Ректори-доайени призовават властта да не допуска дуализъм в Съвета на ректорите

Няколко ректори на висши училища учредяват организация с името Съвет на ректорите паралелно на съществуващия от десетилетия такъв. Те твърдят, че сдружението не е изразителят на интересите на ВУЗ-овете пред държавата. Планират новата организация да има статут на консултативен орган към министъра на образованието. Поканата за събранието им на 13 юли е изпратена от ректора на Националната спортна академия проф. Красимир Петков. Твърди, че е от името на ректорите на 27 висши училища, сред които Софийският университет, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", техническите в София и Варна, УНСС, медицинските в София, Пловдив и Плевен, Химикотехнологичния и металургичен и др.

В отговор ректори - председатели на Съвета на ректорите през годините и членове на органите му на управление разпространиха отворено писмо. Публикуваме текста му без редакторска намеса:

С голямо недоумение и възмущение следим публичния дебат, предизвикан от оспорването на юридическата и обществена легитимност на Съвета на ректорите - сдружението, обединяващо всички български висши училища вече 33 години. Това сдружение съгласно Закона за висшето образование е единствената организация, която официално изразява общите интереси на академичната общност пред държавата и с работата и авторитета си успя да се превърне в реален пазител и гарант на академичната автономия през годините на прехода.

В качеството си на ректори - доайени на български висши училища и дългогодишни участници в управителните органи на Съвета на ректорите, заявяваме, че никакви съмнения не може да съществуват относно автентичността и съобразеността на организацията с предвиденото в чл. 23 от Закона за висшето образование.

Считаме, че всякакви действия и инициативи, които поставят тези принципни положения под въпрос, са израз на опити за разбиване на единството на една от най-важните рожби на демокрацията, каквато е нашето сдружение. Чрез тях натрупаният през годините опит, завоюваният авторитет, легитимност и международен престиж на Съвета на ректорите се поставят на карта в името на неясно заявени цели и съмнителни интереси.

В годините на нашето участие в организацията са съществували спорове помежду ни от всякакво естество. Личностните и идейните различия помежду ни понякога са били ярки и трудно съвместими. Никога обаче - който и да е ректор - представител на българско висше училище, не си е помислял да постави под съмнение членството на ръководения от него университет в сдружението, а още по-малко да оспори правото на съществуване на самото сдружение като единно и неделимо. В трудни времена и обстоятелства сме заставали над личните си амбиции в името на доброто на ръководените от нас институции - с чувство за отговорност за просперитета на цялата академична общност.

Приемането на публично афишираната теза, че организацията, за чието изграждане и развитие сме вложили усилията и възможностите си - е различна от тази, регламентирана в Закона за висшето образование, обезсмисля цялата история и постижения на сдружението и го принизява до обслужващо звено на едно или друго ведомство.

От факта, че през последната една година наблюдаваме опити системно да бъде изместен Съветът на ректорите от ролята му на обединител и неговата функция да бъде сведена до подобна на тази, изпълнявана от многото други сдружения на български висши училища, правим извод, че в лансирането на идеите за неговото несъответствие на нормативните изисквания са намесени интересите на недобросъвестни към независимостта на системата на висшето образование и наука лица.

Призоваваме министъра на образованието и науката, Парламентарната комисия по образование и наука и всички останали държавни органи да вземат ясно и категорично негативно отношение към този претендиран абсурден дуализъм и да се разграничат публично от обявените идеи за съставяне на някаква неясна нова организация, която претендира да изземе ролята и функциите на общия Съвет на ректорите, от който и ние някога сме били част.

Подобно действие е въпрос не само на мъдрост и далновидност на провежданите политики от управляващите понастоящем, но и задължително условие за приемането ни в европейското образователно пространство, осигуряването на независимостта на академичните институции и гарантиране на спокойствие в отношенията между университетите и държавата.

Акад. дн. Иван Илиев - ректор на Лесотехнически университет (2016-2024), член на Етичната комисия на Съвета на ректорите (2022-2024)

Акад. дн. Лъчезар Трайков, дмн - ректор на Медицински университет - София (2020-2024), председател на Съвета на ректорите (2022-2024)

Чл.-кор. проф. д-р Йорданка Кузманова - ректор на Аграрен университет - Пловдив (1999-2007), председател на Съвета на ректорите (2003-2008)

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн - ректор на Медицински университет - Пловдив (2011-2019)

Проф. д-р инж. Любен Тотев - ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" (2011-2019), председател на Съвета на ректорите (2016-2020)

Проф. дпн Пламен Легкоступ - ректор на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" (2007-2015), член на Управителния съвет (УС) на Съвета на ректорите (2008-2012)

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев - ректор на Университет по библиотекознание и информационни технологии (2002-2018), зам.-председател на УС на Съвета на ректорите (2008-2012)

Проф. д-р Запрян Козлуджов - ректор на Пловдивски университет " Паисий Хилендарски" (2011-2019), член на УС на Съвета на ректорите (2012-2019), зам.- председател на УС на Съвета на ректорите (2014-2019)

Проф. Лъчезар Димитров - ректор на Национална спортна академия "Васил Левски" (2003-2012), член и зам.-председател на УС на Съвета на ректорите (2003-2008)

Проф. дн. Нино Нинов - ректор на Лесотехнически университет (2003-2011), член на УС на Съвета на ректорите (2008-2011)

Проф. д-р Илия Гюдженов - ректор на Югозападен университет "Неофит Рилски" (1999-2007), член на УС на Съвета на ректорите (2003-2008)

Проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС (2011-2019), зам.-председател на Съвета на ректорите (2012-2020)

Проф. д-р Станислав Семерджиев - ректор на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" (2003-2011; 2015-2024), член на УС на Съвета на ректорите (2008-2012; 2016-2020)

Проф. д-р Нено Павлов - ректор на Стопанска академия "Д. А. Ценов" (1999-2007), зам.-председател на Съвета на ректорите (2006-2008)

Доц. д-р Григорий Вазов - ректор на Висше училище по застраховане и финанси, член на УС - главен секретар на Съвета на ректорите (2012-2020)

Проф. Светослав Кокалов - ректор на Национална художествена академия (2007-2015), член на УС на Съвета на ректорите (2011-2015)

Проф. д-р инж. Даниела Тодорова - ректор на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" (2016-2025), член на Контролния съвет в Съвета на ректорите (2022-2024)

Проф. д-р Димитър Цанев - ректор на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" (2016-2020)

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм - ректор на Медицински университет - Пловдив (2019-2023)

Проф. д-р Виктор Златков, дм - ректор на Медицински университет - София (2016-2020)

Проф. д-р Веселин Брезин - ректор на Лесотехнически университет (2011-2016), управител на фонд "Научни изследвания" (2016-2018)

Проф. д-р Христо Бонджолов - ректор на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (2015-2023)

Проф. дн. Любомир Халачев - ректор на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" (2011-2015)

Проф. д-р Марияна Иванова - ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив (2019-2024)

Проф. Николай Драчев - ректор на Национална художествена академия (2015-2019)