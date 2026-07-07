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Адв. Калин Костов: Разделението в Съвета на ректорите поставя под въпрос единството на организацията

Адв. Калин Костов: Разделението в Съвета на ректорите поставя под въпрос единството на организацията

7 Юли, 2026 16:18 435 0

  • адв. калин костов-
  • съвет на ректорите-
  • закон за висшето образование

По думите му „големият проблем е, че се търси някаква юридическа несъвместимост в самото ядро на организацията“

Адв. Калин Костов: Разделението в Съвета на ректорите поставя под въпрос единството на организацията - 1
Кадър Евронюз
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

15 висши училища напуснаха Съвета на ректорите, обединяващ държавните и частните висши училища.

Аргументите за това, колкото и да звучи абсурдно, бяха с юридически характер - че Сдружението на Съвета не представлява органа по член 23 от Закона за висшето образование, който е именно Съвета на ректорите. Това заяви юристът на Съвета адв. Калин Костов в ефира на "Евронюз".

Според адвокат Калин Костов тази теза е юридически несъстоятелна. Той обясни, че организацията съществува още от 1993 г., а със законовите промени през 1999 г. законодателят единствено ѝ е възложил допълнителни публичноправни функции, без да създава нова структура. „По никакъв начин не издържат“ твърденията, че сегашният Съвет на ректорите не отговаря на закона, заяви Костов и предупреди, че евентуалното създаване на паралелна организация би навредило на единството и международния авторитет на българските висши училища.

По думите му „големият проблем е, че се търси някаква юридическа несъвместимост в самото ядро на организацията“, вместо различията да бъдат решени чрез академичен диалог. Костов подчерта още, че Съветът на ректорите има важна роля при формулирането на политики и препоръки към държавата по въпросите на висшето образование.

Според него причините за напрежението не са правни, а вероятно са свързани с политиките, които Съветът на ректорите защитава през последните години. Костов припомни и думите на акад. Николай Денков, че „проблемите в Съвета на ректорите не са юридически, не са и личностни“, което според него насочва към спор около визията за развитието на системата.

Адвокатът коментира още, че през последните години Съветът на ректорите „се превърна в един изключително сериозен коректив на държавата“, което според него също може да е сред причините за възникналото напрежение. Той изрази надежда академичната общност да намери решение чрез диалог, без да поставя под съмнение идентичността на организацията.

Костов коментира още, че промяната във финансирането на висшето образование е необходима, но трябва да бъде внимателно подготвена, така че да съхрани качеството и академичната автономия. В заключение той предупреди, че от конфликта няма печеливши. „Губят обществото, губят студентите, губи международният престиж“, заяви адвокатът и допълни, че не вижда кой би имал полза от отслабването на авторитета на Съвета на ректорите.


България
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