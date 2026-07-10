ЕС откри процедура за свръхдефицит срещу България

Съветът на ЕС откри процедура при прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към България, в която се очертава нетният план за разходите и графикът, които трябва да се следват, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 г., пише NOVA.
Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.
По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“, които едва сега излизат наяве.
България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.
Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.
По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“, които едва сега излизат наяве.
България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.
На 3 юни Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тя предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение.
В същата процедура са още 10 държави от ЕС - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния, а с днешните решения към списъка се добавят Германия, Естония, Латвия и Словения.
В оценка за нашата страна в доклад от 142 страници ЕК отчете, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5 на сто от БВП през 2025 г. и се очаква да се увеличи допълнително и да остане над 4 на сто до 2027 г., включително заради предвидените разходи за отбрана.
След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 г. насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката. Решението за предприемане на процедурата се гласува от Съвета на ЕС.
Причината е отчетеният бюджетен дефицит за 2025 г., който надвишава допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт, заложен в европейските фискални правила. Подобно развитие би поставило България под по-строг финансов надзор от страна на европейските институции и би наложило изготвянето на план за ограничаване на дефицита.
Процедурата предвижда редовен мониторинг на публичните финанси и конкретни препоръки за стабилизиране на бюджета. При продължително неспазване на изискванията са възможни допълнителни мерки, включително финансови санкции и ограничения върху достъпа до определени европейски средства.
Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.
По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“, които едва сега излизат наяве.
България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.
Процедурата при свръхдефицит е механизъм на Европейския съюз, чрез който се следи дали държавите членки спазват правилата за бюджетна дисциплина.
Тя се прилага, когато дадена държава има:
За държавите от еврозоната при системно неизпълнение могат да бъдат наложени и финансови санкции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Сега, този който взе гранта, за да ни натика наисла там, го няма във властта. Спокойно си яде полученото и гледа сеира на държавата и народа.
Хак да ви е, българи!
Коментиран от #46
14:40 10.07.2026
2 Айляк
Коментиран от #18
14:40 10.07.2026
3 Хохо Бохо
Коментиран от #48
14:40 10.07.2026
4 Верно ли
Коментиран от #53
14:41 10.07.2026
5 Левски
Коментиран от #28, #50
14:42 10.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Значи, в този списък...
14:42 10.07.2026
8 хаха
За 15 години сглобени Тикви и Шопари в ЪЗраждани такива.
Коментиран от #55
14:43 10.07.2026
9 Хахаха
14:43 10.07.2026
10 Умнокрасив
Коментиран от #30
14:43 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факт
14:45 10.07.2026
13 Браво
14:46 10.07.2026
14 Урсула и Кая
14:46 10.07.2026
15 процедура за свръхдефицит
и виновните на съд
и те почти един дол дренки с тикви щом нищо не правят за кражбите
Коментиран от #43
14:47 10.07.2026
16 хаха
Виновен е че за 2 месеца ви срутил убавката кочинка а?
Мантинелки непоръбени такива. Да не си помислите само че това си заслужавате.
14:47 10.07.2026
17 ЕС-вътрешен кенеф
14:48 10.07.2026
18 Мнение
До коментар #2 от "Айляк":Моментален затвор за герб, дпс, ппдб, бсп, итн и всички останали дето ни натикаха насила в заробвозоната и с фалшиви данни за инфлацията!
Също така шефът на БНБ мисля Димитър Радев беше, да го събират и него заедно с горните партии и директно да ги тикат по затворите в България!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА НАШИЯТ НАРОД!!!
Коментиран от #41
14:48 10.07.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ще плащаме по 3€ такса за стока за която плащаме 0.50€ от интернет сайтове❗
Коментиран от #29
14:51 10.07.2026
20 Тома
14:51 10.07.2026
21 Ха ха
Коментиран от #26
14:51 10.07.2026
22 целта за наказателната
""""По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности."""
Не е ясно дали досега дължимите и незаплатени 680 милиона долара на Боташ , са включени в горе цитираните 2,2 милиарда лева (около 1 милиард долара)?
Коментиран от #31, #42
14:53 10.07.2026
23 ЕС е просто
14:53 10.07.2026
24 Здравчето
14:53 10.07.2026
25 миме
14:54 10.07.2026
26 Не народ , а ...
До коментар #21 от "Ха ха":А вече евроатлантиците ни са дали и София (Враждебна) за военна база . Изплющят ли ни братушките , ще се вършат мъките ни .
Коментиран от #33
14:55 10.07.2026
27 оня с коня
14:55 10.07.2026
28 Верно ли
До коментар #5 от "Левски":Сам ли си цъкаш плюсчетата, да замазваш на Кокора мазалото? Па и лъжеш като пеДрохански циганин! Борисов може да е теглил заеми, но при него хазната винаги беше на излишък, благодарение на ограниченията на борда! Та ПеДроханците ще има да се надяват хасковия гуру да се размине между капките, въпреки договорките им с акушерката!
14:56 10.07.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":При това, ако Вие искате опаковка винтчета за 0.50 , ще заплатите още 3€ на УрсуLIZA❗
Също 3€ ще заплати и търгаш, който ще закупи от същия сайт 200 комплекта и ще Ви ги продава по 2€ ❗
Коментиран от #32
14:56 10.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 миме
До коментар #22 от "целта за наказателната":що толкова удобно забравяш , че заемите почна да ги зема любимия ти НЕгей кокора?
