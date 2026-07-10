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Абровски: Българското малинопроизводство бележи сериозни успехи

Абровски: Българското малинопроизводство бележи сериозни успехи

10 Юли, 2026 22:25 462 10

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По думите му предстоящото преструктуриране в МЗХ предвижда създаването на звено с външнотърговска насоченост

Абровски: Българското малинопроизводство бележи сериозни успехи - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българското малинопроизводство бележи сериозни успехи, благодарение на дългогодишната работа на стопаните, които инвестират в сектора с подкрепата на Държавен фонд „Земеделие“ и утвърждават добри практики. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на 11-тото Национално специализирано изложение на малинопроизводителите и Фестивала на малината в град Самоков. Той подчерта, че именно малините, заедно с черешите, са единствените плодове в страната с положително експортно салдо. Министър Абровски отбеляза, че макар в отрасъла да има трудности, успешният диалог между бранша и Министерството води до предвидимост, а Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) упражнява строг контрол по цялата верига, за да опазва общественото здраве.

Пред медии земеделският министър коментира и актуални теми за сектора. Той поясни, че цените на зърното се формират на международно ниво спрямо ситуацията в Черноморския басейн. „Усилията ни са насочени към използването на всички възможности, които предоставят европейските инструменти, включително предстоящите промени в Общата селскостопанска политика и възможностите по т.нар. „Омнибус“ регламент“, допълни министър Абровски.

Той припомни и за риска от загубата от близо 200 млн. евро европейски средства и национално съфинансиране, които има вероятност да не достигнат навреме до фермерите заради забавени приеми през 2024 г., претоварили работата на Държавен фонд „Земеделие“. Министър Абровски уточни, че Министерството вече е предприело действия, като е внесло изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023-2027 г.), за да запази отворена комуникационната система с ЕК през летния период. Това ще позволи окончателните промени да бъдат изпратени още в края на лятото и да бъдат разгледани и одобрени по-рано. Той каза още, че МЗХ анализира всички възможности за преструктуриране на плащанията с цел максимално усвояване на наличния ресурс.

Министър Абровски обяви, че подкрепата за българските пчелари ще продължи чрез гарантиране качеството на произвеждания у нас мед. „Възнамеряваме да предприемем действия, които да позволят ясно разграничаване между автентичния български мед и синтетичния или фалшивия мед при лабораторните изследвания. Качественият български продукт трябва да бъде доказано защитен от държавата и да получава по-висока пазарна цена“, подчерта министърът.

По думите му предстоящото преструктуриране в МЗХ предвижда създаването на звено с външнотърговска насоченост, което ще работи съвместно с икономическите аташета към Министерството на външните работи. Земеделският министър обясни, че целта е да се предоставя по-добра информация за възможностите на външните пазари и да се подпомага износът на българска земеделска продукция.

Сред основните приоритети, които България ще защитава при подготовката на следващата ОСП, министър Абровски открои развитието на хидромелиорациите, като допълни, че именно в тази посока Министерството ще съсредоточи усилията си при преговорите с Европейската комисия.

На събитието присъстваха заместник-кметът на град Самоков Венета Галева, председателят на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните Божидар Петков и изпълнителният директор на БАБХ проф. Светла Янчева. В тазгодишното изложение, което ще продължи до 13-ти юли включително, участват 35 фирми и земеделски производители, които представят продукцията си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За което обаче

    5 0 Отговор
    Ажровски няма никаква заслуга.

    Коментиран от #3

    22:27 10.07.2026

  • 2 бгполитик

    1 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!

    22:27 10.07.2026

  • 3 абровски

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "За което обаче":

    аз да резна лентата така да се каже

    22:27 10.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Малините в магазина са 48 лв за килограм.

    22:28 10.07.2026

  • 5 604

    3 0 Отговор
    а дренките КОГА? пахахахахахахахахахя

    Коментиран от #6

    22:47 10.07.2026

  • 6 Диари-Я

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    След като получа финансиране за бизнеса си, който няма нищо общо с дренките.

    22:55 10.07.2026

  • 7 Амброс

    2 0 Отговор
    Некомпетентен във всичко

    Коментиран от #8

    22:56 10.07.2026

  • 8 абровски

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Амброс":

    НО ИМАМ ПАРИ!

    23:04 10.07.2026

  • 9 Радев

    1 0 Отговор
    Неадекватен във всичко. Пълен провал

    23:07 10.07.2026

  • 10 Сърбия

    0 0 Отговор
    Са 5 евро за килограм. Само крадци търговци в България.

    23:21 10.07.2026

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