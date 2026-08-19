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Димитър Стоянов: Към момента заплаха за нашата страна няма

Димитър Стоянов: Към момента заплаха за нашата страна няма

19 Август, 2026 18:40 369 19

  • димитър стоянов-
  • заплаха-
  • иран-
  • българия

Информацията, която получаваме потвърждава нашите заключения", каза военният министър

Димитър Стоянов: Към момента заплаха за нашата страна няма - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента заплаха за нашата страна няма. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти по повод заплахата от страна на Иран срещу военни бази.

Той уточни, че документите, които изработва служба "Военно разузнаване" отивали при премиера, при председателя на Народното събрание и при президента. "Те разполагат сдокументите, с ко9ито разполагами аз", подчерта той.

"Промяна в средата за сигурност няма. Информацията, която получаваме потвърждава нашите заключения", каза военният министър.

"Иран играе неговата си игра, като част от конфликта със САЩ, като част от конфликта. България не е част от конфликта. Ние осигуряваме единствено изпълнение на логистични операции, за което имаме договор със САЩ, като съюзник в НАТО", поясни Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    9 6 Отговор
    Да не забравяме, че американските самолети бяха допуснати до летище София от правителството на Росен Желязков. После Гюров имаше 3 месеца да ги изгони, ако е искал, но явно не е искал. Тъй че, да хвърлят цялата кал върху Радев, в случая е тъпо. А и хората помнят кое кога се е случвало. България трябва да е благодарна на Радев, поне ги премести от София където безумците гербажии и шарлатани ги бяха настанили първоначално. Радев е с вързани ръце след антибългаркия договор подписан от Станишев и подновен от мазния хитрец в Банкя! По-добро решение при конкретните обстоятелства, НЯМА!

    Коментиран от #5

    18:42 19.08.2026

  • 2 Пич

    9 6 Отговор
    Кретен!!!
    Тези същите дърти комунисти от ДС, така са лъгали някога и за Чернобил!!!

    18:42 19.08.2026

  • 3 Стенли

    8 3 Отговор
    Дай Боже теб първи да те тресне ракетата

    18:44 19.08.2026

  • 4 КиКи

    5 2 Отговор
    НАТО ни пази! Има ме си небесен щит! 🛡️🚀

    18:45 19.08.2026

  • 5 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Изцяло съм съгласен с твоя коментар.... А тоя не храни майко на снимката е голям "б....к".... Риск ,заплаха, опасност , закана, предупреждение правя ли разлика мунчовеца....

    18:45 19.08.2026

  • 6 Мутата

    4 1 Отговор
    Кой ти каза?

    18:46 19.08.2026

  • 7 Даа⁷

    3 1 Отговор
    Ами защо ви трябваше прозрачност и гласуване за самолетите? Вижте как предишните управляващи ГЕРБ- ДПС докараха 12 военни самолети на гражданското летище София с цел уж да ремонтират шахтите ! Скрито, тайно от народа го направиха! А сега, вие новите управляващи, защо информирате народа? Въпреки, че премахнахте военните самолети от София във военно летище Безмер и намалите бройката от12 на 8 самолети? Сега много вой, много шум и всяване на страх!!!

    18:48 19.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    И да има няма да разбереш.

    18:49 19.08.2026

  • 9 kоkорчо 💋🍌

    5 1 Отговор
    като има кажете за да излезем на площадите да махаме туй руско мекере румен неудачника

    18:49 19.08.2026

  • 10 1488

    5 0 Отговор
    румен измисли разни руски нацисти да отклони вниманието от безбройте му предателства, ама не му мина номера и скоро ще гризне вьженцето

    бахтu жалкия неудачник

    18:50 19.08.2026

  • 11 Удобно е

    3 0 Отговор
    Министъра на военно министерство да е ддддемснтен. И този продължава традицията.
    4 месеца живеем в курс по взаимопомощ " всичко ще бъде наред".Да мислим положително.
    Как е тайна

    18:51 19.08.2026

  • 12 Гошо

    6 0 Отговор
    А бе няма,вие да не мислите че непременно ще изстрелят някоя ракета от Иран към Безмер
    Какъвто е разграден двор границата ни , могат с ракетни установки да я минат ,какво остава за пет шест минохвъргачки да прекарат и за 15 минути нищо няма да остане от базата

    18:51 19.08.2026

  • 13 Анонимен

    4 1 Отговор
    Червените служебници от бкп най сетне овладяха завладяха всичко тук и сега само прибират лъжат лъжат лъжат ама като има малоумници оставка бкп червените оставка

    18:52 19.08.2026

  • 14 ФАКТ

    5 1 Отговор
    Дано да избомбят гнусната еврейска база в Безмер

    18:52 19.08.2026

  • 15 777

    3 0 Отговор
    Българите са смесица между ци гани и индийци.

    18:53 19.08.2026

  • 16 Нема заплаха ама нема и да ти кажат

    5 0 Отговор
    Иранците коя ракета къде е програмирана да удари😅😅😅

    18:54 19.08.2026

  • 17 Фют

    0 0 Отговор
    Няма, щото не сме възбудили голям Праз.
    Ready or not...🎶
    Това ни чака.
    Да си потанцуваме обаче, като за последно 😀

    18:59 19.08.2026

  • 18 Към момента

    0 0 Отговор
    Няма пряка заплаха и не са нарушени българските интереси, но ако герберите бяха дали летище за учение на нато с цистерни, едва тогава щеше да има пряка заплаха в разрез с българските интереси.

    19:00 19.08.2026

  • 19 Мечо ПУХ

    0 0 Отговор
    Този пенсионер под "нашата страна" какво има впредвид

    19:02 19.08.2026

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