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ЕС откри процедура за свръхдефицит срещу България

ЕС откри процедура за свръхдефицит срещу България

10 Юли, 2026 14:36 953 55

  • ес-
  • откри-
  • процедура-
  • свръхдефицит-
  • българия

Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4%

ЕС откри процедура за свръхдефицит срещу България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съветът на ЕС откри процедура при прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към България, в която се очертава нетният план за разходите и графикът, които трябва да се следват, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 г., пише NOVA.

Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“, които едва сега излизат наяве.

България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.

Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“, които едва сега излизат наяве.

България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.

На 3 юни Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тя предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение.

В същата процедура са още 10 държави от ЕС - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния, а с днешните решения към списъка се добавят Германия, Естония, Латвия и Словения.

В оценка за нашата страна в доклад от 142 страници ЕК отчете, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5 на сто от БВП през 2025 г. и се очаква да се увеличи допълнително и да остане над 4 на сто до 2027 г., включително заради предвидените разходи за отбрана.

След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 г. насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката. Решението за предприемане на процедурата се гласува от Съвета на ЕС.

Причината е отчетеният бюджетен дефицит за 2025 г., който надвишава допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт, заложен в европейските фискални правила. Подобно развитие би поставило България под по-строг финансов надзор от страна на европейските институции и би наложило изготвянето на план за ограничаване на дефицита.

Процедурата предвижда редовен мониторинг на публичните финанси и конкретни препоръки за стабилизиране на бюджета. При продължително неспазване на изискванията са възможни допълнителни мерки, включително финансови санкции и ограничения върху достъпа до определени европейски средства.

Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“, които едва сега излизат наяве.

България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.

Процедурата при свръхдефицит е механизъм на Европейския съюз, чрез който се следи дали държавите членки спазват правилата за бюджетна дисциплина.

Тя се прилага, когато дадена държава има:

За държавите от еврозоната при системно неизпълнение могат да бъдат наложени и финансови санкции.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    33 9 Отговор
    Ако не бяхме се напъвали да влизаме в еврозоната, сега нямаше да има процедура за свръхдефицит. Защото нямаше да се изстиска всичко възможно, за да се покрият фиктивно критериите за влизане там - например взетите авансово печалби от банките.
    Сега, този който взе гранта, за да ни натика наисла там, го няма във властта. Спокойно си яде полученото и гледа сеира на държавата и народа.
    Хак да ви е, българи!

    Коментиран от #46

    14:40 10.07.2026

  • 2 Айляк

    26 3 Отговор
    В клуба на богатите, ъ?

    Коментиран от #18

    14:40 10.07.2026

  • 3 Хохо Бохо

    37 7 Отговор
    Това е благодарение на умнокрасивият финансов гений ококореното с лявата резба дето беше с съдружие с тиква и прасе. Те окрадоха България и затриха лева. ПОМНЕТЕ добре кой затри лева и остави държавата без пукнат лев

    Коментиран от #48

    14:40 10.07.2026

  • 4 Верно ли

    19 9 Отговор
    И в тази връзка Кокора кога ще посети бай Ставри, или още ще трябва да ми се "радваме" по новините????

    Коментиран от #53

    14:41 10.07.2026

  • 5 Левски

    24 5 Отговор
    Ами тоя дефицит е натрупан още в първото правителство на Борисов. За които са забравили първия заем беше 16 милиарда лева. До сега всички си теглиха заеми, за да могат да "управляват" с готови парички. Е, нали трябва някой да ги връща.

    Коментиран от #28, #50

    14:42 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Значи, в този списък...

    19 9 Отговор
    не е само България, а целия ЕС! Пакетите със санкции работят! Продължавайте все така до разпада на този kенеф!

    14:42 10.07.2026

  • 8 хаха

    13 6 Отговор
    Плащайте сметката байганьовците!

    За 15 години сглобени Тикви и Шопари в ЪЗраждани такива.

    Коментиран от #55

    14:43 10.07.2026

  • 9 Хахаха

    16 5 Отговор
    Къде е сега оная разпоRетина тиминушка?

    14:43 10.07.2026

  • 10 Умнокрасив

    9 4 Отговор
    Респект , в " клуба на богатите " сме ! : " 10 държави от ЕС - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния, а с днешните решения към списъка се добавят Германия, Естония, Латвия и Словения."

    Коментиран от #30

    14:43 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт

    12 4 Отговор
    Къде отиде резерва!?

    14:45 10.07.2026

  • 13 Браво

    7 5 Отговор
    така трябва, тоя клуб на богатите някой трябва да го плаща

    14:46 10.07.2026

  • 14 Урсула и Кая

    4 10 Отговор
    А копейките разправяха , че санкциите подкопавали ЕС . Видяхте ли бе купейки ? Вече сме "свръх" !

    14:46 10.07.2026

  • 15 процедура за свръхдефицит

    8 8 Отговор
    тез радевите що не кажат ква е причината
    и виновните на съд
    и те почти един дол дренки с тикви щом нищо не правят за кражбите

    Коментиран от #43

    14:47 10.07.2026

  • 16 хаха

    9 2 Отговор
    "Мъ тоооо Гумен е виновен ба!"

    Виновен е че за 2 месеца ви срутил убавката кочинка а?

    Мантинелки непоръбени такива. Да не си помислите само че това си заслужавате.

    14:47 10.07.2026

  • 17 ЕС-вътрешен кенеф

    3 7 Отговор
    Важното е, че санкциите работят. Скоро Външноклозетная фръга кърпата

    14:48 10.07.2026

  • 18 Мнение

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Айляк":

    Моментален затвор за герб, дпс, ппдб, бсп, итн и всички останали дето ни натикаха насила в заробвозоната и с фалшиви данни за инфлацията!
    Също така шефът на БНБ мисля Димитър Радев беше, да го събират и него заедно с горните партии и директно да ги тикат по затворите в България!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА НАШИЯТ НАРОД!!!

    Коментиран от #41

    14:48 10.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    ЕсеС се грижи за нас❗
    Ще плащаме по 3€ такса за стока за която плащаме 0.50€ от интернет сайтове❗

    Коментиран от #29

    14:51 10.07.2026

  • 20 Тома

    3 0 Отговор
    Веднага се сетих за приказката - беден ли си дядо попе в г..........да те ..........

    14:51 10.07.2026

  • 21 Ха ха

    9 0 Отговор
    Така ли,а когато ни наложиха еврото не знаеха ли че имаме свръхдефицит.Тоя свръхдефецит не е от вчера ,а от доста време.Така че да не се правят от ЕС на тарикати,защото зорлем ни натикаха във тоя бардак.

    Коментиран от #26

    14:51 10.07.2026

  • 22 целта за наказателната

    1 4 Отговор
    процедура за свръх дефицит е успешно постигната от управляващите ПБ (Президентска Бутафория)
    """"По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности."""
    Не е ясно дали досега дължимите и незаплатени 680 милиона долара на Боташ , са включени в горе цитираните 2,2 милиарда лева (около 1 милиард долара)?

    Коментиран от #31, #42

    14:53 10.07.2026

  • 23 ЕС е просто

    7 0 Отговор
    с обърната първа буква от WC!

    14:53 10.07.2026

  • 24 Здравчето

    7 0 Отговор
    Е каква стана тя - 15 държави в свръх дефицит и останалите няколко ще го обявят вероятно до към януари ? Клуба на богатия дефицит и разкошната мизерия за народ който все пак реши да не бяга към другите "дефицитни " ,но с по-големи заплати за същия труд и по-ниски цени в магазините . даже и 13 заплати продължават да изплащат и всякакви други екстри като всяка минута извънреден труд, нощни ,прослужени при един и същи собственик , осигурен отделно живот на чужди работници и отпуски които не си взел платени. Даже и медицината им задължително с И карта и безплатна . нашето положение няма нищо общо с техния "свръх дефицит " . Тук си е Сръх грабежи над свръх нещастници . С 500 евро ще живееш след данъци и на тях още 20 % ДДС на всичко . Колкото да не умреш та да отидеш евентуално още някоя година да им работиш на изедници и съсипващите цял един народ. Доказано над 5 милиона вече ги няма трайно в тази територия. По зле сме от Анците идващи тук.

