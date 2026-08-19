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ГЕРБ: МВнР да извика иранския посланик за обяснение дали Техеран разглежда България като цел

ГЕРБ: МВнР да извика иранския посланик за обяснение дали Техеран разглежда България като цел

19 Август, 2026 18:15 705 41

  • герб-
  • мвнр-
  • посланик-
  • иран

В условията на тежки въоръжени конфликти сигурността не се гарантира с лозунги, а с активна дипломация, надеждни съюзи, добра разузнавателна оценка и реална готовност на институциите

ГЕРБ: МВнР да извика иранския посланик за обяснение дали Техеран разглежда България като цел - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Информацията на „Файненшъл таймс“, че Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти на българска територия, е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха.

Това написаха от политическа партия ГЕРБ на страницата си във Фейсбук относно информацията на британския вестник „Файненшъл таймс“, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Ето какво още заявяват от ГЕРБ:

"Сложното географско положение на страната ни винаги е изисквало разумна, активна и предвидима политика за защита на националния интерес. В условията на тежки въоръжени конфликти сигурността не се гарантира с лозунги, а с активна дипломация, надеждни съюзи, добра разузнавателна оценка и реална готовност на институциите.

Когато беше президент, Румен Радев предупреждаваше за пряка заплаха за България. Когато стана министър-председател, същият риск започна да бъде представян като въпрос на „логистика“. Националната сигурност не може да се преувеличава преди избори и да се омаловажава след тях.

Още когато кабинетът поиска от Народното събрание разрешение за разполагане на самолети-цистерни във връзка с конфликта в Близкия изток, ГЕРБ настоя за пълна оценка на риска и гаранции за сигурността на гражданите, военнослужещите и военните обекти. Днес обществото има право да знае дали тази оценка е била адекватна и дали е актуализирана.

Настояваме правителството да информира Народното събрание какво е реалното ниво на заплахата, кога българските служби са получили информация за евентуални ирански сценарии и какви конкретни мерки са предприети. Оценката трябва да обхваща не само ракети и дронове, а и терористични и прокси действия, кибератаки и саботаж.

Правителството трябва да каже и какви гаранции и способности за защита са осигурени в координация със САЩ и НАТО, както и да потвърди, че използването на българска територия остава единствено в рамките на мандата, одобрен от Народното събрание.

Настояваме МВнР да извика иранския посланик и да поиска официално обяснение от Техеран дали разглежда българска територия, граждани или инфраструктура като възможни цели. България няма за какво да се оправдава за решенията си като суверенна държава и член на НАТО.

ГЕРБ няма да иска България да отстъпва от съюзническите си ангажименти под заплаха. Но няма да приемем и кабинетът да се крие зад НАТО, без да обясни какво е договорил, какви гаранции е получил и как ще защити българските граждани.

България не трябва нито да се поддава на заплахи, нито да влиза неподготвена в рискове. Съюзите ни са стратегически избор. Сигурността на българските граждани е безусловно задължение на държавата".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    9 2 Отговор
    Заливът. Отново пред нас!

    18:18 19.08.2026

  • 2 хехе

    29 2 Отговор
    Не е като цел, като мишена е. Целта може да се защити мишената не.

    18:19 19.08.2026

  • 3 Още едни гении

    28 3 Отговор
    Се изказаха след провокативната статия на ФТ. Ще викаме иранския посланник на база публикация във вестник. Тия истерици съвсем слънчасаха. Добре,че не са вече на власт.

    18:22 19.08.2026

  • 4 Родина

    37 2 Отговор
    Какво обяснение искат от ГЕРБ . Кои сте вие ?
    ГЕРБ съсипа армията , водоснабдяването .
    Те раздаваха концесии , съсипаха енергетиката. Какво обяснение ? В затвора
    вие мястото .

    Коментиран от #19

    18:23 19.08.2026

  • 5 Родина

    21 0 Отговор
    Какво обяснение искат от ГЕРБ . Кои сте вие ?
    ГЕРБ съсипа армията , водоснабдяването .
    Те раздаваха концесии , съсипаха енергетиката. Какво обяснение ? В затвора
    вие мястото .

    Коментиран от #24

    18:23 19.08.2026

  • 6 Стенли

    14 12 Отговор
    Голям кеф ще ако някоя иранска ракета тресне България , а най добре я НС, я президенството с най добре министерския съвет , ама когато заседават начело с Радев лъжеца , и ква стана тя сменихме бою циганина с Радев лъжеца,от трън на глог че по висок 😡👎

    Коментиран от #14, #39

    18:25 19.08.2026

  • 7 Макето

    16 5 Отговор
    Абе гербераски идиоти, няма ли няколко ШАХЕД-да да ви думнат офисите и да отървете земята от безцелното си присъствие?

