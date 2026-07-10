Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
ГДБОП разследва Пеевски за търговия с влияние и незаконно пренасяне на пари през граница

ГДБОП разследва Пеевски за търговия с влияние и незаконно пренасяне на пари през граница

10 Юли, 2026 14:52 881 17

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • гдбоп-
  • разследване-
  • пренасяне на пари-
  • крими-
  • българия

В останалите 92 случая Пеевски е летял в компанията на други лица

ГДБОП разследва Пеевски за търговия с влияние и незаконно пренасяне на пари през граница - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в МВР разследва лидера на ДПС Делян Пеевски за търговия с влияние и незаконно пренасяне на пари през граница. Това става ясно от официална справка на антимафиотите, с която "Извън ефир" разполага.

В справката се посочва, че службата е получила "първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница". Тук можете да се запознаете с пълното съдържание на документа, предоставен на Народното събрание.

Миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе пред парламента данни за полети на Пеевски до Дубай. От справката на ГДБОП става ясно още, че между 15 юни 2018 и 15 юни 2026 г. лидерът на ДПС "е осъществил 227 полета, като от тях в 135 полета е пътувал самостоятелно".

В останалите 92 случая Пеевски е летял в компанията на други лица, сред които Демерджиев вече спомена конституционната съдийка Десислава Атанасова, близкия до ГЕРБ бизнесмен Александър Сталийски и оръжейния търговец Добрин Иванов.

Само заедно можем да върнем силата на журналистиката като четвърта власт. Благодарение на вашата подкрепа можем да работим свободно -izvanefir.bg/plans


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо не е арестуван

    12 3 Отговор
    Пак симулация на разследване. За пред корумпирана Европа.

    14:53 10.07.2026

  • 2 чичо Румен

    26 0 Отговор
    Моето момче, слязох на терена, харесва ли ти?

    14:53 10.07.2026

  • 3 и за бонус към шопарски истории

    4 0 Отговор
    Летището в София става база на НАТО

    Авиобазите във Враждебна, която се намира на летището в София, и "Безмер" ще бъдат модернизирани със средства на НАТО, за да могат да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост.

    В България само летището в София може да обслужва големите самолети цистерни, които се използват за военни нужди, и това ясно пролича наскоро, когато се наложи американските машини да бъдат разположени в столицата.

    Сега правителството е одобрило допълнителни изисквания за авиобазите в Безмер и Враждебна, които налагат изграждането на инфраструктурни проекти и съоръжения.

    Те ще бъдат реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), като няма яснота на каква стойност ще бъдат.

    Програмата NSIP осигурява финансиране за изграждане и модернизация на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки на Алианса. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците.

    Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективно изпълнение на задачите по възпиране и отбрана.

    14:57 10.07.2026

  • 4 Охххх свинчооо

    14 0 Отговор
    Дойде ли Видов ден и за теб. Еййй цялата ти рода в затвора.

    14:57 10.07.2026

  • 5 ХАЙДЕ

    11 1 Отговор
    СЕГА СВИНЯТА
    ПАК ДА ВИКА
    "МИСТЪР КЕШ,УУУУУ"....

    14:57 10.07.2026

  • 6 Какво го разследват,

    14 1 Отговор
    направо в Белене да чука камъни, cвинята му дебeла - крадлива!

    14:57 10.07.2026

  • 7 амче мулета нямал ли си е човечеца

    4 0 Отговор
    лидерът на ДПС "е осъществил 227 полета, като от тях в 135 полета е пътувал самостоятелно".

    15:00 10.07.2026

  • 8 Пенчо

    3 7 Отговор
    Марийке, не ми изглеждаш много умна с тази статия! Би ли ми обяснил как ГДБОП може да разследва лице с депутатски имунитет, без този имунитет да е бил свален?! Помня как искаха да разследват Зеления чорап заради това, че бе назначил любовницата си на втора работа при него и се вдигна голям шум, че това било незаконно разследване!!

    Коментиран от #10, #12

    15:01 10.07.2026

  • 9 миме

    1 6 Отговор
    бре, и ся кво стана натофския фатмак рундьо льотчика ше фане свията за намагнитения самолет ли?

    15:01 10.07.2026

  • 10 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пенчо":

    Като е с имунитет защо не яделайна ами краде?

    Коментиран от #14

    15:04 10.07.2026

  • 11 Гост

    1 4 Отговор
    Разследвали били, глупости. Всичко се знае, въпросът е какво са се разбрали шопарът и чорапът.

    15:04 10.07.2026

  • 12 Попов

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пенчо":

    Пенчо аз ще ти обясня.
    Имунитета пази депутат от повдигане на обвинения не от разследване.
    Аман от амеби.

    15:06 10.07.2026

  • 13 Шиши

    7 0 Отговор
    Не на омразата, не на омразата! Ще сезирам арменския поп! Оххх, лошо ми е!

    15:07 10.07.2026

  • 14 Петър

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Това са гласоподавателите на Зеления чорап - без никаква правна култура! Значи НЕ могат да разследват Боташа КРадев щото имал имунитет като президент, но могат да разследват ДП, защото имал само депутатски имунитет! Жалка история сте вие уж прогресивните!

    15:09 10.07.2026

  • 15 От комисията за корупция :D

    3 0 Отговор
    Не го поэнаваме този Пеевски!

    15:11 10.07.2026

  • 16 Пенчо

    2 0 Отговор
    Ди всички прогресивни: цитирам Депутатите в България могат да бъдат разследвани, но само след като им бъде свален имунитетът. Съгласно Конституция на Република България, те не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да се образува наказателно преследване за престъпления от общ характер без предварителното разрешение на Народното събрание. Повтарям - жалка история сте!!

    15:15 10.07.2026

  • 17 Механик

    0 0 Отговор
    ГДБОП разследват, защото САЩ натискат по закона магнитски. Инак няма да си мръднат пръста. А ако им се обади украинската посланичка, може дори да докажат нещо (или точно обратното).
    Колкто до Шишинцето, то когато и да го приколиш все ще е късно и все ще е ндостатъчно.
    Пита се в задачата, тия "партньори" за тия вече почти 40 години не видаха ли че шишинцето и подобните му трупат пачки. та си мълчаха до сега? Или сега ще напънат яко, така, че Шиши да си плати с 98% от капиталите си, а с останлите 2% ще иде на някое райско място (остров) където да си грухти на воля.

    15:17 10.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове