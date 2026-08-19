Новини
България »
Йордан Божилов: Няма директна заплаха за България от Иран

Йордан Божилов: Няма директна заплаха за България от Иран

19 Август, 2026 22:16 594 15

  • йордан божилов-
  • безмер-
  • заплаха-
  • иран

Виждаме, че ситуацията ескалира в Близкия изток. Иран се радикализира. Важно е преди всичко да се оцени рискът, да се оценят всички възможни потенциални заплахи и да се предприемат мерките

Йордан Божилов: Няма директна заплаха за България от Иран - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След статията на "Файненшъл таймс" (Financial Times), че България е сред целите на Иран при нова атака на САЩ, възникнаха въпросите проучвал ли е Иран възможността да атакува американски военни обекти в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира военния конфликт, и има ли реална заплаха за България, след като отново прие на своя територия американски военни самолети-цистерни, разположени на авиобаза "Безмер". На този фон зачестиха навлизанията на дронове на територията на различни страни, сред които Румъния и Полша, а преди дни и в България, но заради другия конфликт до нас - този между Русия и Украйна.

Контролиран теч на информация - така бившият заместник министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов нарече статията на "Файненшъл таймс" в предаването "Денят ON AIR".

Според него няма директна заплаха за България.

"Виждаме, че ситуацията ескалира в Близкия изток. Иран се радикализира. Важно е преди всичко да се оцени рискът, да се оценят всички възможни потенциални заплахи и да се предприемат мерките", призова Божилов пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че трябва да получим информация какво е направено като анализ, какви са съобщенията, защо се споменават България и Кипър, защо не се споменава Румъния, какви са възможностите за въздействие.

По повод статията, Божилов каза, че може да се счита, че първоизточникът на информация може да бъде и от самото управление в Иран. "Има теми, по които в България задължително трябва да се говори и обществено, но също така да се задействат и консултативните съвети. За мен по-важното е да гледаме глобалния въпрос - как ние гарантираме нашата сигурност и имаме ли достатъчно средства".

"Ние трябва да седим ясно с нашите евроатлантически позиции", добави бившият заместник министър на отбраната.

Той изрази мнение, че Иран вижда тактическо предимство за себе си и според него ще го използва, за да пристисне САЩ.

"Нашата задача е много добре да оценим всякакви рискове и да се вземат мерки", подчерта Божилов.

"Конфликтът е изключително сложен. Сега основният въпрос се прехвърли върху Ормузкият проток - как да се гарантира свободата на корабоплаването и сигурността на САЩ. Не го разглеждаме като конфликт, който да се разреши скоро. Режимът в Иран се оказа доста по-издръжлив". Божилов отчете, че ежедневно стотици, ако не и хиляди хора, загиват от руска страна във войната с Украйна.

Според него за президента на Русия Владимир Путин е немислимо да се откаже, преди да е получил контрол върху териториите. "Хибридните заплахи могат да бъдат дронове, взривове, нарушаване на инфраструктура - това е нещо, върху което задължително трябва да работим", призова основателят на Софийския форум за сигурност.

Той обясни, че България е взела решение да не участва с въоръжение сили на територията на Украйна.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай Ай Ай

    8 0 Отговор
    "Сега основният въпрос се прехвърли върху Ормузкият проток - как да се гарантира свободата на корабоплаването и сигурността на САЩ" ... Ай Ай Ай

    22:19 19.08.2026

  • 2 Да бе!

    13 0 Отговор
    Ти Глупако, няма как да знаеш!

    22:27 19.08.2026

  • 3 Горски

    8 6 Отговор
    Да не забравяме, че американските самолети бяха допуснати до летище София от правителството на Росен Желязков. После Гюров имаше 3 месеца да ги изгони, ако е искал, но явно не е искал. Тъй че, да хвърлят цялата кал върху Радев, в случая е тъпо. А и хората помнят кое кога се е случвало. България трябва да е благодарна на Радев, поне ги премести от София където безумците гербажии и шарлатани ги бяха настанили първоначално. Радев е с вързани ръце след антибългаркия договор подписан от Станишев и подновен от мазния хитрец в Банкя! По-добро решение при конкретните обстоятелства, НЯМА! Преди на летище София бяха разположени общо до 14 американски самолета. Интересно, как тогава иранските сили не са преценили възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, по точно - Софийското летище в България?

    22:30 19.08.2026

  • 4 Алооу

    16 0 Отговор
    Ти идиот ли си????
    Защото ние не сме.

    22:31 19.08.2026

  • 5 Като демагог за еврото, след тва изчезва

    13 0 Отговор
    Йордан Божилов: Няма директна заплаха за България от Иран

    За тва данчо може ли да поеме отговорност - при евентуални щети да обезпечи загубите?
    Не, естествено?
    Значи четем демагогия!

    22:33 19.08.2026

  • 6 Какъв е тоя тъпън

    10 0 Отговор
    Прогресивен тъпън какъв да е.

    Коментиран от #14

    22:33 19.08.2026

  • 7 Готов за бой

    1 4 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам иранците да ни атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с иранците 👊

    22:34 19.08.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    7 0 Отговор
    Господин никой каза: Нема страшно, вервайте ми!

    22:36 19.08.2026

  • 9 Гошо

    4 0 Отговор
    А бе няма,вие да не мислите че непременно ще изстрелят някоя ракета от Иран към Безмер
    Какъвто е разграден двор границата ни , могат с ракетни установки да я минат ,какво остава за пет шест минохвъргачки да прекарат и за 15 минути нищо няма да остане от базата

    Коментиран от #12

    22:36 19.08.2026

  • 10 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    Еййй тоя тая Данчо каква банга ранга Е

    22:37 19.08.2026

  • 11 Изгонете агресорите от България!

    9 0 Отговор
    Още един платен урсулан ръси глупости. От десет кладенеца вода носи, само и само да не каже,че единственото и правилно решение за сигурността и живота на българските граждани е да се ометат светкавично американските самолети от България!

    22:37 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Митьо СМСа, инвеститор в Кинтекс

    2 0 Отговор
    В този момент няма. В следващия не се знае.

    23:20 19.08.2026

  • 14 Правилният въпрос и отговор:

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Какъв е тоя тъпън":

    - Чий е тоя тyпан?
    - Прогресивен е, какъв да е.

    23:23 19.08.2026

  • 15 СРАМОТА ЗА БЪЛГАРИЯ !!!

    1 2 Отговор
    ПО- ГОЛЯМ ПОЗОР ОТ РАДЕВ ДОСЕГА НИКОЙ НИКЪДЕ НЕ Е ИМАЛ, А КАМОЛИ БЪЛГАРИЯ !!! ДА ИЗЧЕЗВА ТОЗИ ПРЕДАТЕЛ !!!

    23:41 19.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове