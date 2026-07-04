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Проф. Николай Денков: Проблемите в Съвета на ректорите не са нито юридически, нито личностни!

Проф. Николай Денков: Проблемите в Съвета на ректорите не са нито юридически, нито личностни!

4 Юли, 2026 11:28 380 13

  • акад. николай денков-
  • съвет на ректорите-
  • вуз

Въпросът е МОН и науката какви опции има и какви ще бъдат политиките по отношение на усилията за подобряване на качеството във висшето образование

Проф. Николай Денков: Проблемите в Съвета на ректорите не са нито юридически, нито личностни! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Академик Николай Денков коментира по време на проведения тази седмица парламентарен контрол с Министъра на образованието и науката темата за разделението на организацията, обединяваща по смисъла на Закона за висшето образование всички всички училища, за което „Факти“ вече писа:

"Струва ми се, че обсъжданията в медиите не отразяват дълбоката същност на проблема. Той се поставя или като юридически проблем, или като личностен проблем – както видяхме във времето около съставянето на правителството. Докато същината му е заложена още в самото начало и тя е свързана с това, как се вземат решения от Съвета на ректорите, какво е тяхното юридическо значение за всичко, за това, което се случва във висшето образование и как това е свързано с усилията за подобряване на качеството на обучение, финансирането, приема и т.н.

Само да припомня за колегите – може би част от вас не знаят, но имаше съвсем сериозни искания от това ръководство на Съвета на ректорите преди няколко години, според което се изискваше техните решения не да бъдат с консултативен характер, т.е. като становища, а да станат едва ли не задължителни за държавата, което в момента, разбира се, не съответства на закона. В този случай те искаха и Законът за висшето образование да се промени. Така, че тука става дума за една борба – без да слагам никакъв негативен оттенък върху това, една борба, каква ще бъде тежестта на Съвета на ректорите и на различните висши училища – по-малки и по-големи, когато се вземат решенията. В сегашния състав - при сегашния начин, по който се вземат решенията – малките университети имат решаваща дума, защото един университет е един глас.

Въпросът е Министерството на образованието и науката какви опции има и какви ще бъдат политиките по отношение на усилията за подобряване на качеството във висшето образование, предвиждат ли се някакви промени по отношение на закона, начина на финансиране, различните възможности за промяна на статута на висшите училища – освен изследователски дали да има и други? Ако има обща идея, обща посока – нека тя бъде споделена!"


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом.Много рева.

    Коментиран от #9, #11

    11:29 04.07.2026

  • 2 к0к0рч0

    4 0 Отговор
    видимо проблемите са политически

    11:30 04.07.2026

  • 3 Ба бааааа

    0 4 Отговор
    Денкофф е пич ве

    11:31 04.07.2026

  • 4 проф дренко дрънкалов

    8 0 Отговор
    Проблемите в Съвета на мишоците
    са недостатъчно отпускани щатове за службици на шуробаджанаци

    11:31 04.07.2026

  • 5 Обикновено !

    5 0 Отговор
    Се Свързва !

    Чрез Заплатите !

    Кой повече да вземе !

    Без Да прави Нищо !

    11:33 04.07.2026

  • 6 Али Баба

    0 3 Отговор
    Този не беше ли академик?

    11:34 04.07.2026

  • 7 "академик" сапунисано дyпце

    8 0 Отговор
    тоя спаружения дъртак много обича да си изпуща сапунчето из знайни и незнайни места по света

    11:35 04.07.2026

  • 8 Фен

    6 0 Отговор
    От къде ви намери Радев.... От отпадък нагоре. Има талант, не може да му се отрече.

    11:37 04.07.2026

  • 9 Дельо хайдутин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А преди това го храни в шкембеджийницата. Много му се кефеше. И на Кики, също. Ама си забравил вече.

    11:40 04.07.2026

  • 10 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    МИШОК, ВИЕ СТЕ ВИНОВНИ ЗА БАТАКА В БЪЛГАРИЯ

    11:41 04.07.2026

  • 11 Пустиня(к)

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тоо беше некъв самопровъзгласил се академик по "Веро"-то. Убаво си напраил, кат си го изгърбил. Ма миничко е било, требваше още.

    11:41 04.07.2026

  • 12 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Радев го направи 2 пъти служебен министър и този некадърник се самопроизведе в професор и академик по прах за пране

    11:43 04.07.2026

  • 13 Гертруд

    0 0 Отговор
    Фалшиви професори като този съсьо и Коларова не могат да дават акъл и да умуват по въпроси свързани с висшето образование. Парадокси- с комунистически дипломи- анти комунисти!?

    11:47 04.07.2026

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