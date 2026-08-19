Димитър Стоянов: Към момента заплаха за нашата страна няма

Към момента заплаха за нашата страна няма. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти по повод заплахата от страна на Иран срещу военни бази.
Той уточни, че документите, които изработва служба "Военно разузнаване" отивали при премиера, при председателя на Народното събрание и при президента. "Те разполагат сдокументите, с ко9ито разполагами аз", подчерта той.
"Промяна в средата за сигурност няма. Информацията, която получаваме потвърждава нашите заключения", каза военният министър.
"Иран играе неговата си игра, като част от конфликта със САЩ, като част от конфликта. България не е част от конфликта. Ние осигуряваме единствено изпълнение на логистични операции, за което имаме договор със САЩ, като съюзник в НАТО", поясни Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #5
18:42 19.08.2026
2 Пич
Тези същите дърти комунисти от ДС, така са лъгали някога и за Чернобил!!!
18:42 19.08.2026
3 Стенли
18:44 19.08.2026
4 КиКи
18:45 19.08.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Горски":Изцяло съм съгласен с твоя коментар.... А тоя не храни майко на снимката е голям "б....к".... Риск ,заплаха, опасност , закана, предупреждение правя ли разлика мунчовеца....
18:45 19.08.2026
6 Мутата
18:46 19.08.2026
7 Даа⁷
18:48 19.08.2026
8 Последния Софиянец
18:49 19.08.2026
9 kоkорчо 💋🍌
18:49 19.08.2026
10 1488
бахтu жалкия неудачник
18:50 19.08.2026
11 Удобно е
4 месеца живеем в курс по взаимопомощ " всичко ще бъде наред".Да мислим положително.
Как е тайна
18:51 19.08.2026
12 Гошо
Какъвто е разграден двор границата ни , могат с ракетни установки да я минат ,какво остава за пет шест минохвъргачки да прекарат и за 15 минути нищо няма да остане от базата
18:51 19.08.2026
13 Анонимен
18:52 19.08.2026
14 ФАКТ
18:52 19.08.2026
15 777
18:53 19.08.2026
16 Нема заплаха ама нема и да ти кажат
18:54 19.08.2026
17 Фют
Ready or not...🎶
Това ни чака.
Да си потанцуваме обаче, като за последно 😀
18:59 19.08.2026
18 Към момента
19:00 19.08.2026
19 Мечо ПУХ
19:02 19.08.2026