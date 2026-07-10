ГДБОП разследва Пеевски за търговия с влияние и незаконно пренасяне на пари през граница

Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в МВР разследва лидера на ДПС Делян Пеевски за търговия с влияние и незаконно пренасяне на пари през граница. Това става ясно от официална справка на антимафиотите, с която "Извън ефир" разполага.
В справката се посочва, че службата е получила "първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница". Тук можете да се запознаете с пълното съдържание на документа, предоставен на Народното събрание.
Миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе пред парламента данни за полети на Пеевски до Дубай. От справката на ГДБОП става ясно още, че между 15 юни 2018 и 15 юни 2026 г. лидерът на ДПС "е осъществил 227 полета, като от тях в 135 полета е пътувал самостоятелно".
В останалите 92 случая Пеевски е летял в компанията на други лица, сред които Демерджиев вече спомена конституционната съдийка Десислава Атанасова, близкия до ГЕРБ бизнесмен Александър Сталийски и оръжейния търговец Добрин Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо не е арестуван
14:53 10.07.2026
2 чичо Румен
14:53 10.07.2026
3 и за бонус към шопарски истории
Авиобазите във Враждебна, която се намира на летището в София, и "Безмер" ще бъдат модернизирани със средства на НАТО, за да могат да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост.
В България само летището в София може да обслужва големите самолети цистерни, които се използват за военни нужди, и това ясно пролича наскоро, когато се наложи американските машини да бъдат разположени в столицата.
Сега правителството е одобрило допълнителни изисквания за авиобазите в Безмер и Враждебна, които налагат изграждането на инфраструктурни проекти и съоръжения.
Те ще бъдат реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), като няма яснота на каква стойност ще бъдат.
Програмата NSIP осигурява финансиране за изграждане и модернизация на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки на Алианса. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците.
Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективно изпълнение на задачите по възпиране и отбрана.
14:57 10.07.2026
4 Охххх свинчооо
14:57 10.07.2026
5 ХАЙДЕ
ПАК ДА ВИКА
"МИСТЪР КЕШ,УУУУУ"....
14:57 10.07.2026
6 Какво го разследват,
14:57 10.07.2026
7 амче мулета нямал ли си е човечеца
15:00 10.07.2026
8 Пенчо
Коментиран от #10, #12
15:01 10.07.2026
9 миме
15:01 10.07.2026
10 Ами
До коментар #8 от "Пенчо":Като е с имунитет защо не яделайна ами краде?
Коментиран от #14
15:04 10.07.2026
11 Гост
15:04 10.07.2026
12 Попов
До коментар #8 от "Пенчо":Пенчо аз ще ти обясня.
Имунитета пази депутат от повдигане на обвинения не от разследване.
Аман от амеби.
15:06 10.07.2026
13 Шиши
15:07 10.07.2026
14 Петър
До коментар #10 от "Ами":Това са гласоподавателите на Зеления чорап - без никаква правна култура! Значи НЕ могат да разследват Боташа КРадев щото имал имунитет като президент, но могат да разследват ДП, защото имал само депутатски имунитет! Жалка история сте вие уж прогресивните!
15:09 10.07.2026
15 От комисията за корупция :D
15:11 10.07.2026
16 Пенчо
15:15 10.07.2026
17 Механик
Колкто до Шишинцето, то когато и да го приколиш все ще е късно и все ще е ндостатъчно.
Пита се в задачата, тия "партньори" за тия вече почти 40 години не видаха ли че шишинцето и подобните му трупат пачки. та си мълчаха до сега? Или сега ще напънат яко, така, че Шиши да си плати с 98% от капиталите си, а с останлите 2% ще иде на някое райско място (остров) където да си грухти на воля.
15:17 10.07.2026