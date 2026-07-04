Проф. Николай Денков: Проблемите в Съвета на ректорите не са нито юридически, нито личностни!

Академик Николай Денков коментира по време на проведения тази седмица парламентарен контрол с Министъра на образованието и науката темата за разделението на организацията, обединяваща по смисъла на Закона за висшето образование всички всички училища, за което „Факти“ вече писа:

"Струва ми се, че обсъжданията в медиите не отразяват дълбоката същност на проблема. Той се поставя или като юридически проблем, или като личностен проблем – както видяхме във времето около съставянето на правителството. Докато същината му е заложена още в самото начало и тя е свързана с това, как се вземат решения от Съвета на ректорите, какво е тяхното юридическо значение за всичко, за това, което се случва във висшето образование и как това е свързано с усилията за подобряване на качеството на обучение, финансирането, приема и т.н.

Само да припомня за колегите – може би част от вас не знаят, но имаше съвсем сериозни искания от това ръководство на Съвета на ректорите преди няколко години, според което се изискваше техните решения не да бъдат с консултативен характер, т.е. като становища, а да станат едва ли не задължителни за държавата, което в момента, разбира се, не съответства на закона. В този случай те искаха и Законът за висшето образование да се промени. Така, че тука става дума за една борба – без да слагам никакъв негативен оттенък върху това, една борба, каква ще бъде тежестта на Съвета на ректорите и на различните висши училища – по-малки и по-големи, когато се вземат решенията. В сегашния състав - при сегашния начин, по който се вземат решенията – малките университети имат решаваща дума, защото един университет е един глас.

Въпросът е Министерството на образованието и науката какви опции има и какви ще бъдат политиките по отношение на усилията за подобряване на качеството във висшето образование, предвиждат ли се някакви промени по отношение на закона, начина на финансиране, различните възможности за промяна на статута на висшите училища – освен изследователски дали да има и други? Ако има обща идея, обща посока – нека тя бъде споделена!"