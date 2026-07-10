Асен Василев: Ще поискаме от Йотова вето на Бюджет 2026

"Продължаваме Промяната" ще поискат от президента Илияна Йотова да наложи вето на Бюджет 2026, ако той мине във вида, в който го предлагат управляващите. Тази заявка даде в интервю за News.bg бившият финансов министър и председател на ПП Асен Василев.
Той не приема оправданията на управляващите за тежкото наследство в хазната. През 2025 година България е четвъртата най-бързо растяща икономика в целия ЕС. За първите 4 месеца на годината има 7 пъти ръст на преките чуждестранни инвестиции, стана ясно от коментара му. Имаме дълг към БВП втория най-нисък в ЕС, по думите на лидера на ПП.
В този бюджет наследство няма, категоричен бе Асен Василев. С 2 милиарда евро повече от бюджета на Теменужка Петкова обаче нарастват капиталовите разходи за обществени поръчки и 3 милиарда евро повече, отколкото сме похарчили миналата година, както стана ясно от думите на бившия финансов министър. Това вече не е наследство, това е избор, категоричен бе Василев.
За 1,5 милиарда евро, разписани за издръжка, няма яснота в бюджета за какво ще се харчат. Там сме на ситуацията " Вярвайте ми, има защо да ги похарчим", подчерта той. Увеличението в това перо е почти 32%. Това, по думите му, е една черна кутия.
За лидера на ПП в този подход към бюджета има голяма опасност Народното събрание да се превърне в гумен печат на едни големи разходи, които финансовият министър и премиерът ще решат как да се харчат. В същото време всички разходи са замразени, освен тези за издръжка. Според него това, че не се дава разбивка на разходите, е липсва на прозрачност.
Дефицитът е сигналната лампа, че има нещо нередно, обясни още бившият финансов министър. Може да се намали дефицитът под заложения от управлението 5,7% и то, без да се режат социални плащания, убеден е Асен Василев. Той припомни, че освен минималната пенсия, която се повишава всички други социални плащания за замразени. В перото за капиталовите разходи финансистът открива едни 1,7 милиарда евро, за които няма яснота за какво ще се разходват, за кои проекти и за кои обществени поръчки.
Освен това, по думите му, властта предлага и някои проблематични проекти, където разходите са значително оскъпени. Има средства за строеж и ремонт на пътища, но без да е ясно кои са тези пътища. Асен Василев призова още да се спрат големите потоци към обществените поръчки. Той е категоричен, че доходите на хората не могат да изостават и е въпрос на приоритети да се балансира между доходи и инвестиционни разходи. Стана ясно, че дефицитът скача заради капиталовите разходи, планирани от правителството.
Относно критиките към него, че при неговото управление на Министерството на финансите са щедрите харчове, заради които страната е в тежко положение лидерът на ПП отговори:" Толкова съм щедър, че седяхме в 3% дефицит". Важно е как се насочват общите ни пари, категоричен е Василев и се обяви срещу отвързването на кесията за непрозрачни харчове. Социалните разходи няма да ни вкарат в дългова спирала, подчерта още бившият финансов министър. Други разходи, които могат да ни вкарат в дългова спирала, според него, са такива от типа на договора с "Боташ", както и поръчки на завишени цени, а също и авансови плащания.
Виждаме връщане обратно към модела на ГЕРБ, притеснен е още той. От бюджета липсва и общинската програма. Сега общински проекти ще се финансират по предложение на регионалния министър и след решение на МС. Асен Василев заподозря, че ще се финансират проекти на "послушни" кметове. Който кмет се пребоядиса за идващите местни избори, ще получи плащане, изтъкна той. Друга идея не виждам, маха се прозрачността, допълни бившият финансов министър.
"Радев завари 6, 8 милиарда евро в хазната. Това не е криза", изтъкна Василев. Кризата е измислена, подчерта той като обясни, че тезата за криза се лансира пред обществото с призив за затягане на коланите и замразени разходи, но не се замразяват разходите за тези, които са на обществени поръчки. Хайде първо от там да се затегнат коланите, сигурен съм, че има, както Борисов го беше казал "мазнинки", коментира още лидерът на ПП. Ако твърди Радев, че има криза, трябва да започне затягането на коланите от обръчите от фирми, а не от майките и пенсионерите, настоя Асен Василев.
Според него в този бюджет е трябвало да има антикризисен пакет и ако ще се залага по-висок дефицит, то той да е за антикризисен пакет. Вместо това, по мнението му, се отваря врата за по-големи парични пороци към определени фирми. Освен това, бившият министър на финансите е притеснен още, че се спира помощта за бизнеса за скъпия ток, което ще оскъпи стоките и услугите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:35 10.07.2026
2 Анонимен
10:35 10.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
През 2027-ма година България още дебатира върху бюджета за 2026-та❗
10:37 10.07.2026
4 Замразяват минималната заплата
Коментиран от #8
10:38 10.07.2026
5 пръц
10:39 10.07.2026
6 Робот
10:43 10.07.2026
7 оня с коня
10:44 10.07.2026
8 провинциалист
До коментар #4 от "Замразяват минималната заплата":Първо, кой работи на минималната? Второ, вдигането на минималната вдига данъчната тежест и го отнасят най-вече малките фирми.
Коментиран от #11, #12, #14
10:45 10.07.2026
9 браво . така до януари , февруари ще се
10:46 10.07.2026
10 бай благои
10:47 10.07.2026
11 Анонимен
До коментар #8 от "провинциалист":А знаеш ли че много много се осигуряват на минималната явно не работиш
Коментиран от #24
10:47 10.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "провинциалист":Ще се изненадАш но повече от половината РАБОТЕШИ, нямам предвид ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, работят точно на МРЗ ❗
Коментиран от #25
10:48 10.07.2026
13 Коко
Коментиран от #33
10:49 10.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "провинциалист":Това е по Евростат:
"България е №1 в ЕС по работещи на минимална заплата"
А нали знаеш, че работещият на МРЗ не получава МРЗ, защото има данъци и удръжки❗
Коментиран от #26
10:53 10.07.2026
15 име
10:54 10.07.2026
16 Ммм
Коментиран от #20
10:54 10.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 не разбрах ся
10:56 10.07.2026
19 евалата чалгопитеци
10:57 10.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
10:57 10.07.2026
22 батковски
11:01 10.07.2026
23 Асанке
11:01 10.07.2026
24 провинциалист
До коментар #11 от "Анонимен":А знаеш ли тези хора колко взимат под масата докато се осигуряват на минималната заплата? А знаеш ли, че проблемите със спазването на законите по отношение на осигуровките не се решават с размера на минималната? Явно не мислиш.
Коментиран от #27, #29
11:04 10.07.2026
25 провинциалист
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Работят или биват осигурявани на минималната?
Коментиран от #32
11:04 10.07.2026
26 провинциалист
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А нали знаеш, че работещият на МРЗ не получава МРЗ, защото получава остатъка под масата?
Коментиран от #28, #34
11:06 10.07.2026
27 миме
До коментар #24 от "провинциалист":и що кат са толкоз готини часниците праат теа мизерий?
Коментиран от #37
11:15 10.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "провинциалист":Това беше преди години❗
После дойдоха едни РЕ-форми и парите в плик отидоха в историята.
Останаха само за ДЕПУТАТСКИТЕ.
После се започна едни купони за храна и дрехи, а сега вече и на тях слагат ръка❗
11:16 10.07.2026
29 Анонимен
До коментар #24 от "провинциалист":А знаеш ли че лъжеш а знаеш ли че обвиняваш работещите българи Знаеш ли че фирмите вършат тази работа а не работещият българин БИЛИ виновни работещите айдестига вече едни и същи лъжи
11:17 10.07.2026
30 Хайде Хайде !
Да искаш Това От ! Подлогата ?
Коментиран от #31
11:17 10.07.2026
31 Проблемите Не Могат Да се !
До коментар #30 от "Хайде Хайде !":Решават На Парче !
А Фундаментално !
А Къде Ви Е Фундамнталния ? Подход ?
11:20 10.07.2026
32 миме
До коментар #25 от "провинциалист":ми що не опандизат теа часници дет не плащат оситуровките? а?
Коментиран от #38
11:21 10.07.2026
33 Не е виновен асенчо
До коментар #13 от "Коко":Виновен е който му ръга акъла общо да се заяжда
Всеки ще познае кой
11:21 10.07.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "провинциалист":А ти да не си ДАВАЩИЯТ ПОД МАСАТА,
щото има едни органи дето яко сапунисват за такива работи❗
11:21 10.07.2026
35 Кой
11:31 10.07.2026
36 Кривчо
11:32 10.07.2026
37 провинциалист
До коментар #27 от "миме":Колко да са готини?
11:39 10.07.2026
38 провинциалист
До коментар #32 от "миме":Моля, обърнете се за отговор към компетентните Органи.
11:41 10.07.2026
39 Лельо Кокорано,
11:51 10.07.2026