    18:25 19.08.2026

  • 8 Окооо

    22 3 Отговор
    Що не се скриете? Сякаш не ГЕРБ- ДПС с премиера Желязков не докараха 12 военни самолети на гражданското летище София ( с цел ремонт на шахтите?) . После Радев дефакто намали бройката от 12 на 8 самолети и ги премести на военно летище Безмер! И това сега било вече проблем! Еййй, нямат грам срам и морал!!!

    18:26 19.08.2026

  • 9 Горски

    24 3 Отговор
    Да не забравяме, че американските самолети бяха допуснати до летище София от правителството на Росен Желязков. После Гюров имаше 3 месеца да ги изгони, ако е искал, но явно не е искал. Тъй че, да хвърлят цялата кал върху Радев, в случая е тъпо. А и хората помнят кое кога се е случвало. България трябва да е благодарна на Радев, поне ги премести от София където безумците гербажии и шарлатани ги бяха настанили първоначално. Радев е с вързани ръце след антибългаркия договор подписан от Станишев и подновен от мазния хитрец в Банкя! По-добро решение при конкретните обстоятелства, НЯМА!

    Коментиран от #36

    18:27 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    9 2 Отговор
    Айдеее......изпущиха информацията, и започнаха обясненията...
    Сме ти ще......
    А на сметището какво има?
    Всич ките бо к. луци...

    18:29 19.08.2026

  • 13 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Най лесно е удар откъм Черно море по Нефтохим Бургас.

    18:29 19.08.2026

  • 14 Даа⁷

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Защо бе онзи ? Кой докара военните самолети на САЩ в София? Защо се правите на улави или наистина сте си улави? Не беше ли правителство на ГЕРБ- ДПС? После иди ги гони! Лесно се приемат, трудно е да ги изгониш!

    Коментиран от #23

    18:29 19.08.2026

  • 15 Сигурност

    14 2 Отговор
    Безмер била осигурена. Пълни глупости. А Нефтохим ? Иранците със сигурност са разгледали въпроса от къде идва горивото. Едва ли ще обстрелват някакво мизерно летище. Естествено, че ще унищожат там откъдето се зареждат. Еднократно и окончателно.

    18:30 19.08.2026

  • 16 селяк

    5 5 Отговор
    Споко е НАТО ни варди

    18:30 19.08.2026

  • 17 Как е атлантическия клуб ,здрасти !

    6 8 Отговор
    Това са глупости и демагогия. Какъв мандат на НС. Няма такова нещо. Има подписани договори със сащ и нато. България няма никакъв ход друг освен да ги спазва. Това е. Всичко останало е лъжа и измама. Тепърва идва истната.А тя е зла. Иранските заплахи са капка в морето. Ролята на България е лоша и не Радев я е избрал. Тези преди него. И най вече тия дето гледат гордо от Бузлуджа ! Жалко за срутената България. Но български младежи не трябва да загиват за чужди интереси.

    Коментиран от #34

    18:31 19.08.2026

  • 18 ирански непосланник

    2 0 Отговор
    Да, категорицно

    18:32 19.08.2026

  • 19 Годт

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Родина":

    Абе мани го тоя .. и те да бяха положението щеше да е същото !

    18:33 19.08.2026

  • 20 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Военни бази където стъпи на говеда ,не се считаха за суверенна хамеркса теритоия ,могат ли например българските полицаи да влязат и задържат некое говедо ,и да изкарат оттам ,камо ли да го осъдят ,не .та защо ще викаме иранските от сланини и ,проблема си е между тях

    18:34 19.08.2026

  • 21 Ще разберете какво мислят иранците,

    10 0 Отговор
    ще ви го пратят по куриер с ракета, то ще се чуе!?

    18:34 19.08.2026

  • 22 Дън Бай

    7 2 Отговор
    ГЕРБ-МОЗЪЦИ или ГЕРБ-ЖЕНИ си мислят, че Иран, дори да е така, ще каже - да бе, вярно е, че сте цел!

    18:35 19.08.2026

  • 23 Стенли

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Даа⁷":

    Това е така , марионетката на бою циганина Желязков ги допусна , но защо Радев лъжеца започна да шикалкави, то не бяха вас оюети срещу визи , то не бяха ултиматоми и най накрая направи един чуркосмук на бати си Дони ,😡 лъжец си беше Радев и лъжец си остана видяхме го как шикалкавеше и първоначално отказа референдум за еврозоната 😡👎

    18:41 19.08.2026

  • 24 1001 приказки

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Родина":

    добре е че на власт не е ГЕРБ, та да строи магистрали, а сега е Радев и той няма да допусне даването на строежа на българската магистрала Черно море на концесия на фирми на турската държава за десетилетия напред.

