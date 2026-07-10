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Ректори-доайени призовават властта да не допуска дуализъм в Съвета на ректорите

Ректори-доайени призовават властта да не допуска дуализъм в Съвета на ректорите

10 Юли, 2026 17:00 770 16

  • ректори-
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Това сдружение съгласно Закона за висшето образование е единствената организация, която официално изразява общите интереси на академичната общност пред държавата

Ректори-доайени призовават властта да не допуска дуализъм в Съвета на ректорите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няколко ректори на висши училища учредяват организация с името Съвет на ректорите паралелно на съществуващия от десетилетия такъв. Те твърдят, че сдружението не е изразителят на интересите на ВУЗ-овете пред държавата. Планират новата организация да има статут на консултативен орган към министъра на образованието. Поканата за събранието им на 13 юли е изпратена от ректора на Националната спортна академия проф. Красимир Петков. Твърди, че е от името на ректорите на 27 висши училища, сред които Софийският университет, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", техническите в София и Варна, УНСС, медицинските в София, Пловдив и Плевен, Химикотехнологичния и металургичен и др.

В отговор ректори - председатели на Съвета на ректорите през годините и членове на органите му на управление разпространиха отворено писмо. Публикуваме текста му без редакторска намеса:

С голямо недоумение и възмущение следим публичния дебат, предизвикан от оспорването на юридическата и обществена легитимност на Съвета на ректорите - сдружението, обединяващо всички български висши училища вече 33 години. Това сдружение съгласно Закона за висшето образование е единствената организация, която официално изразява общите интереси на академичната общност пред държавата и с работата и авторитета си успя да се превърне в реален пазител и гарант на академичната автономия през годините на прехода.

В качеството си на ректори - доайени на български висши училища и дългогодишни участници в управителните органи на Съвета на ректорите, заявяваме, че никакви съмнения не може да съществуват относно автентичността и съобразеността на организацията с предвиденото в чл. 23 от Закона за висшето образование.

Считаме, че всякакви действия и инициативи, които поставят тези принципни положения под въпрос, са израз на опити за разбиване на единството на една от най-важните рожби на демокрацията, каквато е нашето сдружение. Чрез тях натрупаният през годините опит, завоюваният авторитет, легитимност и международен престиж на Съвета на ректорите се поставят на карта в името на неясно заявени цели и съмнителни интереси.

В годините на нашето участие в организацията са съществували спорове помежду ни от всякакво естество. Личностните и идейните различия помежду ни понякога са били ярки и трудно съвместими. Никога обаче - който и да е ректор - представител на българско висше училище, не си е помислял да постави под съмнение членството на ръководения от него университет в сдружението, а още по-малко да оспори правото на съществуване на самото сдружение като единно и неделимо. В трудни времена и обстоятелства сме заставали над личните си амбиции в името на доброто на ръководените от нас институции - с чувство за отговорност за просперитета на цялата академична общност.

Приемането на публично афишираната теза, че организацията, за чието изграждане и развитие сме вложили усилията и възможностите си - е различна от тази, регламентирана в Закона за висшето образование, обезсмисля цялата история и постижения на сдружението и го принизява до обслужващо звено на едно или друго ведомство.

От факта, че през последната една година наблюдаваме опити системно да бъде изместен Съветът на ректорите от ролята му на обединител и неговата функция да бъде сведена до подобна на тази, изпълнявана от многото други сдружения на български висши училища, правим извод, че в лансирането на идеите за неговото несъответствие на нормативните изисквания са намесени интересите на недобросъвестни към независимостта на системата на висшето образование и наука лица.

Призоваваме министъра на образованието и науката, Парламентарната комисия по образование и наука и всички останали държавни органи да вземат ясно и категорично негативно отношение към този претендиран абсурден дуализъм и да се разграничат публично от обявените идеи за съставяне на някаква неясна нова организация, която претендира да изземе ролята и функциите на общия Съвет на ректорите, от който и ние някога сме били част.

Подобно действие е въпрос не само на мъдрост и далновидност на провежданите политики от управляващите понастоящем, но и задължително условие за приемането ни в европейското образователно пространство, осигуряването на независимостта на академичните институции и гарантиране на спокойствие в отношенията между университетите и държавата.

Акад. дн. Иван Илиев - ректор на Лесотехнически университет (2016-2024), член на Етичната комисия на Съвета на ректорите (2022-2024)

Акад. дн. Лъчезар Трайков, дмн - ректор на Медицински университет - София (2020-2024), председател на Съвета на ректорите (2022-2024)

Чл.-кор. проф. д-р Йорданка Кузманова - ректор на Аграрен университет - Пловдив (1999-2007), председател на Съвета на ректорите (2003-2008)

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн - ректор на Медицински университет - Пловдив (2011-2019)

Проф. д-р инж. Любен Тотев - ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" (2011-2019), председател на Съвета на ректорите (2016-2020)

Проф. дпн Пламен Легкоступ - ректор на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" (2007-2015), член на Управителния съвет (УС) на Съвета на ректорите (2008-2012)

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев - ректор на Университет по библиотекознание и информационни технологии (2002-2018), зам.-председател на УС на Съвета на ректорите (2008-2012)

Проф. д-р Запрян Козлуджов - ректор на Пловдивски университет " Паисий Хилендарски" (2011-2019), член на УС на Съвета на ректорите (2012-2019), зам.- председател на УС на Съвета на ректорите (2014-2019)

Проф. Лъчезар Димитров - ректор на Национална спортна академия "Васил Левски" (2003-2012), член и зам.-председател на УС на Съвета на ректорите (2003-2008)

Проф. дн. Нино Нинов - ректор на Лесотехнически университет (2003-2011), член на УС на Съвета на ректорите (2008-2011)

Проф. д-р Илия Гюдженов - ректор на Югозападен университет "Неофит Рилски" (1999-2007), член на УС на Съвета на ректорите (2003-2008)

Проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС (2011-2019), зам.-председател на Съвета на ректорите (2012-2020)

Проф. д-р Станислав Семерджиев - ректор на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" (2003-2011; 2015-2024), член на УС на Съвета на ректорите (2008-2012; 2016-2020)

Проф. д-р Нено Павлов - ректор на Стопанска академия "Д. А. Ценов" (1999-2007), зам.-председател на Съвета на ректорите (2006-2008)

Доц. д-р Григорий Вазов - ректор на Висше училище по застраховане и финанси, член на УС - главен секретар на Съвета на ректорите (2012-2020)

Проф. Светослав Кокалов - ректор на Национална художествена академия (2007-2015), член на УС на Съвета на ректорите (2011-2015)

Проф. д-р инж. Даниела Тодорова - ректор на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" (2016-2025), член на Контролния съвет в Съвета на ректорите (2022-2024)

Проф. д-р Димитър Цанев - ректор на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" (2016-2020)

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм - ректор на Медицински университет - Пловдив (2019-2023)

Проф. д-р Виктор Златков, дм - ректор на Медицински университет - София (2016-2020)

Проф. д-р Веселин Брезин - ректор на Лесотехнически университет (2011-2016), управител на фонд "Научни изследвания" (2016-2018)

Проф. д-р Христо Бонджолов - ректор на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (2015-2023)

Проф. дн. Любомир Халачев - ректор на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" (2011-2015)

Проф. д-р Марияна Иванова - ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив (2019-2024)

Проф. Николай Драчев - ректор на Национална художествена академия (2015-2019)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    2 0 Отговор
    доайените практикуват недуализъм
    като на петрохан

    17:08 10.07.2026

  • 2 С голямо недоумение и възмущение

    2 3 Отговор
    се питаме колко пъти още Прогресивна България (т.е. Президентската Бутафория) ще заобикаля българския закон и ще разделя обществото.

    17:10 10.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Новите полицейски коли са боядисани

    2 3 Отговор
    Със цветовете на УКРАИНСКОТО ЗНАМЕ
    ГОСПОД ДА НИ Е НА ПОМОЩ

    17:15 10.07.2026

  • 5 Добре Са Се Обединили !

    3 1 Отговор
    Никой !

    Никаква !

    Работа !

    Да не Върши !

    17:15 10.07.2026

  • 6 Български Терористи

    2 0 Отговор
    Българите в Перник са убийци,тези терористи убиват хора в Базел Швейцария! Полицията в Перник крепи супер нагли Терористи!
    Защо никой не реагира!?

    17:22 10.07.2026

  • 7 Ректорите са станали феодали!

    6 0 Отговор
    Разпореждат се с държавни пари както им харесва!
    Обществените поръчки същи са голям проблем!

    Коментиран от #11

    17:51 10.07.2026

  • 8 Приемат куцо и сакато за студенти

    5 0 Отговор
    за да имат ВУЗ-овете финансиране!
    Прекалено много ВУЗ-ове в една малка държава!
    В САЩ за да станеш студент, взимаш кредит 300 000 долара и после 30 години го изплащаш!
    Тук все още си е жив комунизъм!

    17:53 10.07.2026

  • 9 Сбъркана е системата!

    5 0 Отговор
    Няма логика, някой преподавател да става ректор и след това да управлява Университет!
    Той няма административен капацитет за тази дейност!
    Трябва външен, независим Управител!

    17:58 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кой е законен и кой не

    3 0 Отговор
    Защо ги изреждате
    Никой не разбира
    Никой не се интересува
    Хората ви се чудят
    На село бабите това не го четат
    Хора от всички възрасти също без достъп
    Само си лаете
    Заплатите в ървят
    Спите спокойно

    18:11 10.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 След Като Науката !

    1 0 Отговор
    Няма Значение !

    Какъв Е Смисъла ?

    От Университетите ?

    18:19 10.07.2026

  • 15 Какво Значи ?

    1 0 Отговор
    Доайен ?

    Индивид !

    Останал !

    Във Времето Си !

    Ли ?

    18:22 10.07.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    18:25 10.07.2026

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