Коментиран от #40
14:59 10.07.2026
32 Верно ли
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Искаш да кажеш 3,60Е - има ДДС :))))
Коментиран от #36
15:00 10.07.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Не народ , а ...":Гумен кРадев щеше да гони варелите-цистерни от летището на София, днес ......дава две летища ❗
15:00 10.07.2026
34 Ко стана ве?
Коментиран от #49
15:01 10.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Верно ли":Е те обявиха 3€ , а това
Другото е Допълнителен Стимул
да прецакват обикновения гражданин❗
15:02 10.07.2026
37 ПСИХО
15:02 10.07.2026
38 стига стари дъвки
Ами като подписват договори да плащат милиарди от нашите пари на Тръмп за приумиците му и на турците да не работят какво друго може да се получи?
15:03 10.07.2026
39 Най-важните
15:04 10.07.2026
40 Верно ли
До коментар #31 от "миме":И Борисов е взимал заеми, и то точно след като спретнаха мини майданчето тука с разголените знаменоски като бутнаха правителството на БСП и то първопричината беше заем от Орешарски за 1 млрд., после изникна Пеевски за шеф на ДАНС. Кокора фалшифицире бюджета с разни спекулации, като болничен леглоден левче и всякакви такива простотии, и то по нареждане на акушерката, както стана ясно от записчето им!
15:04 10.07.2026
41 СЪЩО И
До коментар #18 от "Мнение":ХАМПАРЦУНА.
15:05 10.07.2026
42 604
До коментар #22 от "целта за наказателната":На 31.12.2025 що не ривъа и даже още от 2023...ти е.п.л.
15:07 10.07.2026
43 Цанко
До коментар #15 от "процедура за свръхдефицит":Краденото трудно , а в Бг. почти невъзможно да се събере обратно . Много години крадоха и то по много от всичко до което се докопат политиците. Сегашните са си старите същите но от другата бригада богаташи. По-лесно е отново на народа да посегнат докато е глупав да стои тук и да им гласува замразените ,гарантирани основни в хиляди евро заплати. виждате ли колко е лесно- +30 % това ,+20 онова + 4-5 стотин % смет и + още за ток ,вода и въздух в тръбите или кал и химия докато изпукате плащайки всичко и най-вече още данъци и нови тегоби. Такси ,акцизи ,глоби ,данъци , лицензи , и край няма . Кой ще им търси сметка защо не си го вземат от кралите до сега. Никой . Нарежда ти поредния Генерал да даваш и овцата -Б-е-е наредена първа да плати на опашката . Те затова си правят вече толкова години каквото си искат с мизерния ни живот. Никой да не купи винетка и да видим колко милиона глоби ще обработят и колко човека ще вкарат в затвора докато онези с милионите и милиардите са на свобода. Спрете се бе хора-просто не плащайте. не пушете акцизни цигари месец-два . да видим от къде ще богатеят тогава. Те съсипаха България . И ние можем тях.
15:08 10.07.2026
44 Ако не бяха митингите про Рундьо,
Да си отговарят сега неможачите т.пи.
15:09 10.07.2026
45 Баце ЕООД
15:10 10.07.2026
46 Само копейките не знаят,
До коментар #1 от "Някой":че еврозоната в случая не им е крива.
Коментиран от #52
15:11 10.07.2026
47 Бойко Българоубиец
15:12 10.07.2026
48 Бюджетът го правят Рундьовите, алоууу
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Онзи не беше приет. Това беше целта на протестите: Мунчо да фалира държавата.
15:12 10.07.2026
49 миме
До коментар #34 от "Ко стана ве?":е анджък де , именно щот сме вече у клуба на богатити, ти как мислиш ония големи заплати и пенсиъ на запад от какво са? ми явно от заеми ,от какво друго те затова ни и зеха-да окрадат парите от борда и ние да им платим мадрафа накрая
15:13 10.07.2026
50 Къса памет?
До коментар #5 от "Левски":Боковото правителство излезе на плюс, не на минус. Ама не ти отърва.
15:14 10.07.2026
51 Петров
15:14 10.07.2026
52 Някой
До коментар #46 от "Само копейките не знаят,":Какви копейки те гонят, не е ясно. Тук говорим за обективните последствия от измамата, извършена за да ни вкарат в еврозоната. Копейки, центове - все тая. Българина бе излъган, обран, а сега и се оказа с почти двойно намалена покупателна способност. И за това си има причина - не е войната в Близкия изток. Причината е, че едно наведено "правителство" напук на мнението и желанието на народа си, натика държавата в потъващ кораб. При това, направи го с машинации и лъжа - използва пари от бъдещи постъпления, криха и лъгаха за инфлацията и бюджетния дефицит през 2025 г.
Е, всичко това сега се връща, но те (бившите управляващи) са вече по островите (таива ги разправяше Кирчо Острото) - харчат си сребърниците и хич не им пука за народа.
Ти си говори още за копейки - кон с капаци.
15:15 10.07.2026
53 Защо той?
До коментар #4 от "Верно ли":Гълъжчо Донев с Боташите и Копринките е по-заслужил юнак.
15:15 10.07.2026
54 Цвете
15:15 10.07.2026
55 Не позна
До коментар #8 от "хаха":Дефицитът никога не е бил така висок както при Мунчо и служебниците.
15:16 10.07.2026