    18:41 19.08.2026

  • 25 Мунчо

    6 5 Отговор
    Прогресивно ли ви е?

    18:41 19.08.2026

  • 26 Колко пъти да казват?

    10 1 Отговор
    Вече 2 предупреждения имаше преди да кажат във „Файненшъл таймс“.

    18:43 19.08.2026

  • 27 ИЛИ

    3 1 Отговор
    Иначе БОКО праща Ф-овете!

    18:44 19.08.2026

  • 28 И кой е този свръх мозък

    2 1 Отговор
    Който тска отговор от Техеран?
    Е, колко пъти да ви го казват, бе!
    Всички са с умствени проблеми, като шефа им!
    Цял бостан от тикви!
    Даже и празник си имат!

    18:48 19.08.2026

  • 29 Гражданин

    2 1 Отговор
    Гербари, големи дърводелци сте. Може ли точно обяснение да искаме а не гаранция. Ние тук от вас ме може да получим обяснение как ограбихте държавата и толкова кияци станаха милионери, а вие не можете но искате обяснения от други държави.

    18:52 19.08.2026

  • 30 милен

    1 1 Отговор
    Пак гласувайте за Радев!!!

    18:52 19.08.2026

  • 31 Няма

    1 1 Отговор
    такова нещо като "съюзнически ангажименти" в нападението над трета независима държава. Това са пълни глупости.
    Въпросът е защо българското правителство и парламент избраха да участват в тази война? А също и в другата война между Украйна и Руската федерация.
    В две войни едновременно. Нито една от тези войни не засяга и не представлява заплаха за националната сигурност на България Защо тогава се взеха тези решение? За нов народен съд са.

    18:53 19.08.2026

  • 32 Иранците са

    1 1 Отговор
    Голяма работа, не са като банкянския идиот

    18:54 19.08.2026

  • 33 Един там

    1 0 Отговор
    Гробаджиите когато и да бъдат вкарани в затвора все ще е късно…Нагли и крадливи изчадия!

    18:54 19.08.2026

  • 34 Глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Как е атлантическия клуб ,здрасти !":

    Италия , Испания , Турция да не би да нямат договори със САЩ и НАТО , защо отказаха ? Я погледни ,кой в Европа в момента е дал база на САЩ , не на НАТО ?Май само ние ще излезем най глупави >

    18:57 19.08.2026

  • 35 България

    0 0 Отговор
    няма спечелена война. Българският народ не подкрепя участието на страната във войни, още по-малко в чужди такива.
    Защо България участва в тези войни? Дотам ли сме загубили независимостта си, че вече чужденци вземат решение дали да включват или не българския народ във военни конфликти. Срам и позор. Нищо не е останало от българската държавност.

    18:57 19.08.2026

  • 36 Ганьо

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Да не говорим глупости, кой кого от къде гони. Те ако имаха топки изобщо нямаше да се стигне до тук, ноо подвита опашка в краката на собственика е политика Ганьо....

    Коментиран от #38

    18:58 19.08.2026

  • 37 Питам

    1 0 Отговор
    Защо Боко се прави на улав ? Иран каза , че не Европа , а американските военни бази в Европа са негова евентуална цел за поражение . В България има 4 американски военни бази които сме им харизали безплатно . Тези американски военни бази се намират под американска юрисдикция . Така , че въпросът към иранският посланник е безсмислен . Друго ще е , ако Иран думне гражданско летище в България което се използва от американските самолети за преки и косвени удари срещу Иран . Това ни прави преки съучастници в американската агресия срещу Иран и превръща тези обекти в легитимни ирански цели . Легитимни ирански цели биха били и български петролни рафинерии зареждане с гориво амириканска техника воюваща срещу Иран . При това положение въпросът на Боко Кратунков трябва да е не към иранският посланник , а към тези български управници които са разрешили наши граждански обекти да се използват за американската агресия срещу Иран .

    18:59 19.08.2026

  • 38 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ганьо":

    Само, че са сериозни " глупости "!

    19:00 19.08.2026

  • 39 дядо Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    В туй горещото време, не трябва да се прекалява с твърдото гориво, дедовото!

    19:01 19.08.2026

  • 40 Атина Паднала

    0 0 Отговор
    Безмер е американска база,американска земя и не се допуска бълхарски крак да стъпи на нея и да я замърси.

    19:01 19.08.2026

  • 41 руски челавек

    0 0 Отговор
    Фатмак Радев да яхне един миг 19 и да ги бомби в Техеран.Ако му стиска.

    19:02 19.08.2026

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