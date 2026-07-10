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Фискалният съвет предлага нов механизъм за по-ефективно харчене на бюджетните средства

Фискалният съвет предлага нов механизъм за по-ефективно харчене на бюджетните средства

10 Юли, 2026 14:30 480 5

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Министерството на финансите ще координира процеса, ще създаде национална база данни и ще подготвя предложения за пренасочване на средства

Фискалният съвет предлага нов механизъм за по-ефективно харчене на бюджетните средства - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Фискалният съвет предлага въвеждането на нов механизъм, който да превърне програмното бюджетиране в реален инструмент за управление на държавните финанси. Идеята е всяка бюджетна програма да бъде оценявана според постигнатите резултати, обществената полза и ефективността на изразходваните средства, а не само според размера на отпуснатия бюджет.

За целта се предвиждат промени в Закона за публичните финанси, които да въведат задължителна оценка на всички бюджетни програми веднъж на две години. Министерският съвет ще трябва да приеме единна методика с ясни критерии за оценяване, правила за докладване и график за извършване на оценките.

Според предложението Министерството на финансите ще координира процеса, ще създаде национална база данни и ще подготвя предложения за пренасочване на средства. Отделните министерства ще събират необходимите данни, ще отчитат резултатите от програмите си и ще извършват първоначална вътрешна оценка.

Предвижда се и създаването на независим експертен съвет към Министерството на финансите с участието на представители на Сметната палата, Фискалния съвет, Националния статистически институт, академичните среди и външни експерти. Неговата задача ще бъде да прави независима оценка на програмите и да сравнява тяхната ефективност между различните сектори.

Всяка бюджетна програма ще получава оценка по 100-точкова система. Най-голяма тежест ще имат изпълнението на поставените цели и съотношението между разходите и постигнатите резултати. Ще се оценяват още общественият ефект, съответствието със стратегическите приоритети на държавата, качеството на предоставяните услуги и възможностите за подобрение.

Механизмът предвижда два етапа на оценка. Първо всяко министерство ще подрежда собствените си програми според постигнатите резултати. На задължителен преглед ще подлежат 10% от програмите с най-ниски оценки. За тези, които не покриват минималните изисквания, могат да бъдат предложени закриване, сливане с други програми, преструктуриране или намаляване на бюджета.

След това Министерството на финансите ще събира най-слабо представилите се програми в общ национален списък. Независимият експертен съвет ще прави сравнение между отделните сектори и ще предлага кои програми да бъдат прекратени, кои да получат по-малко средства и кои дейности могат да бъдат обединени. Спестените средства ще се пренасочват към по-ефективни политики.

Освободеният финансов ресурс ще се използва с приоритет за намаляване на бюджетния дефицит, съфинансиране на европейски програми, капиталови инвестиции, образование, здравеопазване, научни изследвания и дигитализация на администрацията.

Предвижда се всяка програма да бъде наблюдавана ежегодно, а на всеки две години да преминава пълна оценка. Веднъж на четири години ще се извършва цялостен преглед на всички публични политики.

За по-голяма прозрачност Министерството на финансите ще публикува всяка година резултатите от оценките, използваните показатели, предложенията за промени, реализираните икономии и начина, по който са преразпределени средствата. Информацията ще бъде представяна и пред Народното събрание по време на обсъждането на държавния бюджет.

Според Фискалния съвет реформата може да бъде въведена поетапно в рамките на три години. През първата година ще бъдат приети необходимите законови промени и ще започне пилотно прилагане в няколко министерства. През втората година ще бъде направена първата национална оценка, а през третата механизмът ще обхване всички държавни институции, които управляват бюджетни средства.

От Фискалния съвет очакват новата система да намали неефективните разходи, да ограничи бюджетния дефицит, да повиши качеството на публичните услуги и да насочи повече средства към политики и инвестиции с най-голяма полза за обществото. Според авторите на предложението това ще превърне програмното бюджетиране от формална процедура в реален инструмент за по-добро управление на публичните финанси.

Източник: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гробар

    1 0 Отговор
    Лева ръка десен джоб. Това ги учат фуражките в щатските военни академии.

    14:31 10.07.2026

  • 2 др Гей Билтс

    0 0 Отговор
    Не знам, колко ефективно е, ама преди малко по НС хрантутниците казаха, че са заделели 8 млн евро за поставяне на Ковид ваксини.

    14:32 10.07.2026

  • 3 Безделници

    1 0 Отговор
    Закриването на фискалният съвет е една отлична мярка!

    Коментиран от #4

    14:34 10.07.2026

  • 4 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Безделници":

    и не само това, въвеждане на прогресивно данъчно облагане, като навсякъде в гейсъюза

    14:49 10.07.2026

  • 5 А бе

    1 0 Отговор
    Фискалният съветник не беше ли гербака дето ни храни с постна пица

    14:53 10.07.2026

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