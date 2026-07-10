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Асен Василев: Ще поискаме от Йотова вето на Бюджет 2026

Асен Василев: Ще поискаме от Йотова вето на Бюджет 2026

10 Юли, 2026 10:33 720 39

  • асен василев-
  • илияна йотова-
  • вето-
  • бюджет 2026

Ако твърди Радев, че има криза, трябва да започне затягането на коланите от обръчите от фирми, а не от майките и пенсионерите, настоя лидерът на ПП

Асен Василев: Ще поискаме от Йотова вето на Бюджет 2026 - 1
Снимка: News.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Продължаваме Промяната" ще поискат от президента Илияна Йотова да наложи вето на Бюджет 2026, ако той мине във вида, в който го предлагат управляващите. Тази заявка даде в интервю за News.bg бившият финансов министър и председател на ПП Асен Василев.

Той не приема оправданията на управляващите за тежкото наследство в хазната. През 2025 година България е четвъртата най-бързо растяща икономика в целия ЕС. За първите 4 месеца на годината има 7 пъти ръст на преките чуждестранни инвестиции, стана ясно от коментара му. Имаме дълг към БВП втория най-нисък в ЕС, по думите на лидера на ПП.

В този бюджет наследство няма, категоричен бе Асен Василев. С 2 милиарда евро повече от бюджета на Теменужка Петкова обаче нарастват капиталовите разходи за обществени поръчки и 3 милиарда евро повече, отколкото сме похарчили миналата година, както стана ясно от думите на бившия финансов министър. Това вече не е наследство, това е избор, категоричен бе Василев.

За 1,5 милиарда евро, разписани за издръжка, няма яснота в бюджета за какво ще се харчат. Там сме на ситуацията " Вярвайте ми, има защо да ги похарчим", подчерта той. Увеличението в това перо е почти 32%. Това, по думите му, е една черна кутия.

За лидера на ПП в този подход към бюджета има голяма опасност Народното събрание да се превърне в гумен печат на едни големи разходи, които финансовият министър и премиерът ще решат как да се харчат. В същото време всички разходи са замразени, освен тези за издръжка. Според него това, че не се дава разбивка на разходите, е липсва на прозрачност.

Дефицитът е сигналната лампа, че има нещо нередно, обясни още бившият финансов министър. Може да се намали дефицитът под заложения от управлението 5,7% и то, без да се режат социални плащания, убеден е Асен Василев. Той припомни, че освен минималната пенсия, която се повишава всички други социални плащания за замразени. В перото за капиталовите разходи финансистът открива едни 1,7 милиарда евро, за които няма яснота за какво ще се разходват, за кои проекти и за кои обществени поръчки.

Освен това, по думите му, властта предлага и някои проблематични проекти, където разходите са значително оскъпени. Има средства за строеж и ремонт на пътища, но без да е ясно кои са тези пътища. Асен Василев призова още да се спрат големите потоци към обществените поръчки. Той е категоричен, че доходите на хората не могат да изостават и е въпрос на приоритети да се балансира между доходи и инвестиционни разходи. Стана ясно, че дефицитът скача заради капиталовите разходи, планирани от правителството.

Относно критиките към него, че при неговото управление на Министерството на финансите са щедрите харчове, заради които страната е в тежко положение лидерът на ПП отговори:" Толкова съм щедър, че седяхме в 3% дефицит". Важно е как се насочват общите ни пари, категоричен е Василев и се обяви срещу отвързването на кесията за непрозрачни харчове. Социалните разходи няма да ни вкарат в дългова спирала, подчерта още бившият финансов министър. Други разходи, които могат да ни вкарат в дългова спирала, според него, са такива от типа на договора с "Боташ", както и поръчки на завишени цени, а също и авансови плащания.

Виждаме връщане обратно към модела на ГЕРБ, притеснен е още той. От бюджета липсва и общинската програма. Сега общински проекти ще се финансират по предложение на регионалния министър и след решение на МС. Асен Василев заподозря, че ще се финансират проекти на "послушни" кметове. Който кмет се пребоядиса за идващите местни избори, ще получи плащане, изтъкна той. Друга идея не виждам, маха се прозрачността, допълни бившият финансов министър.

"Радев завари 6, 8 милиарда евро в хазната. Това не е криза", изтъкна Василев. Кризата е измислена, подчерта той като обясни, че тезата за криза се лансира пред обществото с призив за затягане на коланите и замразени разходи, но не се замразяват разходите за тези, които са на обществени поръчки. Хайде първо от там да се затегнат коланите, сигурен съм, че има, както Борисов го беше казал "мазнинки", коментира още лидерът на ПП. Ако твърди Радев, че има криза, трябва да започне затягането на коланите от обръчите от фирми, а не от майките и пенсионерите, настоя Асен Василев.

Според него в този бюджет е трябвало да има антикризисен пакет и ако ще се залага по-висок дефицит, то той да е за антикризисен пакет. Вместо това, по мнението му, се отваря врата за по-големи парични пороци към определени фирми. Освен това, бившият министър на финансите е притеснен още, че се спира помощта за бизнеса за скъпия ток, което ще оскъпи стоките и услугите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор
    Абе тя годината свърши вие още бюджета умувате ❗

    10:35 10.07.2026

  • 2 Анонимен

    19 2 Отговор
    Василев това не ти е Борисов

    10:35 10.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    За Гинес сте-
    През 2027-ма година България още дебатира върху бюджета за 2026-та❗

    10:37 10.07.2026

  • 4 Замразяват минималната заплата

    5 7 Отговор
    Замразяват минималната заплата за 5 години, Минимална работна заплата: Проектът предвижда увеличение до 620,20 евро... От колко я увеличават от 620 колкото е в момета до 620 близките 5 години. Все повече бездомни ще има и очаквайте населението на България да намалее наполовина тези 5 години

    Коментиран от #8

    10:38 10.07.2026

  • 5 пръц

    17 4 Отговор
    Трите % дефицит и при асенка, и при таборетката си бяха чиста стъкмистика заради оня доклад, а след като влезнахме в еврозоната се видяха голите ни заdници.

    10:39 10.07.2026

  • 6 Робот

    9 5 Отговор
    С този във народно събрание гей парадите ще искат да станат задължителни ...! Не по веднъж на година а по няколко пъти..!

    10:43 10.07.2026

  • 7 оня с коня

    11 3 Отговор
    Чиста пиАр Акция на Василев за пред Електората си- ще тръгне Йотова да налага Вето на радев,от когото очаква Решителна Подкрепа за бъдещото си Президентстване?!

    10:44 10.07.2026

  • 8 провинциалист

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Замразяват минималната заплата":

    Първо, кой работи на минималната? Второ, вдигането на минималната вдига данъчната тежест и го отнасят най-вече малките фирми.

    Коментиран от #11, #12, #14

    10:45 10.07.2026

  • 9 браво . така до януари , февруари ще се

    1 1 Отговор
    сменят някои пера . огромни дългове и дупки в енергетиката , армията, пътищарите . с някои леки преписвания ще се реализира един по изгоден вариант на пре инфлацията и свръх бедността .

    10:46 10.07.2026

  • 10 бай благои

    2 2 Отговор
    що бе бюджет 2027 ще бъде п о добър от 2026 а тая година които оживее ще е добре догодина ще има пари за хляб и сол няма страшно

    10:47 10.07.2026

  • 11 Анонимен

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    А знаеш ли че много много се осигуряват на минималната явно не работиш

    Коментиран от #24

    10:47 10.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    Ще се изненадАш но повече от половината РАБОТЕШИ, нямам предвид ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, работят точно на МРЗ ❗

    Коментиран от #25

    10:48 10.07.2026

  • 13 Коко

    7 3 Отговор
    Асенчо ти какъв невероятен некадърник си и ти си виновен за това където ни се случва.

    Коментиран от #33

    10:49 10.07.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    Това е по Евростат:

    "България е №1 в ЕС по работещи на минимална заплата"

    А нали знаеш, че работещият на МРЗ не получава МРЗ, защото има данъци и удръжки❗

    Коментиран от #26

    10:53 10.07.2026

  • 15 име

    3 2 Отговор
    Хасане, що не направи бюджет за 2026, що не прие мерки за ограничаване на инфлацията, що не спря парите около обръчите от фирми когато беше финансов министър, ами само теглеше милиарди кредити? Щото популистки вдигаше заплатите в МВР, на учители, в армията, без реформи и съкращения. Щото миналата година беше зает да папаш кифтета в НС и да крепиш правителството на водопада

    10:54 10.07.2026

  • 16 Ммм

    3 2 Отговор
    На точно тоя му пожелава доставчик на храна с по големи мускули и мускул .

    Коментиран от #20

    10:54 10.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 не разбрах ся

    5 0 Отговор
    Абе на Желязков Бюджета не беше ли най-лошия възможен. Ко ся ривети?

    10:56 10.07.2026

  • 19 евалата чалгопитеци

    3 0 Отговор
    Как е живота при новото зеленочорапо диктаторче?

    10:57 10.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    1 1 Отговор
    Да се отчете правилно и няколко милиарда да се прехвърлят за миналата година.

    10:57 10.07.2026

  • 22 батковски

    3 1 Отговор
    Защо не дадете на прокурор Теменуга,защо не го е приела 25 год

    11:01 10.07.2026

  • 23 Асанке

    4 3 Отговор
    тоталния фалит и всички актуални бюджетни мизерии почнаха точно при тебе и Киро многоПро100то.

    11:01 10.07.2026

  • 24 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    А знаеш ли тези хора колко взимат под масата докато се осигуряват на минималната заплата? А знаеш ли, че проблемите със спазването на законите по отношение на осигуровките не се решават с размера на минималната? Явно не мислиш.

    Коментиран от #27, #29

    11:04 10.07.2026

  • 25 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Работят или биват осигурявани на минималната?

    Коментиран от #32

    11:04 10.07.2026

  • 26 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А нали знаеш, че работещият на МРЗ не получава МРЗ, защото получава остатъка под масата?

    Коментиран от #28, #34

    11:06 10.07.2026

  • 27 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "провинциалист":

    и що кат са толкоз готини часниците праат теа мизерий?

    Коментиран от #37

    11:15 10.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "провинциалист":

    Това беше преди години❗
    После дойдоха едни РЕ-форми и парите в плик отидоха в историята.
    Останаха само за ДЕПУТАТСКИТЕ.
    После се започна едни купони за храна и дрехи, а сега вече и на тях слагат ръка❗

    11:16 10.07.2026

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "провинциалист":

    А знаеш ли че лъжеш а знаеш ли че обвиняваш работещите българи Знаеш ли че фирмите вършат тази работа а не работещият българин БИЛИ виновни работещите айдестига вече едни и същи лъжи

    11:17 10.07.2026

  • 30 Хайде Хайде !

    1 1 Отговор
    Вярваш Ли си ?
    Да искаш Това От ! Подлогата ?

    Коментиран от #31

    11:17 10.07.2026

  • 31 Проблемите Не Могат Да се !

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Хайде Хайде !":

    Решават На Парче !
    А Фундаментално !
    А Къде Ви Е Фундамнталния ? Подход ?

    11:20 10.07.2026

  • 32 миме

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "провинциалист":

    ми що не опандизат теа часници дет не плащат оситуровките? а?

    Коментиран от #38

    11:21 10.07.2026

  • 33 Не е виновен асенчо

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Коко":

    Виновен е който му ръга акъла общо да се заяжда
    Всеки ще познае кой

    11:21 10.07.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "провинциалист":

    А ти да не си ДАВАЩИЯТ ПОД МАСАТА,
    щото има едни органи дето яко сапунисват за такива работи❗

    11:21 10.07.2026

  • 35 Кой

    1 0 Отговор
    Татаревски каун

    11:31 10.07.2026

  • 36 Кривчо

    0 1 Отговор
    Асене бре, спри се за малко! Обръчите от фирми са трудно доказуеми със сегашната система! Не е работа на правителството да разследва тези неща. Има си други органи дето това им е задължение, ама те не искат, защо сигурно знаеш! Трябва една много трудна реформа. Изчистване на цяла система от зависими и ....т.н. Но тази система се съпротивлява и не иска да унищожи сегашния си начин на живот. Първо там и не плюене а всички заедно и тогава!

    11:32 10.07.2026

  • 37 провинциалист

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "миме":

    Колко да са готини?

    11:39 10.07.2026

  • 38 провинциалист

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "миме":

    Моля, обърнете се за отговор към компетентните Органи.

    11:41 10.07.2026

  • 39 Лельо Кокорано,

    1 0 Отговор
    защо с още по-лошия бюджет сега на жълтите павета няма скъпа сцена, на която да пееш опера пред платени статисти джензита?

    11:51 10.07.2026

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