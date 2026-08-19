Димитър Стоянов: Към момента заплаха за нашата страна няма

Към момента заплаха за нашата страна няма. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти по повод заплахата от страна на Иран срещу военни бази.

Той уточни, че документите, които изработва служба "Военно разузнаване" отивали при премиера, при председателя на Народното събрание и при президента. "Те разполагат сдокументите, с ко9ито разполагами аз", подчерта той.

"Промяна в средата за сигурност няма. Информацията, която получаваме потвърждава нашите заключения", каза военният министър.

"Иран играе неговата си игра, като част от конфликта със САЩ, като част от конфликта. България не е част от конфликта. Ние осигуряваме единствено изпълнение на логистични операции, за което имаме договор със САЩ, като съюзник в НАТО", поясни Стоянов.