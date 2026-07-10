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Важните новини във ФАКТИ на 10.07.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 10.07.2026 г.

10 Юли, 2026 23:30 501 0

  • александър александров-
  • иван шишков-
  • противоминната военноморска група-
  • ректори-
  • проверка-
  • пациенти

Делото му е част от славната история на българската авиация, каза премиерът

Важните новини във ФАКТИ на 10.07.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почина Александър Александров - вторият български космонавт

Почина ген.-майор Александър Александров - вторият български космонавт. Това съобщи премиерът Румен Радев във фейсбук:

Шишков за катастрофата на АМ „Тракия“: На снимките от тол камерите не се вижда шофьор. Има някаква манипулация

На снимките от тол камерите не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация, каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков на мястото на катастрофата с камион на АМ „Тракия“, при която загина един човек, а двама бяха ранени.

България поема командването на Противоминната военноморска група в Черно море

„Инициативата за създаването на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea), в която участват военноморските сили на България, Румъния и Турция, е осезаем знак за нашия споделен ангажимент за защита на свободата на корабоплаването и морската търговия и за гарантиране на сигурността в Черно море. Тя е пример за това как съюзниците могат успешно да координират националните си усилия за справяне с общите предизвикателства пред сигурността.“ Това каза заместник-министърът на отбраната Любомир Монов на церемонията по приемането от страна на Република България на командването на Противоминната военноморска група от Република Турция. Досегашният командир на тактическото формирование контраадмирал Озгюр Еркен предаде знамето и почетната книга на групата на новия командир капитан І ранг Петър Димитров.

Ректори-доайени призовават властта да не допуска дуализъм в Съвета на ректорите

Няколко ректори на висши училища учредяват организация с името Съвет на ректорите паралелно на съществуващия от десетилетия такъв. Те твърдят, че сдружението не е изразителят на интересите на ВУЗ-овете пред държавата. Планират новата организация да има статут на консултативен орган към министъра на образованието. Поканата за събранието им на 13 юли е изпратена от ректора на Националната спортна академия проф. Красимир Петков. Твърди, че е от името на ректорите на 27 висши училища, сред които Софийският университет, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", техническите в София и Варна, УНСС, медицинските в София, Пловдив и Плевен, Химикотехнологичния и металургичен и др.

Проверяват обществена поръчка за 9 млн. евро в Кърджали, задържано е едно длъжностно лице

Икономическа полиция в ОДМВР-Кърджали проверява обществена поръчка с 5 позиции на стойност 9 милиона евро за основен ремонт и рехабилитация на пътища в община Кърджали. Показания по проверката са снети от 7 души, между които представители на Община Кърджали като възложител, на фирми и на длъжностни лица, които са подписвали протоколи за извършени строителни работи. По Закона за МВР за срок до 24 часа е задържано едно длъжностно лице, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Въвеждат пациентска навигация за хората с онкологични заболявания

Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България единодушно прие становището „Въвеждане на пациентската навигация като част от интегриран модел на здравна и социална подкрепа за пациенти с онкологични заболявания“. ИСС е консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие. В него участват представители на работодателските организации, синдикатите и гражданския сектор, които изработват общи позиции по ключови обществени теми. Приетите от ИСС становища и анализи служат като експертна основа при разработването на законодателни и управленски решения. Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания приветства категорично това решение.


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