ГДБОП разследва Пеевски за търговия с влияние и незаконно пренасяне на пари през граница

Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в МВР разследва лидера на ДПС Делян Пеевски за търговия с влияние и незаконно пренасяне на пари през граница. Това става ясно от официална справка на антимафиотите, с която "Извън ефир" разполага.

В справката се посочва, че службата е получила "първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница". Тук можете да се запознаете с пълното съдържание на документа, предоставен на Народното събрание.

Миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе пред парламента данни за полети на Пеевски до Дубай. От справката на ГДБОП става ясно още, че между 15 юни 2018 и 15 юни 2026 г. лидерът на ДПС "е осъществил 227 полета, като от тях в 135 полета е пътувал самостоятелно".

В останалите 92 случая Пеевски е летял в компанията на други лица, сред които Демерджиев вече спомена конституционната съдийка Десислава Атанасова, близкия до ГЕРБ бизнесмен Александър Сталийски и оръжейния търговец Добрин Иванов.

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