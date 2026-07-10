Асен Василев: Ще поискаме от Йотова вето на Бюджет 2026

"Продължаваме Промяната" ще поискат от президента Илияна Йотова да наложи вето на Бюджет 2026, ако той мине във вида, в който го предлагат управляващите. Тази заявка даде в интервю за News.bg бившият финансов министър и председател на ПП Асен Василев.

Той не приема оправданията на управляващите за тежкото наследство в хазната. През 2025 година България е четвъртата най-бързо растяща икономика в целия ЕС. За първите 4 месеца на годината има 7 пъти ръст на преките чуждестранни инвестиции, стана ясно от коментара му. Имаме дълг към БВП втория най-нисък в ЕС, по думите на лидера на ПП.

В този бюджет наследство няма, категоричен бе Асен Василев. С 2 милиарда евро повече от бюджета на Теменужка Петкова обаче нарастват капиталовите разходи за обществени поръчки и 3 милиарда евро повече, отколкото сме похарчили миналата година, както стана ясно от думите на бившия финансов министър. Това вече не е наследство, това е избор, категоричен бе Василев.

За 1,5 милиарда евро, разписани за издръжка, няма яснота в бюджета за какво ще се харчат. Там сме на ситуацията " Вярвайте ми, има защо да ги похарчим", подчерта той. Увеличението в това перо е почти 32%. Това, по думите му, е една черна кутия.

За лидера на ПП в този подход към бюджета има голяма опасност Народното събрание да се превърне в гумен печат на едни големи разходи, които финансовият министър и премиерът ще решат как да се харчат. В същото време всички разходи са замразени, освен тези за издръжка. Според него това, че не се дава разбивка на разходите, е липсва на прозрачност.

Дефицитът е сигналната лампа, че има нещо нередно, обясни още бившият финансов министър. Може да се намали дефицитът под заложения от управлението 5,7% и то, без да се режат социални плащания, убеден е Асен Василев. Той припомни, че освен минималната пенсия, която се повишава всички други социални плащания за замразени. В перото за капиталовите разходи финансистът открива едни 1,7 милиарда евро, за които няма яснота за какво ще се разходват, за кои проекти и за кои обществени поръчки.

Освен това, по думите му, властта предлага и някои проблематични проекти, където разходите са значително оскъпени. Има средства за строеж и ремонт на пътища, но без да е ясно кои са тези пътища. Асен Василев призова още да се спрат големите потоци към обществените поръчки. Той е категоричен, че доходите на хората не могат да изостават и е въпрос на приоритети да се балансира между доходи и инвестиционни разходи. Стана ясно, че дефицитът скача заради капиталовите разходи, планирани от правителството.

Относно критиките към него, че при неговото управление на Министерството на финансите са щедрите харчове, заради които страната е в тежко положение лидерът на ПП отговори:" Толкова съм щедър, че седяхме в 3% дефицит". Важно е как се насочват общите ни пари, категоричен е Василев и се обяви срещу отвързването на кесията за непрозрачни харчове. Социалните разходи няма да ни вкарат в дългова спирала, подчерта още бившият финансов министър. Други разходи, които могат да ни вкарат в дългова спирала, според него, са такива от типа на договора с "Боташ", както и поръчки на завишени цени, а също и авансови плащания.

Виждаме връщане обратно към модела на ГЕРБ, притеснен е още той. От бюджета липсва и общинската програма. Сега общински проекти ще се финансират по предложение на регионалния министър и след решение на МС. Асен Василев заподозря, че ще се финансират проекти на "послушни" кметове. Който кмет се пребоядиса за идващите местни избори, ще получи плащане, изтъкна той. Друга идея не виждам, маха се прозрачността, допълни бившият финансов министър.

"Радев завари 6, 8 милиарда евро в хазната. Това не е криза", изтъкна Василев. Кризата е измислена, подчерта той като обясни, че тезата за криза се лансира пред обществото с призив за затягане на коланите и замразени разходи, но не се замразяват разходите за тези, които са на обществени поръчки. Хайде първо от там да се затегнат коланите, сигурен съм, че има, както Борисов го беше казал "мазнинки", коментира още лидерът на ПП. Ако твърди Радев, че има криза, трябва да започне затягането на коланите от обръчите от фирми, а не от майките и пенсионерите, настоя Асен Василев.

Според него в този бюджет е трябвало да има антикризисен пакет и ако ще се залага по-висок дефицит, то той да е за антикризисен пакет. Вместо това, по мнението му, се отваря врата за по-големи парични пороци към определени фирми. Освен това, бившият министър на финансите е притеснен още, че се спира помощта за бизнеса за скъпия ток, което ще оскъпи стоките и услугите.