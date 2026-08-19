ГЕРБ: МВнР да извика иранския посланик за обяснение дали Техеран разглежда България като цел

Информацията на „Файненшъл таймс“, че Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти на българска територия, е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха.
Това написаха от политическа партия ГЕРБ на страницата си във Фейсбук относно информацията на британския вестник „Файненшъл таймс“, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Ето какво още заявяват от ГЕРБ:
"Сложното географско положение на страната ни винаги е изисквало разумна, активна и предвидима политика за защита на националния интерес. В условията на тежки въоръжени конфликти сигурността не се гарантира с лозунги, а с активна дипломация, надеждни съюзи, добра разузнавателна оценка и реална готовност на институциите.
Когато беше президент, Румен Радев предупреждаваше за пряка заплаха за България. Когато стана министър-председател, същият риск започна да бъде представян като въпрос на „логистика“. Националната сигурност не може да се преувеличава преди избори и да се омаловажава след тях.
Още когато кабинетът поиска от Народното събрание разрешение за разполагане на самолети-цистерни във връзка с конфликта в Близкия изток, ГЕРБ настоя за пълна оценка на риска и гаранции за сигурността на гражданите, военнослужещите и военните обекти. Днес обществото има право да знае дали тази оценка е била адекватна и дали е актуализирана.
Настояваме правителството да информира Народното събрание какво е реалното ниво на заплахата, кога българските служби са получили информация за евентуални ирански сценарии и какви конкретни мерки са предприети. Оценката трябва да обхваща не само ракети и дронове, а и терористични и прокси действия, кибератаки и саботаж.
Правителството трябва да каже и какви гаранции и способности за защита са осигурени в координация със САЩ и НАТО, както и да потвърди, че използването на българска територия остава единствено в рамките на мандата, одобрен от Народното събрание.
Настояваме МВнР да извика иранския посланик и да поиска официално обяснение от Техеран дали разглежда българска територия, граждани или инфраструктура като възможни цели. България няма за какво да се оправдава за решенията си като суверенна държава и член на НАТО.
ГЕРБ няма да иска България да отстъпва от съюзническите си ангажименти под заплаха. Но няма да приемем и кабинетът да се крие зад НАТО, без да обясни какво е договорил, какви гаранции е получил и как ще защити българските граждани.
България не трябва нито да се поддава на заплахи, нито да влиза неподготвена в рискове. Съюзите ни са стратегически избор. Сигурността на българските граждани е безусловно задължение на държавата".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
18:18 19.08.2026
2 хехе
18:19 19.08.2026
3 Още едни гении
18:22 19.08.2026
4 Родина
ГЕРБ съсипа армията , водоснабдяването .
Те раздаваха концесии , съсипаха енергетиката. Какво обяснение ? В затвора
вие мястото .
Коментиран от #19
18:23 19.08.2026
5 Родина
ГЕРБ съсипа армията , водоснабдяването .
Те раздаваха концесии , съсипаха енергетиката. Какво обяснение ? В затвора
вие мястото .
Коментиран от #24
18:23 19.08.2026
6 Стенли
Коментиран от #14, #39
18:25 19.08.2026
7 Макето
18:25 19.08.2026
8 Окооо
18:26 19.08.2026
9 Горски
Коментиран от #36
18:27 19.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
Сме ти ще......
А на сметището какво има?
Всич ките бо к. луци...
18:29 19.08.2026
13 Последния Софиянец
18:29 19.08.2026
14 Даа⁷
До коментар #6 от "Стенли":Защо бе онзи ? Кой докара военните самолети на САЩ в София? Защо се правите на улави или наистина сте си улави? Не беше ли правителство на ГЕРБ- ДПС? После иди ги гони! Лесно се приемат, трудно е да ги изгониш!
Коментиран от #23
18:29 19.08.2026
15 Сигурност
18:30 19.08.2026
16 селяк
18:30 19.08.2026
17 Как е атлантическия клуб ,здрасти !
Коментиран от #34
18:31 19.08.2026
18 ирански непосланник
18:32 19.08.2026
19 Годт
До коментар #4 от "Родина":Абе мани го тоя .. и те да бяха положението щеше да е същото !
18:33 19.08.2026
20 Kaлпазанин
18:34 19.08.2026
21 Ще разберете какво мислят иранците,
18:34 19.08.2026
22 Дън Бай
18:35 19.08.2026
23 Стенли
До коментар #14 от "Даа⁷":Това е така , марионетката на бою циганина Желязков ги допусна , но защо Радев лъжеца започна да шикалкави, то не бяха вас оюети срещу визи , то не бяха ултиматоми и най накрая направи един чуркосмук на бати си Дони ,😡 лъжец си беше Радев и лъжец си остана видяхме го как шикалкавеше и първоначално отказа референдум за еврозоната 😡👎
18:41 19.08.2026
24 1001 приказки
До коментар #5 от "Родина":добре е че на власт не е ГЕРБ, та да строи магистрали, а сега е Радев и той няма да допусне даването на строежа на българската магистрала Черно море на концесия на фирми на турската държава за десетилетия напред.
18:41 19.08.2026
25 Мунчо
18:41 19.08.2026
26 Колко пъти да казват?
18:43 19.08.2026
27 ИЛИ
18:44 19.08.2026
28 И кой е този свръх мозък
Е, колко пъти да ви го казват, бе!
Всички са с умствени проблеми, като шефа им!
Цял бостан от тикви!
Даже и празник си имат!
18:48 19.08.2026
29 Гражданин
18:52 19.08.2026
30 милен
18:52 19.08.2026
31 Няма
Въпросът е защо българското правителство и парламент избраха да участват в тази война? А също и в другата война между Украйна и Руската федерация.
В две войни едновременно. Нито една от тези войни не засяга и не представлява заплаха за националната сигурност на България Защо тогава се взеха тези решение? За нов народен съд са.
18:53 19.08.2026
32 Иранците са
18:54 19.08.2026
33 Един там
18:54 19.08.2026
34 Глупости
До коментар #17 от "Как е атлантическия клуб ,здрасти !":Италия , Испания , Турция да не би да нямат договори със САЩ и НАТО , защо отказаха ? Я погледни ,кой в Европа в момента е дал база на САЩ , не на НАТО ?Май само ние ще излезем най глупави >
18:57 19.08.2026
35 България
Защо България участва в тези войни? Дотам ли сме загубили независимостта си, че вече чужденци вземат решение дали да включват или не българския народ във военни конфликти. Срам и позор. Нищо не е останало от българската държавност.
18:57 19.08.2026
36 Ганьо
До коментар #9 от "Горски":Да не говорим глупости, кой кого от къде гони. Те ако имаха топки изобщо нямаше да се стигне до тук, ноо подвита опашка в краката на собственика е политика Ганьо....
Коментиран от #38
18:58 19.08.2026
37 Питам
18:59 19.08.2026
38 Горски
До коментар #36 от "Ганьо":Само, че са сериозни " глупости "!
19:00 19.08.2026
39 дядо Петър
До коментар #6 от "Стенли":В туй горещото време, не трябва да се прекалява с твърдото гориво, дедовото!
19:01 19.08.2026
40 Атина Паднала
19:01 19.08.2026
41 руски челавек
19:02 19.08.2026