    14:53 10.07.2026

  • 25 миме

    5 0 Отговор
    браво на ингилизите па п.€€.х@ ойропата -овреме избягаха от гейсъюза

    14:54 10.07.2026

  • 26 Не народ , а ...

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ха":

    А вече евроатлантиците ни са дали и София (Враждебна) за военна база . Изплющят ли ни братушките , ще се вършат мъките ни .

    Коментиран от #33

    14:55 10.07.2026

  • 27 оня с коня

    1 5 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    14:55 10.07.2026

  • 28 Верно ли

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Левски":

    Сам ли си цъкаш плюсчетата, да замазваш на Кокора мазалото? Па и лъжеш като пеДрохански циганин! Борисов може да е теглил заеми, но при него хазната винаги беше на излишък, благодарение на ограниченията на борда! Та ПеДроханците ще има да се надяват хасковия гуру да се размине между капките, въпреки договорките им с акушерката!

    14:56 10.07.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При това, ако Вие искате опаковка винтчета за 0.50 , ще заплатите още 3€ на УрсуLIZA❗
    Също 3€ ще заплати и търгаш, който ще закупи от същия сайт 200 комплекта и ще Ви ги продава по 2€ ❗

    Коментиран от #32

    14:56 10.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 миме

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "целта за наказателната":

    що толкова удобно забравяш , че заемите почна да ги зема любимия ти НЕгей кокора?

    Коментиран от #40

    14:59 10.07.2026

  • 32 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Искаш да кажеш 3,60Е - има ДДС :))))

    Коментиран от #36

    15:00 10.07.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Не народ , а ...":

    Гумен кРадев щеше да гони варелите-цистерни от летището на София, днес ......дава две летища ❗

    15:00 10.07.2026

  • 34 Ко стана ве?

    5 0 Отговор
    Нали сми в клуба на богатити?

    Коментиран от #49

    15:01 10.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Верно ли":

    Е те обявиха 3€ , а това
    Другото е Допълнителен Стимул
    да прецакват обикновения гражданин❗

    15:02 10.07.2026

  • 37 ПСИХО

    7 0 Отговор
    Къде са виновните лица?В други нормални държави одавна да са на стълба до девето коляно!Е нема такава държава!

    15:02 10.07.2026

  • 38 стига стари дъвки

    4 0 Отговор
    „разходи, скрити по чекмеджетата“

    Ами като подписват договори да плащат милиарди от нашите пари на Тръмп за приумиците му и на турците да не работят какво друго може да се получи?

    15:03 10.07.2026

  • 39 Най-важните

    3 1 Отговор
    Са милиардите, които вземаме назаем, за да ги подарим на зеления потник. А пък на нашите деца ...

    15:04 10.07.2026

  • 40 Верно ли

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "миме":

    И Борисов е взимал заеми, и то точно след като спретнаха мини майданчето тука с разголените знаменоски като бутнаха правителството на БСП и то първопричината беше заем от Орешарски за 1 млрд., после изникна Пеевски за шеф на ДАНС. Кокора фалшифицире бюджета с разни спекулации, като болничен леглоден левче и всякакви такива простотии, и то по нареждане на акушерката, както стана ясно от записчето им!

    15:04 10.07.2026

  • 41 СЪЩО И

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    ХАМПАРЦУНА.

    15:05 10.07.2026

  • 42 604

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "целта за наказателната":

    На 31.12.2025 що не ривъа и даже още от 2023...ти е.п.л.

    15:07 10.07.2026

  • 43 Цанко

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "процедура за свръхдефицит":

    Краденото трудно , а в Бг. почти невъзможно да се събере обратно . Много години крадоха и то по много от всичко до което се докопат политиците. Сегашните са си старите същите но от другата бригада богаташи. По-лесно е отново на народа да посегнат докато е глупав да стои тук и да им гласува замразените ,гарантирани основни в хиляди евро заплати. виждате ли колко е лесно- +30 % това ,+20 онова + 4-5 стотин % смет и + още за ток ,вода и въздух в тръбите или кал и химия докато изпукате плащайки всичко и най-вече още данъци и нови тегоби. Такси ,акцизи ,глоби ,данъци , лицензи , и край няма . Кой ще им търси сметка защо не си го вземат от кралите до сега. Никой . Нарежда ти поредния Генерал да даваш и овцата -Б-е-е наредена първа да плати на опашката . Те затова си правят вече толкова години каквото си искат с мизерния ни живот. Никой да не купи винетка и да видим колко милиона глоби ще обработят и колко човека ще вкарат в затвора докато онези с милионите и милиардите са на свобода. Спрете се бе хора-просто не плащайте. не пушете акцизни цигари месец-два . да видим от къде ще богатеят тогава. Те съсипаха България . И ние можем тях.

    15:08 10.07.2026

  • 44 Ако не бяха митингите про Рундьо,

    0 2 Отговор
    бюджетът да е приет и да сме забравили. Ама те, не та не, да управлявали. На баир лозе.
    Да си отговарят сега неможачите т.пи.

    15:09 10.07.2026

  • 45 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Добре ли е?! "клубът на богатите"

    15:10 10.07.2026

  • 46 Само копейките не знаят,

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    че еврозоната в случая не им е крива.

    Коментиран от #52

    15:11 10.07.2026

  • 47 Бойко Българоубиец

    0 1 Отговор
    Дреме ми на мантинелата 😏

    15:12 10.07.2026

  • 48 Бюджетът го правят Рундьовите, алоууу

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Онзи не беше приет. Това беше целта на протестите: Мунчо да фалира държавата.

    15:12 10.07.2026

  • 49 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ко стана ве?":

    е анджък де , именно щот сме вече у клуба на богатити, ти как мислиш ония големи заплати и пенсиъ на запад от какво са? ми явно от заеми ,от какво друго те затова ни и зеха-да окрадат парите от борда и ние да им платим мадрафа накрая

    15:13 10.07.2026

  • 50 Къса памет?

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Левски":

    Боковото правителство излезе на плюс, не на минус. Ама не ти отърва.

    15:14 10.07.2026

  • 51 Петров

    0 0 Отговор
    Дасе обърнат към финансиста от Банки да кажат заедно с Теменужка как стана така?

    15:14 10.07.2026

  • 52 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Само копейките не знаят,":

    Какви копейки те гонят, не е ясно. Тук говорим за обективните последствия от измамата, извършена за да ни вкарат в еврозоната. Копейки, центове - все тая. Българина бе излъган, обран, а сега и се оказа с почти двойно намалена покупателна способност. И за това си има причина - не е войната в Близкия изток. Причината е, че едно наведено "правителство" напук на мнението и желанието на народа си, натика държавата в потъващ кораб. При това, направи го с машинации и лъжа - използва пари от бъдещи постъпления, криха и лъгаха за инфлацията и бюджетния дефицит през 2025 г.
    Е, всичко това сега се връща, но те (бившите управляващи) са вече по островите (таива ги разправяше Кирчо Острото) - харчат си сребърниците и хич не им пука за народа.
    Ти си говори още за копейки - кон с капаци.

    15:15 10.07.2026

  • 53 Защо той?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Верно ли":

    Гълъжчо Донев с Боташите и Копринките е по-заслужил юнак.

    15:15 10.07.2026

  • 54 Цвете

    0 0 Отговор
    ПРАВИЛНО СА КОНСТАТИРАЛИ.ЩЕ ВИ ПОДСКАЖЕМ ЗАЩО ИМА " СВРЪХ ДЕФИЦИТ " ?! И ТАКА ВИНОВНИТЕ ЗА ТОВА, ДА БЪДЕМ ОТНОВО УКОРИМИ ОТ ЕП Е ,ЧЕ СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ ,ЗАЩОТО ПАРИТЕ ОТКРАДНА ПЕЕВСКИ С КТБ ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ, А ДРУГИЯТ Е В РЪЦЕТЕ НА ТЕЗИ КОИТО ПОДПИСАХА СМРАЗЯВАЩИЯТ ДОГОВОР С " БОТАШ "? ТЪРСЕТЕ И РОВЕТЕ ,ЧЕ ТОВА ЧУДО ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО. 🎃🐷✈️😶‍🌫️🚔🫵🤔

    15:15 10.07.2026

  • 55 Не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Дефицитът никога не е бил така висок както при Мунчо и служебниците.

    15:16 10.07.2026

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