Отговор
    Хитрец е Кокоряка. Има с крити послания и в пеньоарите му и в бархетната му нощница. В ролките за коса и лака за нокти също крие послания.

    21:55 27.07.2026

  • 16 киро

    5 2 Отговор
    За него са важни кюлотите!

    22:02 27.07.2026

  • 17 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    4 1 Отговор
    Идете на Прайда и ще разберете, какво символизират перата и къде си ги завират😅

    22:03 27.07.2026

  • 18 Оня под Коня

    3 3 Отговор
    Не само вратовръзките, погледа на човек всякъш наседнал нещо. Изражението на човек който изпуска газове. Само като го погледна ме напушва смях. Това е нашият Мистър Бийн или Джим Кери ако щете. От глупав по глупав 2, той и Просто Кир ще повторят успеха по кината.

    22:04 27.07.2026

  • 19 Помните ли амебите?

    2 1 Отговор
    Асен има и вратовръзка с аmeби.Не е Дечев пръв с вратовръзка с черна овца. Избиване на комплекси или храна за огромното его на притежателя на вратовръзката? Когато си безсилен да промениш нещо в работата, най-лесното е да вържеш вратовръзка с акцент за внимание.

    22:25 27.07.2026

  • 20 Хмм

    2 2 Отговор
    кой ли му обръща внимание на посланията

    22:27 27.07.2026

  • 21 Зелени чорапи

    0 1 Отговор
    Асене, бъди мъж! Излез с вратовръзка на зелени чорапи! Ще избиеш рибата.

    22:34 27.07.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Асен Василев e грозен дебел и тъп редал

    22:46 27.07.2026

  • 23 Дудов

    0 0 Отговор
    Ако Асен трябва да се престави чрез вратовръзка то трябва да си намери такава с вулви

    22:47 27.07.2026

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