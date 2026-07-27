News.bg: Скритите послания във вратовръзките на Асен Василев

Бюджет 2026 бе окончателно приет след остри дебати, спорове и обвинения между партиите. Очаквано най-ожесточен бе бившият финансов министър Асен Василев, който освен с думи, атакува властта и завоалирано - с атрактивни вратовръзки с пера.

Всъщност това не е прецедент. От властта с ярко послание вратовръзка с черна овца си тръгна служебният вътрешен министър Емил Дечев. Всъщност вратовръзката е мощен инструмент за невербална комуникация. Водещо при посланието, което се изпраща чрез избора на този аксесоар е цветовия избор, принтовете и шарките, брандираните детайли. Именно чрез тях се показват авторитет, политическа позиция или лично отношение.

Според модни експерти синята вратовръзка, на каквато бе заложил Асен Василев показва доверие, спокойствие, стабилност и професионализъм. Този цвят е и най-честият избор за официални бизнес срещи. Изборът на различни фигури във вратовръзките изразяват чувство за хумор, лична кауза или скрит ироничен подтекст. Видимо лидерът на ПП бе заложил на иронията в избора си на вратовръзки с принт на перо - по време на заседанието на бюджетна комисия и в пленарното заседание.

Припомняме, че Асен Василев бе направил поредица " Перо по перо", с която разнищваше бюджета на управляващите. Иначе в исторически контекст символът на перото е един от най-древните и дълбоки мотиви в човешката история и духовност. Перото е символ на свобода, връзка с божественото, лекота на духа.

В Египет перото е било емблема на богинята Маат, която олицетворявала истината, справедливостта, баланса и моралния ред. За индианците пък перата са дълбоко свещени. Те са средство за комуникация със Създателя. Смятат се за посредник между земния и духовния свят. Те се ползвали и в ритуали за пречистване. В източните култури, като индуизма, перото се свързва с покровителката на изкуствата и мъдростта, а бялото перо символизира чистота на ума и духовно познание. В ранното християнство перото символизира ангелите и добродетели като вярата и надеждата.

Всъщност може да се смята, че Асен Василев определено се е пошегувал с управляващите и демонстрирайки чувство за хумор, привлече вниманието върху дебата с избора си на вратовръзки. Всъщност невербалната комуникация може да бъде силен инструмент за въздействие особено, когато е в допълнение на вербалната.