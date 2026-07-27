News.bg: Скритите послания във вратовръзките на Асен Василев

Бюджет 2026 бе окончателно приет след остри дебати, спорове и обвинения между партиите. Очаквано най-ожесточен бе бившият финансов министър Асен Василев, който освен с думи, атакува властта и завоалирано - с атрактивни вратовръзки с пера.
Всъщност това не е прецедент. От властта с ярко послание вратовръзка с черна овца си тръгна служебният вътрешен министър Емил Дечев. Всъщност вратовръзката е мощен инструмент за невербална комуникация. Водещо при посланието, което се изпраща чрез избора на този аксесоар е цветовия избор, принтовете и шарките, брандираните детайли. Именно чрез тях се показват авторитет, политическа позиция или лично отношение.
Според модни експерти синята вратовръзка, на каквато бе заложил Асен Василев показва доверие, спокойствие, стабилност и професионализъм. Този цвят е и най-честият избор за официални бизнес срещи. Изборът на различни фигури във вратовръзките изразяват чувство за хумор, лична кауза или скрит ироничен подтекст. Видимо лидерът на ПП бе заложил на иронията в избора си на вратовръзки с принт на перо - по време на заседанието на бюджетна комисия и в пленарното заседание.
Припомняме, че Асен Василев бе направил поредица " Перо по перо", с която разнищваше бюджета на управляващите. Иначе в исторически контекст символът на перото е един от най-древните и дълбоки мотиви в човешката история и духовност. Перото е символ на свобода, връзка с божественото, лекота на духа.
В Египет перото е било емблема на богинята Маат, която олицетворявала истината, справедливостта, баланса и моралния ред. За индианците пък перата са дълбоко свещени. Те са средство за комуникация със Създателя. Смятат се за посредник между земния и духовния свят. Те се ползвали и в ритуали за пречистване. В източните култури, като индуизма, перото се свързва с покровителката на изкуствата и мъдростта, а бялото перо символизира чистота на ума и духовно познание. В ранното християнство перото символизира ангелите и добродетели като вярата и надеждата.
Всъщност може да се смята, че Асен Василев определено се е пошегувал с управляващите и демонстрирайки чувство за хумор, привлече вниманието върху дебата с избора си на вратовръзки. Всъщност невербалната комуникация може да бъде силен инструмент за въздействие особено, когато е в допълнение на вербалната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
Коментиран от #4
21:33 27.07.2026
2 Емигрант
Предател до предател
Продажник, след продажник,
Майно ле.
Коментиран от #12
21:34 27.07.2026
3 404
21:34 27.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 осраински
До коментар #4 от "Но не е":аз само под мишниците не съм го Е
Коментиран от #7
21:37 27.07.2026
6 Шпеков културягата съм
21:38 27.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 евалата чалгопитеци
21:40 27.07.2026
9 Не го знаех.
До коментар #7 от "осраински":Ще го имам впредвид вече.
21:42 27.07.2026
10 Факти
21:42 27.07.2026
11 Не е здравословно да се обръща внимание
21:44 27.07.2026
12 ВСИЧКИ СА ДОКАЗАИ
До коментар #2 от "Емигрант":Крадци МУШИКИ от изброените по горе без Радев. Изчакайте поне до като сменят 2сс прокурори и административни мишки СЛУЖБАРИ разни. И АКО ПОСЛЕ НЕ ИЗПЪЛНИ ТОВА КОЕТО ОБЕЩА РАДЕВ АЗ ЩЕ БЪДА ПЪРВИЯТ КОЙТО ЩЕ ХВЪРЛИ КАМЪК ПО НЕГО.
21:46 27.07.2026
13 ВСИЧКИ СА ДОКАЗАИ
21:47 27.07.2026
14 Ами
21:52 27.07.2026
15 ВЕСЕЛЯК
21:55 27.07.2026
16 киро
22:02 27.07.2026
17 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
22:03 27.07.2026
18 Оня под Коня
22:04 27.07.2026
19 Помните ли амебите?
22:25 27.07.2026
20 Хмм
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21 Зелени чорапи
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22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
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23 Дудов
22:47 27.07.2026