Новини
България »
Пленумът на ВСС решава за окончателните критерии

Пленумът на ВСС решава за окончателните критерии

9 Юли, 2026 07:48 540 8

  • пленум-
  • всс-
  • критерии

Изборите за професионалната квота трябва да се проведат най-късно до 17 октомври

Пленумът на ВСС решава за окончателните критерии - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очаква се днес пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме окончателните правила за избор на членове на новия състав на съвета. По този начин ще стане ясно докога ще се номинират кандидати, колко време ще продължи предизборната кампания и докога ще се представят концепциите на новите членове.

Промените в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила от 1 юли, предвиждат гласуването да бъде само с хартиени бюлетини, а секциите да бъдат разположени в окръжните съдилища и прокуратури. Само за следователите е предвидено гласуването да бъде по апелативни райони. Изборите за професионалната квота трябва да се проведат най-късно до 17 октомври.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сградата !

    3 1 Отговор
    На Мошениците !

    07:54 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Двукопитния

    0 2 Отговор
    Тогава ще са "изборите" , но аз вече съм ги избрал ! 😂

    07:58 09.07.2026

  • 4 БЕЗ СОPOСOИДИ

    2 0 Отговор
    Е най-важното условие. Няма полезен cоpoсoид. Христо иванов, надежда йорданова, борислав белазенков, все бездарни юристконсулти в някое вредно НПО, само тюрлюгювеч могат да забъркват и да леят плиувни и обиди по хората. Да не говорим, че поне половината са ДС агенти, като илиян василев и иво инджев.

    Коментиран от #7

    08:05 09.07.2026

  • 5 глоги

    0 0 Отговор
    Пленумът на ВСС ЩЕ решава за окончателните критерии.

    08:05 09.07.2026

  • 6 иван костов

    0 0 Отговор
    Критериите да ясни- нестандартна сексуална ориентация, беззаветна вярност към делото на Сорос (всички полагат клетва пред него), склонност към бързо забогатяване и др. подобни!

    08:17 09.07.2026

  • 7 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "БЕЗ СОPOСOИДИ":

    след 10-ти на власт са само и единствено иноагентите и шпионите на ми6 и цру-то, изключая виденов

    08:23 09.07.2026

  • 8 Пленумът на ВСС

    1 0 Отговор
    Пленумът на ВСС ЩЯЛ решава за окончателните критерии.

    Че те не са ли Списани В !

    Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи

    И Този на магистратите от съдебната власт !

    08:23 09.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове